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Арина Холина для журнала "Сноб"   , Сегодня, 02:11

Мода на медленный секс
Делайте все медленно — и к вам вернется понимание, ради чего вы вообще живете


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Притормозить, разлогиниться и начать жить


Слоуфуд по-быстрому




Людям не то чтобы надоело спешить — они просто больше не могут. Состояние «ни на что не хватает времени» — это такой стиль жизни, где удовольствиям нет места: ты просто не можешь этого себе позволить.

Slow Sex — новая популярная тема. Даже на порноресурсах (проклятый Роскомнадзор!) уже есть разделы медленного секса.

Пока выглядит это небогато — ну, handjob с нежными прикосновениями, все на уровне расслабления, неспешный кайф. Но так как слово slow сейчас чертовски модное, то история развивается, постепенно приобретая серьезный масштаб.

Людям не то чтобы надоело спешить — они просто больше не могут. Состояние «ни на что не хватает времени» — это такой стиль жизни, где удовольствиям нет места: ты просто не можешь этого себе позволить.

Пусть обед гурманский — но съесть за пятнадцать минут (и удовлетвориться знанием, что это было изысканно и вкусно).

Вывалиться из самолета где-то в Италии, за четыре дня побывать в семи городах — и уже дома пролистать фотографии, чтобы вспомнить, где ты был, что ел и пил. Знакомая две недели была как раз в Италии и вернулась оттуда еле живая — но с пятнадцатью парами туфель. Их она купила в последний день — и это был жест отчаяния. Она путешествовала с друзьями — и за день они бывали в двух городах. Переночевали, в восемь утра проснулись — едем дальше. Туфли стали итогом перерыва на целый день, который она выторговала истерикой со слезами. Она даже не поняла, как их купила — просто нужна была какая-то эмоциональная разрядка.

Люди спешат. Им хочется больше и больше информации, даже если они не могут с ней справиться. Ну, зачекинишься ты в 45 местах — и что? Запомнишь два. Люди живут ради информации, а не ради удовольствия. И это странно.

Все знают slow food, и slow life как концепцию, и уже есть slow aging (жить, постоянно открывая для себя новые интересы и перспективы). Но вот slow sex — это о том, что мы уделяем сексу мало времени.

Может, мы о нем много говорим (надеюсь), читаем, но вот как выглядит реальный секс, если у тебя есть пара? Все вернулись с работы, поели, умылись, чего-то посмотрели/почитали, легли в кровать, потискались — отработанные движения, ванна, «спокойной ночи» — «хороших снов». Иногда бывают и «оргии» — это когда секс в субботу и не восемь, а пятнадцать минут с прелюдией.

В самом начале отношений сексу уделяют куда больше времени. Это церемония — вы встретились, поужинали, выпили, прогулялись, пришли домой, еще выпили, и дальше один секс, потом другой, и даже не жалко меньше спать.

Ладно, в совместной жизни все чуть проще и, конечно, у человека есть и другие интересы, заботы. Но чаще всего именно секс становится слишком утилитарным, заурядным, скучным, техничным. Пары вместе готовят, занимаются спортом, путешествуют — а дыхалки на секс уже не хватает. Хочется по-быстрому, потому что времени мало: надо и постирать, и волосы покрасить, и собаку вывести на улицу, а если еще и дети есть...

Иногда даже те, кто еще сильно хочет друг друга, теряют это желание, потому что «много дел». Дел, правда, много. Фейсбук, шесть сезонов нового сериала, инстаграм. Ко всему прочему.

Но это не единственная причина, почему секс становится слишком быстрым. Люди часто трактуют секс как животную неудержимую страсть, как нечто очень порывистое, стремительное. Такой кинообраз: чувства застали врасплох, все упали друг на друга, ох, ах, аррр. Яркая картинка. Ну, и в порнушке все происходит быстро и жестко — вот она дергает его за член так, что бицепсы ходят под кожей, а вот они вчетвером кружатся по кровати в таком темпе, что в глазах все мелькает, и совсем непонятно, где чьи ноги-руки.

«Медленный» секс — это как бы не горячо. Поэтому большинство людей и пытается оторвать своим любовникам пенис или клитор — им кажется, что это очень страстно, даже если их партнерам это не слишком приятно. Ладно, не то чтобы неприятно — может, они просто сами не знают, что медленные вдумчивые движения возбуждают куда сильнее.

Знакомый удивляется, почему хеппи-энд после тайского массажа занимает у него всего полторы минуты (так сильно его пробирает), хотя когда он сам это делает — на это уходит куда больше времени.

Когда интенсивно наяриваешь — не успеваешь прочувствовать. Есть такие мужчины — секс-машины: он на тебе как на велотренажере, и трение ты, безусловно, очень чувствуешь, но удовольствие при этом теряется. Они сами еле живы — но никак не схватят оргазм, потому что этот бешеный ритм отвлекает и утомляет.

У меня однажды был такой сеанс самое меньшее на час — вот как швейная машинка. И удовольствия никто не получил. Завершилось все прекрасно — едва дыша, он сказал: «На этой кровати умерла моя бабушка», — и ушел попить воды, а я сбежала.

«Помедленнее!» — я думаю, это хотели бы произнести почти все женщины. Но стесняются. Он же так старается. В «Сексе в большом городе» (черт, я его недавно пересмотрела и теперь постоянно цитирую, извините) есть эпизод, где у Керри был секс с мужчиной, который «вложил в секс всю душу», а у нее от такой страсти свело спину — и она не могла разогнуться. Жизненная ситуация.

Быстро — это ни о чем. Бывают, конечно, особые мгновения, но как исключение. Чувственность всегда медлительна.

Даже массаж в наши дни делают по-другому — тебя уже не мнут, как тесто для пельменей, и не разогревают, а нежно давят на какие-то точки (в Россию это еще не пришло), и счастье такое, что ты буквально восстаешь из стресса. И потом невозможно переносить, если тебя давят и скручивают, словно хотят из тебя, как из кучи глины, вылепить совсем иного человека.

Нам не хватает времени, нам не хватает тактильности. Иногда кажется, что даже целоваться — бесполезная трата минут. Чмок-чмок, чих-пых — и вроде полегчало. И все заканчивается этими условными пятнадцатью парами туфель — тоже быстро, тоже такое короткое удовольствие. Туфли как дополнение к оргазму. Гештальт завершен.

Только вот вопрос: а куда мы спешим? На что обмениваем медленные чувственные удовольствия? Непонятно.

Одна подружка приходит в бар или клуб, знакомится, быстро объясняется и увозит мужчину домой. Ты только третий шот опрокидываешь — а ее уже нет. Часа два на все про все — и она засыпает, чтобы рано утром встать на пробежку. Но разве эта прелюдия в баре — не часть секса? И не затем вовсе, чтобы «узнать друг друга получше» (опасная территория), а чтобы прочувствовать этот момент возбуждения, предвкушения.

И эта подруга — она все равно какая-то недовольная. Она как в спортзале отрабатывает через не хочу некую программу. Ага, секс, два раза, ставим галочку.

Но только отмечать пункты в обязательном списке — это еще не значит жить. И секс — он должен быть dolce и lento, он может начаться за ужином и закончиться бокалом шампанского после. И (сюрприз!) это все намного приятнее, чем часами торчать в Телеграме или на Youtube — ведь это ради него вы экономите на сексе, так?

Делайте все медленно — и к вам вернется понимание, ради чего вы вообще живете.

Источник: snob.ru




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Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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