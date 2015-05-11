Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 02:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/muzhskoj_personalnyj_ad_40653"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201606/392_300_40653_content_muzhskoy_ad_1__econet_r.jpg" width=206 alt="Мужской персональный ад" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Павел Зыгмантович, <a href=http://zygmantovich.com/?p=9812>zygmantovich.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">Мужской персональный ад</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">О ролях мужчины и попытках угодить всем</font></em></span></p><p>Многие женщины думают, что мужчины правят миром. И — уверены женщины — чувствуют себя хорошо. На самом деле жизнь многих мужчин — это непрекращающийся персональный ад. Причём степень «адовости» только возрастает, если мужчина старается быть хорошим человеком. <a href="http://www.chaskor.ru/article/muzhskoj_personalnyj_ad_40653">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Многие женщины думают, что мужчины правят миром. И — уверены женщины — чувствуют себя хорошо. На самом деле жизнь многих мужчин — это непрекращающийся персональный ад. Причём степень «адовости» только возрастает, если мужчина старается быть хорошим человеком.

Присядьте, я вам расскажу о мужчинах такое, чего вы никогда не слышали (если вы не мужчина, конечно).

Анатомия ада

Имя мужскому аду — ролевой конфликт. Как нетрудно догадаться, ролевой конфликт — это конфликт между ролями или их элементами. А роли — это социальные нормы, содержащие предписания и запреты относительно переживаний и поведения (спасибо за определение господам Томпсону и Плеку).

Сколько ролей у мужчины? Много. Вот самые основные: Добытчик (Работник), Муж, Отец, Сын (Родственник), Друг. Каждая из этих ролей содержит определённые предписания и запреты относительно переживаний и поведения.

И эти предписания и запреты разрывают мужчину на части.

Вот мужчина хочет быть хорошим добытчиком. Чтобы быть хорошим добытчиком, нужно быть хорошим работником (например, ездить в командировки или задерживаться на работе). Усердный труд обычно способствует росту заработка и продвижению вверх по карьерной лестнице (что тоже сказывается на доходе положительно).

Но если много работать, начинается конфликт с ролями Муж и Отец. Мужчина уходит рано, приходит позже и, нате вам, здрасьте — он уже плохой муж, потому что «ты совсем не уделяешь мне внимания!», и плохой отец — «ты когда ребёнка видел в последний раз?!!»

В Японии, например, в 1991 году отец виделся с детьми в среднем три минуты в будни и аж девятнадцать минут в выходные.

А если мужчина пытается сдвинуть перекос в сторону семьи (ролей Мужа и Отца), то страдает доход. И мужчина быстро становится плохим добытчиком.

И это особенно болезненно, если мужчина, повторюсь, стремится быть хорошим человеком — хорошим Добытчиком, хорошим Мужем, хорошим Отцом.

Ведь он искренне хочет быть хорошим, но само устройство реальности не позволяет ему «сыграть» хорошо эти роли одновременно. Всё время приходится чем-то жертвовать и поступаться.

Благими намерениями….

Получается, что все усилия насмарку и мужчина заранее обречён на поражение… А ведь он, напомню, искренне хочет сделать всё правильно, быть хорошим во всех ролях.

Для наглядности — вот ещё пример. Мужчина хочет быть хорошим Сыном и собирается помочь родителям, но тут возникает конфликт — жена просит съездить к её маме. Как в этой ситуации остаться хорошим Сыном и хорошим Мужем? Вопрос…

Такие вопросы мужчина решает каждый день, каждую минуту, и нельзя сказать, что всегда этот выбор даётся легко. Тем более нельзя сказать, что этот выбор всегда мужчину устраивает.

Обычно выбор даётся тяжело и ни капли не устраивает — хочется, чтобы было правильно, а получается всё сикось-накось. Я же говорю — маленький персональный ад.

Конечно, это бывает не у всех мужчин (если не стремиться быть хорошим человеком, не быть мужем и отцом, то и проблем не будет). У некоторых мужчин этот ад выражен больше, у некоторых — меньше. Всё, конечно, индивидуально, но многие, очень многие мужчины живут в этом аду, одновременно стараясь быть хорошими Добытчиками, найти время побыть хорошими Отцами, выкроить какие-то крохи в надежде остаться хорошими Друзьями… И так далее, и так далее, и так далее.

Где спасение?

Ролевой конфликт разрывает мужчин на части. Самый очевидный способ справиться с ним — отказаться от части ролей. Скажем, развестись или не рожать детей. Или не работать, а заявлять «Я ищу себя, не мешай».

Другой очевидный вариант — скорректировать содержание роли. Дескать, я денег домой принёс, а с детьми заниматься — это не мужское дело, качества отца определяется только деньгами, а не вознёй с ребёнком, отстань от меня, женщина.

Третий очевидный выход — употреблять алкоголь. Он хотя бы ненадолго ослабит давление этого конфликта.

Менее очевидный способ — поработать с психологом, чтобы как-то снизить остроту конфликта. Тут надо сразу сказать — снизить остроту можно, а вот совсем убрать не получится. Реальность бессердечна.

Вот так мужчины и живут — в маленьком персональном аду.

Что делать женщине?

Здесь самое время унять справедливое возмущение некоторых читателей (которые читательницы). Я не хочу сказать, что мужчины все из себя несчастные, а у женщин никаких ролевых конфликтов не бывает и их жизнь искрится радугой и счастьем. Нет, я не хочу этого сказать — в жизни женщины тоже навалом ролевых конфликтов, превращающих её жизнь в её персональный ад.

Всё, что я хочу сказать, я сказал. Мужчина часто живёт в серьёзном ролевом конфликте и выходит из него как умеет. И часто жизнь в этом конфликте и/или выход из него причиняют боль и вред не только мужчине, но и его близким.

А женщина не знает об этом, и считает, что это только в её жизни всё ужасно, а у мужа всё прекрасно и восхитительно.

Через это незнание бывают разные трудности. Так что лучше — знать.

Может возникнуть вопрос — надо ли женщине что-то делать с этим ролевым конфликтом? Ну… Решать, конечно, не мне.

Тем более, что об этом конфликте в жизни мужчины можно, в основном, только знать. Знать и благодарить мужчину за его старания, пусть они и не всегда приводят к нужным результатам.

Я понимаю, что очень не хочется говорить «этому козлу» слова благодарности. Во-первых, сложно поверить (и проверить), что он действительно старается ради вас как умеет. Гораздо проще и привычнее считать, что он ленивая эгоистичная скотина.

Но даже в этом случае попробуйте начать его благодарить. Если он действительно ленивая эгоистичная скотина, ваша благодарность на него никак не повлияет. Но если он стремится быть хорошим человеком, если у этого мужчины действительно есть ролевой конфликт, от ваших благодарностей мужчина начнёт серьёзно меняться в лучшую сторону.

Впрочем, это всего лишь тактическая рекомендация. Стратегическая цель этой заметки — разъяснить некоторые мужские тайны. Тайны, известные мужчинам, но обычно скрытые от женщин.

Зачем нужно такое разъяснение? Затем, что знание позволяет жить лучше. Если вы знаете, что происходит с человеком, вам легче реагировать на это правильно и легче понимать, что и как вам делать рядом с этим человеком.

Подведу итог. Чем больше мужчина старается быть хорошим человеком, тем выше риск попасть в жернова ролевого конфликта. Выйти из этого конфликта без потерь сложно. Стремиться нужно, скорее, к уменьшению остроты этого конфликта. Женщина может помочь мужчине, зная об этом конфликте и благодаря мужчину за его старания.

Источник: econet.ru





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