«Мне кажется, что русские превзойдут нас»

Джером Клапка Джером. «Люди будущего». Из сборника «Досужие мысли в 1905 году»

Английский писатель Джером Клапка Джером, автор знаменитой книги «Трое в лодке, не считая собаки», побывал в России в 1899 году. После этой поездки он написал эссе Russians As I Know Them — «Русские, какими я их знаю». Любопытно, что в России это эссе было опубликовано в 1906 году под названием «Люди будущего», а в Америке — Creatures That One Day Shall Be Men («Создания, которые когда-нибудь станут людьми»).