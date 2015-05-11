Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 16 мая 2017 года, 03.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/moskva_slezam_ne_verit_glazami_amerikanki_41937"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201705/392_300_41937_moskva-slezam-ne-veri.jpg" width=206 alt="«Москва слезам не верит» глазами американки" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Oksana Lexell</b></span> <span style="font-size: large;">«Москва слезам не верит» глазами американки</span></p><p>Посмотрела фильм «Москва слезам не верит» со своей американской подружкой Крис. Всё таки оскаровское кино, как ни крути. Мне захотелось, чтобы моя подруга, обожающая русскую классическую литературу, ознакомилась с этим шедевром нашей киноклассики. Смотрели с английскими субтитрами. Под конец фильма Крис сказала, что у неё есть много вопросов. <a href="http://www.chaskor.ru/article/moskva_slezam_ne_verit_glazami_amerikanki_41937">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Посмотрела фильм «Москва слезам не верит» со своей американской подружкой Крис. Всё таки оскаровское кино, как ни крути. Мне захотелось, чтобы моя подруга, обожающая русскую классическую литературу, ознакомилась с этим шедевром нашей киноклассики. Смотрели с английскими субтитрами. Под конец фильма Крис сказала, что у неё есть много вопросов.

— Оксана, я не понимаю, почему если Катья была директором такой крупной фабрики и у неё в подчинении было три тысячи человек, она жила вдвоём с ребёнком (!!!) практически в дырке в стене. Это же невероятно: два человека живут в однобедрумной квартире. Директор крупного предприятия спит в гостинной на раскладном диване! Как это понимать?

— Ну, Крис, дело было же ещё в Союзе, тогда мы все так жили. Я жила в однобедрумной квартире с сестрой и родителями. Мы с сестрой спали тоже в гостинной на раскладных диванах.

— Да, но твои же родители не были такими большими боссами, как героиня Катья?

— Но у нас тогда было всеобщее равенство и братство…

— Но ведь ты сама говорила, что коммунисты имели намного больше, а разве Катья не была коммунистом, имея руководящую должность? Кстати, почему там мама Николая произносит фразу «Разве в ресторане прилично накормят?» У вас что, кормили плохо в том числе и в ресторанах, но тогда как же они существовали и подолгу не выходили из бизнеса?

Я почесала затылок, но Крис продолжала свои вопросы на засыпку.

— Почему она, будучи таким крупным боссом, ездит на таком «пис оф шыт», который постоянно ломается? Её зарплаты директора не хватает на приличную машину?

Мой рассказ о многолетних очередях на автомобиль и о том, что жигули вовсе никакой не «пис оф шыт», а очень даже приличная машина по тем временам, Крис не убедил. Она продолжала задавать вопросы:

— Оксана, я не понимаю. Вот Катья — она такая красавица и умница, добилась всего сама, дочь воспитала, но она похоже никак не может почувствовать себя счастливой только потому, что рядом нет мужчины? Этот «пис оф шыт» Гоша, у которого комплекс неполноценности, потому что его любимая женщина больше зарабатывает, бросил её по-хамски, а она вместо того, чтобы забить на него, ищет его по всей Москве, потеряв всяческую гордость и достоинство? А потом она его со слезами на глазах принимает обратно, но она что, не понимает, что у них отношения всё равно не сложатся: она же больше него зарабатывает, а для него это — проблема. А значит он — говно-мужик, isn’t he? Разве я не права? Почему создатели фильма красной нитью проводят мысль о том, что женщина, чего бы она ни добилась, всё равно — неполноценна, если у неё рядом нет «штанов»? Что это за «булшыт», объясни мне, плиз?

Кстати, если у кого возникли тёмные мыслишки по поводу бэкграунда Крис, не подкопаетесь, сразу говорю. Крис — ослепительная красавица-блондинка размера small, обладательница чёрного пояса каратэ, в свои 58 без единой пластической операции выглядит на 45, состоит в счастливом браке со своим красавцем мужем — преуспевающим хирургом-ортопедом, живёт с ним в замке спален на десять, с прислугой и на берегу озера, и сама при этом доктор наук, имеет успешную частную практику клинического психолога. Мать троих детей. Говорю же: не подкопаетесь.

Я было задвинула лекцию для Крис, начиная копать ещё с 17-го года, но она меня просто сражала наповал своей незамутнённой логикой успешной и счастливой американки. Каждый исторический пассаж, который я пыталась выдвинуть, она тут же задвигала. Так мы и скоротали вдвоём томный вечер, согласившись, что на всё ответом есть загадочная славянская душа. Только Крис ещё добавила под конец белого вина в бокале:

— Как хорошо всё-таки, Окси, что ты оттуда уехала. Ну не могу я тебя представить сидящей на табуретке и жующей собственные сопли: «Как долго я тебя искала! Как долго я тебя искала!» Какой же это «булшыт», ну просто противно! Хотя в целом фильм не плохой, и я много нового узнала из вашей истории советского периода. А что ещё интересненького у тебя есть посмотреть?

Источник: uainfo.org





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