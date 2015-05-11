Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 17 сентября 2016 года, 16.43</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/moj_lyubimyj_krolik_edvard_40936"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201609/392_300_40936_bezymyanny.jpg" width=206 alt="Мой любимый кролик Эдвард" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Лилия ЯЩЕНКО</b></span> <span style="font-size: large;">Мой любимый кролик Эдвард</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Начало театрального сезона в РАМТе</font></em></span></p><p>У каждого в детстве была любимая игрушка: с ней играли днем, спали ночью, болели и выздоравливали, не расставались ни на минуту. Именно о любимой игрушке спектакль «Кролик Эдвард» – одна из самых ярких премьер прошедшего сезона в РАМТе и во всей театральной Москве. Приключения игрушечного кролика – лишь внешний сюжет, внутри которого – тайны и открытия, завораживающие детей и их родителей. <a href="http://www.chaskor.ru/article/moj_lyubimyj_krolik_edvard_40936">Подробнее</a></p><br clear="all" />





У каждого в детстве была любимая игрушка: с ней играли днем, спали ночью, болели и выздоравливали, не расставались ни на минуту. Именно о любимой игрушке спектакль «Кролик Эдвард» – одна из самых ярких премьер прошедшего сезона в РАМТе и во всей театральной Москве. Приключения игрушечного кролика – лишь внешний сюжет, внутри которого – тайны и открытия, завораживающие детей и их родителей.

Щелкунчик, Винни-Пух и Кролик Эдвард

Моей любимой игрушкой в детстве была собака по кличке Борька. Почему я дала собаке такую кличку, сама теперь не помню. Мягкая игрушка советского производства и на собаку-то похожа весьма отдаленно: словно Чебурашка – неизвестный науке зверь. Но бесценнее этого сокровища в родительском доме для меня нет ничего. Каждый раз, приезжая погостить к маме и папе, я обязательно должна потрогать редкую Борькину шерсть и потрепать собаку за длинные уши. Это счастье. Возвращение в детство. Но однажды, когда я была уже совсем взрослой, случилось страшное: Борька исчез. Мы перерыли все шкафы, полки и антресоли, и когда, наконец, мой любимец нашелся на дне старой картонной коробки, радости моей не было предела. От избытка чувств я рыдала как подорванная. Плакала теми же чистыми слезами, как и в финале спектакля про кролика Эдварда…





Там девочке по имени Абилин бабушка подарила на день рождения кролика и назвала его Эдвард. Кукла с белой фарфоровой головой в роскошном красном сюртуке чем-то напомнила мне Белого кролика из «Алисы в стране чудес», особенно когда Эдвард доставал из кармашка золотые часы на цепочке и нервно на них посматривал. Начитанный зритель обнаружит в представленной на сцене РАМТа истории множество литературных аллюзий: от Щелкунчика до Винни-Пуха. Как и в названных сказках, Эдвард стал обожаемой игрушкой Абилин. Она его обнимала и тискала, не могла без него уснуть. Она его любила! А кролик Эдвард снисходительно принимал ее любовь и брезгливо отворачивался, когда Абилин целовала его белые гладкие щеки. А потом… Вообще-то, я ненавижу, когда пересказывают содержание спектакля, лишая зрителя удовольствия самостоятельно пережить эмоции от просмотра. Поэтому пересказа не будет. Скажу лишь, что волею судеб Абилин и Эдвард расстались, и начались захватывающие и непредсказуемые приключения фарфоровой куклы. Внешний сюжет отсылает нас к античному эпосу или классическим рыцарским романам – от «Одиссеи» до «Дон-Кихота», где герой за время странствий попадает в разные ситуации, встречает на пути людей – добрых и злых, бескорыстных и алчных, коварных и простодушных – и… меняется на наших глазах.

Кролик Эдвард проделал долгий извилистый путь от сладкой жизни в фешенебельном доме до помойки и бродяжничества. И за время путешествия узнал, ради чего, собственно, стоит жить… Вот вы, например, знаете ради чего?..

Сценография: аж дух захватывает!

Эх, раз уж нельзя пересказывать содержание спектакля, расскажу про его оформление. Работа сценографа Марии Утробиной заслуживает особого внимания: бурная и неудержимая фантазия художника мирно уживается с чувством меры. Сегодня декорации перестали быть картонными, бутафорскими и статичными, зрителя уже не удивить тем, что на сцене мы видим и картинки-презентации на большом экране, и мультипликацию, и видеоролики… Порой режиссеры и художники настолько увлекаются видеопроекциями, что зрителю впору возопить: «Где я?! В театре или в кино?»





В спектакле «Кролик Эдвард» режиссер Рузанна Мовсесян и художник-сценограф Мария Утробина не нарушают чистоту жанра: театр остается театром и не превращается в кино. Зато современные технические эффекты дарят зрителям настоящие чудеса: и падающие с неба звезды, и настоящий порывистый ветер, и мчащийся по железнодорожному полотну эшелон. Декорации живые и подвижные – все по-настоящему! Дорогого стоит один лишь эпизод, когда корабль под парусами проплывает над зрительным залом, и ты смотришь на это чудо, закинув голову вверх, и почти физиологически ощущаешь себя упавшим на дно океана. Будто из-под толщи воды смотришь вслед кораблю, который удаляется безвозвратно, и тебе уже никогда-никогда его не догнать.... И страшно, и холодно, и… красиво. Аж дух захватывает!

Актер один – ролей несколько

Актеру Виктору Панченко, исполнителю роли кролика Эдварда, пришлось сложнее, нежели остальным участникам спектакля. Ведь он играет свою роль не один, а вместе… с огромной фарфоровой куклой. Другие актеры работали так, как нас обучали в театральном институте: либо «я в предлагаемых обстоятельствах», либо созданный мною образ. А Виктор Панченко отображает эмоции огромной, слегка неуклюжей, но такой милой игрушки, которую герои весь спектакль носят по сцене. Актер чутко и трепетно проживает все ситуации, в которые попадает кролик. Доносит до зрителя не свои, а его чувства – радости и печали, страхи и отчаяние. Мы видим двух кроликов Эдвардов – человека и фарфоровую куклу, но вместе они – один персонаж. Поначалу такой прием кажется надуманным и сложным, особенно для восприятия маленьких зрителей, но к нему буквально через 10 минут привыкаешь, а уж дети и вовсе мгновенно включаются в игру! Логика создателей спектакля понятна: лицо фарфоровой куклы статично, и даже если зритель находит в застывшей маске искомую эмоцию (в зависимости от контекста ситуации), – таков закон восприятия маски со времен античности, и за столетия он не изменился, – лучше все-таки, если чувства игрушки донесет до зрителя живой человек. И актер подробно, точно и выразительно передал нам все нюансы переживаний кролика Эдварда.

Заслуженную артистку России Татьяну Веселкину постоянные зрители любят еще с тех пор, как РАМТ назывался Центральным детским театром, а Татьяна Веселкина носила девичью фамилию Ушмайкина. Она прошла путь от травести до потрясающе разноплановой актрисы, что прекрасно продемонстрировала, в частности, и в спектакле «Кролик Эдвард». Актриса может быть и лирической, и трагической, и характерной, да и привычное амплуа травести от нее никуда не делось! Что особенно ценно – Ушмайкина-Веселкина не боится быть смешной, а это редкостное актерское качество. Иные травести «переходный возраст» переживают сложно, вплоть до ухода из профессии, а Татьяна Веселкина выросла из травести в глубокую трагическую актрису. Впрочем, нет, в актрису, которой подвластны любые жанры – от искрометной комедии до высокой трагедии.





Взять хотя бы сцену про рыбаков Нелли и Лоренса, где Татьяна Веселкина играет с партнером Андреем Бажиным. Эпизод пробирает до слез, хотя оба актера не нагнетают трагических страстей. Однако тоска рыбаков по ушедшим и не вернувшимся домой детям сквозит в их глазах, что поднимает сцену до трагедийных высот. Они говорят кролику Эдварду: «Ральф в армии, Саймон умер…» Как тут не вспомнить классическую пьесу Эдварда Олби «Кто боится Вирджинии Вульф?» с бесконечными упоминаниями о сыне, который тоже то ли погиб, а может быть никогда не был рожден?.. Он остался то ли в воспоминаниях, то ли в фантазиях бездетных родителей. Немолодая супружеская чета по ходу пьесы неоднократно говорит о сыне, оставляя зрителям загадку: «А был ли мальчик?».

На протяжении спектакля «Кролик Эдвард» нам вспоминаются книги Владимира Короленко «Дети подземелья» и Джанни Родари «Голубая стрела» – там тоже красивую куклу дарят умирающей девочке, чтобы хоть как-то скрасить ее последние дни. Помните? Словом, по ходу действия нас бесконечно посещают литературные ассоциации. Это не значит, что история, рассказанная в книге современной американской писательницы Кейт ДиКамилло «Удивительное путешествие кролика Эдварда», по которой поставлен спектакль, откуда-то украдена. Нет-нет! Это значит, что она жизненно правдоподобна, в ней показаны архетипические ситуации.

Взять хотя бы сцену, когда старшая дочь Лолли в исполнении Александры Аронс приезжает издалека навестить пожилых родителей. Вместо любви и заботы по отношению к старикам – сплошные упреки и претензии: дескать, вы старые, глупые и не так прожили жизнь! Честно признаться, я узнала в этой героине себя. И на спектакле мне стало так жалко стариков, что, приехав на лето к собственным родителям, я стала терпимее относиться к их странностям и причудам. Да, велика сила искусства!

Этот спектакль – еще и учебник по психологии. Взрослая дочь Лолли ревнует родителей по отношению к новому члену семьи – кролику. Дескать, это что еще за «брат»?! Эмоции захлестывают ее настолько, что она безжалостно отправляет несчастного Эдварда на помойку. Вот она, вечная ревность между братьями и сестрами, нескончаемая битва за родительскую любовь. Лолли не понимает, что фарфоровый кролик – радость и утешение одиноким родителям.

Важный персонаж – Пелегрина, бабушка девочки Абилин, роль которой исполняет народная артистка России Татьяна Шатилова. Бабушка словно Судьба, Вселенский Судья или олицетворение жизненной мудрости на протяжении всего спектакля сопровождает героев в горе и радости, в опасностях и приключениях. Она сочувствует, подбадривает, в трудную минуту помогает принять важное решение. Хорошо, когда в жизни есть такая бабушка, которая подскажет, как жить и что делать, если сомневаешься и не знаешь, как быть.

Все актеры яркими выразительными мазками рисуют характеры героев. Каждый исполняет по две, три и даже четыре роли. Ясно, что подобный прием выбран режиссером отнюдь не ради экономии, а ради того, чтобы продемонстрировать многогранность и разноплановость актерской индивидуальности каждого исполнителя. Скажем, ослепительно красивую, сильную и работоспособную актрису Евгению Белобородову в нескольких ролях этого спектакля просто не узнать: словно бы на сцену выходят абсолютно разные, непохожие по внешности и темпераменту актрисы. Кроме того, все актеры демонстрируют еще и мастерство кукловодов, управляя большой, слегка громоздкой, но такой милой и обаятельной куклой – кроликом Эдвардом.

В театр – за катарсисом

На протяжении спектакля мы видим сцены радостных встреч и трогательных прощаний, случайных знакомств и расставаний навечно... Рождение и смерть, гибель и возрождение, встречи и расставания как самые важные, поворотные пункты жизни.

В последней части спектакля кролик Эдвард угрюм, разочарован и безутешен: «Жизнь бессмысленна, если рядом нет тех, кто тебя любит!» Чем сильнее тебя обожают и боготворят, тем безразличней ты берешь эту любовь, тем небрежней с ней обращаешься. Принимаешь любовь как должное. А потом извечное: «Что имеем не храним, потерявши плачем». Именно так – безразлично и небрежно – мы порой относимся к бескорыстной родительской любви. И вот, ближе к финалу кролик Эдвард погружается в воспоминания о девочке Абилин, которая обожала его и тискала, а он брезгливо уворачивался от ее поцелуев…





Когда игрушечный кролик Эдвард побывал на самом дне – в прямом и переносном смысле слова, когда жизнь изрядно его потрепала, да так, что фарфоровая голова… Стоп! Я же обещала не пересказывать. Именно в такие моменты и наступает развязка, согласно известной примете: ночь особенно темна перед рассветом. В финале происходит самое невероятное: то, чего ты как зритель меньше всего ожидал, на что уже и не надеялся… Вот тут-то зрителя настигает подлинный катарсис – то, зачем придумали театр древние греки. Слезы как очищение страданием и состраданием всем героям спектакля омывают душу. А если я на спектакле не выплакалась всласть или не смеялась до слез – зачем тогда вообще идти в театр?!

«Кролик Эдвард» уникален тем, что поставлен для детей и взрослых. Каждый поймет историю на своем уровне. Дети увидят увлекательные приключения фарфоровой куклы, взрослые – мудрую притчу о том, что любовь, даже к собственному ребенку, не рождается в одночасье. Она вырастает медленно как цветок из зернышка. И чтобы с благодарностью принимать любовь ближних, тоже надо вырасти и созреть как плод на дереве.

К недостаткам спектакля, пожалуй, стоит отнести лишь некоторую его затянутость. Спектакль можно «прижать», сократить по времени без потери для смысла и содержания истории. Некоторые эпизоды можно сыграть «плотнее», компактнее. Скажем, сцена, когда Брайс приходит в ресторан, сыграна актерами настолько точно, что троекратного подхода официантки к Брайсу не нужно: ситуация и так прозрачно ясна. Создателям спектакля жаль, конечно, исключать три трогательные песни, но к характеристикам персонажей они, увы, ничего не добавляют, лишь притормаживают динамику действия. При сокращении можно выиграть добрых 20-30 минут, тогда самые маленькие зрители не будут уставать к финалу.

Выходя из зрительного зала, мы с дочкой увидели, – честное слово, вы не поверите! – в восьмом ряду под креслом валялся… белый кролик. Его забыли. Потеряли. Вот будет слез у кого-то! Значит, приключения игрушечного кролика Эдварда продолжаются.

P.S.

Ближайшие показы спектакля «Кролик Эдвард» в театре РАМТ состоятся 2, 22 и 30 октября 2016 года. Билеты приобретайте за месяц: попасть на спектакль не так-то просто!





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