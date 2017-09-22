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Алена Глазунова   , Сегодня, 14:00

Музей с доставкой на дом
Крупнейшие цифровые проекты российских библиотек и архивов


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Доступная история


Открытая библиотека




Информации, доступной в интернете, становится все больше: вот и российские музеи начинают выкладывать в открытый доступ интересные коллекции. Пользователям уже доступен первый в России интернет-музей гравюры, коллекции манускриптов с рукописями, насчитывающими порядка тысячи лет, русские романсы и выставки в формате 3D.

«В 2016 году зафиксировано более 103,5 млн. обращений к сайтам библиотек», - говорится в Государственном докладе о состоянии культуры в Российской Федерации. По сравнению с 2012 годом, число библиотек, создающих электронные каталоги, увеличилось с 7,6% (3,1 тыс.) до 11,3% (4,3 тыс.), а количество обращений к порталу Национальной электронной библиотеки возросло в 10,9 раз и составило 21,4 млн.

Однако тотальная оцифровка далеко не всегда связана с предоставлением к материалам открытого доступа. Полный переход в интернет может привести к снижению посещаемости библиотек, более того, он требует дополнительного финансирования и решения проблем, связанных с авторским правом. Поэтому на данный момент в большинстве случаев на порталах библиотек выложены коллекции, которые были перемещены в другие страны, копии редких изданий и произведений искусства, например, картин, которые находятся не в лучшем состоянии. Благодаря оцифровке и размещению в сети люди с разных уголков мира получают возможность ознакомиться с объектами культурного и научного наследия.

Первый в России интернет-музей гравюры


В 2010 году Российская государственная библиотека в сотрудничестве с «Мясным домом Бородина» запустила совместный проект, посвященный русской и советской печатной графике конца XIX — начала XX века. По словам президента компании Виталия Геворкяна, широкий доступ к оцифрованным материалам должен возродить интерес к гравюре. Уникальность интернет-музея заключается в том, что его экспонаты ранее не были доступны публике.

Цифровой формат позволяет рассмотреть объект без вреда хрупкому бумажному материалу, который на обычных выставках испортился бы со временем под воздействием света. При этом высокое разрешение изображений дает возможность при приближении рассматривать мелкие детали гравюры.

Представленная на сайте коллекция содержит более 500 экспонатов, среди авторов работ лучшие художники-граверы мира – Матэ, Остроумова-Лебедева, Митрохин и др.

Сайт хорошо структурирован, навигация простая и понятная. У посетителей портала есть возможность поиска гравюр по фамилии художника, жанру работы, технике и периоду создания. Использование размещенных на сайте материалов возможно только с письменного разрешения администрации.

Коллекции манускриптов в открытом доступе


На официальном сайте Российской национальной библиотеки можно найти памятники древнерусской письменности в оцифрованном виде. Проект реализуется в целях сохранения наследия духовной культуры страны и популяризации памятников древнерусской литературы. Представленные экспонаты являются частью фонда рукописей, одного из крупнейших в мире собраний отечественной и мировой культуры, который содержит около 430 тысяч образцов.

На данный момент посетителям сайта доступны такие коллекции, как «Древнерусская литература в рукописях», «Зографское Евангелие», «Книжное сокровище древней Самары», «Музыкальные дары русским императорам» и др.

Одним из главных экспонатов коллекции считается восточнославянская рукописная книга «Остромирово Евангелие». Она была создана в 1056-1057 гг. В 2017 году ей исполнилось 960 лет.

Все рукописи из собраний можно посмотреть в режиме онлайн. Более того, выложенные копии экспонатов сопровождаются справочной информацией, описанием и историей.

Особенность интернет-портала заключается в уникальной поисковой технологии, которая позволяет найти произведение не только по тексту, но и по иллюстрациям. Содержание сайта, включая все изображения и текстовую информацию, предназначено только для персонального использования в некоммерческих целях.

Электронный музей конституционной истории России


Данный проект, реализованный Российским историческим обществом, Академическим учебно-научным центром РАН-МГУ и Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина, представляет собой интернет-портал, посвященный истории создания и развития конституции России. Реализация проекта осуществляется на средства государственной поддержки, выделенной в качестве гранта. Исключительной особенностью виртуального музея является полное воссоздание трёхэтажного здания в 3D-формате.

К сожалению, не все браузеры поддерживают данный формат. На сайте посетителям советуется использовать для корректной работы Firefox или Safari. Помимо того, к браузеру требуется подключить модуль, который обеспечит функционирование трехмерного приложения. Зато после успешной установки пользователи не просто листают оцифрованные документы, а погружаются в атмосферу музея, прогуливаются по его декорированным в стиле одной из трех эпох залов, рассматривая экспонаты, при приближении к которым появляются таблички с описанием. Каждый этаж имеет свое название: «Зал современной России», «Зал Светской России» и «Зал Императорской России».

Оцифровка музея и размещение всей имеющейся мультимедийной и текстовой информации в открытом доступе связаны с желанием создателей популяризировать многовековое наследие отечественного конституционализма. На сайте можно почитать об истории создания конституции, проследить изменения, происходящие год за годом, а также посмотреть видеоматериалы ключевых съездов и заседаний.

Общедоступный информационный сайт «Перемещенные культурные ценности»


Интернет-портал был создан в рамках деятельности Международного информационно-документального центра по проблемам перемещенных культурных ценностей, который является подразделением Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы. Создатели проекта стремятся привлечь внимание «к историческим, правовым, культурологическим, нравственным аспектам» проблемы, которая заключается в вопросе принадлежности военных трофеев, некогда присвоенных странами-победителями, но впоследствии укоренившимися в их национальной культуре, и в вопросе книг и произведений искусства, которые вывозились из страны, как, например, во времена идеологического контроля в СССР. В силу тех или иных обстоятельств страна лишается части своего культурного наследия. ВГБИЛ старается не допустить этого, с помощью данного проекта библиотеки и архивы стремятся обратить внимание общественности, спонсоров, коллекционеров, которые могли бы помочь в возвращении произведений искусства на родину.

На сайте размещены различные электронные каталоги: каталог трофейных книжных коллекций, архив материалов по истории перемещенных или утраченных культурных ценностей, коллекция открыток из собраний российских филокартистов. Например, каталоги «Книги из собрания графов Йорк фон Вартенбург в российских собраниях» и «Книги из собрания Фридриха Вернера фон дер Шуленбурга» представлены в PDF, каждому названию экспоната соответствует оцифрованная иллюстрация. Обе коллекции насчитывают в сумме около 400 образцов книг. Представленный на сайте электронный каталог произведений изобразительного искусства содержит более 50 экспонатов, среди которых имеются картины и скульптуры.

Одним из спонсоров интернет-портала является фонд «Открытое общество». Вся информация, представленная на сайте, охраняется авторским правом и другими правами на интеллектуальную собственность и является собственностью соответствующих правообладателей или библиотеки.

Оцифрованная коллекция нотных изданий «Русский романс»


Коллекция «Русский романс» является крупнейшей тематической подборкой Национальной электронной библиотеки. Источником представленных объектов музыкального искусства стали РГБ и РНБ. Целью создания проекта является популяризация забытых исторически и культурно значимых музыкальных сочинений, обогащение учебного и исполнительского репертуара. Коллекция насчитывает свыше тысячи нотных изданий отечественной романсовой лирики, относящихся к XVIII – началу XX вв.

Для удобства поиска подборка систематизирована по фамилиям авторов и насчитывает около ста разделов. В коллекции можно найти эксклюзивные образцы нотных произведений с автографами и дарственными надписями. В будущем планируется пополнение подборки не только новыми оцифрованными копиями, но и аудиозаписями романсов.

На сайте запрещено полное или частичное копирование материалов. Чтобы получить право использовать произведение, необходимо разрешение автора.

Виртуальные выставки Российской государственной библиотеки


Российская государственная библиотека славится своей выставочной деятельностью. За прошлый год в учреждении культуры прошло более 50 выставок. А в 2010 году проект Российской государственной библиотеки «...Но жив талант, бессмертен гений» стал лауреатом премии Александра Невского.

Наиболее интересные экспозиции собраны на специальном интернет-портале «Виртуальные выставки Российской государственной библиотеки». На данный момент ресурс содержит 42 тематических раздела, каждый из которых представляет собой коллекцию из фотографий, оцифрованных картин и документов, которые сопровождаются описанием. На сайте имеются выставки, посвященные великим русским писателям и поэтам, важным историческим событиям, архитектурным исследованиям, деятельности библиотеки, а также рукописям, книгам, оружию.

Выставка под названием «150 лет метрополитену» знакомит посетителей интернет-портала с историей развития метро. На фото можно увидеть от черно-белых изображений первых подземных станций и тоннелей в разных городах мира до цветных фотографий современного метрополитена. Описание залов, заметки об их архитектуре, процессе строительства, акцент на деталях, необычных барельефах и панно заставляют обратить внимание на удивительные элементы, которые чаще всего остаются незамеченными для пассажиров.

Одна из экспозиций посвящена книгам и электронным ресурсам издательства Кембриджского университета. Оцифрованные образцы редких изданий предоставляют возможность ознакомиться с полиграфическим, переплетным и гравировальным искусством XVII—XVIII веков.

Аудиовизуальные проекты Президентской библиотеки


На официальном сайте Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина можно найти раздел под названием «Аудиовизуальные материалы». Он вмещает в себя видеоролики разной тематической направленности. Такие подразделы, как «О библиотеке», «Мероприятия и события», «О коллекциях» информируют посетителей сайта о функционировании библиотеки, знакомят с ее деятельностью, историей возникновения, привлекают внимание к размещенным на сайте материалам. Другие подразделы выполняют образовательную функцию, сюжеты видеороликов рассказывают посетителям портала об исторических событиях, которые легли в основу той или иной коллекции. Описание выставочных экспонатов сопровождается соответствующими иллюстрациями.

Пользователям также доступен видеолекторий, в котором можно прослушать лекции по правоведению, истории, русскому языку. Более того, Президентская библиотека проводит в интернете прямые трансляции, где помимо лекций в онлайн-режиме доступен просмотр конференций, форумов, концертов.

Генеральный директор Президентской библиотеки Александр Вершинин придает большое значение применению современных технологий в библиотечном деле: «Необходимо встать на один уровень с передовыми информационными проектами и продвинутыми пользователями Интернета. Надо сохранить для них историю России в гигабайтах. Надо найти механизмы простого и быстро». Вот почему библиотека стремится параллельно реальным выставкам создавать медиаверсии для их дальнейшего размещения в открытом доступе.




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