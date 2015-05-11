Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 03:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/monogamiya_mertva_40523"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201606/392_300_40523_harem-1390805_960_72.jpg" width=206 alt="Моногамия мертва" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Арина Холина для журнала <a href=https://snob.ru/selected/entry/88891#comment_776196>«Сноб»</a></b></span> <span style="font-size: large;">Моногамия мертва</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">А любить хочется как раньше: верно и преданно</font></em></span></p><p>Вы все еще мечтаете о том, как встретите того самого единственного человека, с которым через два месяца вам захочется остаться навсегда, и только смерть вас разлучит. Но это уже не больше чем идея. Будьте честны с собой — в наши дни такое почти не встречается. Даже если люди и верят в эту устаревшую мечту, то они все равно разводятся каждые пять-семь лет. И остаются со своими разбитыми пустыми надеждами. <a href="http://www.chaskor.ru/article/monogamiya_mertva_40523">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Вы все еще мечтаете о том, как встретите того самого единственного человека, с которым через два месяца вам захочется остаться навсегда, и только смерть вас разлучит. Но это уже не больше чем идея. Будьте честны с собой — в наши дни такое почти не встречается. Даже если люди и верят в эту устаревшую мечту, то они все равно разводятся каждые пять-семь лет. И остаются со своими разбитыми пустыми надеждами.

Мы живем в странное и прекрасное время: вокруг слишком много возможностей и мало запретов. Это некоторый кризис современного человека — никто не знает, на чем остановиться, какое из своих желаний считать более важным.

Еще лет двадцать назад выбор соблазнов был скромнее. Не было никакой культуры свободных отношений — это казалось чем-то маргинальным. Для богемы и для хиппи. Если люди встречались, они предполагали, что «отношения будут развиваться». Что означало женитьбу. Семью. Детей. Дачу. Иначе — катастрофа, «зря прожитые годы». Да и до сих пор мы, консервативные гетеросексуалы со стереотипами, выуженными из любовных романов или религиозных книг, часто почему-то не сомневаемся, что отношения могут развиваться лишь вглубь, а не вширь. И чем глубже — тем труднее дышать. От первоначальной радости, восторга, влюбленности ничего не остается, кроме обязательств и претензий. Мы считаем себя должными сдерживаться, ограничиваем себя, подчиняем желания каким-то мрачным представлениям о долге. И все это называем любовью.

Но мнение о том, что любовь — это не только «вторая половина», а общее настроение, любовь к жизни, возможность и стремление пользоваться всеми удовольствиями, которые есть в современном мире, становится все более популярным.

Интернет упростил общение. Социальные сети и сайты знакомств, а теперь уже приложения для свиданий сильно облегчили жизнь. У нас есть онлайн-друзья, у нас есть вся информация о мире, о которой только можно мечтать, и есть возможность найти себе сексуального партнера за полчаса.

Мой приятель развелся. И потом встречался с девушкой, которую нашел в приложении Tinder. Спустя два месяца он, как человек все еще искалеченный долгими семейными отношениями, задал ей драматический вопрос: готова ли она видеться только с ним? Она удивилась. И пояснила, что он ей, конечно, очень нравится, но она не хочет отказываться от других связей и не готова к постоянным отношениям, тем более моногамным.

Или, допустим, он американец, а она — из Германии. И оба сейчас в Париже. Они знакомятся в Tinder, встречаются, им классно вместе. Потом они могут увидеться где-нибудь в Португалии. Понятно, что они не пара в классическом понимании, и они не верны друг другу сексуально, но нельзя отрицать, что у них есть связь, если они стараются видеться время от времени и постоянно общаются в социальных сетях.

Свидания все чаще проходят таким образом: вы общаетесь, и вам, возможно, хорошо друг с другом, но у каждого постоянно тренькает и блямцает телефон — в Tinder, WhatsApp или Facebook идет общение и с другими людьми, и вы договариваетесь о новых свиданиях или общаетесь со своими fuck buddies или lovers.

Некоторым романтикам кажется, что общество стало более прагматичным. Теперь дружба, секс, родительство, планы на будущее — все по отдельности. Но, возможно, это единственный здоровый способ быть вместе без желания повеситься.

— А если случится что-нибудь ужасное? Вот если ты, например, заболеешь? — спрашивает меня знакомый, которому не нравятся все эти новые теории.

Он считает, что только доверительные и преданные отношения с одним человеком могут гарантировать поддержку в трудные времена. Я ему рассказываю, как моя подруга тяжело заболела, а жених немедленно ее бросил. А ведь ничто не предвещало такого поворота. У них были невероятные совместные проекты, уже назначили день свадьбы.

Ничего определенного в нашем мире нет — это нужно признать. У серфингистов есть правило: если тебя накрыла волна, ты можешь только расслабиться и ждать, когда она тебя выплюнет. Сопротивление означает поражение в борьбе со стихией. То же самое происходит и в жизни. Ты просто позволяешь процессу вертеть тобой и крутить, пока все само собой не образуется. Жизнь — это хаос, и всякий ложный порядок приводит лишь к горестям и разочарованиям.

Так что пора уже честно признать: нет никаких «вторых половинок». Есть просто отрезки времени, в которые нам с кем-то хорошо. Два дня. Пять лет. Три минуты. Современная жизнь сделала нас всех настолько ближе друг к другу, во всех смыслах, что проблемы одиночества просто больше нет.

Я знаю, что это время пройдет и люди вернутся к ценностям, которые мы называем традиционными, но нельзя упускать вот этот момент, который дает нам необыкновенное ощущение свободы и счастья. Потому что счастье — это не зацикленность на отношениях с определенным человеком, а то чувство наполненности, которое дает осознание, что ты использовал все восхитительные возможности, которыми одарила тебя жизнь.

Источник: snob.ru





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