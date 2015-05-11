Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 3 января 2017 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/muza_filosofov_hudozhnikov_i_politikov_41316"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201701/392_300_41316_3629a6e35e24ac9b6bb712cdfd40064.jpg" width=206 alt="Муза философов, художников и политиков" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://izbrannoe.com/news/lyudi/lu-salome-russkaya-muza-vskruzhivshaya-golovu-polovine-evropy/>izbrannoe.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">Муза философов, художников и политиков</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Лу Саломе: «гениальная русская», вскружившая голову половине Европы</font></em></span></p><p>Ницше, Рильке, Фрейд... Кто только не был влюблён в Лу Саломе. Её нельзя было назвать красавицей, но тем не менее она довольно часто получала предложения руки и сердца. И почти каждый раз — отказ. Христианский брак ей казался глупостью. Что же находили в этой женщине гении? <a href="http://www.chaskor.ru/article/muza_filosofov_hudozhnikov_i_politikov_41316">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Ницше, Рильке, Фрейд... Кто только не был влюблён в Лу Саломе. Её нельзя было назвать красавицей, но тем не менее она довольно часто получала предложения руки и сердца. И почти каждый раз — отказ. Христианский брак ей казался глупостью. Что же находили в этой женщине гении?

Из Петербурга в Рим

Луиза Андреас Саломе вообще-то из России. Родилась она в Санкт-Петербурге в 1861 году в семье русского подданного, но немца по происхождению Густава фон Саломе. Считала себя русской и просила называть себя Лёлей. Первая любовь 17-летней девочки, голландский пастор Гийо, читавший лекции в Петербурге, сокращает «Луизу» до «Лу» — имени, которому суждено прославиться.

Под его руководством Леля начала серьезно заниматься философией, историей религии, языками. Она поклонялась Гийо как Богу. А пастор в 1879 году сделал ей предложение. Девушка была тяжко поражена самой мыслью о возможности такого исхода их отношений — это была своего рода духовная катастрофа. На ближайшее десятилетие сексуальная близость станет для нее решительно невозможной.

Опрометчивый шаг Гийо послужил причиной страданий длинной череды мужчин, которые будут испытывать восторг от духовной близости с этой девушкой и отчаяние от её телесной холодности.

Леля фон Саломе прожила в России первые 20 лет своей жизни — именно здесь сложился её характер. И все же по странному стечению обстоятельств впереди её ждала слава в Европе и полная неизвестность на родине. В 1880 г. в сопровождении матери (отец умер в 1878) она едет в Швейцарию, слушает университетские лекции по философии — как и многие другие русские девушки того времени.

Из-за слабого здоровья Лу переезжает в Италию, в Рим. Там она посещает курсы для эмансипированных женщин. Лу вообще восхищают бунтарки. Например, портрет террористки Веры Засулич она хранила до конца своих дней. Впрочем, быть революционеркой Леля не собиралась, как позже не собиралась быть феминисткой.

В Риме Лу попадает в кружок Мальвиды фон Майзенбург, приятельницы Гарибальди, Вагнера, Ницше, воспитательницы дочери Герцена. Один из преподавателей Лу также дружен с фон Майзенбург. Это Пауль Реё, друг Ницше и философ-позитивист. 32-летний Реё влюбился в Луизу и решил сделать ей предложение. Она отказала. Но как! Девушка предложила ему проект создания своеобразной коммуны с целомудренным житием, в которую бы входили молодые люди обоих полов, желающие продолжить образование. Она предлагает снять дом, где у каждого была бы своя комната, но у всех — общая гостиная. Реё идеей воодушевлен, но все же просит Лу выйти за него замуж. Она отказывается, она хочет быть только его другом. С коммуной ничего не выходит. Они пускаются в путешествие, посещают Париж, Берлин.

Отношения с Ницше

В 1882 г. Реё знакомит Саломе со своим другом Ницше, тогда ещё никому не известным философом. Ницше, покоренный и её интеллектом, и красотой, признался, что никогда не встречал женщины, равной ей по уму. Он предложил ей выйти за него замуж, но она снова ответила отказом и... пригласила жить вместе с ней и Паулем.

На свет появляется их дружеская «троица», занимающаяся интеллектуальными беседами, сочинениями и путешествиями. Впрочем, Ницше тоже просит её руки, и тоже получает отказ. Вопрос о сексуальных отношениях между ними остаётся достаточно неоднозначным. Примерно в это время 21-летняя Саломе фотографируется вместе с Реё и Ницше, запряженными в повозку, которую она погоняет кнутом.

Ницше писал о ней: «Ей 20 лет, она быстра, как орел, сильна, как львица, и при этом очень женственный ребенок. Она поразительно зрела и готова к моему способу мышления. Кроме того, у нее невероятно твердый характер, и она точно знает, чего хочет, — не спрашивая ничьих советов и не заботясь об общественном мнении».

Ницше сам срежиссировал фотографию, где они с Паулем Ре запряжены в повозку, погоняемую этой «гениальной русской». Ницше сходил с ума от ревности, переходил от обожания к ненависти, называя Лу то своим добрым гением, то «воплощением абсолютного зла». Многие биографы утверждают, что именно Лу Саломе стала прообразом его Заратустры.

Расставшись с Ницше, Лу Саломе продолжала двигаться своим и только своим путем. В основном она вращалась в интеллектуальных кругах Европы среди известных философов, ориенталистов, естествоиспытателей. Она ловила себя на том, что её раздражал деловой, трезвый дух уходящего столетия, она явно тосковала по кантовскому и гегелевскому идеализму. Уже в 1894 году Лу Саломе написала серьезный труд «Фридрих Ницше в своих произведениях».

Труднее всего было заподозрить, что подобную книгу могла написать женщина — настолько все было объективно, четко, по делу. После выхода этой работы Саломе зауважали всерьез. Вскоре её начали печатать самые престижные журналы Европы, причем не только философские работы, но и художественную прозу. Так свет увидели «Руфь», «Феничка», сборник рассказов «Дети человеческие», «Переходный возраст», роман «Ма». Модные критики, такие как Георг Брандес, Альбрехт Зёргель или Поль Бурже, расхваливали её талант.

Замужество

В 1886 г. Саломе знакомится с Фридрихом Карлом Андреасом, университетским преподавателем, занимающимся восточными языками (турецким и персидским). Фридрих Карл был на 15 лет старше Лу и твердо хотел сделать её своей женой.

Чтобы показать серьёзность своих намерений, он предпринял на её глазах попытку самоубийства — вонзил себе в грудь нож.

После долгих раздумий Лу соглашается выйти за него замуж, но с одним условием: они никогда не вступят в сексуальные отношения. В течение 43 лет, прожитых вместе, как утверждают биографы, тщательно изучившие все её дневники и личные документы, этого так никогда и не случилось. При этом и Фридриха, и Лу то и дело посещали молодые любовники, а служанка родила от мужа Луизы ребёнка. В 1901 г. погибает Пауль Реё в горах, без свидетелей. Невыясненным остается, был ли это суицид или несчастный случай.

Первым очевидным любовником становится Георг Ледебур, один из основателей социал-демократической партии в Германии и марксистской газеты «Форвартс», в будущем — член рейхстага, с которым она познакомилась в 1892 г. Утомившись скандалами и от мужа (который пытается покончить с собой) и от любовника, Лу бросает их обоих и в 1894 г. уезжает в Париж. Там одним из её многочисленных любовников становится писатель Франк Ведекинд. Несмотря на неоднократные предложения руки и сердца она никогда не помышляла о разводе, всегда первая бросала мужчин.

В 1897 г. 36-летняя Саломе знакомится с начинающим поэтом, 21-летним Рильке. Она берет его в две поездки по России (1899, 1900), учит его русскому языку, знакомит его с психологизмом Достоевского и Толстого. Рильке, как и многие другие возлюбленные Лу, живёт с нею и Андреасом в их доме. Он посвящал ей стихи, по её совету поменял своё «женственное» имя — «Рене» на более жёсткое — «Райнер», его почерк меняется и становится практически неотличимым от её манеры писать. Через четыре года Лу уходит от поэта, так как он так же, как и многие её любовники до него, хотел, чтобы она подала на развод.

«Без этой женщины я никогда не смог бы найти свой жизненный путь», — говорил Рильке.

Друзьями они останутся на всю жизнь. До самой его смерти в 1926 г. бывшие любовники переписывались друг с другом.

В 1910 г. Лу издала книгу «Эротика», в ней она писала: «Ничего так не искажает любовь, как боязливая приспособляемость и притирка друг к другу. Но чем больше и глубже два человека раскрыты, тем худшие последствия эта притирка имеет: один любимый человек „прививается“ к другому, это позволяет одному паразитировать за счет другого, вместо того чтобы каждый глубоко пустил широкие корни в собственный богатый мир, чтобы сделать это миром и для другого». «Эротика» выдержала пять переизданий в Европе.

С Фрейдом

Лу Саломе была увлечена психоанализом, сама его практиковала, работая с пациентами. В 1911 г. Лу принимает участие в работе Международного психоаналитического конгресса в Веймаре. Там она знакомится с Зигмундом Фрейдом. На тот момент было уже 50. Они становятся друзьями на следующую четверть века. Фрейд, со свойственной ему чуткостью, не заявлял на неё собственнические претензии, что и не привело к обычным для неё разочарованиям в мужчинах.

В соавторстве с Анной Фрейд она задумывает учебник о детской психике. С 1914 она начинает работать с больными, оставляя ради науки беллетристику (она написала 139 научных статей). Поселившись вместе с мужем в Гёттингене, она открывает психотерапевтическую практику и много трудится.

Всю жизнь Лу высокомерничала с политикой, но с приходом Гитлера к власти в 1933 году не замечать творившегося вокруг стало уже невозможно. Манифестации, шествия и митинги молодых нацисты по всем немецким городам, бесконечно звучавшее в ушах «Хайль Гитлер!», невыносимые выспренные речи о превосходстве арийской расы, набирающий силу антисемитизм...

Однажды к Лу в ужасе прибежала её приятельница Гертруда Боймер с криками: «Эти черные (имелись в виду нацисты) рыщут по психиатрическим больницам и хотят переписать всех больных шизофренией; говорят, потом их всех уничтожат!» Саломе не поверила, и они кинулись к знакомому главврачу геттингенской клиники. Тот подтвердил информацию — врачи на свой страх и риск прятали от нацистов истории болезни. Излагая свои взгляды на воспитание будущих воинов Третьего рейха, Гитлер уже тогда был предельно откровенен. «Моя педагогика сурова — слабый должен погибнуть!» Вскоре это стало официальной политикой режима: все шизофреники должны быть физически уничтожены.

Началось наступление и на психоанализ. Книги Фрейда в Германии сжигались, к его друзьям и соратникам, как и к психоаналитикам вообще, приходить стало опасно. Лу Саломе, которой было уже за 60, друзья уговаривали уехать из страны, пока не поздно. Вскоре пришла еще одна тревожная новость: сестра Ницше, Элизабет Ферстер-Ницше, вышедшая замуж за нациста Ферстера, состряпала на Лу Саломе донос о том, что она, во-первых, «финская еврейка» и, во вторых, якобы извратила наследие ее брата, которого Элизабет всячески стремилась сервировать властям как духовного отца фашизма. Видно, за столько лет ненависть Элизабет Ферстер к Лу Саломе нисколько не уменьшилась.

Она умерла в возрасте 76 лет в 1937 году, пережив многих своих любовников.

«Какие бы боль и страдания ни приносила жизнь, — писала она незадолго до смерти, — мы все равно должны её приветствовать. Кто боится страданий, тот боится и радости».

Нацисты сожгли её библиотеку сразу после её смерти.

Источник: izbrannoe.com





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