Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 3 марта 2017 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/mne_kazhetsya_chto_russkie_prevzojdut_nas_41611"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41611_d2ef33fdf9cc9db4dda3208f5bcd38d.jpg" width=206 alt="«Мне кажется, что русские превзойдут нас»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://izbrannoe.com/news/mysli/dzherom-klapka-dzherom/>izbrannoe.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">«Мне кажется, что русские превзойдут нас»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Джером Клапка Джером. «Люди будущего». Из сборника «Досужие мысли в 1905 году»</font></em></span></p><p>Английский писатель Джером Клапка Джером, автор знаменитой книги «Трое в лодке, не считая собаки», побывал в России в 1899 году. После этой поездки он написал эссе Russians As I Know Them — «Русские, какими я их знаю». Любопытно, что в России это эссе было опубликовано в 1906 году под названием «Люди будущего», а в Америке — Creatures That One Day Shall Be Men («Создания, которые когда-нибудь станут людьми»). <a href="http://www.chaskor.ru/article/mne_kazhetsya_chto_russkie_prevzojdut_nas_41611">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Английский писатель Джером Клапка Джером, автор знаменитой книги «Трое в лодке, не считая собаки», побывал в России в 1899 году. После этой поездки он написал эссе Russians As I Know Them — «Русские, какими я их знаю». Любопытно, что в России это эссе было опубликовано в 1906 году под названием «Люди будущего», а в Америке — Creatures That One Day Shall Be Men («Создания, которые когда-нибудь станут людьми»).

В этом эссе Джером написал немало добрых слов в адрес русских. Он отмечал и повсеместную власть взяточничества, и бесправие бедных людей, но в то же время говорил и об искренности русских, и об их талантах.

Мы свысока называем русских нецивилизованным народом, но они еще молоды. Русская история насчитывает за собой около трехсот лет. Мне кажется, что русские превзойдут нас. Их энергия, смышленость, когда они прорываются наружу, изумительны.

Я знал одного русского, изучившего китайский язык в шесть месяцев. Английский! Да что говорить о нем, они выучивают его во время разговора с вами. Дети играют в шахматы и на скрипке, ради своего удовольствия. В общем, мир будет доволен Россией, когда она приведет себя в порядок.

Русские производят на иностранца впечатление народа-ребенка, но, приглядевшись повнимательнее, иностранцу делается очевидным, что в глубине русской натуры притаилась склонность к чудовищным поступкам. Рабочие — рабы более правильное название для них — позволяют эксплуатировать себя с молчаливым терпением культурных существ. И все-таки каждый образованный русский, с которым вы говорите по этому вопросу, отлично знает, что революция приближается.

Но он говорит с вами об этом при закрытых дверях, так как не может быть уверен в том, что его прислуга не состоит на службе в сыскной полиции. Раз как-то вечером я толковал с одним чиновником о политике, сидя в его кабинете; в это время к нам вошла почтенная, седая женщина — экономка моего собеседника, служившая у него более восьми лет и считавшаяся в доме своим человеком. Увидя ее, он сразу прекратил разговор, затем, выждав время, когда дверь закрылась за ней, обратился ко мне со следующими словами:

— О таких вещах лучше говорить с глазу на глаз.

— Но ведь вы смело можете доверять ей: она так привязана ко всем вам.

— Так-то так, а все-таки надежнее не доверяться никому.

И после этого он начал прерванный разговор.

— Гроза собирается, — сказал он, — временами я совершенно отчетливо слышу запах крови в воздухе. Сам я стар и, быть может, не увижу ничего, но детям моим придется пострадать, пострадать, как всегда приходится детям страдать за грехи отцов. Мы сделали из народа дикого зверя, и вот теперь этот дикий зверь, жестокий и неразборчивый, набросится на нас и растерзает правого и виноватого без различия. Но это должно быть. Это необходимо.

Тот, кто говорит о русских общественных классах и корпорациях как о глухой, эгоистической стене, стоящей на пути к прогрессу, тот ошибается. История России будет повторением истории Французской революции, но с той только разницей, что образованные классы, мыслители, толкающие вперед бессловесную массу, делают это с открытыми глазами. В истории русской революции мы не встретим ни Мирабо, ни Дантона, устрашенных неблагодарностью народа.

Люди, подготавливающие в настоящее время революцию в России, насчитывают в своих рядах государственных деятелей, военных, женщин, богатых землевладельцев, благоденствующих торговцев и студентов, знакомых с уроками истории. Все эти люди не обладают ложным понятием относительно того слепого чудовища, в которое они вдыхают жизнь. Они хорошо знают, что чудовище это растопчет их, но вместе с тем им хорошо известно, что за одно с ними будут растоптаны несправедливость и невежество, ненавидеть которые они научились сильнее, чем любить самих себя.

Русский мужик, поднявшись, окажется более ужасным, более безжалостным, чем люди 1790 года. Он менее культурен и более дик. Во время своей работы эти русские невольники поют унылую, грустную песню. Они поют ее хором на набережных, обремененные грузом, на фабриках, в бесконечных степях, пожиная хлеб, который, может быть, им не придется есть. В этой песне поется о полной довольства жизни их господ, о пиршествах и развлечениях, о смехе детей и о поцелуях влюбленных.

Но припев после каждой строфы один и тот же. Если вы попросите первого попавшегося русского перевести вам его, то он пожмет плечами.

— Да это просто значит, — скажет он, — что их время также наступит когда-нибудь.

Эта песня — трогательный и неотвязчивый мотив. Ее поют в гостиных Москвы и Петербурга; во время ее пения болтовня и смех исчезают, и через закрытую дверь вползает молчание, словно холодное дуновение. Эта песня напоминает жалобный вой ветра, и в один прекрасный день она пронесется над страною, как провозвестник террора.

Из: Джером К. Джером. «Люди будущего». Из сборника «Досужие мысли в 1905 году».

Источник: izbrannoe.com





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