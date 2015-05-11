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Сергей Шелин   , Сегодня, 16:00

Мир меняет памятники
Человечество вступило в эпоху неототалитаризма


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«Творчество — прежде всего чувство, а чувства нельзя вечно контролировать»


Борис Стругацкий: «Общество потребления – это преграда на пути к тоталитаризму»




Возведение помпезных статуй у нас и снос монументов в Америке находятся в глубоком внутреннем родстве. Вся планета выбрасывает старые мифы и сочиняет новые.

Наша страна обрела заново перелопаченное прошлое. А чтобы люди не забывали об этом, не реже раза в неделю воздвигают очередной монумент какой-нибудь начальственной особе, которая это прошлое украшала своей персоной — Ивану Грозному, товарищу Сталину, князю Владимиру. И приказ организовать в Херсонесе «русскую, российскую Мекку» отдан, не сомневаюсь, тоже с прицелом на сооружение новых статуй — таких же, как уже возведенные, только больше.

То, что выпекаемые сейчас памятники разным лицам похожи друг на друга вплоть до взаимозаменяемости, считаю их достоинством. Ведь все они и в самом деле про одно и то же, как про одно и то же были советские памятники Ленину.

Помимо прочего, наша казенная памятникомания — это ответ на украинский «ленинапад». Там снесли ильичей, потому что украинская политическая идентичность исключает Ленина и все с ним связанное. Значит, у нас надо сделать наоборот. На то и развод с Украиной. И тылы наших российских ленинов, нерушимо стоящих на каждом шагу, укрепляют иванами грозными и колчаками. Сложите их вместе, перемешайте как следует — и получите ту идентичность, которую начальство считает идейно съедобной и способной продержаться чуть ли не века.

Архаика? Да. Но она идет в ногу со временем. Вся планета сейчас меняет памятники. Возводит одни, сносит другие. Думаете, я про Америку? Нет, для начала про Африку. Причем не про памятники колонизаторам, которые долго стояли нетронутыми, хотя эпоха колониализма давно прошла, а вот недавно вдруг пошли под снос.

Но когда лавина набирает ход, то под нее что только не попадает. Несколько месяцев назад интеллигенция Ганы потребовала убрать статую Махатмы Ганди, привезенную в подарок индийским президентом и смонтированную около местного университета.

Во-первых, Ганди несколько раз допустил неполиткорректные высказывания о коренных африканцах. Это у него, конечно, было к слову. Они не особо его интересовали. Но ведь слово не воробей. За него и наказать можно век спустя. А во-вторых, и интеллектуальный авангард Ганы считает это главным, надо изжить, наконец, низкопоклонство перед иноземцами и сосредоточиться на возведении монументов родным африканским героям и героиням. Спросите: не расизм ли? А я отвечу: утверждение идентичности. А с идентичностью не пошутишь. Она всюду своя и редко стремится нравиться посторонним.

Вот теперь пора и про США. Страна отдаленная и при этом неплохо изученная. Что помогает спокойно разобраться в сути явления.

Говорят, что свержение статуй знатных южан, вроде генерала Роберта Ли, — это ответ тамошних либералов на избрание Трампа. Не думаю. Лавина начала там свое движение как минимум пару лет назад, а сейчас только выходит на оперативный простор.

Пытаются перерешить вопрос, вроде как решенный. Мифология тамошней Гражданской войны менялась несколько раз и, казалось, довольно давно уже пришла к общеприемлемому результату.

Сначала, сразу после своей победы, северяне пытались полностью переделать Юг («реконструировать» его). К концу 1870-х эта политика зашла в тупик, был свернута, и южные штаты сами себя обустроили. Чернокожие их жители не стали снова рабами, но вынуждены были существовать на правах низшей касты. В эти десятилетия как раз и воздвигли пресловутые статуи. Они маркировали примирение Юга с Севером в первой своей версии. Разумеется, это было примирение белых с белыми.

Кому интересна эта идеология, пусть посмотрит американские фильмы 1930-х, времен Франклина Рузвельта, великого президента-демократа (а Демократическая партия во время Гражданской войны сочувствовала Югу, твердо стояла против отмены рабства и потом долго помнила об этом).

Всем известные «Унесенные ветром» (1939 г.), поставленные по роману южанки, внучки конфедератов, как раз нетипичны. Это сугубо «южный» взгляд (плантаторы благородны, отважны, добры, хотя и слегка легкомысленны; черным хорошо в рабстве и грустно на свободе; янки-северяне — нахальные оккупанты).

Рядовая кинопродукция, повествовавшая о Гражданской войне и последующих годах, транслировала в те же 30-е гораздо более тонкую мифологию. Конечно, южане и тут выглядели симпатичнее, но ссорить Север с Югом никоим образом не стремились.

Вот, к примеру, вестерн, действие которого происходит через десяток лет после Гражданской войны. Группа федеральных солдат пытается отбить атаку индейцев (тогда такие сцены не были под запретом). Похоже, гибель неизбежна. Но тут появляются двое отважных ковбоев, и общими силами противник отбит. «Да, ребята, жаль, не было вас с нами под Геттисбергом. Тяжело нам там пришлось. Особенно когда их кавалерия на нас пошла…» — говорит немолодой сержант-федерал. Ковбои переглядываются. «Ну, вообще-то, мы там были. В кавалерии…» Сержант вздыхает. Ковбои улыбаются. Зрительный зал утирает слезу умиления.

Чернокожие в этих фильмах появляются изредка, ненадолго и почти всегда в качестве особого рода положительных персонажей. Чтобы выступить в роли верных слуг и как бы младших членов семьи при белых южанах, или чтобы отвергнуть подстрекательства аболиционистов: «Не надо нас на бунт толкать. Подождем, когда правительство само нас освободит…»

Эта мифология прожила до 1950-х, и южные консерваторы пытались на нее опереться (в том числе взывая к памятникам и прочим символам), когда черное движение за гражданские права, белые либералы и федеральные власти перешли в наступление на Юге. В 1960-е система дискриминации была сломана.

А статуи стояли по-прежнему. Часть мифологии, связанной с ними, осталась если и не общепринятой, то широко распространенной. Мешали ли они кому-нибудь? Вряд ли чернокожий южанин или либерально мыслящий белый станет восторгаться генералом Ли. Но вытекает ли из этого, что он должен воевать с его памятником?

Я часто бываю по делам в одном учреждении на Исаакиевской площади в Петербурге и прохожу мимо конной статуи Николая Первого. Не одобряю этого политического деятеля и не восторгаюсь эстетикой монумента, но рад, что большевикам когда-то хватило ума отказаться от сноса этого памятника. Он — часть города и давно стал частью его идентичности. Ломать идентичность без очевидных и важных причин — признак одержимости.

В США осуществляется мощная попытка переиграть давно прошедшую Гражданскую войну и силком переделать идентичность потомкам конфедератов, которые и сейчас составляют большинство на американском Юге.

К равноправию и справедливости это отношения не имеет и является одним из выражений идеологического наступления, которое в разных, но внутренне родственных формах охватило весь мир, включая и нашу державу. Я не любитель нанизывать термины, но если нужен термин, то назову это наступление неототалитарным.

По любому поводу единственно правильной и допустимой все чаще признается только одна точка зрения — как правило, не менее мифологичная, чем прежние шаблоны, но, в отличие от них, обсуждению не подлежащая.

Роберт Ли воевал за рабство — следовательно, не должно быть никаких его статуй. Все прочее в расчет не берется. В ответ на сами собой возникающие вопросы, не придется ли тогда дезавуировать и отцов-основателей США, ведь Вашингтон и Джефферсон тоже были рабовладельцами, разъясняется, что они были правильными рабовладельцами, поскольку воевали за отделение от англичан. Того, что отцы-основатели, воюя за независимость от англичан, защищали в том числе и рабство в своей родной Вирджинии, которого в Англии не было, замечать нельзя. Как и того, что конфедераты воевали не просто за рабство, а за отделение Юга от Севера, и в своей борьбе с достаточным основанием вдохновлялись образами Вашингтона и Джефферсона.

Тоталитарный подход к любой ситуации категорически против того, чтобы кто-либо старался ее понять. Надо не рассуждать, а восхищаться тем, что правильно, и клеймить то, что неправильно, получив указания насчет того и другого. Указания в любой миг могут быть изменены, и тогда тот же Джефферсон из хорошего рабовладельца мгновенно превратится в плохого и будет упразднен, а автором Декларации независимости назначат другого.

Ясно, что дело вовсе не только в статуях. Неототалитарная волна катится по всем направлениям. Всего один пример, взятый из Википедии, как собрания всего самого расхожего и банального. Статья о глобальном потеплении. Сообщив, что существует еще «климатический скептицизм», т. е. сомнения в том, что нынешнее потепление климата вызвано деятельностью человека, авторы статьи перечисляют причины этого прискорбного скептицизма, самая прелестная среди которых такая: «Дополнительным фактором являются журналистские нормы, требующие для равновесия давать слово обеим сторонам спора, даже если есть широкий консенсус среди учёных…»

Хоть и без умысла, но тут идеально четко прорисована стандартная схема ликвидации свободы на отдельно взятом участке. Ученый-климатолог не сделает карьеры, если станет спорить с потеплистами. Так что «широкий консенсус среди ученых» возникает сам собой. Затем этим ученым консенсусом начинают бить по голове широкую общественность, которая не имеет специальных познаний и тянется к авторитетам. После чего остается одно препятствие — остатки профессиональных стандартов в масс-медиа, «требующие давать слово обеим сторонам». Как только с нелепым пережитком будет покончено, на этом участке, как и на всех прочих, наступит господство единственно правильных идей.

К чему я так много об иностранном? А к тому, что все, происходящее на Западе, невидимыми путями перетекает к нам и отражается в России как в зеркале. Это только кажется, что у нас все нисколько не похоже и даже совсем наоборот. Чаще — то же самое, что у них, но только вверх ногами и в утрированном виде.

Не берусь предсказать, насколько высоко поднимется всемирная неототалитарная волна. Но допускаю, что ушедшая эпоха постмодернизма, 1980-е — 1990-е, будет вспоминаться как золотой век свободы, от которой отрекся XXI век.

Источник: rosbalt.ru




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5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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