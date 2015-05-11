Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 20 апреля 2017 года, 03.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/muzhchina_k_lotku_ne_priuchen_41839"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41839_adult-1822498_960_72.jpg" width=206 alt="Мужчина: к лотку не приучен" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Наталья Олифирович, <a href=https://www.b17.ru/article/mushchina_k_lotku_ne_priuchen/>b17.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Мужчина: к лотку не приучен</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">О неправильном отношении к мужчинам и простом человеческом счастье</font></em></span></p><p>Недавно разговаривала с сестрой по телефону – живем в разных городах, но это не помеха нашим ежедневным диалогам. В какой-то момент нашего разговора сестра, живописно характеризуя отказ какой-то приятельницы выходить за кого-то замуж, выдала ту самую сентенцию: «К лотку не приучен, и учить уже поздно…». Что-то меня в этой фразе зацепило. Я задумалась и поняла, что включаюсь на две полярные вещи. <a href="http://www.chaskor.ru/article/muzhchina_k_lotku_ne_priuchen_41839">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Недавно разговаривала с сестрой по телефону – живем в разных городах, но это не помеха нашим ежедневным диалогам. В какой-то момент нашего разговора сестра, живописно характеризуя отказ какой-то приятельницы выходить за кого-то замуж, выдала ту самую сентенцию: «К лотку не приучен, и учить уже поздно…». Что-то меня в этой фразе зацепило. Я задумалась и поняла, что включаюсь на две полярные вещи.

Первая. Обидно, когда о другом человеке говорят, как о животном – коте, собаке… Все же он, мужчина – человек, такой же, как и нелестно охарактеризовавшая его барышня.

Вторая. Эта метафора очень точно описывает многих мужчин, о которых я слышу на консультациях от их «вторых половинок». Например,

…он никогда не поднимает крышку унитаза, и я регулярно сажусь на мокрый ободок… Это бесит!

…он никогда не моет за собой посуду…

…он разбрасывает свои вещи где попало…

…он оставляет чипсы, объедки и пустые бутылки возле включенного телевизора и уходит спать, а ночью я просыпаюсь и иду выключать телевизор, проклиная тот день, когда я его встретила…

…он загадил свою машину как свинарник – коврики там не выбивались год…

…он пытается много дней ходить в одних и тех же трусах и носках, а если его прижать, он защищает их так, будто это – вторая кожа, а стиральная машина трансформирует их в опасных космических чудовищ…

…он никогда не стелет постель…

…он ковыряется в носу при мне и при посторонних людях…

Мужчина к лотку не приучен

И я задалась простыми вопросами в рамках этой бесчеловечной, но весьма емкой метафоры:

Что есть «лоток»?

Кто должен приучить к нему мужчину?

Если мужчина «к лотку не приучен», можно ли это как-то исправить?

Мои размышления – скорее, приглашение к дискуссии, чем готовая стратегия.

1. Лоток – это набор правил, согласно которым мужчина должен вести себя определенным образом. На сегодняшний день в больших городах они продиктованы идеями равенства и братства мужчины и женщины, поэтому мы и ожидаем, что мужчина будет вести себя в быту как наша сестра или подружка. Но тут есть подводные камни, и главный из них: знал ли мужчина эти правила? Подписался ли под ними? Потому что в разных «Кодексах братана» нет ни слова о мытье посуды и выносе мусора, смене подгузников и чистке картохи.

Проблемы с правилами касаются следующих пунктов:

Несогласие с самими правилами (повторю – он под это не подписывался);

Наличие противоположных правил (мужик должен быть суровым и сильным – мужик должен быть понимающим и мягким);

Несогласие с тем, кто придумал эти правила (например, мама жены – теща, считает, что нельзя отпускать мужа на корпоративы, и жена закатывает скандалы).

Поэтому начинать нужно именно с того, кто и что понимает под лотком. Возможно, в голове у мужчины присутствует свой лоток, не менее сложный с дорогим наполнителем, к которому не то что приручить - вообще невозможно подогнать женщину.

2. Мужчину к лотку никто приучать не должен. Давайте забудем о маме! Если лоток – это правила, то в норме они меняются при изменении системы. Жил с мамой – каждую субботу убирал в квартире (7 ковров, как в юрте – это вам не шутки), а в воскресенье пел в церковном хоре. Жил в казарме – вскакивал по сигналу и пел гимн. Жил в общежитии – делал что хотел, пил и пел песни под гитару… Но вот женился – и началось… Где стоит этот лоток? Как к нему подобраться незамеченным? Что делать, если не попал – случается в начале новой жизни…

Суровый критик в лице подруги-девушки-жены все подмечает… Породистое ли животное досталось? Ласковое ли? Легко ли идет на контакт? Много ли времени нужно для дрессировки?

В совокупности с непоследовательностью команд и капризами мужчина совсем теряется. Кем ему быть? Сегодня ждут котика-шалуна, завтра – опасного тигра… Угадать сложно, и еще – все время пилят, критикуют, ругают, ноют…

3. Итак: что делать?

Если у мужчины IQ выше 70 – с ним можно договориться. Обсудить правила. Рассказать про свое видение ситуации. Пояснить. Помочь. Поддержать – это ведь ваше общее пространство.

Но ведь никто не пробует! По-хорошему, по-женски, мудро… Проще в очередной раз сказать «всемужикикозлы» или «онживотное» и гордо идти по жизни вперед, вновь и вновь продолжая садиться на мокрое сиденье унитаза как символ его протеста против порабощения и манифестации его животной натуры.

Ничего нового не скажу.

Что делать? - Разговаривать.

И будет вам большое семейное или человеческое счастье.

Источник: b17.ru





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: