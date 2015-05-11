Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 6 октября 2016 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/muzhchiny_kotorye_ne_hotyat_41004"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201610/392_300_41004_m.jpg" width=206 alt="Мужчины, которые не хотят" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Лена Миро, <a href=http://miss-tramell.livejournal.com/1095158.html>miss-tramell.livejournal.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">Мужчины, которые не хотят</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Почему сексуальность женщины зависит от того, кто с ней в паре</font></em></span></p><p>Вот вы, пацаны, ноете: жёны у вас — не такие, не возбуждают. Спят в застиранных футболках, скучные. Или даже не в застиранных, но всё равно скучные. А вы и рады: теперь у вас есть полное, как вам кажется, право хотеть других баб без зазрения совести. Это же жёны виноваты! Это они не возбуждают!Всё так, пацаны, всё так. Но есть нюанс. <a href="http://www.chaskor.ru/article/muzhchiny_kotorye_ne_hotyat_41004">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Вот вы, пацаны, ноете: жёны у вас — не такие, не возбуждают. Спят в застиранных футболках, скучные. Или даже не в застиранных, но всё равно скучные. А вы и рады: теперь у вас есть полное, как вам кажется, право хотеть других баб без зазрения совести. Это же жёны виноваты! Это они не возбуждают!Всё так, пацаны, всё так. Но есть нюанс.

Чтобы женщина возбуждала, она должна хотеть возбуждать. Являетесь ли вы для своих женщин сексуальным вдохновением? Всё ли делаете для этого? Уверены?

Сколько часов вы готовы возиться с новой электронной игрушкой? Сколько времени готовы потратить на изучение устройства смартфона? Вашего драгоценного времени, которое будет принадлежать исключительно смартфону и только ему? Времени, когда ни на что другое вы не будете отвлекаться, ни о чём другом не будете думать?

Уверена, что много.

Вы без проблем выкроите два часа на новый гаджет. А на жену?

Когда вы в последнее время посвятили целых два часа жене, всецело и безраздельно занимаясь ею, а не просто включив её в свою программу развлечений?

Нет, не вместе в ресторан сходили или на экскурсию съездили и разделили впечатления. Я — не про это.

Когда в последний раз жена была вашим впечатлением? Когда вы в последний раз, не отрываясь, смотрели ей в глаза и изучали её тело? Да никогда.

За все годы вашей любви вы не просидели и 15 минут, разглядывая глаза собственной жены. Смартфон разглядывали, а глаза жены — нет.

Вы когда удивляли жену в постели и удивляли ли вообще?

Жёны вас, сексуально убогих, жалеют: симулируют какие-то там оргазмы, чтобы не поранить вашу самооценку.

А что вы даёте жёнам взамен? На что вы их вдохновляете, кроме претензий?

Знаете, что, пацаны? Когда-нибудь вашу «скучную» жену вдохновит другой мужик, который будет брать её за руку и смотреть ей в глаза, пусть и вешая лживую лапшу на её истосковавшиеся по ласке уши.

И вот тогда она похудеет и наденет шёлковые труселя. Только снимать их будете уже не вы. Ну, или не только вы.

И я очень надеюсь, что так оно и будет, потому что женщину нельзя игнорировать и отодвигать на второй, а то и тридцать второй план своей жизни. Женщина должна быть обласкана. Не делаешь этого ты? Сделает кто-то другой, а ты будешь ощущать себя несправедливо обиженным и пилить в углу рога.

А жизнь-то справедлива, и твои рога — это то, к чему ты, лошара нечуткий, долго и упорно шёл.

Пацаны, давайте честно: когда в последний раз ваша женщина была в фокусе вашего внимания? Что вы в этот момент делали?

Девки, а вы чувствуете, что ваши мужчины готовы сливать свою энергию куда угодно, только не на вас? На что вас это толкает?

Источник: cluber.com.ua





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