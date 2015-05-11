Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 9 февраля 2017 года, 03.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/muzhchina_zhenshchina_i_dengi_41489"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201702/392_300_41489_rubric_issue_event_140888.jpg" width=206 alt="Мужчина, женщина и деньги" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Арина Холина для журнала <a href=https://snob.ru/selected/entry/119858>«Сноб»</a></b></span> <span style="font-size: large;">Мужчина, женщина и деньги</span></p><p>Ни мужчины, ни женщины не готовы к тому, что мужчина может оказаться слаб. Он ненавидит свои слабости и неудачи, а ей нужен «сильный» партнер. <a href="http://www.chaskor.ru/article/muzhchina_zhenshchina_i_dengi_41489">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Ни мужчины, ни женщины не готовы к тому, что мужчина может оказаться слаб. Он ненавидит свои слабости и неудачи, а ей нужен «сильный» партнер.

«Пошла на ***!» — отвечал один мой бывший всякий раз, когда я спрашивала, не хочет ли он найти работу.

Потом он топал ногами, швырял что-нибудь оземь, убегал и напивался. Да, про работу — это обидный вопрос. Это все равно что сказать: «Может, ты мог бы хотя бы однажды довести меня до оргазма?» Нельзя спрашивать мужчину, как там у него с поисками работы. Этим ты явно хочешь его унизить. Нарочно.

Конечно, так ведут себя не все мужчины, которых содержат жены. Иногда разделение обязанностей бывает по взаимной любви и договоренности. Но, если честно, очень редко.

Как правило, мужчина теряет работу, а потом не находит ее никогда. Или уже не с тобой. Этот «один мой бывший» — он что-то придумал сразу же после того, как мы расстались. Буквально на следующий день.

Бывший муж подруги всегда был молодец, всегда их обеспечивал, а потом внезапно устал и без объявления войны перестал что-либо делать. Это длилось три года, и он даже честно ухаживал за дочкой-малышкой, но не ходил за продуктами, не готовил, не стирал, не мыл посуду, не застилал кровать. А через неделю после развода он уже затеял стартап, который довольно быстро стал успешным делом.

На самом деле мужчины не так уж редко живут на содержании у женщин. (И речь не о жиголо.) Просто об этом не хочется говорить ни мужчинам, ни тем более их женщинам. Потому что есть традиция: даже если мужчина и женщина равны, если они партнеры 50/50, то мужчина все же берет на себя чуть больше. Хотя бы формально. И вот если партнер женщины месяц без работы, год без работы — женщина это утаивает. Ее мужчина будет «работать над новым проектом», «фрилансить в нескольких стартапах» — но никогда не будет «тупить дома, потому что очертел в корягу».

Едва мужчина теряет заработок и живет даже самое короткое время на деньги женщины, с ним что-то происходит — не с каждым, но со многими. Такое ощущение, что эти временные трудности наносят им неизлечимую травму.

Муж одной знакомой как потерял доход 20 лет назад, так до сих пор не оправился. Причем его жена — обычный клерк, у нее скромная зарплата, они едва выкручиваются.

Пока еще не появились мужчины, которые строят планы жениться на богатой успешной женщине (они есть, но их мало, это не явление). И вряд ли они появятся: женщины не воспринимают равноправие как матриархат, а оценивают его именно как партнерство. Мы не хотим быть «главами семей», не хотим превращать отношения в сферу услуг.

Есть случаи, когда мужчина и женщина с самого начала договариваются, кто у них «главный», но это сложная схема: во-первых, рожает все равно женщина, во-вторых, такие истории обычно держатся на том, что она любит мужа не совсем здоровой, отчаянной любовью и готова ради него не то чтобы на подвиги, а скорее на жертвы.

К тому же женщины не очень хорошо играют роль патриарха — им все время неловко, немного стыдно за то, что не нашли «достойного» партнера, они сожалеют, что не имеют большего. В итоге появляется пренебрежение и упреки: «А у Лидки-то муж так муж, замок купил!»

В общем, получается так, что обе стороны недовольны.

При этом, конечно, любой человек может потерять работу, или ему может понадобиться перезагрузка, или пара решает, кто из них будет сидеть с маленьким ребенком. Роль «молодого отца» мужчинам тоже непривычна. Она вызывает смущение. Писатель Тони Парсон писал, что в 1984 году, когда он стал отцом-одиночкой, это было сенсационно и странно. В наши дни «странно», если в полной семье младенцем занимается мужчина, особенно в России.

Мой друг смотрит на своих детей с таким лицом, словно увидел клубок змей — это в тех случаях, когда ему нужно проследить, чтобы они не разбежались в ресторане. Он считает, что это «не мужское» дело. Притом что это у него нет работы уже два года, а его жена горит на службе, обеспечивая пятерых человек, да еще по вечерам моет/укладывает весь этот детский сад. Кажется, что должна работать простейшая логика: ты сидишь дома, жену рвет в клочья начальство, все эти дети — твои тоже, ты их хотел, так возьми себя в руки, сделай то, что можешь. Но это так не работает. Не мужское дело, и все. Сдохну, но не опозорюсь.

Но вот же у меня есть старшая подруга, которая признает, что ее менее успешный муж — прекрасный отец и возился с детьми как родная мать, но произносит она это с неким унынием, и я знаю, что она на самом деле имеет в виду: мол, лучше бы он деньги в семью приносил (он зарабатывает, но намного меньше, чем она).

И получается, что ни мужчины, ни женщины не готовы к тому, что мужчина может оказаться слаб. Мужчина ненавидит свои слабости и неудачи, а женщина ничего не может поделать с тем, что ей нужен «сильный» партнер.

Но так как мир изменился и всяких отчаянных домохозяек давно отменили, то надо придумывать новую мораль. Любой мужчина имеет право разориться, расклеиться, забиться в угол и там пережить приступ уныния. Мужчина может быть беднее своей женщины. И это нормально, потому что у женщин, к счастью, уже нет жизненной необходимости искать себе того, кто может их содержать. Можно уже выбирать по любви, наконец, без всяких этих расчетов. Мужчина не должен думать, что любой провал — смертная казнь для его эго. Это ведь так прекрасно, когда есть любящий человек, который может тебя поддержать и защитить в трудное время, даже если этот человек — женщина.

Мы живем в мире, где работающих и успешных женщин ничуть не меньше, чем мужчин. И это значит, что правила изменились. Ментальность изменилась (или должна измениться). Нельзя уже воспринимать правила жизни по старинке, так, как это делали какие-нибудь там «настоящие» мужчины и «настоящие» женщины. Все, это уже язычество. Пришло время новой религии — такой, где никому не стыдно быть живым человеком, с недостатками, слабостями, падениями, депрессиями. Важно быть человеком, а не функцией и набором стереотипов.

Источник: snob.ru





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