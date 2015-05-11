Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 19 февраля 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/mne_uzhe_ne_pozdno_41538"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201702/392_300_41538_queen-roc.jpg" width=206 alt="Мне уже не поздно" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Макс Черепица, <a href=http://www.brainhack.me/about/>brainhack.me</a></b></span> <span style="font-size: large;">Мне уже не поздно</span></p><p>— Когда ваш мозг находился в наилучшей форме? Люди отвечают на этот вопрос почти одинаково. Прежде всего — точно не сейчас. «Мои лучшие годы позади», «Мне уже поздно», «Это не для моего возраста», — эти фразы многие произносят независимо от того, 69 им лет или 29. Представляете? “Лучшие годы” почему-то всегда оказываются лет 10-20 назад! Давайте разберемся, есть ли на самом деле какой-то период в жизни, когда мы находимся в наилучшей интеллектуальной форме? <a href="http://www.chaskor.ru/article/mne_uzhe_ne_pozdno_41538">Подробнее</a></p><br clear="all" />





— Когда ваш мозг находился в наилучшей форме? Люди отвечают на этот вопрос почти одинаково. Прежде всего — точно не сейчас. «Мои лучшие годы позади», «Мне уже поздно», «Это не для моего возраста», — эти фразы многие произносят независимо от того, 69 им лет или 29. Представляете? “Лучшие годы” почему-то всегда оказываются лет 10-20 назад! Давайте разберемся, есть ли на самом деле какой-то период в жизни, когда мы находимся в наилучшей интеллектуальной форме?

До появления интернета исследовать когнитивные способности на протяжении жизни было сложнее: чаще всего участниками экспериментов становились студенты или пожилые люди, а людей среднего возраста было труднее завлечь помогать науке.

Гарвардские исследователи Джошуа Хартшорн и Лаура Гермин запустили сайты gameswithwords.org и testmybrain.org и разместили там тесты, пройти которые можно за несколько минут. За последние несколько лет благодаря этим опросникам были собраны данные от 3 миллионов людей. И их исследования дают ответ на вопрос, поставленный в начале статьи.

Сперва Гермин обнаружила, что после 30 лет способность распознавать лица начинает ослабевать, а до того — улучшается. Эти результаты разошлись с популярной теорией о том, что подвижный интеллект достигает пика развития в позднем подростковом возрасте. Подвижный интеллект — тот, что помогает нам мыслить логически и решать различные задачи независимо от нашего прошлого опыта.

Заинтригованные этим результатом исследователи обратились к накопленным до них данными: архивам результатов теста Векслера на интеллект и память, которые давали представление о 30 разных характеристиках интеллектуального развития множества людей.

Нам на всю жизнь хватает моментов, в которые наш мозг в отличной форме.

Был разработан новый способ обработки этих данных. Ученые решили проверить, в каком возрасте каждая из характеристик достигает пика, обработали данные от около 50’000 респондентов и убедились, что пиковые показатели распределены по всей временной оси. То есть нам на всю жизнь хватает моментов, в которые наш мозг в отличной форме.

Например, подтвердилось, что новую информацию люди лучше обрабатывают в 18 и 19 лет, а после навык начинает ослабевать. В частности, старшеклассники лучше помнят имена, даты и места.

Краткосрочная память продолжает развиваться до 25, после чего закрепляется и ослабевать начинает после 35.

Эмоциональное состояние другого человека люди лучше всего считывают гораздо позже — в период с 40 до 50 лет.

Одним из преимуществ взрослеющего мозга предсказуемо становится богатое хранилище накопленной за годы жизни информации и опыта. Словарный запас, оказывается, расцветает к 60-70, а не к 40-50, как считали раньше.

Если вам кажется, что ваши лучшие годы позади, спросите себя: получалось ли бы у вас так же ловко справляться с текущими задачами лет 10-20 назад? Скорее всего нет.

Кстати, еще один плюс взросления: люди постарше с меньшей вероятностью застревают в негативных мыслях; они наоборот скорее будут помнить приятные детали различных ситуаций из своей жизни.

Люди постарше с меньшей вероятностью застревают в негативных мыслях; они наоборот скорее будут помнить приятные детали различных ситуаций из своей жизни.

Хартшорн и Гермин продолжают собирать данные для исследования у себя на сайте, добавили новые тесты, призванные определять уровень социального и эмоционального интеллекта, языковые навыки и другие характеристики. Еще они планируют раскрыть накопленную базу данных, чтобы ее могли использовать для своих исследований другие специалисты. После того, как выяснились подробности про отдельные характеристики, ученым хочется понять, как это все влияет на наши жизни.

Но уже можно сделать выводы из их исследования: какого-то определенного «лучшего» возраста для мыслительной деятельности просто нет. Люди в разном возрасте хорошо справляются с разными интеллектуальными задачами. Конечно же, часть когнитивных навыков ослабевает к старости, но при этом раскрываются другие. Значит мы можем успешно учиться новому и принимать сложные решения всю жизнь.

В общем, пора менять привычный негативный взгляд на возраст и когнитивные способности. Если вы продолжаете подкидывать своему мозгу интеллектуальные задачки, не захламляете его лишней информацией и продолжаете изучать новое, то вероятность того, что ваши лучшие годы по-прежнему впереди, а не позади, только увеличивается.

Источник: brainhack.me





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