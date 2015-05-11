Недавно разговаривала с сестрой по телефону – живем в разных городах, но это не помеха нашим ежедневным диалогам. В какой-то момент нашего разговора сестра, живописно характеризуя отказ какой-то приятельницы выходить за кого-то замуж, выдала ту самую сентенцию: «К лотку не приучен, и учить уже поздно…». Что-то меня в этой фразе зацепило. Я задумалась и поняла, что включаюсь на две полярные вещи.
Первая. Обидно, когда о другом человеке говорят, как о животном – коте, собаке… Все же он, мужчина – человек, такой же, как и нелестно охарактеризовавшая его барышня.
Вторая. Эта метафора очень точно описывает многих мужчин, о которых я слышу на консультациях от их «вторых половинок». Например,
…он никогда не поднимает крышку унитаза, и я регулярно сажусь на мокрый ободок… Это бесит!
…он никогда не моет за собой посуду…
…он разбрасывает свои вещи где попало…
…он оставляет чипсы, объедки и пустые бутылки возле включенного телевизора и уходит спать, а ночью я просыпаюсь и иду выключать телевизор, проклиная тот день, когда я его встретила…
…он загадил свою машину как свинарник – коврики там не выбивались год…
…он пытается много дней ходить в одних и тех же трусах и носках, а если его прижать, он защищает их так, будто это – вторая кожа, а стиральная машина трансформирует их в опасных космических чудовищ…
…он никогда не стелет постель…
…он ковыряется в носу при мне и при посторонних людях…
Мужчина к лотку не приучен
И я задалась простыми вопросами в рамках этой бесчеловечной, но весьма емкой метафоры:
Что есть «лоток»?
Кто должен приучить к нему мужчину?
Если мужчина «к лотку не приучен», можно ли это как-то исправить?
Мои размышления – скорее, приглашение к дискуссии, чем готовая стратегия.
1. Лоток – это набор правил, согласно которым мужчина должен вести себя определенным образом. На сегодняшний день в больших городах они продиктованы идеями равенства и братства мужчины и женщины, поэтому мы и ожидаем, что мужчина будет вести себя в быту как наша сестра или подружка. Но тут есть подводные камни, и главный из них: знал ли мужчина эти правила? Подписался ли под ними? Потому что в разных «Кодексах братана» нет ни слова о мытье посуды и выносе мусора, смене подгузников и чистке картохи.
Проблемы с правилами касаются следующих пунктов:
Несогласие с самими правилами (повторю – он под это не подписывался);
Наличие противоположных правил (мужик должен быть суровым и сильным – мужик должен быть понимающим и мягким);
Несогласие с тем, кто придумал эти правила (например, мама жены – теща, считает, что нельзя отпускать мужа на корпоративы, и жена закатывает скандалы).
Поэтому начинать нужно именно с того, кто и что понимает под лотком. Возможно, в голове у мужчины присутствует свой лоток, не менее сложный с дорогим наполнителем, к которому не то что приручить - вообще невозможно подогнать женщину.
2. Мужчину к лотку никто приучать не должен. Давайте забудем о маме! Если лоток – это правила, то в норме они меняются при изменении системы. Жил с мамой – каждую субботу убирал в квартире (7 ковров, как в юрте – это вам не шутки), а в воскресенье пел в церковном хоре. Жил в казарме – вскакивал по сигналу и пел гимн. Жил в общежитии – делал что хотел, пил и пел песни под гитару… Но вот женился – и началось… Где стоит этот лоток? Как к нему подобраться незамеченным? Что делать, если не попал – случается в начале новой жизни…
Суровый критик в лице подруги-девушки-жены все подмечает… Породистое ли животное досталось? Ласковое ли? Легко ли идет на контакт? Много ли времени нужно для дрессировки?
В совокупности с непоследовательностью команд и капризами мужчина совсем теряется. Кем ему быть? Сегодня ждут котика-шалуна, завтра – опасного тигра… Угадать сложно, и еще – все время пилят, критикуют, ругают, ноют…
3. Итак: что делать?
Если у мужчины IQ выше 70 – с ним можно договориться. Обсудить правила. Рассказать про свое видение ситуации. Пояснить. Помочь. Поддержать – это ведь ваше общее пространство.
Но ведь никто не пробует! По-хорошему, по-женски, мудро… Проще в очередной раз сказать «всемужикикозлы» или «онживотное» и гордо идти по жизни вперед, вновь и вновь продолжая садиться на мокрое сиденье унитаза как символ его протеста против порабощения и манифестации его животной натуры.
Ничего нового не скажу.
Что делать? - Разговаривать.
И будет вам большое семейное или человеческое счастье.
Источник: b17.ru
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