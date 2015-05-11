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Oksana Lexell   вторник, 16 мая 2017 года, 03.00

«Москва слезам не верит» глазами американки


Кадр из кинофильма «Москва слезам не верит», 1980 г.
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«Едва ли не полфильма просидела с закрытыми глазами»


GenerationП глазами американцев




Посмотрела фильм «Москва слезам не верит» со своей американской подружкой Крис. Всё таки оскаровское кино, как ни крути. Мне захотелось, чтобы моя подруга, обожающая русскую классическую литературу, ознакомилась с этим шедевром нашей киноклассики. Смотрели с английскими субтитрами. Под конец фильма Крис сказала, что у неё есть много вопросов.

— Оксана, я не понимаю, почему если Катья была директором такой крупной фабрики и у неё в подчинении было три тысячи человек, она жила вдвоём с ребёнком (!!!) практически в дырке в стене. Это же невероятно: два человека живут в однобедрумной квартире. Директор крупного предприятия спит в гостинной на раскладном диване! Как это понимать?

— Ну, Крис, дело было же ещё в Союзе, тогда мы все так жили. Я жила в однобедрумной квартире с сестрой и родителями. Мы с сестрой спали тоже в гостинной на раскладных диванах.

— Да, но твои же родители не были такими большими боссами, как героиня Катья?

— Но у нас тогда было всеобщее равенство и братство…

— Но ведь ты сама говорила, что коммунисты имели намного больше, а разве Катья не была коммунистом, имея руководящую должность? Кстати, почему там мама Николая произносит фразу «Разве в ресторане прилично накормят?» У вас что, кормили плохо в том числе и в ресторанах, но тогда как же они существовали и подолгу не выходили из бизнеса?

Я почесала затылок, но Крис продолжала свои вопросы на засыпку.

— Почему она, будучи таким крупным боссом, ездит на таком «пис оф шыт», который постоянно ломается? Её зарплаты директора не хватает на приличную машину?

Мой рассказ о многолетних очередях на автомобиль и о том, что жигули вовсе никакой не «пис оф шыт», а очень даже приличная машина по тем временам, Крис не убедил. Она продолжала задавать вопросы:

— Оксана, я не понимаю. Вот Катья — она такая красавица и умница, добилась всего сама, дочь воспитала, но она похоже никак не может почувствовать себя счастливой только потому, что рядом нет мужчины? Этот «пис оф шыт» Гоша, у которого комплекс неполноценности, потому что его любимая женщина больше зарабатывает, бросил её по-хамски, а она вместо того, чтобы забить на него, ищет его по всей Москве, потеряв всяческую гордость и достоинство? А потом она его со слезами на глазах принимает обратно, но она что, не понимает, что у них отношения всё равно не сложатся: она же больше него зарабатывает, а для него это — проблема. А значит он — говно-мужик, isn’t he? Разве я не права? Почему создатели фильма красной нитью проводят мысль о том, что женщина, чего бы она ни добилась, всё равно — неполноценна, если у неё рядом нет «штанов»? Что это за «булшыт», объясни мне, плиз?

Кстати, если у кого возникли тёмные мыслишки по поводу бэкграунда Крис, не подкопаетесь, сразу говорю. Крис — ослепительная красавица-блондинка размера small, обладательница чёрного пояса каратэ, в свои 58 без единой пластической операции выглядит на 45, состоит в счастливом браке со своим красавцем мужем — преуспевающим хирургом-ортопедом, живёт с ним в замке спален на десять, с прислугой и на берегу озера, и сама при этом доктор наук, имеет успешную частную практику клинического психолога. Мать троих детей. Говорю же: не подкопаетесь.

Я было задвинула лекцию для Крис, начиная копать ещё с 17-го года, но она меня просто сражала наповал своей незамутнённой логикой успешной и счастливой американки. Каждый исторический пассаж, который я пыталась выдвинуть, она тут же задвигала. Так мы и скоротали вдвоём томный вечер, согласившись, что на всё ответом есть загадочная славянская душа. Только Крис ещё добавила под конец белого вина в бокале:

— Как хорошо всё-таки, Окси, что ты оттуда уехала. Ну не могу я тебя представить сидящей на табуретке и жующей собственные сопли: «Как долго я тебя искала! Как долго я тебя искала!» Какой же это «булшыт», ну просто противно! Хотя в целом фильм не плохой, и я много нового узнала из вашей истории советского периода. А что ещё интересненького у тебя есть посмотреть?

Источник: uainfo.org




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