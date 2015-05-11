Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 03:31</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/muzh_na_rodah_42275"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201708/392_300_42275_muzj_na_rodah_2017000.jpg" width=206 alt="Муж на родах" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Елена Колосова, <a href=https://lady.tut.by/news/relationship/553487.html>lady.tut.by</a></b></span> <span style="font-size: large;">Муж на родах</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">«Родители возмущались: "Что ты там собралась ему показывать?!"»</font></em></span></p><p>Почему-то так повелось, что роды и всё, с ними связанное, испокон веков считались исключительно женской прерогативой. Мужчина, оказавшийся на родах, считался еще большим нонсенсом, чем женщина на корабле. Единственным представителем мужского пола, чье присутствие во время этого таинства было приемлемым, — это врач. Да и тому позволялось осматривать женщину и принимать у нее роды, при этом не снимая с нее простыни. То есть на ощупь. <a href="http://www.chaskor.ru/article/muzh_na_rodah_42275">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Почему-то так повелось, что роды и всё, с ними связанное, испокон веков считались исключительно женской прерогативой. Мужчина, оказавшийся на родах, считался еще большим нонсенсом, чем женщина на корабле. Единственным представителем мужского пола, чье присутствие во время этого таинства было приемлемым, — это врач. Да и тому позволялось осматривать женщину и принимать у нее роды, при этом не снимая с нее простыни. То есть на ощупь.

Присутствие на родах отца стало практиковаться не так уж давно. И несмотря на то, что медиками, психологами и прочими специалистами признано, что партнерские роды — это целый букет разнообразных плюсов, все равно тем, кто собрался рожать ребенка вдвоем, приходится столкнуться с морем препятствий. С дороговизной таких родов, молчаливым (а то и вслух) осуждением окружающих и порой — особенно в небольших городах — негативом со стороны медперсонала.

Мы попросили три пары белорусов, которые прошли через партнерские роды, поделиться своими впечатлениями.

«Это были роды, после которых снова хочется рожать»

Полина и Александр (обоим по 33 года), дочке 3 года, сыну 6 месяцев

«О преимуществах партнерских родов нам рассказали наши друзья — семейная пара, которой было с чем сравнивать: первого ребенка подруга рожала в одиночестве, второго — вместе с мужем, — вспоминает Полина. ­- Роды, особенно первые, — это многочасовой процесс, когда важно сконцентрироваться на своем внутреннем состоянии, слушать сигналы своего тела, переживать боль. Одновременно роженице приходится взаимодействовать с персоналом больницы: решать административные вопросы по оформлению в роддом, подписывать согласие или отказ от прививок. Может понадобиться помощь: принести воды, позвать врача. Персонал может быть любезен с вами, а может хамить, оскорблять. Одна из подруг рассказала, что уборщица роддома была недовольна роженицей, которая шла по коридору за помощью, а из неё что-то капало на пол… Именно поэтому я решила, что присутствие мужа на родах для меня — жизненно необходимо.

То, что мы готовимся к партнерским родам, шокировало наших родителей. Женская половина начала активно меня отговаривать: «Что ты ему там собралась показывать?!», «Родишь сама, справишься!» и «Не мужское это дело!». Я поняла, что женщины делятся со мной своими суеверными страхами: веских доводов и взвешенных аргументов я так и не услышала. Поэтому мы не стали спорить и что-то доказывать, а сделали так, как считали нужным".

«Мне важно было сопровождать жену, знать, что я могу помочь физически и

психологически, — вторит супруге Александр. — Ведь у роженицы зачастую нет ни сил, ни возможностей принимать взвешенные решения в процессе.

На момент первых родов (2014 год) в Беларуси не было роддомов, где гарантировали партнерские роды. Родильные залы могли оказаться переполненными. Мы решили поехать в Вильнюс, чтобы точно рожать вместе. Получили приглашение роддома, через интернет забронировали жилье. Роды проходили в государственном роддоме, но как нерезиденты страны мы их оплачивали (около 1400 у.е.). Были бы гражданами, партнерские роды были бы для нас бесплатными".

«К родам мы готовились, просматривая за ужином научно-популярные фильмы и передачи о родах на youtube вместо любимых сериалов. Популярный украинский педиатр Комаровский в каждом выпуске своего шоу объясняет, прежде всего отцам, как важно их участие и забота о беременной матери, а позже — о ребенке. Комаровский приводит множество примеров того, что есть проблемы в поддержке здоровья ребенка, с которыми женщины справляются хуже, чем мужчины. Агитирует мужчин иметь собственное мнение, интересоваться состоянием матери и ребенка, не надеясь на материнский инстинкт или опыт бабушек.

На обязательные курсы по подготовке к родам при роддоме мы тоже ходили. Но они оказались малоинформативными. Мы чувствовали себя заложниками ситуации, но смиренно ходили ради сертификата, обязательного, если вы запланировали партнерские роды".

«Мне казалось, что я постоянно буду рядом во время родов, — вспоминает Александр. — Буду делать массаж, поливать воду на спину для расслабления, растирать. Но когда начались самые сильные схватки, медсестра настойчиво уложила жену в родильное кресло, а меня отправила отдыхать. Меня позвали в родильную палату, когда появилась головка ребенка. Новорожденную малышку положили маме на грудь. Когда отпульсировала пуповина, мне дали ее перерезать. Потом обмыли и запеленали кроху и отдали мне на руки. Думаю, именно в такие моменты семья рождается по-настоящему. Теперь это воспоминание объединяет нас. Стоит в основе наших отношений.

«Сутки после родов я спала. Все это время муж находился в палате со мной и ребенком. Подмывал и пеленал малышку, обрабатывал пупочную ранку. Когда я восстановилась, он обучал меня уходу за дочкой. Эта наука посильна каждому. Материнский инстинкт тут ни при чем, — продолжает Полина. — Сына, которому сейчас 6 месяцев, мы тоже с Сашей рожали вместе. Я искренне считаю, что к родам нужно готовиться всерьез.

Меня удивляет, что в нашей стране пары тратят неимоверное количество усилий и денежных средств на подготовку к свадебной церемонии. А подготовку к родам большинство женщин ведут в одиночестве. До сих пор популярно мнение о том, что это не мужское дело, что мужчине нечего делать в родзале. Получается, что партнерские роды — это, скорее, элитарный опыт, чем доступный каждому. Хотя стоимость наших родов, к примеру, равна затратам на фотографа, свадебное платье и ужин в минском ресторане на четыре персоны.

Люди не осознают последствий неудачных родов. Женщинам приходится рожать в условиях стресса, среди чужих людей. Волнение роженицы осложняет роды. Дети получают травмы. Женщины уезжают из роддомов с представлением о родах как о трагическом событии в их жизни и с тревожными, истеричными детьми на руках, детьми-инвалидами…

В моем же случае благодаря активному участию мужа у меня случились роды, после которых хочется снова рожать".

«Все почему-то думали, что я обязательно упаду в обморок!»

Лилия и Артём (23 года и 25 лет), дочке почти 2 года, сыну почти 2 недели

«Идея партнерских родов изначально была моя, — рассказывает Лилия. — Почему я об этом задумалась? Для меня рождение ребенка — это великое таинство, что-то сверхъестественное, и мне, честно говоря, всегда было обидно за мужчин, что они не могут в этом участвовать и видеть, как появляется на свет их сын или дочь. Так что главное, чего мне хотелось, — пережить это событие вместе с мужем, чтобы он смог понять всю глубину отцовских чувств.

Первого ребенка я рожала одна, а когда решали вопрос о том, что вторые роды будут партнерские, мы особо не волновались, не взвешивали скрупулезно все «за» и «против». Казалось, все так нескоро, да и как-то слабо верилось, что нам удастся все организовать. Это же столько беготни: нужны курсы, сертификат, оплата (в нашем городе стоимость партнерских родов — 170 рублей), медобследование для мужа… Но ближе к родам мы вплотную занялись, и все быстро подготовили. Так что главное — захотеть. И вот тогда-то и стали закрадываться сомнения. «А может, не стоит?..» Просто все, с кем ни заговаривали на эту тему, относились скептически, где-то даже отговаривали".

«Чем только ни пугали, — продолжает Артём. — И что крови будет много, и что мужчины через одного на родах в обморок падают и только мешают, и что жене будет передо мной стыдно за то, как она выглядит… Но мы решили, что никого слушать не станем. Это наш выбор: раз мы семья — значит, все пройдем вместе».

«В роддоме по поводу того, как я выгляжу, совершенно не волновалась, — вторит мужу Лилия. — Серьезно, там уже просто не до этого. А муж — молодец, без паники, все спокойно и четко делал. Я очень им горжусь и дорожу его поддержкой в тот момент. Мне достаточно было только сжать руку или произнести его имя, и он сразу понимал, что нужен массаж, нужна помощь. Медперсонал даже шутил, что мы бы прекрасно обошлись и без них, так у нас все было слаженно. Единственный момент, который немного пошатнул самообладание мужа, — когда у меня брали из вены кровь на анализ. Ему показалось, что, учитывая мое тогдашнее состояние и болезненные схватки, еще и катетер — это как-то слишком…

Сынок у нас родился благополучно — настоящий богатырь! 4060 граммов! И вообще, если сравнивать с первыми родами, то я очень жалею, что там была одна. Теперь — только с мужем. То, что муж рядом в такой важный и ответственный момент, придает уверенности и сил, чувство защищенности. Это очень важно".

«Мужу сказали: „Не умничай тут!“ — и выпроводили из родзала»

Татьяна и Юрий (обоим по 30 лет), дочке 4,5 года, сыну 2 года

«Про партнерские роды впервые заговорил муж, когда я еще была беременна старшей дочкой, — рассказывает Татьяна. — Но сказал он об этом уже на последних сроках. А рожать я собиралась в родном городе, который даже не областной, поэтому неудивительно, что я не слышала о том, чтобы здесь такое практиковалось. В общем, поговорили — и забыли. Когда же наступила вторая беременность, я вспомнила, что муж предлагал пойти на роды со мной. Оказалось, он все еще не передумал: ему хотелось хотя бы в некоторой мере контролировать процесс родов и защищать меня, чтобы никто не обидел. А еще он мечтал перерезать пуповину.

Мы решили рожать в Минске, в областном роддоме. И партнерские курсы проходили там же. Конечно, это не бесплатно: два года назад роды обошлись нам в 2,5 млн рублей плюс 500 тысяч курсы. На наш взгляд, за событие, которое бывает всего несколько раз в жизни, это не так уж и дорого.

Курсы были полезны в первую очередь для мужа, поскольку я уже, во-первых, рожала, а во-вторых, перечитала горы информации в интернете. Муж же внимательно слушал о периодах родов, о дыхании в схватках, о том, как помочь мне в период схваток. Все конспектировал и даже задавал дополнительные вопросы. В общем, подошел к делу по-мужски, со всей ответственностью. А у меня еще были занятия с психологом и фитнес на фитболах. Родные особо нас не отговаривали. И сами мы старались не обращать внимания на разного рода «забабоны». Мы с мужем сразу договорились, что если он пойдет в родзал, то станет у моей головы, чтоб ничего не видеть того, что ему не нужно. Так что по поводу того, что после такого кровавого зрелища у мужа пропадет ко мне интерес, мы вообще не парились. Единственное, чего я опасалась, так это, что в присутствии мужа я расклеюсь и начну жалеть себя. Но нет, я, наоборот, старалась показать, какая я умница. Когда муж рядом, в тебе больше уверенности. И все кажется проще и легче.

Роды были очень быстрыми: мы приехали в роддом, когда схватки уже были частыми — через каждые 3−4 минуты. В 3.30 я поступила, в 4.50 уже родила. Забавно, что муж заварил себе в термос кофе и взял бутербродов, как учили на курсах (мол, мужчине нужно будет подкрепиться в родах). В итоге он не успел даже перевести дух, настолько все быстро происходило.

Да и в процессе самих родов муж абсолютно не растерялся. Как будто не в первый раз «рожал» уже! Зато совсем не таким, как в ожиданиях, оказалось отношение медперсонала в родзале. Мне не разрешили попробовать рожать вертикально, хотя был специально предназначенный для этого стул. Врач мне ответила довольно грубо, мол, не умничай, и указала на обычное кресло для родов. А мужа не пустили в родзал! Хотя в момент родов других рожениц не было. Хорошо хоть позвали мужа перерезать пуповину. Но при этом кричали на него, чтобы делал этот быстрее. Муж возразил, что пуповина должна отпульсировать. А врач хмыкнула: «Я смотрю, все умные после курсов стали!» И снова стали кричать на нас. Уходя из родзала, муж напомнил, чтобы не забыли приложить ребенка к груди, а его буквально в плечи вытолкали из родзала… Если персонал вел себя так по-хамски даже в присутствии мужа, представляю, что было бы, будь я одна…

Недавно спрашивала у мужа, пойдет ли рожать со мной снова? Он ответил, что это даже не обсуждается. Вот только роддом и врача будем выбирать тщательнее.

Источник: lady.tut.by





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