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Арслан Хасавов   , Сегодня, 20:00

«Мне неинтересно, что люди с именами Оксимирон и Гнойный могут поведать миру»
Интервью с поэтом, эссеистом и литературоведом Александром Закуренко


Александр Закуренко
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«Отвлеченное знание перестало быть ценностью»




О своем взгляде на творчество, педагогику, современную культуру и графоманию в интервью Арслану Хасавову рассказал поэт, эссеист, литературовед и школьный учитель Александр Закуренко.

Поэт, эссеист, литературовед и педагог русского и литературы ГБОУ «Школа №2086» Александр Юрьевич Закуренко – человек задумчивый. Чаще всего угрюмый, он, передвигаясь по школе, смотрит из-за толстых линз очков каким-то туманным, обращенным в себя взглядом. В разговоре выдержан, тщательно подбирает фразы, как будто не говорит, а мерно зачитывает пожелтевшие карточки библиотечного каталога.

При всей этой отчасти несовременной основательности он горячо любим своими учениками, которые отзываются о нем, как о страстном и честном педагоге, искренне любящем свой предмет. Главным в общении с Александром Юрьевичем они считают не те высокие результаты, которых с его помощью неизбежно достигают, а чувство подлинного товарищества и, если хотите, даже приобщения к тайне.

«Он дает нам ключ, - например, говорит одна из его учениц, пока мы ожидаем окончания его урока, чтобы взять интервью, - а затем постепенно подводит к дверям, вскрывающим суть не только языка и литературных произведений, но и искусства в целом, неизбежно тянущим за собой и другие предметы – историю, географию».

Наконец мы оказываемся сидящими друг напротив друга. Он – за учительским столом, на котором, кроме стопок тетрадей и учебных пособий, стоит чашка с давно остывшим кофе, а я – словно вновь оказавшись школьником – за первой партой. Вдох-выдох, поехали.

- Александр Юрьевич, вы, будучи в первую очередь поэтом и эссеистом, вот уже более 25 лет преподаете в школах и нередко журналисты пишут, что вы принципиально выбрали работу «простого» школьного учителя. Рассматривали ли вы какие-то другие варианты развития своей карьеры и как оцениваете тот выбор, который тогда сделали, спустя десятилетия?

- Честно признаться, я никогда не рассматривал для себя вариант карьеры учителя. В советские годы литература была идеологическим предметом и находилась под контролем. Тогда можно было преподавать только определенных писателей и лишь в определенном ракурсе. Я прекрасно понимал, что мне это не интересно.

В конце восьмидесятых-начале девяностых мне довелось пожить в США, Колумбийский университет выделил мне грант для обучения в докторантуре, но для этого сначала нужно было защитить кандидатскую диссертацию, причем именно в нашей стране.

В общем, окончив аспирантуру, я совершенно случайно попал в школу, подменяя своего приятеля. Когда я пришел в класс, то увидел, что шестнадцатилетние школьники совершенно спокойно читают Владимира Соловьева, Константина Леонтьева, другие сложнейшие вещи. И мне вдруг стало понятно, что это востребовано, что ребятам интересно и, главное, что они могут все это в какой-то мере осмыслить. В школе все оказалось очень живо и в динамике.

- Начало девяностых ведь было сложнейшим временем, в том числе и для российской системы образования…

- Абсолютно верно! Это был своеобразный слом эпохи, годы раннего ельцинизма, когда школами практически не занимались, никто, по большому счету, не контролировал их деятельность. Я вдруг понял, что благодаря этому периоду турбулентности можно спокойно разрабатывать и внедрять хорошие авторские курсы по литературе. В этом мне никто никогда не мешал, при том, что я фактически нарушал все существующие правила.

Параллельно, к слову, преподавал и в ряде вузов, но быстро понял, что со студентами мне работать неинтересно. То, что можно простить школьнику, я никак не мог простить студентам и, ставя двойки за незнание элементарных вещей, стал отравлять жизнь не только им, но и себе.

Школа же всегда позволяла мне чувствовать себя свободным.

- Вы, судя по публикациям в прессе, в свое время были отчислены из аспирантуры за отказ по религиозным убеждениям сдавать кандидатский минимум по диалектическому материализму. Каково, по-вашему, место религии в образовательном процессе и как вы относитесь к предмету «Основы религиозных культур и светской этики», включенному Минобрнауки страны в школьную программу в качестве федерального компонента?

- Я часто рассказываю ученикам о том, что во время ссылки в Михайловское жандарм водил Пушкина причащаться – это нелепо и никак не соответствует свободе, которую дарует религия. Абсолютно убежден, что вопрос веры должен быть сферой свободного выбора человека.

Я считаю, что попытка введения этого предмета в современную постхристианскую атеистическую школу может превратиться в инструмент идеологии. Другое дело, что культурный человек должен знать основные сакральные тексты, которые создали современную цивилизацию. Причем делать это нужно, по моему убеждению, в средней школе, потому что в старшей, как правило, слишком поздно.

Мне как-то довелось поработать в одной из школ в Дании и там на соответствующих уроках раскрываются история и культура, которые в отрыве от религии не существуют. Суммируя все вышесказанное, могу сказать, что подобные курсы необходимы, так как нужно избавляться от невежества в этой сфере.

- Общеизвестно, что хороший учитель не только учит чему-то, но и сам учится у детей, с которыми имеет дело. Следите ли вы за так называемыми трендами – смотрели ли, к примеру, рэп-баттл Оксимирона и Гнойного, обсуждаемый далеко за пределами рэп-культуры? Знаете ли, что означают такие слова, как «хайп», «зашквар» и другие или все-таки стараетесь избегать всего этого?

- Главное в моей профессии – быть честным, потому что, если я начну врать, ребята это тут же раскусят и неизбежно пропадет доверительное отношение между нами. Важна честность, в том числе и вкусовая, и мои вкусы совсем необязательно должны совпадать с их предпочтениями.

Если говорить о субкультуре рэпа, то меня эта тема просто не интересует, причем именно как человека пишущего. Конечно, я слышал об этом, но мне это неинтересно, потому что для меня поэтический текст должен обладать каким-то набором признаков, не говоря уже о содержании.

Отчасти все это можно отнести к народной, смеховой, частушечной культуре, но, повторюсь, что мне совершенно неинтересно, что люди с именами Оксимирон или Гнойный могут поведать миру. С моей точки зрения, если у человека имя Гнойный, то уже не важно, что он будет говорить. Имя для меня – это тоже изначальный выбор, некая формулировка содержания, которое человек удерживает в себе.

Другое дело, что, если ребята захотят обсудить это со мной и попросят, чтобы я посмотрел и дал свою оценку, безусловно, я займусь этим.

Мы уже обсуждали Веру Полозкову, Юрия Шевчука и других, когда у ребят возникал соответствующий запрос. С рэпом такого пока не было, а сам провоцировать их на эту дискуссию я не собираюсь.

- Вы сами хорошо известны как поэт и публицист. Знают ли ваши ученики о вашем творчестве и, если да, то проявляют ли к нему интерес? Советуете ли вы им к прочтению что-нибудь из современной поэзии в принципе?

- Во-первых, я никогда не предлагал ничего из своих текстов, пользуясь служебным положением, так как считаю это неэтичным. По большому счету, я даже не знаю, кто из них в курсе моих занятий литературным творчеством. Во всяком случае, у нас не было об этом ни одного разговора.

Что касается современной поэзии и литературы в целом, конечно, я предлагаю авторов, которых ценю, и, более того, нередко приглашаю их выступать в стенах школы, в которой работаю. Я вел проект «Вечера на Дмитровке», сейчас превратившийся в «Встречи на Университетском», в рамках которого выступали совершенно прекрасные живые классики – Евгений Рейн, Анатолий Найман, Олег Чухонцев и другие.

Кроме того, в конце 11-го класса я обязательно даю обзорный курс по современной литературе, приношу целую стопку книг, чаще всего с дарственными надписями авторов. На ребят это производит впечатление, многие именно с этого курса начинают свой читательский путь в современной литературе.

- Вы как-то сказали, что «творческий человек по определению – это человек радостный и свободный». Можете ли вы назвать себя «радостным» и «свободным» и, если да, то что дает вам такое ощущение?

- Я, конечно, не могу назвать себя свободным человеком. Да и радостным далеко не всегда. Приведенная вами цитата касалась темы творчества. Почему человек занимается творчеством? Потому, что оно дает эту свободу и радость. Жизнь же обыденная, повседневная нередко, напротив, дает ощущение грусти и угнетенности, что, очевидно, суть признаки несвободы.

Если человек пребывает в наших условиях - политических, экономических и не способен к бегству в царство свободы - то мне кажется, что он вообще превратится в круглогодичное печальное растение, а творчество – это как раз всегда некий выход к росту.

Я бы скорее говорил о радости, как о состоянии восхищения перед тем, что мир устроен так красиво и разумно. Такая подлинная радость, к слову, легко может соседствовать с грустью и печалью. То есть можно радоваться, что мир божественно красив и божественно разумен, но при этом печалиться, что мы его очень часто искажаем.

- Свой рассказ «Запах нафталина», который выходил несколько лет назад в литературном журнале «Знамя», вы начинаете следующим образом: «В каждом городе есть старые люди. Старые люди живут в старых квартирах». В этой связи невозможно не спросить об известной истории с реновацией. Интернет-поисковики дают десятки ссылок на ваши тяжбы по этому вопросу. Чем закончилась эта история?

- Честно признаюсь, мне не очень хочется говорить об этой истории. Обращения в средства массовой информации были для меня способом защиты, когда казалось, что все другие средства исчерпаны.

Скажу одно, милиция человека, напавшего на жену и поломавшего видеокамеру – не наказала.

Что касается самого дома, то нам удалось его отстоять, пусть и ценой таких грустных событий. Иногда приходится отстаивать свои права и достоинство, понимая, что за это можно и получить.

- Вернемся к вашей литературной деятельности. Наряду с публикациями в «толстых» литературных журналах и отдельными книгами, вы нередко выкладываете свои тексты на, прямо скажем, народные порталы Proza.ru и Stihi.ru. Вам наверняка известно, что литературное сообщество относится к этим ресурсам весьма неоднозначно. В этой связи вопрос – что побудило вас публиковаться на этих сайтах?

- За 35 лет в литературном мире литературное сообщество не отозвалось на написанное мною ни разу. И ничего для моего писательского существования не сделало. Поэтому меня не интересует мнение литературного сообщества, меня интересует конкретный живой читатель. Я ведь не пишу для критиков или литературных премий, поэтому какая мне, в общем-то, разница, что Stihi.ru считается не очень престижным сайтом. Я и сам знаю, какое количество текстов там за гранью добра и зла, но не концентрируюсь на этом.

И потом, одно из фундаментальных качеств литературы – быть на острие современности. В этом смысле наши «толстые» журналы очень сильно отстают. То есть, ты приносишь в редакцию текст, а он будет издан, скажем, через три года. Такая публикация могла тешить мое самолюбие лет в шестнадцать – тогда я, безусловно, был очень горд за себя, сейчас же меня это вообще не волнует.

Наверняка есть литературные генералы, которых публикуют тут же, а очереди, в которых мне предлагают постоять, меня, честно говоря, унижают.

Беседовали Арслан Хасавов и Александр Новицкий (учащийся 7 «Б» класса ГБОУ «Школа №2086»)




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7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

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Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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