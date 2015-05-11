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inosmi.ru   , Сегодня, 13:00

Мозговые импульсы, звуки плача и эрекция
Что происходит с телом человека после смерти


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Смерть в метро


День смерти человека не случаен, как и день рождения




Мы все умрем. Но что будет с телом потом? Мозг уже не функционирует, но в теле продолжается жизнь: оно издает звуки и запахи, мышцы сокращаются, нервные и иммунные клетки реагируют, может даже возникнуть эрекция. А дальше все зависит от того, где лежит тело: в тепле или в прохладе, в гробу или, скажем, в воде. Есть мнение, что после смерти даже можно что-то чувствовать.

Жизнь продолжается

Ты мертв, когда твой мозг необратимо перестал функционировать. Во всяком случае, согласно определению, зафиксированному в шведском законе. Но некоторые части тела все равно продолжают жить. Тело умирает вовсе не в один момент, как многие полагают. Эксперты различают смерть индивида и смерть клеток.

Странные звуки

Например, сердечные клапаны можно использовать в течение 36 часов после смерти, а роговица продолжает функционировать еще в два раза дольше. Может также случаться немало странных вещей, например, тела покойных издают странные звуки, люди продолжают думать, а у мертвых мужчин случается эрекция. Давайте взглянем на некоторые вещи, которые могут случиться с твоим телом через разное время от 30 секунд до 50 лет после того, как ты умер.

30 секунд

Клетки мозга чувствительны к нехватке кислорода и разлагаются одними из первых. Тем не менее некоторые нервные клетки могут выживать настолько долго, что ученые не вполне уверены, не продолжаешь ли ты воспринимать еще что-то, несмотря на то, что уже считаешься мертвым.

Мертвые продолжают думать

Исследования показали, что мозговая активность может быть в районе нуля более минуты и таким образом свидетельствовать, что человек мертв, а затем подняться до уровня, который можно сравнить с полным бодрствованием, чтобы потом снова упасть до нуля. Что при этом происходит, по-прежнему не вполне ясно. Согласно некоторым предположениям, мозг вновь пробуждается к жизни, потому что душа покидает тело. С научной точки зрения этот феномен объясняется тем, что большое количество нервных клеток испускает импульсы еще один последний раз. Ученые размышляют над тем, не может ли это объяснять, почему люди, которых вернули к жизни после остановки сердца, рассказывают о свете и сильных чувствах. В таком случае, они могли быть в сознании даже после того, как их сердце перестало биться, и у них могли сохраняться мысли и чувства, даже когда мозговая активность была некоторое время близка к нулю.

Никто не знает

Этот феномен в том числе привел к дискуссиям о том, не должны ли хирурги, проводящие трансплантации, подождать возможного всплеска активности, прежде чем начинать операцию.

«Маловероятно, что человек находится в сознании во время такой активности мозга. Но единственные, кто на самом деле приблизился к этому и может хоть что-то об этом рассказать, — это те, кто пережил состояние, близкое к смерти», — говорит исследователь мозга Ларс Ульссон (Lars Olsson) из Каролинского института.

12 часов

Через 12-18 часов трупные пятна достигают своего максимального охвата. Они возникают из-за седиментации крови. Они могут, например, показать, передвигали ли труп, на что обращают внимание, например, судебные медики, когда идет расследование преступления.

24 часа

Макрофаги — это еще один вид долгоживущих клеток. Они относятся к иммунной системе. Удалось отследить, что они могут работать еще сутки после того, как ты скончался, например, уничтожая сажу в легких после пожара.

36 часов

Несмотря на то, что твое сердце прекратило биться, сердечные клапаны могут хорошо сохраниться, так как в них есть клетки соединительной ткани, которые долго живут. Сердечные клапаны можно использовать для трансплантации в течение целых 36 часов после смерти человека.

72 часа

Роговица также продолжает жить. Ее можно использовать в течение трех суток после того, как ты умер. Это объясняется в том числе и тем, что роговица находится очень близко к поверхности, непосредственно контактируя с воздухом и получая из него кислород.

96 часов

Когда тело начинает разлагаться, образуются газы. Они могут быть причиной странных и неприятных звуков вроде стонов и сдавленного плача. Случалось, что это явление очень пугало людей, которые даже думали, что мертвец ожил.

Через несколько суток на теле возникают грязно-зеленые пятна. Часто они начинают распространяться с живота — из-за бактерий. Ну а затем распространяются по всему телу.

Возникает эрекция

Несмотря на то, что вероятность этого очень мала, сообщалось также о случаях, когда у мертвых мужчин была эрекция. Это объясняется тем, что кровь может собираться в сгустки, которые все еще содержат питательные вещества и кислород. Кровь дает питание клеткам, восприимчивым к кальцию. Некоторые мышцы активизируются благодаря кальцию, и у мужчин это может привести к тому, что определенная мышца сократится и приведет к эрекции.

Растут волосы и ногти

Хенрик Друид (Henrik Druid), судебный медик и ученый в области правовой медицины, произвел около 6 тысяч вскрытий. По его словам, многие считают, что волосы и ногти продолжают расти, после того как человек умер. Но это заблуждение.

«Кожа теряет жидкость, сжимается и стягивается. Это выглядит так, будто ногти и волосы выступают больше, чем раньше. Но то, что они растут, — это иллюзия».

Истечение жидкости

После пары недель мертвые тела обычно уже сильно повреждены.

«Тогда можно видеть следы сильного разложения. Например, тело приобретает коричневато-зеленый цвет, на коже возникают наполненные жидкостью пузыри, которые могут лопаться, а изо рта и ноздрей может течь жидкость, которая выходит, в том числе, из тканей и мышц.

Кроме того, трупы часто распухают и издают неприятные запахи. В этот момент прекращается окоченение, и тело становится очень мягким: кожа, мышцы и органы уже порядком разложились. Когда у тела больше нет иммунитета, бактерии в нем свободно размножаются, питаются и уничтожают его.

А если у тебя к тому же была какая-то инфекция, и ты умер уже с вредоносными бактериями внутри, или же у тебя был рак, то тело разложится еще быстрее».

Откладывание личинок

То, насколько быстро будет проходить процесс разложения, зависит также от окружающей среды. Если тело лежит в тепле, оно разлагается быстрее, чем если бы оно было в прохладе. Тело, оставленное на природе, по большому счету уничтожается за какой-то месяц, после того как им завладевают бактерии и насекомые. В гробу тело обычно сохраняется гораздо дольше.

«Но иногда мухи успевают отложить личики, в том числе в отверстиях тела — глаз, носа, рта и ануса — прежде чем тело попадет в землю. Это может случиться за какие-то сутки. Тогда они отправятся в гроб вместе с телом и продолжат его разлагать».

Выкопали снова

Через год, как правило, тела, лежащие в земле, полностью съедены бактериями, и после них остаются лишь кости. Но есть и исключения. Один из примеров — известный случай из шведского города Арбога, когда тело выкопали через год после погребения, и его все еще можно было вскрыть.

«Это зависит от условий. Например, имеет значение, насколько влажно или сухо было в земле и гробу. Бактерии лучше себя чувствуют во влажной среде».

Мыльная консистенция

В воде тело может сохраняться гораздо дольше, чем в земле, что подтвердилось в том числе во время подъема со дна парохода Freja в 1994 году. Пароход затонул за 98 лет до этого, и все-таки тела удалось опознать. В воде в теле происходит образование так называемого жировоска, из-за чего оно становится твердым и обретает мыльную консистенцию, что неблагоприятно для бактерий.

Что касается скелетов, то, согласно подсчетам, они должны истлевать в могиле в течение пятидесятилетнего периода. Но и здесь все может сильно варьироваться. Случалось, что кости сохранялись сотни тысяч лет.

Источник: inosmi.ru




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«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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