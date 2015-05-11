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  четверг, 22 декабря 2016 года, 04.00

Мир без гаджетов
Что делают умные люди, пока остальные подсаживают своих детей на иглу планшетов и самртфонов


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Беспощадность стереотипов


Новогодние елки и утренники




Технический директор eBay отправил своих детей в школу, расположенную в Лос Альтос в Калифорнии. Так же поступили сотрудники и других гигантов Силиконовой долины: Google, Apple, Yahoo, Hewlett-Packard. Однако, для обучения в этой школе используют привычные, не связанные с новейшими технологиями, инстрyменты: ручки, карандаши, швейные иглы, иногда даже глину и др. И ни одного компьютера. Ни одного экрана.

Их использование запрещено в классах и не поощряется дома.По всей стране школы торопятся оснастить свои классы компьютерами, а многие политики заявляют, что не делать этого – просто глупо.

Однако противоположная точка зрения получила широкое распространение в самом эпицентре высокотехнологичной экономики, где некоторые родители и педагоги дают понять: школа и компьютеры не совместимы.

Речь идет о Вальдорфской Школе Полуострова, одной из 160 вальдорфских школ страны, которые придерживаются философии обучения через физическую активность и творческие задания.

Те, кто использует этот подход, считают, что компьютеры подавляют творческое мышление, подвижность, человеческие взаимоотношения и внимательность.

Вальдорфской педагогике уже почти сто лет, однако ее распространение здесь, в эпицентре развития цифровых технологий, вызвало активные дебаты о роли компьютеров в образовании.

«Я полностью отрицаю идею о том, что помощь компьютера необходима в младшей школе», — говорит Алан Игл, 50 лет, чья дочь Энди, является одним из 196 учеников Вальдорфской начальной школы.

Его сын Вильям, 13 лет, учится в соседней средней школе.

«Идея о том, что iPad сможет лучше научить моих детей писать или считать, просто смешна».

Мистер Игл на короткой ноге с технологиями.

Он имеет ученую степень по информатике университета Дартмута и работает в компании Google, где пишет тексты выступлений для генерального директора Эрика Шмидта.

У него есть iPad и смартфон.

Но он утверждает, что его дочь, пятиклассница, «не знает, как пользоваться Google», а сын только учится это делать.

(Начиная с восьмого класса, в школе разрешается ограниченное использование электронных устройств.)

Родители большинства учеников имеют непосредственное отношение к высоким технологиям.Мистер Игл, как и другие родители, не видит в этом противоречия.

«Технологиям свое время и место, — утверждает он. — Если бы я работал на студии Miramax и делал отличные фильмы для взрослых, я бы не хотел, чтобы мои дети смотрели их до того, как им исполнится 17».

В то время как остальные школы региона гордятся своими оснащенными классами, вальдорфская школа имеет очень простой старомодный вид – доски с цветными мелками, книжные полки с энциклопедиями, деревянные парты с тетрадями и карандашами.

В прошлый вторник в 5 классе Энди Игл и ее одноклассники вязали на деревянных спицах небольшие образцы из шерсти, восстанавливая навыки вязания, полученные в младших классах. Этот вид деятельности, как утверждает школа,

помогает развитию способности решать сложные задачи, структурировать информацию, считать, а также развивает координацию.

Но видимая конечная цель: связать носки.

В 3 классе учительница упражняла учеников в умножении, попросив их быть быстрыми, как молнии.

Она задавала им вопрос, сколько будет четырежды пять, и они все вместе кричали «20» и сверкали своими пальчиками, выводя нужное число на доске.

Полная комната живых калькуляторов.

Ученики второго класса, стоя в кругу, повторяли за учителем стихотворение, одновременно играя с мешочком, наполненным фасолью.

Цель этого упражнения – синхронизировать тело и мозг.

Здесь, как и в других классах, день может начаться со стихотворения о Боге, говорящем о Божественном без связи с какой-либо конфессией.

Учительница Энди, Cathy Waheed, бывший компьютерный инженер, пытается сделать процесс обучения практическим и переживаемым до кончиков пальцев.

В прошлом году дети изучали дроби, разрезая различные продукты ( яблоки, пирожные ) на части: половины, четверти, и шестнадцатые.

«В течение трех недель мы «проедали» наш путь к пониманию дроби», — говорит учительница.

«Как вы думаете, удавалось ли мне удерживать их внимание пока пирог не был разрезан так, чтобы хватило по куску на всех?».

Некоторые эксперты считают, что стремление оснастить классы компьютерами необоснованно, т.к. нет точных данных о том, что компьютеры повышают успеваемость.

Дает ли обучение через дележ пирога и вязание лучшие результаты? Сравнить довольно сложно, отчасти потому, что, будучи частными школами, вальдорфские школы не проводят стандартных проверок в младших классах.

Сторонники вальдорфского метода первыми скажут, что их ученики младших классов могут и не показать высоких результатов, потому что их не натаскивают на стандартные задания по математике и чтению.

Когда речь идет об эффективности вальдорфского образования, представители Ассоциации вальдорфских школ Северной Америки ссылаются на исследование, по данным которого 94 % выпускников вальдорфских школ в 1994-2004 гг. поступили в колледжи, в том числе и такие престижные заведения, как Оберлин, Беркли и Вассар.

В этих цифрах нет ничего удивительного, если учитывать, что речь идет об учениках, в семьях которых высоко ценится образование, и родители ищут для своих детей особые частные школы и имеют возможность платить за них.

При этом очень трудно дать оценку самому методу «низкотехнологичного» обучения без учета остальных факторов.

Например, родители учеников вальдорфской школы в Лос Альтос говорят, что в такую школу приходят хорошие учителя, которые прошли серьезную подготовку по вальдорфской методике.

Этот факт объединяет их в творческий круг единомышленников, чего в других школах может и не быть.

Поскольку нет eдиной подтвержденной теории, то разговор сводится к субъективному суждению и родительскому выбору, основанным на разном понимании таких понятий как:

1. Вовлеченность детей в учебный процесс;

2. Стремление к получению знаний;

3. Пробуждение интереса к обучению;

Сторонники оснащения школ новыми технологиями утверждают, что компьютеры помогают удерживать внимание ученика, делают обучение легче, и что дети, которые выросли с компьютерами и другими технологичными устройствами, не смогут без них сосредотачиваться и удерживать интерес.

По мнению Энн Флин, директора по образовательным технологиям Национального совета по школьному образованию, компьютеры необходимы.

«Если школы имеют доступ к новым технологиям и могут их себе позволить, но при этом не используют их, они лишают наших детей того, чего они могут быть достойны», — заявила Флин.

Пол Томас, бывший учитель и профессор Университета Фурмана, написавший 12 книг об образовательных методиках в государственных учреждениях, не соглашается с ней, утверждая, что для образовательного процесса лучше, если компьютеры используют как можно меньше.

«Образование – это прежде всего человеческое переживание, получение опыта — говорит Пол Томас. – Технология только отвлекает, когда нужны грамотность, умение считать и способность критически мыслить».

А родители вальдорфских учеников утверждают, что удержать внимание ребенка может только настоящий учитель с интересным планом урока.

«Вовлеченность в образовательный процесс – это прежде всего человеческий контакт, контакт c учителем, со сверстниками», — говорит Пьер Лорен, 50 лет, бывший сотрудник Intel и Microsoft.

Трое его детей учатся в вальдорфской школе, а его жена Моника так прониклась вальдорфской системой образования, что в 2006 году сама пошла работать учителем.

Когда сторонники оснащения классов компьютерами заявляют, что компьютерная грамотность необходима, чтобы противостоять вызовам современности, вальдорфские родители удивляются: зачем спешить, если все это так легко освоить?

«Это супер легко. Это примерно так же, как научиться чистить зубы, — говорит мистер Игл. – В Google и подобных местах мы делаем технологии настолько тупо простыми, насколько это возможно. Не вижу причины, по которой ребенок не сможет освоить их, когда станет старше».

В вальдорфских школах в Сан Франциско, в Гринвуд в Милл Вэлли также много детей, родители которых стоят близко к производству высоких технологий.

В Калифорнии 40 вальдорфских школ – довольно много, вероятно, из-за того, что распространение вальдорфского образование началось именно отсюда, считает Люси Вуртс. Она вместе со своим мужем Брэдом Вуртсом помогала в организации школы в Лос Альтос в 2007 г.

Мистер Брэд Вуртс — исполнительный директор компании Power Assure, помогающей компьютерным центрам снизить потребление электроэнергии.

Вальдорфское образование недешево: ежегодная плата в школах Силиконовой долины составляет 17750 $ в год в детском саду и в средней школе (до восьмого класса) и 24400 $ в год в старшой школе, хотя, по словам миссис Вуртс, родители могут рассчитывать на финансовую помощь.

Она добавляет, что типичный родитель ученика вальдорфской школы — высокообразованный человек с либеральным образом мышления, имеет довольно большой выбор элитных частных и общественных школ и придает очень большое значение образованию.

И такие родители считают, что когда будет действительно нужно познакомить своих детей с последними технологиями, у них всегда будут для этого требующиеся навыки и необходимые возможности у себя дома. Сами же ученики не считают себя обделенными высокими технологиями. Энди Игл и другие ученики пятого класса время от времени смотрят фильмы. Другую девочку папа, инженер Apple, иногда просит протестировать новые игры.

Еще один мальчик по выходным играет с программами-симуляторами полетов. Ученики говорят, что даже разочаровываются, когда видят своих родителей или родственников, опутанных разными устройствами.

Орад Камкар, 11 лет, рассказал, что недавно ездил в гости к двоюродным братьям и сестрам и оказался в окружении пяти человек, которые играли со своими гаджетами, не обращая на него и друг друга никакого внимания.

Ему пришлось трясти каждого из них за руку со словами: «Эй, ребята, я здесь!».

Фин Хейлиг, 10 лет, отец которого работает в Google, говорит, что ему нравится учиться с карандашами и ручками больше, чем с компьютером, потому что он сможет увидеть свой прогресс в развитии спустя несколько лет.

«Через несколько лет я смогу открыть свои первые тетради и увидеть, как я раньше плохо писал.

А с компьютером это невозможно, там все буквы одинаковые, — говорит Фин. – Кроме того, если уметь писать на бумаге, то можно будет писать даже если на компьютер прольется вода или отключат электричество».

Эта статья была опубликована в печати 23 октября 2011г. на первой странице Приложения к Нью-Йорк Таймс с заголовком: A Silicon Valley School That Doesn’t Computer («Школа без компьютеров в Силиконовой Долине»).

Источник: econet.ru




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Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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