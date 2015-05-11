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Юлия Байль (Julia Beil), inosmi.ru   , Сегодня, 13:00

«Мой день начинается со шнапса»
Берлинская пропасть: Джонатан, 20 лет


© AP Photo, Franka Bruns
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Как помочь девочкам


Настоящая шведская семья




Джонатан сидит на зеленом складном стуле посреди берлинской Александрплац. Некоторые прохожие смотрят на него с любопытством, другие — с отвращением. Но ему все равно. Сейчас в Германии около 29 тысяч бездомных подростков, и их становится все больше. У них проблемы с построением взаимоотношений, они агрессивны, склонны к насилию и обычно наркозависимы.

Когда 20-летний Джонатан совершает ограбление, он всегда действует по одной и той же схеме. Он выбирает переулок. Направляет нож или дубинку на свою жертву и говорит: «Проверка карманов, пожалуйста». Обычно этого достаточно для того, чтобы Джонатан получил желаемое: портмоне, мобильный телефон. Он выбирает добычу, которую можно быстро обменять на экстази, метамфетамин, героин.

Джонатан сидит на зеленом складном стуле посреди берлинской Александрплац. Некоторые прохожие смотрят на него с любопытством, некоторые — с отвращением. Но ему, кажется, все равно. Его грязные пальцы чистят яйцо. Вокруг него сидят его друзья, два юноши и две девушки. Между молодыми людьми стоит наполовину пустая бутылка яблочного шнапса.

В нескольких метрах, прислонившись к белому автобусу VW, стоит посторонний мужчина «Франки», в темно-зеленой куртке с седыми волосами, собранными в конский хвост. На самом деле его зовут Франк Фишер (Frank Fischer). Этот автобус и мужчина — последний шанс на помощь для таких подростков, как те пятеро с бутылкой шнапса.

Фишер — социальный работник берлинского контактного консультационного центра. На протяжении семи лет 51-летний мужчина работает с такими, как Джонатан, беспризорными подростками. С подростками, которые когда-то каким-то образом оказались на улицах Берлина.

Каждый четверг он паркует свой автобус на Алескандерплац перед магазином C&A. В его багажнике: цельнозерновой хлеб с ливерной колбасой, салями и сыром. Яблоки, бананы, киви, вареные яйца, маринованные огурцы, фруктовые йогурты. Два термоса с горячей водой для какао и чая. Яблочный и апельсиновый сок. Презервативы, пластыри, антисептики. Самое основное, что нужно для жизни таким подросткам, как Джонатан и его друзья.

По оценкам Федерального объединения помощи бездомным (BAGW), в Германии — 29 тысяч бездомных подростков. Общефедеральное исследование, которого требует BAGW, не проводится, потому что пересчитать бездомных, то есть людей, уклонившихся от регистрации, практически невозможно. Министерство труда и социального обеспечения в ответ на запрос сообщает: «Правительство рассматривает вопрос, как можно улучшить ситуацию со сбором данных».

По оценкам BAGW, подростков, жизнь которых сосредоточена на улице, становится все больше. Такой вывод делается из того, что растет и общее число бездомных и беспризорных: в 2014 году оно составило 335 тысяч. Это на 18% больше, чем в 2012 году. Конечно, это лишь по примерным оценкам.

Возможно, что в следующем году их станет еще на 200 тысяч больше. Если данные BAGW верны, скоро в Германии будет насчитываться 536 тысяч бездомных.

Франк Фишер и белый автобус VW числятся в Берлинской службе защиты детей (BNK). «Для таких детей, как Джонатан, мы — последняя страховочная сеть. Получается так, что они никак не соприкасаются с системой помощи», — говорит социальный работник. «Взрывающие систему» (Systemsprenger) — такое обозначение закрепилось в научных социологических исследованиях.

Тот, кто живет на улице, наверняка принимает наркотики

«Это сломанные детские души, — говорит Фишер. Фраза звучит как клише. — Многие из них никогда не получали любви». Еще одно клише. Но, несмотря на это, обе фразы — правда.

У них проблемы с построением взаимоотношений, они склонны к насилию, наркозависимы. Можно подумать, что эти дети — экстренный случай для организаций, оказывающих помощь молодежи. Но парадоксальным образом именно те, кто больше всего нуждается в помощи таких организаций, не становятся адресатами помощи этих учреждений.

У таких подростков, как Джонатан и его друзья, меньше всего шансов устроиться в таком заведении. Причина: они принимают наркотики. А наркотики в этих заведениях запрещены. По данным Немецкого института молодежных проблем (DJI), их регулярно употребляют почти 70% беспризорников. Они наркозависимы. Они не могут просто прекратить, чтобы получить помощь. Им нужна помощь, чтобы бросить.

Почти у всех, с кем работает Франк, за плечами неудачное пребывание в различных приютах или сообществах. Большинство сбегает из таких заведений, или их оттуда выгоняют.

Как и наркотики, причиной исключения может стать склонность к насилию. Это звучит понятно, но не соприкасается с реальностью тех молодых людей, для которых насилие — настолько же обычная, повседневная часть жизни, как учеба, уроки музыки и выполнение домашних заданий для их ровесников. За плечами этих подростков — детство, в котором насилие было обычным делом. Они не учились его подавлять или переключаться на что-то другое. Они учились его применять и распространять.

Трудных подростков просто распределяют

Насилие — это язык, который они понимают, насилие — их валюта. Даже в приютах для молодежи они пытаются продолжать его применять. Там они часто физически атакуют социальных работников или других подростков. Или причиняют физический вред себе. Тогда это называется «крайне опасен для себя и окружающих», это тоже признак, которым социологи определяют понятие «взрывающие систему».

По этим причинам они оказываются в самом низу списка ожидания в Управлении по делам молодежи. Хотя власти и распределяют беспризорных подростков по приютам, но все же эти заведения могут решать сами, кого они примут. Дети, которые уже потерпели неудачу в нескольких заведениях, особенно часто получают отказ — такова логика немецкой помощи молодежи. Каждый из участников системы поступает правильно. Тем не менее результат оказывается неправильным.

Так подростки попадают в систему, в которой практически никто не умеет правильно с ними обращаться. Типичный путь начинается в сообществе или приюте, а заканчивается в детском или молодежном психиатрическом отделении. Там многие получают клеймо «не поддающийся терапии». Это конец. И часто начало жизни на улице.

«С восемнадцати я начал торчать»

Джонатан рассказывает, что он прошел через все — от метамфетамина до героина. Он поднимает бутылку шнапса с земли и делает большой глоток. «Мой день всегда начинается со шнапса, — говорит он. Он начинал с алкоголя, пока однажды не пришел к героину. — Я всегда хотел получить больше. С восемнадцати я начал торчать».

Мать выгнала его из дома из-за наркотиков, своего отца он почти не знает. Единственный человек, на которого он может положиться — Лина. «Моя большая любовь», — говорит он и смотрит в глаза девушке возле него.

Лина — невысокая, ростом примерно метр пятьдесят, с одной стороны она коротко сбрила свои черные волосы. Она наклоняется к Джонатану и вкладывает ему в руку недавно украденную с автомобиля Mercedes блестящую звезду. «Для тебя», — шепчет она.

Джонатан радуется. Но недолго. Внезапно и неожиданно для посторонних Джонатан начинает кричать. Он спрыгивает со своего стула, бросается на землю. «Я говорил тебе, ты должна держать алкоголь подальше от меня, — рычит он в сторону своей подруги, — именно поэтому я тебе это говорил».

Лина кричит в ответ, Джонатан дергает ее за ногу, она падает. Теперь вмешиваются и остальные. Четыре подростка дико наперебой кричат, валяются на земле и борются друг с другом. Один мальчик душит другого. Шокирующая сцена — но повседневная.

Франк Фишер буднично проходит между ними. Он вытаскивает миниатюрную девушку с крашенными в розовый цвет волосами. Как быстро потасовка началась, так же быстро она и закончилась. Немного поодаль Фишер обнимает девушку. Она не сопротивляется. «Они просто хотят, чтобы их любили», — говорит он позднее. Еще одно клише. И тем не менее — правда.

В тюрьме было прекрасно, говорит 15-летняя Дженни

Девушку с розовыми волосами зовут Дженни, ей 15 лет, и она недавно освободилась из тюрьмы. Дженни отсидела примерно полтора месяца в женской тюрьме Берлин-Лихтенберг. «На самом деле там было прекрасно, — говорит она, у нее во рту кусок сыра. — Там был телевизор, телефон, можно было готовить и курить».

Как и Джонатан, Дженни совершила тяжкие преступления. Нанесение телесных повреждений, кража, и «всякое такое». Однажды она взяла одну девушку за голову и ударила ее о витрину магазина, другой девушке она сломала ногу, как именно — Дженни уже не помнит.

Ее мать живет в Берлине. Но Дженни предпочитает спать на улице, а не у нее и двух своих сестер. «Моя мать не может справиться с моей агрессией», — говорит она. Поэтому она уже в 13 лет была на приеме у психиатра. «Но и это ничего не принесло». Отец Дженни умер от цирроза печени, когда ей было 11 лет. Он не был алкоголиком. «Он только кололся героином и курил травку».

Согласно данным DJI, семейные обстоятельства возглавляют список причин, по которым подростки сбегают из дома и оказываются на улице. Конкретно это означает конфликты с родителями, часто бегство от насилия и жестокого обращения. Более 45% подростков больше не хотят жить дома именно по этим причинам.

Внезапно становится шумно, Джонатан снова рычит на Лину. «Ты — единственная женщина, которую я люблю, а теперь такое», — бормочет он в отчаянии, в его глазах слезы. Трудно понять, что он говорит. Он встает, опрокидывает складной стул и начинает бесцельно бегать перед автобусом туда-сюда. «Вот, забирай свое дерьмо!» Он протягивает Лине звезду от Mercedes. Она распахивает глаза. «Я не хочу ее забирать! Она для тебя!»

«Нам уже пришлось похоронить довольно много детей»

Джонатан валится с ног, его голова ударяется о бетонный пол. Кажется, что он этого не замечает. Он может только бормотать. «Я куплю себе потом две пули и покончу с собой». Никто не удивлен, никто не шокирован. Каждый занят собой. Франк Фишер ничего не говорит.

Позже он скажет о Джонатане: «Он жрет все подряд». Он имеет в виду наркотики. В любой момент они могут убить Джонатана. Фишер: «Нам уже пришлось похоронить несколько детей».

Скоро уже 18 часов. У социального работника конец рабочего дня. Он упаковывается. Надо сложить стулья, собрать мусор. Подростки оставили после себя поле боя из яичной скорлупы, пластиковой упаковки и дырявых воздушных шариков. «Что за день», — бормочет Фишер.

Сегодня Джонатан может спать во «временном общежитии». «Для преодоления». Пока он не сможет обеспечить себя «подобающим жильем». Но, возможно, Джонатан и сегодня будет спать на улице. Может быть, он снова на кого-нибудь нападет все по тому же сценарию. Он еще ни разу не наносил удара своим ножом. Пока.

Имена молодых людей были изменены автором.

Источник: inosmi.ru




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Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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