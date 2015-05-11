Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 22 декабря 2016 года, 04.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/mir_bez_gadzhetov_41276"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201612/392_300_41276_content_deti__econet_r.jpg" width=206 alt="Мир без гаджетов" border="0" /></a><span style="font-size: large;">Мир без гаджетов</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Что делают умные люди, пока остальные подсаживают своих детей на иглу планшетов и самртфонов</font></em></span></p><p>Технический директор eBay отправил своих детей в школу, расположенную в Лос Альтос в Калифорнии. Так же поступили сотрудники и других гигантов Силиконовой долины: Google, Apple, Yahoo, Hewlett-Packard. Однако, для обучения в этой школе используют привычные, не связанные с новейшими технологиями, инстрyменты: ручки, карандаши, швейные иглы, иногда даже глину и др. И ни одного компьютера. Ни одного экрана. <a href="http://www.chaskor.ru/article/mir_bez_gadzhetov_41276">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Технический директор eBay отправил своих детей в школу, расположенную в Лос Альтос в Калифорнии. Так же поступили сотрудники и других гигантов Силиконовой долины: Google, Apple, Yahoo, Hewlett-Packard. Однако, для обучения в этой школе используют привычные, не связанные с новейшими технологиями, инстрyменты: ручки, карандаши, швейные иглы, иногда даже глину и др. И ни одного компьютера. Ни одного экрана.

Их использование запрещено в классах и не поощряется дома.По всей стране школы торопятся оснастить свои классы компьютерами, а многие политики заявляют, что не делать этого – просто глупо.

Однако противоположная точка зрения получила широкое распространение в самом эпицентре высокотехнологичной экономики, где некоторые родители и педагоги дают понять: школа и компьютеры не совместимы.

Речь идет о Вальдорфской Школе Полуострова, одной из 160 вальдорфских школ страны, которые придерживаются философии обучения через физическую активность и творческие задания.

Те, кто использует этот подход, считают, что компьютеры подавляют творческое мышление, подвижность, человеческие взаимоотношения и внимательность.

Вальдорфской педагогике уже почти сто лет, однако ее распространение здесь, в эпицентре развития цифровых технологий, вызвало активные дебаты о роли компьютеров в образовании.

«Я полностью отрицаю идею о том, что помощь компьютера необходима в младшей школе», — говорит Алан Игл, 50 лет, чья дочь Энди, является одним из 196 учеников Вальдорфской начальной школы.

Его сын Вильям, 13 лет, учится в соседней средней школе.

«Идея о том, что iPad сможет лучше научить моих детей писать или считать, просто смешна».

Мистер Игл на короткой ноге с технологиями.

Он имеет ученую степень по информатике университета Дартмута и работает в компании Google, где пишет тексты выступлений для генерального директора Эрика Шмидта.

У него есть iPad и смартфон.

Но он утверждает, что его дочь, пятиклассница, «не знает, как пользоваться Google», а сын только учится это делать.

(Начиная с восьмого класса, в школе разрешается ограниченное использование электронных устройств.)

Родители большинства учеников имеют непосредственное отношение к высоким технологиям.Мистер Игл, как и другие родители, не видит в этом противоречия.

«Технологиям свое время и место, — утверждает он. — Если бы я работал на студии Miramax и делал отличные фильмы для взрослых, я бы не хотел, чтобы мои дети смотрели их до того, как им исполнится 17».

В то время как остальные школы региона гордятся своими оснащенными классами, вальдорфская школа имеет очень простой старомодный вид – доски с цветными мелками, книжные полки с энциклопедиями, деревянные парты с тетрадями и карандашами.

В прошлый вторник в 5 классе Энди Игл и ее одноклассники вязали на деревянных спицах небольшие образцы из шерсти, восстанавливая навыки вязания, полученные в младших классах. Этот вид деятельности, как утверждает школа,

помогает развитию способности решать сложные задачи, структурировать информацию, считать, а также развивает координацию.

Но видимая конечная цель: связать носки.

В 3 классе учительница упражняла учеников в умножении, попросив их быть быстрыми, как молнии.

Она задавала им вопрос, сколько будет четырежды пять, и они все вместе кричали «20» и сверкали своими пальчиками, выводя нужное число на доске.

Полная комната живых калькуляторов.

Ученики второго класса, стоя в кругу, повторяли за учителем стихотворение, одновременно играя с мешочком, наполненным фасолью.

Цель этого упражнения – синхронизировать тело и мозг.

Здесь, как и в других классах, день может начаться со стихотворения о Боге, говорящем о Божественном без связи с какой-либо конфессией.

Учительница Энди, Cathy Waheed, бывший компьютерный инженер, пытается сделать процесс обучения практическим и переживаемым до кончиков пальцев.

В прошлом году дети изучали дроби, разрезая различные продукты ( яблоки, пирожные ) на части: половины, четверти, и шестнадцатые.

«В течение трех недель мы «проедали» наш путь к пониманию дроби», — говорит учительница.

«Как вы думаете, удавалось ли мне удерживать их внимание пока пирог не был разрезан так, чтобы хватило по куску на всех?».

Некоторые эксперты считают, что стремление оснастить классы компьютерами необоснованно, т.к. нет точных данных о том, что компьютеры повышают успеваемость.

Дает ли обучение через дележ пирога и вязание лучшие результаты? Сравнить довольно сложно, отчасти потому, что, будучи частными школами, вальдорфские школы не проводят стандартных проверок в младших классах.

Сторонники вальдорфского метода первыми скажут, что их ученики младших классов могут и не показать высоких результатов, потому что их не натаскивают на стандартные задания по математике и чтению.

Когда речь идет об эффективности вальдорфского образования, представители Ассоциации вальдорфских школ Северной Америки ссылаются на исследование, по данным которого 94 % выпускников вальдорфских школ в 1994-2004 гг. поступили в колледжи, в том числе и такие престижные заведения, как Оберлин, Беркли и Вассар.

В этих цифрах нет ничего удивительного, если учитывать, что речь идет об учениках, в семьях которых высоко ценится образование, и родители ищут для своих детей особые частные школы и имеют возможность платить за них.

При этом очень трудно дать оценку самому методу «низкотехнологичного» обучения без учета остальных факторов.

Например, родители учеников вальдорфской школы в Лос Альтос говорят, что в такую школу приходят хорошие учителя, которые прошли серьезную подготовку по вальдорфской методике.

Этот факт объединяет их в творческий круг единомышленников, чего в других школах может и не быть.

Поскольку нет eдиной подтвержденной теории, то разговор сводится к субъективному суждению и родительскому выбору, основанным на разном понимании таких понятий как:

1. Вовлеченность детей в учебный процесс;

2. Стремление к получению знаний;

3. Пробуждение интереса к обучению;

Сторонники оснащения школ новыми технологиями утверждают, что компьютеры помогают удерживать внимание ученика, делают обучение легче, и что дети, которые выросли с компьютерами и другими технологичными устройствами, не смогут без них сосредотачиваться и удерживать интерес.

По мнению Энн Флин, директора по образовательным технологиям Национального совета по школьному образованию, компьютеры необходимы.

«Если школы имеют доступ к новым технологиям и могут их себе позволить, но при этом не используют их, они лишают наших детей того, чего они могут быть достойны», — заявила Флин.

Пол Томас, бывший учитель и профессор Университета Фурмана, написавший 12 книг об образовательных методиках в государственных учреждениях, не соглашается с ней, утверждая, что для образовательного процесса лучше, если компьютеры используют как можно меньше.

«Образование – это прежде всего человеческое переживание, получение опыта — говорит Пол Томас. – Технология только отвлекает, когда нужны грамотность, умение считать и способность критически мыслить».

А родители вальдорфских учеников утверждают, что удержать внимание ребенка может только настоящий учитель с интересным планом урока.

«Вовлеченность в образовательный процесс – это прежде всего человеческий контакт, контакт c учителем, со сверстниками», — говорит Пьер Лорен, 50 лет, бывший сотрудник Intel и Microsoft.

Трое его детей учатся в вальдорфской школе, а его жена Моника так прониклась вальдорфской системой образования, что в 2006 году сама пошла работать учителем.

Когда сторонники оснащения классов компьютерами заявляют, что компьютерная грамотность необходима, чтобы противостоять вызовам современности, вальдорфские родители удивляются: зачем спешить, если все это так легко освоить?

«Это супер легко. Это примерно так же, как научиться чистить зубы, — говорит мистер Игл. – В Google и подобных местах мы делаем технологии настолько тупо простыми, насколько это возможно. Не вижу причины, по которой ребенок не сможет освоить их, когда станет старше».

В вальдорфских школах в Сан Франциско, в Гринвуд в Милл Вэлли также много детей, родители которых стоят близко к производству высоких технологий.

В Калифорнии 40 вальдорфских школ – довольно много, вероятно, из-за того, что распространение вальдорфского образование началось именно отсюда, считает Люси Вуртс. Она вместе со своим мужем Брэдом Вуртсом помогала в организации школы в Лос Альтос в 2007 г.

Мистер Брэд Вуртс — исполнительный директор компании Power Assure, помогающей компьютерным центрам снизить потребление электроэнергии.

Вальдорфское образование недешево: ежегодная плата в школах Силиконовой долины составляет 17750 $ в год в детском саду и в средней школе (до восьмого класса) и 24400 $ в год в старшой школе, хотя, по словам миссис Вуртс, родители могут рассчитывать на финансовую помощь.

Она добавляет, что типичный родитель ученика вальдорфской школы — высокообразованный человек с либеральным образом мышления, имеет довольно большой выбор элитных частных и общественных школ и придает очень большое значение образованию.

И такие родители считают, что когда будет действительно нужно познакомить своих детей с последними технологиями, у них всегда будут для этого требующиеся навыки и необходимые возможности у себя дома. Сами же ученики не считают себя обделенными высокими технологиями. Энди Игл и другие ученики пятого класса время от времени смотрят фильмы. Другую девочку папа, инженер Apple, иногда просит протестировать новые игры.

Еще один мальчик по выходным играет с программами-симуляторами полетов. Ученики говорят, что даже разочаровываются, когда видят своих родителей или родственников, опутанных разными устройствами.

Орад Камкар, 11 лет, рассказал, что недавно ездил в гости к двоюродным братьям и сестрам и оказался в окружении пяти человек, которые играли со своими гаджетами, не обращая на него и друг друга никакого внимания.

Ему пришлось трясти каждого из них за руку со словами: «Эй, ребята, я здесь!».

Фин Хейлиг, 10 лет, отец которого работает в Google, говорит, что ему нравится учиться с карандашами и ручками больше, чем с компьютером, потому что он сможет увидеть свой прогресс в развитии спустя несколько лет.

«Через несколько лет я смогу открыть свои первые тетради и увидеть, как я раньше плохо писал.

А с компьютером это невозможно, там все буквы одинаковые, — говорит Фин. – Кроме того, если уметь писать на бумаге, то можно будет писать даже если на компьютер прольется вода или отключат электричество».

Эта статья была опубликована в печати 23 октября 2011г. на первой странице Приложения к Нью-Йорк Таймс с заголовком: A Silicon Valley School That Doesn’t Computer («Школа без компьютеров в Силиконовой Долине»).

Источник: econet.ru





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