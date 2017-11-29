Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/mnimye_i_dejstvitelnye_intellektualnye_prava_zhurnalista_42757"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201711/392_300_42757_snimok-ekrana-2017-11-29-v-0592.jpg" width=206 alt="Мнимые и действительные интеллектуальные права журналиста" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Михаил Кадашников </b></span> <span style="font-size: large;">Мнимые и действительные интеллектуальные права журналиста</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Отрывок из монографии Кадашникова М. И.</font></em></span></p><p>На первый взгляд, профессиональная публичная деятельность журналиста многогранна, однако все внешне видимое многообразие замыкается в трех основных видах гражданско-правовых или трудовых отношений: это организаторская, редакторская и авторская. Мы, следуя аксиоме Мишеля Вилле «Всякая правовая наука «привязана» к общей системе философии», остановимся на философском осмыслении правовой защиты интеллектуальных прав, приобретаемых журналистом в результате его профессиональной деятельности. Наибольший интерес вызывают использования творческого труда журналиста и познание сути правового регулирования. <a href="http://www.chaskor.ru/article/mnimye_i_dejstvitelnye_intellektualnye_prava_zhurnalista_42757">Подробнее</a></p><br clear="all" />





На первый взгляд, профессиональная публичная деятельность журналиста многогранна, однако все внешне видимое многообразие замыкается в трех основных видах гражданско-правовых или трудовых отношений: это организаторская, редакторская и авторская. Мы, следуя аксиоме Мишеля Вилле «Всякая правовая наука «привязана» к общей системе философии», остановимся на философском осмыслении правовой защиты интеллектуальных прав, приобретаемых журналистом в результате его профессиональной деятельности. Наибольший интерес вызывают использования творческого труда журналиста и познание сути правового регулирования.

Кадашников М. И. Мнимые и действительные интеллектуальные права журналиста. Первичные аспекты введения в философию права интеллектуальной собственности / М. И. Кадашников. Мурманск:ИД «Дроздов-на-Мурмане», 2016

В данной работе не найдете сравнительных текстов, сопоставлений описываемых обстоятельств, исследований жанровых топологий и прочих теоретических изысков. Поскольку в описании исследования права интеллектуальной собственности мы исходим из того, что согласно статье 1259 ГК РФ авторским правом охраняется лишь форма, а не текстовое наполнение произведения во всем его жанровом многообразии, естественно кроме неохраняемой правом информации. Предлагаемая вниманию жанровая классификация результатов профессиональной творческой деятельности используется с целью расстановки акцентов охраноспособности произведений и указания приемов защиты авторских прав журналиста.

В основе исторического развития права лежит необходимость регулирования отношения человека к собственности, т. е. к его материальному началу. Однако в данной работе вещное право остается за скобками, мы остановимся на рассмотрении лишь права интеллектуальной собственности, как составной, но неотъемлемой части материального начала жизнедеятельности. Что есть интеллектуальный труд журналиста? Что понимается под результатами творческого труда? Каким образом действующая правовая система обеспечивает защиту интеллектуальных прав журналиста? Вот, пожалуй, основные вопросы, ответы на которые отражаются в данном труде.

Современным правом регулируется не только профессиональная деятельность журналиста, выраженная в свободе творческого мышления, но законодательно обеспечивается и свобода распоряжения продуктами интеллектуального труда. Интеллектуальный труд журналиста – это, прежде всего, результат скрытого от всех повседневного изнуряющего мыслительного процесса, который проявляется в духовности автора, а затем в потребности поделиться своими размышлениями с неопределенным кругом лиц. Сила проявляемого человеческого духа многими учеными признается мнимой, т. е. не существующей.

Однако эта мнимая составляющая человеческой сущности и формирует силу его интеллекта, которую автор направляет на творческое решение поставленных задач. Мы эту сущность определяем как мудрость индивида, что согласуется с представлениями об основах философии права Мишеля Вилле: «Мудрость – это одновременно наука, познание реальности и, как результат этой науки, – способность правильно поступать, мораль выводимая из знания... Из целостного видения природы, или космоса, мудрец «извлекает» свой способ бытия». Наблюдая способы бытия и формирование обычаев мудрец издавна пытается сформулировать закономерности правового регулирования пользования вещью, т. е. движимой и не движимой собственностью. Подобные стремления связаны с движущей силой развития общества, которой и является развитие интеллекта индивида, посредством его мышления, логического анализа, математического расчета происходящих в обществе процессов и наконец, формирования общественных отношений во всем его диалектическом разнообразии. Согласно выводам профессора В. М. Сырых: «Диалектика является объективно-истинным учением о процессах и явлениях, существовавших в далеком прошлом, существующих и в настоящее время, и о всем том, что возникнет в ближайшем или отдаленном будущем».

Философия также определяет горизонты познания экономики, политики и морали, составляющих основу журналистской деятельности. Без морали невозможно развитие права, а становление основ морали немыслимо без правового регулирования межличностных отношений различных слоев гражданского общества. Этика и мораль лежат в основе источников права интеллектуальной собственности при формировании структуры правоотношений профессиональной деятельности всякой творческой личности, поскольку влияет на поведенческий характер отдельных субъектов гражданского общества, с которыми взаимодействует или на которых опирается журналист.

В обыденной суете повседневности мало какой практикующий журналист располагает достаточным временем и духовной силой на защиту отданных обществу своих творений. Кто-то, повинуясь низ бежности, даже не пытается противостоять неправомерному заимствованию результатов его творческой деятельности или откровенному плагиату. Кому-то и невдомек, что существуют приемы и методы гражданско-правовой, административной или уголовной защиты его исключительных или неисключительных интеллектуальных прав. Подобное отношение творческой личности к результатам своего изнуряющего повседневного труда и определили потребность более скрупулезного исследования феномена интеллектуальной творческой деятельности журналиста на основе философского осмысления действующих правовых норм, регулирующих эти правоотношения.

Предметом познания философии права интеллектуальной собственности является анализ результатов творческой деятельности журналиста и обеспечение их правовой защиты. При подготовке к изданию рукописи также отсутствовали какие-либо претензии на исчерпывающий анализ исследуемых проблем, поскольку мы находимся в начале нелегкого пути познания.

Раздел I

Философские основания правового регулирования интеллектуальных прав журналиста в средствах массовой коммуникации

Поскольку труд журналиста, а главное, результат его интеллектуальной деятельности, затрагивает интересы всех слоев общества, средства массовой коммуникации принято называть в шутку и в всерьез четвертой властью демократического государства. Если творческие начала профессиональной деятельности журналиста очистить от всякого рода случайностей и словесного тумана, мы увидим строго поступательную, логическую последовательность исторического развития интеллектуального труда в сфере информирования общества о тех или иных происходящих событиях. Но каким образом, возможно, исследовать эту историческую последовательность развития творческого мышления? И что это за права на результаты творческой деятельности, которые принадлежат многим людям? Прежде всего, любой гражданин правового государства обладает совокупностью прав и обязанностей, которыми законодательно наделена личность. Они складываются из отношения людей к обычаям, культуре и морали. Посредством анализа системы диалектического исторического развития общества наглядно прослеживается историческое развитие таких прав. Что же такое право интеллектуальной собственности? Основу формирования современной правовой науки составляет отношение человека к собственности в ее историческом развитии. При анализе системы диалектического исторического развития общественных отношений наглядно прослеживается необходимость правового регулирования не только владения, но и использования таких прав. Что же такое право интеллектуальной собственности? Известно, что основу формирования современной правовой науки составляет исследование отношения индивида к собственности в ее историческом развитии. Основу формирования права интеллектуальной собственности как науки составляет исследование отношения человека к результатам интеллектуального труда иной личности, как к собственности, со всеми вытекающими юридически значимыми последствиями.

В свое время основатели диалектического материализма уже проводили философский анализ развития общественных производительных сил с учетом их влияния на развитие исторических процессов. Но в своих исследованиях классики теории построения бесклассового общества касались исследования исторического развития лишь производительных сил при производстве материальных объектов, которые, в свою очередь, становились собственностью, в том числе и частной собственностью, отдельных индивидов. Они также исследовали закономерности возможного обобществления этой собственности. Нас же интересует историческое развитие иных, но столь же необходимых для общества процессов. А именно: при каких условиях собственность, которая характеризуется, как интеллектуальная, может быть признана частной собственностью с вытекающими необходимыми правовыми последствиями?

Современное общественное мнение с трудом преодолевает вековые устои и воспринимает интеллект каждой отдельной личности в виде возможной производительной силы способной произвести прибавочный продукт. Однако, если говорить об интеллекте, то они является той неотъемлемой от творца силой, которая создает прибавочный продукт посредством формирования интеллектуальной собственности, выраженной в качестве результата творческого труда на любом материальном носителе. Интеллектуальная собственность, как и любой другой материальный объект, также неприкосновенна, и она должна быть обеспечена правовой охраной. Если в развитых странах, подчиняясь силе закона, не вдаваясь в тонкости морали и юриспруденции, граждане в большинстве своем пытаются соблюдать установленные законодательные нормы при использовании результатов творческого труда, то в развивающихся странах, в том числе и в России, мы наблюдаем нигилистические явления игнорирования действующих норм и правил. Огромными слоями населения развивающихся стран отторгаются понятия неприкосновенности частной собственности вообще, и результатов творческого труда в частности.

Правомерно возникает вопрос: почему для рассмотрения основ философии права интеллектуальной собственности выбрана именно профессиональная деятельность журналиста? Все потому, что ее результаты в силу публичности профессии наиболее полно отражают закономерности использования творческого труда, как в его историческом развитии, так в современном производстве интеллектуального прибавочного продукта, формирующего интеллектуальную частную собственность. Пропуская подробное описание истоков возникновения профессии журналиста, остановимся на исследовании развития интеллектуального творческого труда. В тот период, когда еще не установилось понятие авторского права, случались попытки отдельных авторов защитить результаты своего интеллектуального труда. Затем следует изменение отношения общества к творческой личности журналиста, через формирование правоотношений автора и социума.





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