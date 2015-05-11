Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 24 июня 2017 года, 02.10</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/muzhskoj_vzglyad_42093"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_42093_muzg_ne_speshat_000.jpg" width=206 alt="Мужской взгляд" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Антон Белк</b></span> <span style="font-size: large;">Мужской взгляд</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Почему мужчины не спешат жениться?</font></em></span></p><p>«А куда торопиться-то?» — скажет вам любой парень 20−25 лет. И не то чтобы он ошибался. Среди причин завести семью для мужчины нет возможности опоздать с женитьбой. У мужчин вообще немного странноватые представления о браке. Я понимаю, почему принято считать, что мы его не хотим, но это не совсем так. Мужчины вовсе не против брака, и уж тем более — семьи. Но у нас брак как бы потерян во времени. <a href="http://www.chaskor.ru/article/muzhskoj_vzglyad_42093">Подробнее</a></p><br clear="all" />





«А куда торопиться-то?» — скажет вам любой парень 20−25 лет. И не то чтобы он ошибался. Среди причин завести семью для мужчины нет возможности опоздать с женитьбой. У мужчин вообще немного странноватые представления о браке. Я понимаю, почему принято считать, что мы его не хотим, но это не совсем так. Мужчины вовсе не против брака, и уж тем более — семьи. Но у нас брак как бы потерян во времени.

Нет никакой объективной нормы или предпосылки, когда мужчине пора в загс, а главное — нет черты, после которой туда путь заказан. Засидеться «в пареньках» невозможно. Когда воспитывают мальчика, его готовят к семейной жизни как бы на всякий случай. Мол, чтоб не оплошал, когда с ним это случится. Но когда это должно случиться? В лучшем случае взаимоисключающие советы в духе «лучше на ноги сначала встань!», а потом «женись, пока ничего нет! Вместе пройдете путь — крепче союз будет!». В общем, брак для мужчины всегда послезавтра. Мы его видим, представляем, даже романтизируем, выбираем собак, которых заведем, но как вывести это в реальный мир из воображения, знают, наверное, только женщины. Понятия не имею, как именно называется то, что вы там поворачиваете, но без вас мы бы точно «пожили для себя» еще десяток-другой лет (пока не помрем, короче). Так что возможность застать внуков в собственном здравии дарите нам именно вы. Однако довольно часто встречается ступор процесса создания брака. Мужчина и женщина встречаются уже несколько лет. Живут вместе и даже проводили в последний путь не одного хомячка, а заветное кольцо все никак не материализуется ни в ресторане, ни на велосипедной прогулке. Подобная хворь все чаще поражает молодые пары, так что давайте попробуем обозначить причины мужской нерешительности по поводу перевода отношений в юридическую плоскость.

Он вас не любит

Есть множество эпитетов интернет-лексики, которыми можно описать происходящее с мужчиной, который только что это прочел. Но серьезно, тут речь не о том, что «если любишь — женись!». Взять ответственность за другого человека (фактическую) и еще больше юридической — это, мягко говоря, не предел мечтаний. И уж тем более однозначно невыгодно. (Бесспорно, женщина, вступая в брак, отдает тоже немало, но мы пытаемся описать мужское поведение.) Мужчина полностью отдает свой привычный быт под снос. А ради чего можно забыть обо всем этом? Правильно — ради любви. Мужчины женятся, потому что любят. Так что, получая заветное кольцо, вы, милые дамы, не зря так радуетесь — повод действительно прекрасен. Мужчина никогда не предложит руку и сердце нелюбимой женщине, просто незачем.

Однако за несколькими годами монотонной жизни с потенциальным спутником могут скрываться и другие чувства. Стоит сказать, что слово «монотонной» — это важно! Если вы встречаетесь пять лет, из которых два года вы учились, потом год искали работу и снимали квартиру вместе, то, возможно, это прагматизм. Как только он вручит вам кольцо, все эти проблемы из ваших общих станут его проблемами. Он ведь теперь «глава семьи». Так что рассчитывать на кольцо все же стоит с оглядкой на реалии.

Он не понимает зачем

Не в том смысле, что он глуп до безобразия или цинично получает борщ и секс, не видя развития этой схемы. Не стоит забывать, что брак — это культурный обычай, а представления об обычаях у нас складываются из особенностей воспитания. Традиционные семьи воспитывают детей плюс-минус канонично, но, возможно, вопросам брака, роли мужчины в семье и прочим изюминкам уделялось не так много внимания. Ваш мужчина может быть неразвитым по части брака. В таком случае вам самой придется с ним работать, потому что предложения сложно дождаться от того, кто его не рассматривает в принципе.

Боится изменений

Мы не какие-то особенные. Мы все простые люди, которые читают газеты, «серфят» интернет и смотрят «О чем говорят мужчины». С детства на нас льется поток информации о том, что после брака меняется не только женщина, но и жизнь в целом. Только нигде не упоминается, что это вообще-то нормальный ход событий. Это как не поступать в вуз из-за смены распорядка дня или бояться устраиваться на работу из-за возросшей степени ответственности. Но касаемо брака этот страх перемен присутствует на уровне стереотипа. Вследствие моральной неподготовленности к этим переменам браки не только не образуются, но еще и активно распадаются. А все потому, что мужчинам даже матери твердят лишь первую часть утверждения: «Все изменится…». Ну кто захочет, чтоб все изменилось?

Со своей невысокой колокольни могу сказать, что введение мужчину в заблуждение о том, что ничего не поменяется — не лучшая стратегия. Лучше плавно готовить бедолагу к тому, что ему недосказали в детстве: «Все изменится, и это — нормально!».

Гиперответственный

Вопреки парню из пункта два этот экземпляр слишком хорошо осведомлен о мужской роли в семье. Его представлениям позавидовали бы самые консервативные общины. Он представляет, как будет обеспечивать вас и будущих детей всем необходимым, и седеет в реальном времени. Потому что среднестатистический мужчина может быть уверенным лишь в куске хлеба на завтрашний день. Такова суть капитализма (утрирую, конечно). А наш герой тем временем давно подсчитал, сколько стоит достойное жилье, два авто и отдых на море каждый год, и понял, что ему нужно проработать всего двести шестьдесят два года — и можно смело сделать предложение вашей правнучке.

Но если серьезно, то положение вещей сейчас и правда не в пользу ответственных «кормильцев», так что такому мужчине больше всех нужна прививка феминизма, чтобы показать, что женщина вообще-то может вносить реальный вклад в семейный бюджет, да и жизнь не обязана совпадать с мемуарами принцессы Великобритании.

Нерешительный

Как бы это смешно ни звучало, но предложив женщине кольцо, можно ее и спугнуть. Я лично знаю несколько подобных историй. В конце концов все мы существа сложные, а полное взаимопонимание между партнерами нам даже в кино не показывают. Видимо, это даже представить трудно. Так что вполне возможно, что мужчина не предлагает вам брак, потому что считает, что вы не готовы. И тут вот уж вы, дорогая леди, косякнули, так косякнули! Единственное, что требуется от женщины, когда мужчина сошел с ума и готов променять «танчики» на вечера мелодрам, лишь бы в вашем присутствии, так это дать ему правильный посыл. Он должен быть уверен, что вы согласны. Он должен быть готов услышать такое «Да!», которое перевернет его представления о согласии в корне. Так что если ваш мужчина не убежден в ваших намерениях создать с ним семью (при условии, что они есть), то уж увольте.

Был женат

В целом мужчины, побывавшие в браке, лишь на словах все из себя «плавали — знаем». Тех, что женятся повторно, не так мало, да и они уже в курсе, что их там ожидает, а значит, подготовлены. Однако если мужик с изюминкой и разрушил свой брак, то, скорее всего, он вам не нужен. А вот если он как раз не особо виноват, то, возможно, у него есть серьезные проблемы с доверием к женщинам. В таком случае рассказывайте побольше анекдотов и следите, чтобы он носил шарф. Другими словами, действуйте по ситуации, никто не говорил, что будет легко. А вообще, любовь никто не отменял, и, если вы его с ума сводите, он запишет вас в паспорт при любом раскладе.

Настроен против брака

Конечно, в идеале мужчина должен думать своей головой, но идеал на то и идеал. Разошедшиеся родители. Несчастные друзья, успевшие откушать горечь бракоразводного процесса, просто «плохая компания» — и вот ваш потенциальный муж уплывает на лодке беспричинной ненависти к многовековым семейным устоям в долину глубинной философии под грифом «Лично я считаю, что…»

Конечно, самым разумным советом будет: «Беги!». Но я напоминаю, что речь идет о случаях взаимной влюбленности, когда оба партнера непропорционально зреют по отношению к браку. Так что, возможно, стоит попытаться взять ситуацию в свои руки. Он не может иметь лишь негативную информацию о браке. Скорее всего, он просто так ее видит. А уж как заставить мужчину видеть вещи в правильном свете, не мне вам рассказывать. Предложите ему съездить к его бабушке с дедом в деревню, что ли. Сорок лет душа в душу как-никак!

Думает, что вас не достоин

Понять, почему эта ситуация является привлекательной для многих женщин, несложно. Мужчина старается, совершенствуется. А если девушка не садист, а вполне себе адекватна, то соответствие ее запросам может пойти на пользу и ему самому. Никто еще не стал хуже, пока бросал курить или нашел работу. Но вот для формирования брака, начинающегося с заветного предложения, нужно другое положение вещей. Нужна гармония и взаимодополняемость. Никто не должен быть слишком уж лучше. Конечно, «неравные» браки сплошь и рядом, и они бывают весьма жизнеспособны, но мы говорим о ситуации, когда это приводит к диссонансу и форсированному торможению. Ситуация, когда мужчина сдается в попытках угнаться за идеалами, которые объективно и не нужны, — не такая уж и редкость. Тем более если вы не требуете от него ничего, но он в порыве своего восхищения вами не способен отличить реальные потребности от вымысла, то заканчивайте с этим как можно быстрее. В конце концов женщина тоже должна вселять уверенность в своего мужчину. Хоть и никому ничего не должна.

Источник: lady.tut.by





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