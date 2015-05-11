Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 23 марта 2017 года, 03.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/molodoj_lyubovnik_ili_smert_41703"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41703_rubric_issue_event_145314.jpg" width=206 alt="Молодой любовник или смерть" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Арина Холина для журнала <a href=https://snob.ru/selected/entry/121884>«Сноб»</a></b></span> <span style="font-size: large;">Молодой любовник или смерть</span></p><p>Маша стесняется того, что муж младше нее на три года. Говорит об этом, понизив голос. Стесняется она уже лет десять. Женщины предпочитают «ровесников», то есть мужчин старше их лет на пять. Десять лет тоже не трагедия — мужчина как раз «дозрел», надо брать. Вот Бред Питт старше Анджелины Джоли на двенадцать — и кто-нибудь когда-нибудь удивлялся, что они вместе? Но если, не дай бог, женщина старше мужчины на те же двенадцать, или десять, или хоть пять — вот это скандал. <a href="http://www.chaskor.ru/article/molodoj_lyubovnik_ili_smert_41703">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Маша стесняется того, что муж младше нее на три года. Говорит об этом, понизив голос. Стесняется она уже лет десять. Женщины предпочитают «ровесников», то есть мужчин старше их лет на пять. Десять лет тоже не трагедия — мужчина как раз «дозрел», надо брать. Вот Бред Питт старше Анджелины Джоли на двенадцать — и кто-нибудь когда-нибудь удивлялся, что они вместе? Но если, не дай бог, женщина старше мужчины на те же двенадцать, или десять, или хоть пять — вот это скандал.

Вот идет такой Ронни Вуд, 63, с девушкой, 21, — ну, и вроде как почти нормально. Майкл Дуглас старше Кэтрин Зеты-Джонс на четверть века? Бывает. Это жизнь.

Женщину всем хочется пристроить. Чтобы мужчина у нее был «достойный»

Но Мадонна с этими ее юными танцорами — «сумасшедшая старуха». Дженнифер Лопес тоже «сдурела» — все по малолеткам, не может найти «приличного» мужика.

Женщину всем хочется пристроить. Чтобы мужчина у нее был «достойный». Чтобы она за ним как за крепостной стеной, чтобы уже, наконец, обнаружила истинные женские качества — беззащитность и нежность.

Пары, где женщина старше мужчины, так же возмущают народ, как открытые гей-пары. Типа «совсем оборзели».

Другие женщины торжествуют — мол, не досталось такого, кто бы заботился! Или — ага, «бабка бесится», захотела молодого тела, стыд потеряла. Ясное дело, характер склочный, ни один «нормальный мужик» не задержится. Вот она такая известная, такая миллионерша, а личная жизнь — швах. Страдает, бедная, в своем теремке на 12 комнат в Малибу, в простыни за 2 тысячи долларов сморкается по ночам с горя.

Одна знакомая дама, богатая, никак не может подобрать мужчину — ей ведь нужен такой, чтобы «выше». За ней ухаживал молодой человек, не намного младше, лет на семь. Да, он не так обеспечен, как она, не так влиятелен, но главное, с чем она не справилась, — это его год рождения. Ей было стыдно. Она казалась себе похотливой старухой, она не могла выходить с ним во внешний мир.

Если старше мужчина — общество это принимает. Но если старше женщина — она же первая себя за это ненавидит

Женщины не в состоянии вынести «мужские» функции — они не могут быть более опытными, успешными, известными. Женщина хочет быть «девочкой» — и готова пожертвовать ради этого чем угодно.

Вопрос не в том, хорошо это или плохо — разница в возрасте. Есть пары, которые выглядят карикатурно, и для которых стимул отношений — деньги или юность. Но об этих скучно, с ними все понятно. Речь идет об искренних отношениях. И если старше мужчина — общество это принимает. И мужчина это принимает. И женщина это принимает. Все всё принимают, комплексуют тихо и нерегулярно, совет да любовь.

Но если старше женщина — она же первая себя за это ненавидит. Это и вопрос статуса — «что, мол, за мальчонку завела, памперсы она ему меняет, что ли?», и вопрос ее отношений с самой собой.

С молодым партнером женщина чувствует себя обязанной «омолаживаться». Начинаются все эти процедуры одна за другой — сюда гиалуронку, туда ботокс, здесь подтянем, там отшлифуем... Спорт, массаж. И паранойя: «А мы похожи на ровесников?»

Она красоту понимает только как молодость, поэтому молодость партнера для нее тройной стресс

У Сомерсета Моэма есть дивный рассказ «Джейн» о том, как богатая вдова из провинции приезжает в Лондон и влюбляется в архитектора младше нее на 27 лет. А она такая грузная и очень немодная, несветская дама. И вот она расцветает после свадьбы. «Эта женщина и не притворяется молодой, на лице, не в пример прочим дамам, ни следа краски, пудры и губной помады. Румяное, загорелое, оно не так уж и красиво, но приятна именно его естественность».

Но настоящая женщина, а не литературная, по своей «ускользающей красоте», конечно, плачет. Она красоту понимает только как молодость, поэтому молодость партнера для нее тройной стресс. Ладно, если у тебя такой мужчина, старше на 15 лет, и он уже сам не то чтобы ягодка, и надо хватать удачу, пока тебе 40–45, а ему 60, и пока ты для него звонкая птичка, ведь это последний шанс. А если у тебя «последний шанс», а ему — 30, и потом ему — 40, а тебе — 50, и он найдет молодую, а ты, вот ты что найдешь, кроме кого-нибудь с ревматизмом и недержанием газов? Ну и пошло-поехало.

Женщины «старше» ощущают себя не как блистательная Джулия Ламберт («Театр», Сомерсет Моэм), а скорее как психованная мадам Бовари (душная книга такая, прямо липкая, терпеть ее не могу). Жертвы, жертвы, смерть.

Если женщина сама себя не считает старухой, то и не важно ей, сколько лет мужчине, кто старше, а кто младше

Но вот даже Тина Канделаки, которая все заигрывала с солидными мужчинами, взяла и влюбилась в 20-летнего Василия Бровко. Ну, или 22 ему было, а ей — на десять лет больше. И вместе они уже сто лет. Сейчас ей 40, ему 30 — и все отлично.

Мораль в том, что если женщина сама себя не считает старухой, то и не важно ей, сколько лет мужчине, кто старше, а кто младше.

У знакомой муж младше на 15 лет. А ее не сравнить с Канделаки — она обычная женщина. И они прекрасно живут, хоть она и зарабатывает больше, а у него немного затянувшийся творческий поиск. Но такое может быть и у ровесников.

Есть еще обидное мнение, что женщина молодого мужчину «продвигает», она нужна ему ради карьеры. И конечно, если мужчина «продвигает» девушку — это хорошо. Даже прекрасно.

— А почему ты не позвонишь N? — спрашиваю я знакомую, узнав, что ее бойфренд (младше на девять лет) ищет работу.

Она мнется, жмется, а потом уклончиво поясняет, что ей неловко просить за «молодого» любовника. Мол, она же ему не мамочка.

Страшно быть «мамочкой». Все же все будут думать, что он ее использует, а это она ведь должна использовать, так принято. Когда женщина «использует» — это престижно, статусно. Если на равных — приемлемо, но, конечно, не очень вдохновенно. А уж если она сама помогает — позор. Докатилась.

Грустно, когда люди жертвуют счастьем во славу предрассудков и комплексов

Это все такие милые предрассудки, которые сводят женщину с ума, если, не дай бог, за ней ухаживает мужчина моложе нее. Ей и лестно, и страшно, и даже обидно. С вероятностью в 95% она ухаживания отвергнет — просто от страха. Ну, или переспит с ним разок, поплачет и отправит в черный список. Уже только мысль о том, чтобы встретиться с его друзьями, такими, наверное, молодыми и веселыми, повергнет ее в отчаяние. Они — веселые, а у нее — межбровные морщины на подходе. Не вяжется все это.

Грустно, когда люди жертвуют счастьем во славу предрассудков и комплексов. Когда боятся мнения общества (кто это общество?!). Когда считают себя слишком старыми для того, чтобы выбирать тех, кто им по-настоящему нравится.

Носите короткие юбки. Пейте лонг-айленд. Пляшите в «Симачеве». Встречайтесь с кем хотите. До глубокой старости. «Моя сексуальность раскрылась после шестидесяти», — сказала одна замечательная женщина, которая с 70 до 80 лет встречалась с мужчиной на 40 лет ее младше. И была очень счастлива, и вертела она мнение скандализованной общественности. Потому что молодость — это когда есть желание нарушать запреты. И такая молодость бесконечна.

Источник: snob.ru





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