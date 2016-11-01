Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 18 февраля 2017 года, 03.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/modnye_antikareristy_41540"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201702/392_300_41540_.jpg" width=206 alt="Модные антикарьеристы" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Арина Холина, <a href=https://um.plus/2016/11/01/modnye-antikareristy/>um.plus</a></b></span> <span style="font-size: large;">Модные антикарьеристы</span></p><p>В Европе все больше людей отказываются от карьеры – в пользу жизни. Сейчас идея успеха выходит из моды – новому поколению нужны не достижения, а такая работа и такая жизнь, которая делает их счастливыми. <a href="http://www.chaskor.ru/article/modnye_antikareristy_41540">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В Европе все больше людей отказываются от карьеры – в пользу жизни. Сейчас идея успеха выходит из моды – новому поколению нужны не достижения, а такая работа и такая жизнь, которая делает их счастливыми.

Я сижу в офисе и понимаю, что единственное чувство, которым я живу месяц – ненависть. Ненависть, состоящая из отчаяния и отвращения.

Да, сама по себе работа мне нравится. Но все ужасно. Начальница… ну, как бы сказать… не в себе. Она гоняется за мной, следит, сколько раз я курю. После того, как я отпросилась на пятницу, чтобы слетать в Вену, в понедельник мне заявили, что я никого не предупредила – и неделю упрекали этим.

Каждый день они контролируют, во сколько я прихожу на работу. Я не высыпаюсь. Плохо соображаю. Плохо делаю работу. Но это не волнует. Если человек пришел вовремя – и плохо сделал работу, это намного лучше, чем вот он опоздал на час – и сделал работу хорошо.

Я лично так жить не могу. На работе я работаю, а не сижу в фейсбуке, не заказываю одежду с asos или net a porter. Но это никому не интересно – главное, чтобы я пореже выходила курить.

Уволилась я стремительно.

Считается, что если ты хочешь прилично зарабатывать – лучше работать в офисе. Много и стабильно плюс медстраховка и все такое. Но вся эта офисная или корпоративная система – такая огромная устаревшая глупость, что уже все меньше людей чувствуют себя готовыми профукать жизнь на эти церемонии и унижения

Для чего мы работаем? В базе – чтобы есть, пить, платить за квартиру, покупать одежду. Ну, чтобы путешествовать. На это на самом деле нужно не так уж много денег. Но на этом, как правило, никто не останавливается – и вот уже мы хотим есть гурманские продукты, пить выдержанное вино, снимать квартиру с видом на Кремль, одежду покупать желаем высшего качества.

Современная культура ободряет наш выбор – считается, что успешный человек это такой человек, который может купить много дорогих вещей.

Но уже в 70-ые стало рождаться немного другое поколение. Произошел сдвиг – люди вроде бы выросшие в культе успеха, в культе богатства как-то не нашли себе в этом пространстве места. Не потому, что они глупые или ленивые. И не потому, что у них нет когтей на руках. Просто у них немного другие воззрения.

В 80-ые начали рождаться те, кого сейчас называют миллениалами. Рождаясь, они и не знали, что станут первым пост-индустриальным поколением в полной мере. Что их ценностями станут душевный покой, гуманизм даже в мелких бытовых проявлениях, забота об окружающей среде, равенство полов, национальностей, возрастов.

У этих двух поколений (70-ые и 80-ые в большей степени, конечно) эти ценности стали важнее других. Деньги или работа, которую ты любишь? Ответ для них очевиден

Поколение 70-х в начале 21 Века придумало себе дауншифтинг. Все бросить к чертовой матери и поехать в Гоа, жить там на три цента, наслаждаться жизнью.

Да, почти все вернулись – но уже с новым сознанием. Они вернулись в офисы – но это уже не тот режим 16/7, работа работа работа, ипотека, маникюр совмещаем с сеансом у психоаналитика и созданием презентации для клиентов.

А миллениалы – они как будто в этом дауншифтинге и родились. Им хочется спокойно жить, учиться, изучать странные языки вроде японского или русского или португальского – просто для себя. Им хочется стать владельцем маленького кафе, или делать какие-то открытки, или вести свой блог. Им не нужна карьера – это удовольствие для нервных людей в слишком дорогих костюмах, которые не помнят, как зовут их жену.

В Германии даже открылся Центр Отказа от Карьеры Haus Bartleby/Дом Бартлби. Их девиз “Работай только в том случае, если это приносит тебе удовольствие”. Его основали несколько очень успешных когда-то (в традиционном смысле) людей: бывшая пресс-атташе Социал-демократической партии Германии, журналистка и писательница Аликс Фассман, актер Йорг Петцольд и драматург, журналист и писатель Ансельм Ленц.

Центр поддерживают и работают с ним все больше публичных и уважаемых личностей – ученые, писатели, философы, художники, актеры, психологи и даже политики.

В центре разрабатывают идею “новой экономики” — такой, что позволит людям не работать на износ, а выбирать ту профессию и такой режим работы, которые будут доставлять ему радость

Может, это выглядит и не слегка утопично, но Дом Бартлби уже участвовал в громком суде (400 исков) от сотрудников к разным компаниям, где защищал права людей на нормальный рабочий день, на уважение на работе, на приличную медицинскую страховку и прочее.

На самом деле та же Германия уже немного живет в будущем, в новой экономике. Сейчас это называется социальной рыночной экономикой – и подразумевает, что работодатель не просто нанимает “человеческие ресурсы”, а тратит часть своей прибыли на социальные блага для работников. Понятно, что “социальная рыночная” — это все та же рыночная но просто уже с чуть более человеческим выражением лица. И что все равно еще недавно принципы “стань богатым или умри” были основополагающими.

У знакомой успешной дамы, которая живет в Париже, сын решил бросить на время очень хорошую работу в IT области – он хочет переехать в Нидерланды и учиться фотографировать. У дамы паника – она считает, что сын потеряет время, что когда/если он вернется в IT, ему придется наверстывать упущенное. Она совершенно не может понять, что для сына это время никаким образом не будет потерянным, потому что он будет делать то, что хочет, и увидит новые места, познакомиться с новыми людьми, попробует себя в новом деле. Это интересно. Это жизнь. И это то, чего ему хочется. Его не волнует, как много достигнут его коллеги в своем программировании.

Но эта дама – такой образец, для которого хоть мгновение без “профессионального роста”, без бонусов к зарплате, без престижа, успеха и уважения – совершенно лишено смысла. Старая школа.

И новое поколение уже не хочет быть таким одержимым, таким нервным. Оно хочет более вменяемым ответ чем “Так надо!” на вопрос: “Зачем все это?”.

За редким исключением карьеристы это задерганные люди, которые не могут потратить лишние полчаса на общение с друзьями

Или просто на то, чтобы выпить кофе на террасе весенним утром. Мне лично нужно полтора часа на утренний кофе – и никакая работа хоть с самой большой зарплатой не заставит меня пожертвовать этим своим комфортом.

Быть антикарьеристом – очень здорово. Ты понимаешь, что живешь – и не в рамках бесчеловечных корпоративных правил, а так, как тебе интересно. И вот это – совершенно бесценно. Жизнь не должна ускользат сквозь пальцы – иначе никакие годовые бонусы не спасут от ощущения, что где-то между утренним часом пик и очередным новогодним корпоративом тебе уже исполнилось шестедят пять, а жить ты так и не начал.

Источник: um.plus





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