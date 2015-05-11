Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 20 июня 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/moj_muzh_-_gej_42078"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_42078_base_3a855f6da.jpg" width=206 alt="«Мой муж — гей?»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Ksenia Donskaya</b></span> <span style="font-size: large;">«Мой муж — гей?»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Что о нас говорят наши стыдные поисковые запросы</font></em></span></p><p>Бывший специалист по анализу данных в Google Сет Стивенс-Давидович в своей книге «Everybody Lies» показывает, как часто люди говорят одно, а гуглят совсем другое. Например, в интернете порно ищут чаще, чем прогноз погоды, но при этом в соцопросах лишь 25% мужчин и 8% женщин признают, что смотрят эротические фильмы. <a href="http://www.chaskor.ru/article/moj_muzh_-_gej_42078">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Бывший специалист по анализу данных в Google Сет Стивенс-Давидович в своей книге «Everybody Lies» показывает, как часто люди говорят одно, а гуглят совсем другое. Например, в интернете порно ищут чаще, чем прогноз погоды, но при этом в соцопросах лишь 25% мужчин и 8% женщин признают, что смотрят эротические фильмы.

The Atlantic опубликовал интервью с писателем о том, какие интимные вопросы чаще всего задают люди поисковикам и что они на самом деле значат. «Теории и практики» опубликовали перевод интервью на русский язык.

— Кто чаще всего смотрит порнофильмы, в которых присутствует насилие по отношению к женщинам? И какой вывод можно из этого сделать?

— Это обширный раздел порнографии, но меня удивляет то, что такие сюжеты гораздо популярнее среди женщин, чем среди мужчин. Это одна из самых востребованных разновидностей порно у женской аудитории. Женщины ищут в интернете жесткое порно в два раза чаще, чем мужчины. Конечно, есть опасность того, что на основании этого факта люди решат, что, может быть, изнасилование — не такое уж и страшное преступление, но это неправда. Порно — это просто фантазия, его просмотр совсем не значит, что женщины хотят того же в реальной жизни.

— Это наводит на мысль о том, что существует большая разница между фантазиями и реальностью, по крайней мере в отношении сексуальных желаний человека.

— Подобная картина наблюдается с фильмами ужасов, которые тоже очень популярны среди женщин. Не думаю, что женщины действительно хотят, чтобы их похитили, но многим из них нравится кино о похищениях. Также женщины часто ищут лесбийское порно, причем даже те из них, кто не считает себя лесбиянками.

— Давайте представим, что человек все же выключил порно и пошел на свидание. Как мужчине понять, что он нравится девушке? И наоборот?

— Проводилось такое исследование: гетеросексуальным мужчинам и женщинам раздали диктофоны, а затем они отправились на спиддейтинг. После участников эксперимента спросили, хотели бы они еще раз встретиться с теми же людьми или нет. На основании этих данных исследователи сделали вывод о том, какие слова свидетельствуют о готовности человека ко второму свиданию, а также какие фразы помогут повысить шансы на него.

Например, женщины заинтересованы в кавалере, если много рассказывают о себе и часто используют местоимение «я». А когда мужчины выказывают симпатию, они стараются говорить низким монотонным голосом. Женщины сигнализируют о своем безразличии, если пытаются уклониться от прямого ответа с помощью выражений вроде «что-то в этом духе», «вроде бы», «возможно». Мужчина может увеличить вероятность второго свидания, если будет смеяться над шутками собеседницы и показывать, что он ее поддерживает; в этом ему могут помочь такие фразы, как «должно быть, это было очень сложно» или «мне кажется, это тяжело». Все это, конечно, не бог весть какая наука, но я думаю, что многим мужчинам было бы полезно знать подобные вещи. В свою очередь, женщина увеличит шансы на продолжение общения, если опять же будет много говорить о себе. Хотя это и идет вразрез с общепринятыми представлениями. На мой взгляд, многие женщины думают, что им не стоит слишком много рассказывать о своей жизни. Но, кажется, мужчинам нравится, когда женщина раскрывается на первом свидании.

— А теперь предположим, что они уже какое-то время встречаются… Какая жалоба на парней чаще всего попадает в строку поиска?

— Это «Мой парень не хочет заниматься со мной сексом».

— Вы говорили, что этот запрос встречается даже чаще, чем «Моя девушка не хочет секса», так?

— Да, примерно в два раза чаще. Это не значит, что число парней, которые не хотят секса, превышает число таких девушек в два раза. Возможно, дело всего лишь в том, что, если мужчина отказывается от секса, выше вероятность того, что женщина обратится к помощи гугла, потому что такая ситуация более удивительна. Согласно канонам поп-культуры, мужчины хотят секса постоянно. Но мне кажется, статистика поисковиков подтверждает, что мужчины уклоняются от секса чаще, чем мы привыкли думать.

— Почему они так нерешительны? Что с точки зрения физиологии чаще всего вызывает у них неуверенность?

— Для мужчины характерно испытывать неуверенность относительно размера своего пениса. Не то чтобы этим выводом можно кого-то удивить. Но удивительна степень этой неуверенности. По моим оценкам, мужчины задают больше вопросов о своих пенисах, чем о любой другой части тела. Когда мужчины думают о старости, их больше всего тревожит не давление, уровень холестерина или возможные проблемы с памятью. А вопрос, станет ли их член меньше. Женщины редко ищут информацию по поводу пениса своего партнера. А если все-таки ищут, то чаще жалуются на то, что он слишком большой и причиняет им боль, а не на то, что он слишком маленький.

— Начинают ли мужчины с возрастом беспокоиться о реальных проблемах со здоровьем?

— Мы не можем сказать точно. Возраст пользователей поисковиков неизвестен.

— Хорошо, а что насчет женщин? Что их беспокоит?

— Я думаю, главная причина их неуверенности (и это очень меня удивило, я вообще не знал об этом) — это запах из влагалища. Значительная часть женских запросов относительно половых органов связана именно с этой темой. Я думаю, знать такую информацию крайне важно, потому что об этом не говорят на уроках полового воспитания, но очевидно, что женщины (особенно молодые) часто имеют паранойю касательно запаха.

Поэтому эту проблему нужно обсуждать. Что является нормой, а что может быть причиной для беспокойства? Это важный вопрос, о котором мы не подозревали, о нем не говорят вслух, потому что многим он кажется постыдным. Но поскольку люди рассказывают гуглу все, теперь мы знаем, как часто встречается подобная неуверенность.

— А ищут ли мужчины «Мне не нравится, как пахнет вагина моей девушки»?

— Да, и это довольно забавно: они переживают, что она пахнет презервативами или спермой других мужчин. Потому что, согласно их представлениям, это может быть признаком измены.

— Несмотря на все сомнения и тревоги по поводу запахов, как часто люди занимаются сексом? Сильно ли они приукрашивают свою интимную жизнь на словах?

— Люди занимаются сексом гораздо реже, чем говорят об этом. Чтобы изучить этот аспект, я проанализировал данные по продажам презервативов. В ходе общего соцопроса людей спрашивают, как часто они занимаются сексом (и с кем: с представителем противоположного пола или своего) и используют ли они презервативы. Остается сделать расчеты. Женщины говорят, что используют 1,1 миллиарда презервативов в год при сексе с мужчинами. Мужчины говорят, что у них на секс с женщинами уходит 1,6 миллиарда презервативов, но вы-то понимаете, что кто-то врет. И кто же?

Ежегодно в США продается всего 600 миллионов презервативов. Некоторые из них используют геи, другие выбрасываются неиспользованными. Люди преувеличивают то, как часто предохраняются. Это не значит, что они врут о частоте секса. Возможно, они врут лишь о частоте безопасного секса, но тут стоит обратить внимание на число американок детородного возраста, которые говорят, что занимаются сексом без контрацептивов. Если бы они действительно так часто не предохранялись, в США ежегодно было бы больше беременных. Я думаю, в ходе опросов все люди приукрашивают свою половую жизнь, потому что сегодня на нас постоянно давит представление о том, что нужно часто заниматься сексом и не признавать, если на деле выходит не так уж часто. И это давление испытывают и мужчины, и женщины, оно вынуждает их преувеличивать.

— Еще мне показалось любопытным, что вопрос «Мой муж — гей?» более популярен в поисковиках, чем «Мой муж мне изменяет?». Почему так?

— Вопрос «Мой муж — гей?» чаще всего встречается в штатах, где быть геем трудно, например в Южной Каролине, Миссисипи или Теннесси. Я думаю, некоторые мужья там и правда геи. К тому же процент запросов гей-порно в этих штатах гораздо выше, чем процент мужчин, которые признают, что они гомосексуалы.

Поэтому мне кажется, что действительно в таких местах, как Миссисипи, Южная Каролина или Теннесси, существует риск того, что мужчина — гей. Но, на мой взгляд, возможно, женщины как-то слишком обеспокоены тем, что их мужья могут оказаться гомосексуалами. Думаю, запросов «Мой муж — гей?» раз в десять больше, чем «Мой муж в депрессии?». Но женатых депрессивных мужчин гораздо больше, чем женатых геев.

Я думаю, это возвращает нас к тому, что американцы не так уж много занимаются сексом и что во многих браках его и вовсе нет. Возможно, первая мысль жен в таких союзах — это «Ой, наверное, он гей». Но обычно дело не в этом. Существует множество других причин, по которым мужчина может не хотеть секса.

— Мы себя таким образом немножко утешаем. «Ой, наверное, он гей».

— Возможно. Я, во всяком случае, делаю то же самое. Каждый раз, как женщина меня отвергает, я такой: «Да она лесбиянка!» Что, скорее всего, неправда, но мне кажется, это отчасти защитный механизм.

Тут довольно странный контраст. С одной стороны, в сети мы видим эту огромную неуверенность — почти излишнюю неуверенность. А с другой — мы видим вопрос «Мой муж — гей?», как только мужчина не хочет секса. Что является защитным механизмом.

— Были ли у вас какие-то глобальные выводы или открытия относительно личной жизни американцев, которые поразили вас, когда вы закончили исследование?

— Думаю, таких выводов было два. Первый из них депрессивный и даже пугающий. Моя книга называется «Everybody Lies» («Все лгут»), и я начинаю ее с проблемы расизма и с того, что в ходе соцопросов люди говорили, что им безразлично, что Барак Обама черный. Но в то же время они вводили в поисковики ужасные расистские запросы, и данные свидетельствуют о том, что многие американцы не голосовали за Обаму именно потому, что он черный.

Я начал книгу с этого, потому что это ложь в высшей степени. Ты можешь говорить, что тебе все равно, что кто-то афроамериканец или женщина, но на самом деле именно этот факт управляет твоим поведением. Люди могут говорить одно, а делать совершенно другое. Ты видишь тьму, которая обычно скрыта от приличного общества. Из-за этого я стал думать чуть хуже о мире в целом. Это был шок и ужас.

В то же время, я думаю, второе, на что обращаешь внимание, — это всеобщая неуверенность, и тут я немного воспрянул духом. Мне кажется, что люди стараются сохранить лицо (неважно, для друзей или для соцсетей), изобразить, как будто у них все в порядке и они уверены в себе, смелы и безупречны. Но на самом деле мы все тревожимся. Мы все невротики.

Благодаря этому выводу я почувствовал себя не так одиноко, также это заставило меня сильнее сопереживать окружающим. Теперь я подозреваю, что люди все время проходят через какие-то трудности, даже если об этом нам не расскажут их посты на фейсбуке.

Источник: theoryandpractice.ru





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