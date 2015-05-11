Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 15 мая 2017 года, 21.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/moskva_protiv_snosa_41936"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201705/392_300_41936_vgst0jfkxt.jpg" width=206 alt="Москва против сноса" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Мария Шер</b></span> <span style="font-size: large;">Москва против сноса</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как столица борется с законом о реновации</font></em></span></p><p>14 мая в столице прошла согласованная акция протеста против реновации жилья. Принятый в первом чтении законопроект предусматривает выселение жильцов более четырех тысяч московских домов, если две трети собственников каждого из них на это согласятся. Но, несмотря на обещания мэрии предоставить квартиры большего размера и в том же районе, большинство москвичей не верит городскому начальству, и намерено бороться за свои дома до конца. Как проходил митинг в защиту частной собственности, читайте в репортаже «Частного корреспондента». <a href="http://www.chaskor.ru/article/moskva_protiv_snosa_41936">Подробнее</a></p><br clear="all" />





14 мая в столице прошла согласованная акция протеста против реновации жилья. Принятый в первом чтении законопроект предусматривает выселение жильцов более четырех тысяч московских домов, если две трети собственников каждого из них на это согласятся. Но, несмотря на обещания мэрии предоставить квартиры большего размера и в том же районе, большинство москвичей не верит городскому начальству, и намерено бороться за свои дома до конца. Как проходил митинг в защиту частной собственности, читайте в репортаже «Частного корреспондента».

Свежая весенняя листва, тёплый воздух, долгожданное московское солнце – кажется, сама природа сегодня на стороне москвичей, решивших выйти на митинг против закона о сносе пятиэтажек. Без двадцати два я выхожу из метро «Сретенский бульвар» и тут же попадаю в бушующее людское море. Сразу после эскалатора поток заполняет собой всё пространство подземного перехода, ведущего к выходу на проспект Сахарова. Молодые и в возрасте, с семьями и поодиночке – жители столицы несут плакаты, листовки и транспаранты.

Очереди на вход, о которых в Твиттере писали ещё за полчаса до начала митинга, действительно длинные. Дольше всего приходится тем, кто принес символику – плакаты досматривают в специальной синей палатке, чтобы никто не пронес не относящиеся к теме мероприятия агитматериалы. Через 15 минут, пройдя досмотр и попав на территорию митинга, я сразу убеждаюсь в бессмысленности действий синепалаточников: в паре метров от рамок с десяток панковатого вида ребят бодро разворачивают алые флаги, транспаранты с серпом и молотом и направляются в сторону сцены, установленной на противоположном конце проспекта. «Это активисты Революционной рабочей партии России», – подсказывают мне в толпе. Ничего не имея против дела троцкизма, я всё же недоумеваю, ведь организаторы чётко заявляли беспартийный социальный протест, неоднократно просили не превращать его в политическую акцию. Впрочем, то, что без политики всё же не обойдётся, стало ясно ещё раньше – в очереди на рамки волонтёры собирали подписи как за отмену законопроекта о реновации, так и за отставку мэра Москвы Сергея Собянина – требование, как ни крути, политическое.

К началу третьего проспект Сахарова заполнен почти наполовину – не меньше 10 тысяч человек, и народ всё прибывает. «За полчаса до начала сотрудник полиции сообщил по рации, что более 2 тысяч прошло», – говорит пришедшая раньше меня подруга. Мы движемся по направлению к сцене, откуда доносится высокий голос одной из выступающих. Флаги, листовки, плакаты окружают нас повсюду: «Руки прочь от Москвы!», «Мой дом – моя крепость», «Мы против сноса», «За реновацию морально устаревших чиновников!». Сразу бросается в глаза высокое качество исполнения агитматериалов – видно, что люди готовились тщательно. Кто-то не поленился и раздобыл флаги и гербы своего района, кто-то собрал из картона объёмные макеты-кубики своих домов, кто-то нарисовал остроумные карикатуры на столичного мэра и его подчиненных. Капотня, Коптево, Марьина роща, Филёвский парк, Академический и Гагаринский – из 125 районов Москвы в текстах плакатов здесь точно присутствует не меньше половины.





Организация самого мероприятия, за вычетом входа, тоже весьма высока: нет недостатка в туалетах, по обеим сторонам проспекта установлены динамики, транслирующие выступающих со сцены. Полиции много, но несравнимо меньше, чем на недавнем митинге против коррупции, который провел 26 марта политик Алексей Навальный. С одной стороны, сказывается санкционированный характер мероприятия, с другой – не покидает ощущение, что власти настолько плевать на сегодняшний протест, что даже привычного страха перед народными выступлениями нет: какая там угроза бунта, покричат и разойдутся. Не видно и традиционных для массовых мероприятий помощников правоохранителей – народных дружинников. Наконец, из всех виденных мной в Москве митингов этот – первый, где нет полицейского вертолёта, непременного атрибута «тысячников». Зато много волонтёров от оргкомитета: одни собирают подписи за отмену закона о реновации, другие следят за безопасностью.

Следить, похоже, есть за чем – примерно на середине проспекта замечаю странную группу митингующих: человек 5-7 с плакатами не против сноса домов, а за него. «Может, шутники?» – думаю я, подходя поближе. Но нет: невысокая пожилая женщина безо всякого юмора громко кричит, призывая скорее снести пятиэтажки и построить вместо них «нормальное жильё». На женщину с соратниками тут же налетают журналисты, через несколько минут к ним подходят волонтёры-безопасники, которые просят даму покинуть митинг за нарушение правил мероприятия. Когда она отказывается, ее силой выводят за ограждение. Учитывая, что митинг сторонников реновации прошёл днём ранее, эти граждане по всей видимости рассчитывали спровоцировать потасовку с теми, кто против сноса – и едва ли по своей воле.





Продолжая движение к сцене, вслушиваемся в выступления спикеров. Вот звонкий голос одной из соорганизаторов митинга, депутата московской городской думы от КПРФ Елены Шуваловой: «Этот законопроект – один большой обман, он противоречит гражданскому кодексу, жилищному кодексу, Конституции!». Пришедшие москвичи поддерживают депутата. «Мой дом не внесён в список, но закон составлен так, что обманным путём могут снести и его, даже если жильцы проголосуют против», – уверена Наталья М., жительница одного из районов ВАО. А муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас затрагивает другой аспект реновационной идеи – уже существующие дома под снос, аварийные и ветхие, которые с середины нулевых никто не торопится сносить. «Район Коньково, 4 дома на улице Введенского не включили в программу сноса. Это всё дома-общежития, где душ находится в подвале и бегают крысы!» – возмущается Янкаускас. Свою речь мундеп заканчивает призывом к отставке Собянина и московского правительства – толпа с жаром подхватывает клич «В отставку!», и до самого конца мероприятия именно этот лозунг остается самым популярным. Не менее яркую речь произносит и журналист Екатерина Винокурова, другой соорганизатор митинга. «Жителей действительно старых, аварийных домов специально не включают в списки, чтобы посеять между горожанами рознь. Нас, москвичей, специально оскорбляют, унижают, стравливают между собой», – заявляет журналистка.

Дали слово и московскому начальству. «Сам Сергей Собянин на митинг не пришёл, но здесь находится его представитель, Динара Якушева», – сообщает со сцены Шувалова. В толпе поднимается нешуточный гул – Якушеву освистывают и призывают не пускать её к микрофону. Тем не менее, организаторы разрешают чиновнице выступить. Под свист и хохот толпы, крики «Уйди!» и «Хватит врать!» представитель мэрии, начав с обращения к собравшимся москвичам со слов «уважаемые гости», пытается доказать, что для некоторых граждан реновация – «единственный шанс получить нормальные жилищные условия», но убедить разгневанный народ у неё не получилось.

Между тем толпа продолжает нарастать. Перед ограждением у сцены – за него пускают только организаторов и журналистов – люди стоят так плотно, что даже повернуться или достать телефон невозможно. До ограждения пара метров, но ни мне, ни ещё десятку коллег-журналистов пробиться к нему не удается. «Друзья, только что сообщили, что нас здесь уже 30 тысяч!» – доносится от кого-то из организаторов. От кого именно – понять трудно, мешает огромный плакат перед лицом. «Ещё несколько тысяч не могут пройти через ограждение из-за очереди, на входе началась давка. Сообщают, что на Мясницкой начались задержания, хотя у нас мирный митинг, санкционированный. Мы возмущены работой полиции!» – продолжают со сцены.

При этих словах я решаю уйти подальше от эпицентра, в который попала, пытаясь пробиться в пресс-зону. По пути замечаю большую группу журналистов и волонтеров, движущуюся навстречу мне по направлению к сцене. Удивительно, но группа уверенно прорезает толпу, тогда как всем прочим едва удается продвинуться хоть на шаг. «Наверное, кто-то из выступающих», – думаю я, и не угадываю. Человек в центре журналистско-волонтерского кольца оказался Алексеем Навальным. Политик пришёл на митинг с женой и сыном, несмотря на незаживший после недавнего нападения глаз. Его появление стало неожиданностью для всех – в списке выступающих Навального не было, а о своем решении посетить митинг он сообщил в соцсетях незадолго до его начала. По словам самого Навального, выступать он не собирался, но, тем не менее, за ограждение прошел. Там политик успел дать несколько интервью, после чего под крики Шуваловой «Оставьте Навального в покое!» его вместе с семьей принудительно вывели с митинга сотрудники ОМОНа.





Митинг подошёл к концу, организаторы постарались закончить его на позитивной ноте – принятием резолюции против законопроекта и обещанием собраться вновь, если власти не прислушаются к мнению москвичей. На выходе с территории мероприятия слышу радостные реплики: на митинг, во-первых, пришло минимум впятеро больше заявленных 5 тысяч (организаторы и вовсе дают оценку в 50-60 тысяч), а во-вторых, все прошло благополучно, без происшествий и массовых задержаний. Другие участники гадают, повлияет на дальнейший ход реновации сегодняшний день. Но многие переключились с темы протеста на разговоры о Навальном: должен или не должен он был выступать и вообще приходить на митинг, кто виноват в его выдворении и правильно ли устраивать не политические акции протеста. Обсуждение захлестнуло и интернет – споры по этому поводу не утихают до сих пор.

И всё же впечатления от прошедшего митинга эпизод с Навальным не омрачил. Неполитической акции 14 мая не получилось – на ней были и партии, и политики, а выступления спикеров не ограничились одной только реновацией – выступали, к примеру, представители обманутых дольщиков. Но в остальном с поставленными целями организаторы справились, и митинг против реновации показал, что москвичи – не аморфная разрозненная масса, при желании они могут организоваться в полноценное гражданское общество, готовое бороться за свою собственность и за свои права.





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