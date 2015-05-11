Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 5 мая 2017 года, 03.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/monogamiya_snova_v_mode_41898"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201705/392_300_41898_handshake-2009195_960_72.jpg" width=206 alt="Моногамия снова в моде" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Никита Подгорнов, журнал <a href=https://snob.ru/profile/27133/blog/119431>«Сноб»</a></b></span> <span style="font-size: large;">Моногамия снова в моде</span></p><p>После десятилетий секс-революций и эры разводов, моногамия теперь снова в тренде. Правда на этот раз без обесцененных стереотипов вроде семейных ценностей и вечной любви, а под эгидой партнерства. <a href="http://www.chaskor.ru/article/monogamiya_snova_v_mode_41898">Подробнее</a></p><br clear="all" />





После десятилетий секс-революций и эры разводов, моногамия теперь снова в тренде. Правда на этот раз без обесцененных стереотипов вроде семейных ценностей и вечной любви, а под эгидой партнерства.

Моногамия в 21 веке – это, прежде всего, выгодно, а уже потом всё остальное. Человек человеку партнер. Вот так на современный лад может звучать известная античная поговорка.

Не любовь всей моей жизни, не «Мистер Биг», не принц на белом коне, а просто «партнер». Тот, с кем удобно проводить время. Удобно снимать квартиру. Удобно заниматься сексом. Удобно путешествовать. Удобно встречаться с друзьями. Смотреть сериалы, обсуждать работу, заказывать еду в ресторане, ходить по магазинам, заниматься спортом.

Партнер по жизни. Сожитель моей собственной жизни.

Такие теперь запросы по отношению к своему избраннику или избраннице. Рядом с тобой должен быть тот, кто будет двигаться с тобой в одном ритме. Идти навстречу тем впечатлениям и эмоциями, которые ты бы хотел испытать. Дополнять их и развивать.

Сноуборд-трип на новогодних каникулах или в Европу «по музеям». Сесть в машину и уехать на весь отпуск куда-нибудь в дорожное путешествие. Распланировать на год вперед музыкальные концерты и фестивали. Тренироваться вместе весь год, чтобы пробежать полумарафон в Берлине. Подкопить денег и перебраться пожить в центре, чтобы чаще бывать в гуще событий.

Это малое из того, что заставляет двух современных людей быть неразлучными. Удобство, «зона комфорта», общие интересы и устремления – от этого невозможно отказаться. Зачем кто-то другой, когда всё самое важное уже есть под рукой?

А где же романтика, спросите вы? Где же чувства? Брак, дети? Всё здесь. Внутри. Удобно запаковано и перевязано красивой ленточкой. Ничего никуда не делось. Просто теперь это перестало быть «самым важным». Никто не «кладет жизнь» на алтарь любви и не «тратит всю себя» на воспитание ребенка. Это всё пафосные пережитки прошлого. Теперь любовь, брак, дети – это просто один из вариантов. Хочешь, выбирай. Хочешь – нет. В любом случае, никаких особых проблем.

Можно прожить счастливую жизнь без детей и без брака, а можно, наоборот, сразу активировать эту опцию и набирать эмоции внутри большой семьи. Путешествовать не вдвоем, а втроем с ребенком. Выходные в парке? Легко и так, и так. Вопрос в личной «зоне комфорта». Кто-то может впустить в неё брак и детей, а кто-то довольствуется чем-то менее вовлеченным. Главное – чтобы вам было удобно. Иначе зачем все это?

В мире вокруг теперь столько всего интересного. Самолеты доставляют тебя в любую точку мира за каких-то полдня. Мегаполисы манят современными впечатлениями. Мультикультурность. Открытость. Потребительское многообразие. Всё это стимулирует человека прожить жизнь, в центре которой главная цель – получение эмоций и переживаний. Попробовать как можно больше – вот в чем основная задача.

А все эти «состариться вместе», «дожить до внуков», «прожить жизнь рука об руку» – это слишком скучно и неинтересно. Никто не хочет думать о старости, пенсии, «золотых свадьбах». Сейчас живет поколение «вечно молодых». Для них каждый день – это вызов. Каждый год – это новые впечатления. Никто не мыслит категориями увядания и старения. Все идут только вперед, собирая по пути к известному итогу максимальное количество эмоций.

И в этом контексте моногамия как удобное партнерство – лучший вариант. Самый практичный и прагматичный. Два бюджета. Две карьеры. Два разных направления жизни, которые смогут дополнять друг друга. К тому же, секс и всё такое. Партнер, который знает, что тебе нужно – это всегда лучше любой случайной связи. Ведь секс-революция сделала свое дело, и мы перестали прятать друг от друга свои потаённые желания. Хочешь свинг или БДСМ? Не проблема. Ролевые игры и секс-игрушки? Это уже звучит настолько естественным, что даже становиться скучным.

Да, все это происходит не сразу. Мы не можем с первого взгляда понять, получится из нашего избранника удобный партнер или нет. Но в этом и прелесть современного мира – он тут же окунает тебя в гущу событий, и ты без проблем вычленяешь нужную партию. Прошло время, когда люди узнавали друг друга десятилетиями. Когда нужно было пережить что-то большое, прежде чем понять. Сейчас все стало интенсивней, а значит проще. Теперь за полгода активной современной жизни партнеры раскрывают друг перед другом такую обширную гамму переживаний, что тут сложно ошибиться с выбором. Маркеры всюду. От выбора марки одежды до вечернего сериала. От подписки в Фейсбуке до занятия спортом. Современный человек постоянно что-то выбирает. Кино, велосипед, место для недельного отпуска, бар на вечер, доставку еды, хобби и еще сотни и сотни вещей. Это и есть наша жизнь. Это и есть мы с вами.

Но нас все равно корежит от этих формулировок. Где же привычные нам любовь, страсть, чувство долга, ответственность за семью и своего избранника? Неужели современные отношения – это только побывать на выходных в ИКЕЕ или выбрать в какой ресторан пойти после работы? А где взаимоподдержка? Где понимание? Где любовь?

Тут нужно признаться честно, что-то из этого, действительно, ушло навсегда, но по больше части чувства просто трансформировались. И причиной тому послужили две первые строчки в этом тексте. Уже были тяжеловесные конструкции в виде семейных ценностей и романтизированной вечной любви. Но это не сработало. Человеку надоело играться в святого мученика и он признался самому себе, что слаб и грешен. Он признался, что хочет большего, чем то, что ему диктуют заветы религий и законы общества. Он хочет иметь право выбора и право на ошибку.

Этим правом он сейчас и пользуется. И как оказалось, эта свобода выбора – то, что нужно. Как только в выборе партнера и спутника жизни исчезают формулировки «навсегда» и «семейные обязательства» – всё становится на свои места. Ты остаешься с человеком на долгие и долгие годы не потому, что «так надо», а потому, что тебе это удобно и комфортно.

Можно уйти хоть завтра, не проблема. Вот только зачем?

Это просто новый уровень ответственности. Вместо тяжеловесных и угнетающих «раз и навсегда», еще более серьезное и глубокое «выбор на каждый день». Тут уже нет шанса смириться и сетовать на обязательства. Тут вся ответственность каждый день лежит только на тебе. Ты решил, что тебе хорошо с этим человеком. Не обязательства перед браком, не обязательство перед детьми. А только ты и твои желания.

И, похоже, это работает. Современные пары, не важно, сошлись они в 20 или в 40 лет – это очень прочные союзы. Они кайфуют от того, что вместе, и ценят каждый проведенный друг с другом день. Современные удобства раскрепощают чувства и не дают отношениям утонуть в бытовухе. Все под рукой. Все удобно. Можно сконцентрироваться друг на друге и вместе изучать этот большой интересный мир.

Источник: snob.ru





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