Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 20 февраля 2017 года, 03.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/muzhskie_spletni_41548"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201702/392_300_41548_tattl.jpg" width=206 alt="Мужские сплетни" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Елена Алчанова, <a href=http://thedevochki.com/2017/02/15/muzhskie-spletni/>thedevochki.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">Мужские сплетни</span></p><p>Делимся секретами – значит, доверяем. Рассказывая сплетни об общих знакомых, верим – информацию не используют против нас. <a href="http://www.chaskor.ru/article/muzhskie_spletni_41548">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Делимся секретами – значит, доверяем. Рассказывая сплетни об общих знакомых, верим – информацию не используют против нас.

Новый сотрудник, послушав офисные сплетни, быстрее вольется в коллектив, поймет, какие качества ценят, а какие – осуждают. Социологи и психологи исследуют тему сплетен и говорят: сплетничают, в основном, новые знакомые, а со сплетниками реже хотят дружить.

Ученые выяснили – мужчины чаще делятся сплетнями с девушками и женами и реже – с друзьями одного пола, в то время как женщины сплетничают с другими женщинами.

Подождите, как это – мужчины сплетничают? Настоящий мужчина держит язык за зубами. Он говорит по делу и хмурит брови – стальной взгляд, крепкий кулак. «Мужики не танцуют», не говоря уже о пустых разговорах.

Это женщины шепчутся за спиной. Это мы сплетничаем в офисе, в транспорте, на детской площадке и в соседнем дворе, с мамой на кухне, с подругами в ресторане. «Слышали?», «А он что? А она что? Да ты что».

Офисная среда – благоприятная почва для пересудов. Здесь как на дрожжах множатся слухи и невероятные истории. Вышла на кофе с новым коллегой – у вас секс. Начальник улыбается – повысит зарплату (или хочет секса). Кто пришел следом за новым директором – протеже. Сват, брат, ничего не умеет. Или секс (формула всегда работает). Уже в «Служебном романе» тема раскрыта донельзя.

Сначала казалось – в международной компании не шепчутся за спиной. Прогрессивный коллектив, обсуждение идей и новостей, положительные эмоции, корпоративные ценности и прочие сектантские атрибуты.

Бесшумно захожу в кухню и слышу обрывок разговора: «Ну, прикинь, он на мерсе подъезжает – давно за 50, а ездит на спортивной тачке… Привет», – оборачиваются коллеги, заметив, что кружку моет не привидение. «Ага, и я такой на пятый уровень», – неловко меняют тему. Выхожу ошарашенная – неужели «они тоже делают это». Первый и поздний опыт подслушивания мужских разговоров показывает – мужики не танцуют, они отжигают на танцполе.

«Катька выходит из декрета, сколько просидела, лет 6? Годы никого не красят. Помнишь, приходили все вместе. Давно это было», – эту тему спустя полгода коллеги обсуждают в моем присутствии. Чувствую, как в горле растет ком обиды и возмущения, хотя с Катькой не знакома. Пишу подружке и негодую. Обсуждаем обсуждение. Осуждаем осуждение.

Друзья-мужчины комментировали стиль коллег: «Ужасные джинсы, короткие, носки видно». Делились причинами мнимого увольнения: «Вместе ходим на обед, начальница думает – я твой любовник. Мужика у нее нет, посмотри, как одевается. Точно, завидует тебе. Точно уволит меня».

Знаю истории о противных невестках: «Не может ребенка воспитывать нормально, он все время по дому носится». О нерадивых одногруппниках: «Дружили, но я хорошо устроился, а он все по бабам, учиться не хотел, работу не нашел, на складе коробки перебирает». О бывших любовницах: «Была одна знакомая, кофе угощал, до метро провожал, она ничего не поняла. Все равно не в моем вкусе».

Не работают формулы о женской болтливости и мужской сдержанности, о нашем легкомыслии и их серьезности. Сплетни не имеют пола, они повсюду – как способ социализации, побег от скуки, маленькая слабость, обычное общение обычных людей.

Есть разговорчивые мужчины и молчаливые женщины. Наши шутки понимают те, кто похоже шутит. У нас есть чувство такта или бестактность, открытость или зажатость. Мы можем быть экстравертами и (сейчас модно) интровертами. Независимо от пола, возраста, среды, воспитания.

Уровень развития влияет на темы обсуждений и выбор собеседника. Но можно хоть сотню раз повторить «я не сплетничаю, я не сплетничаю, я кандидат наук по математике». А пройдет загадочная «она» в новой юбке выше колена – за 40, в разводе, вчера пила кофе с Сашкой из маркетинга, – и мы уже шипим ей вслед: «Ш-ш-ш, юбка-то, неспроста, ш-ш-ш».

Скажете, это разговоры 30-летних – пороху не нюхали, офис развратил. Сидя в кабинете с мужчинами за 50 слышала про отвратительную бывшую начальницу и о том, кто с кем спит. Знаю, сколько зарплата у малолетки на должности начальника отдела и почему (намекну – секс) она стала начальником.

Мысли цепляются за обрывки фраз – не улавливаю смысла. Для коллег – это целая эпоха, культура обсуждения. Собраться на дне рождения или корпоративе, вспомнить молодость, обсудить жен, сотрудников из соседних отделов, жен сотрудников и любовниц. Я выпиваю бокал и увиливаю под предлогом свидания, голодной кошки и внезапно заболевшей головы. Бегу к подругам – посплетничать о сплетнях.

Источник: thedevochki.com





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