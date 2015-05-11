Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 22 ноября 2016 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/milyj_drug_-_eto_ya_41162"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201611/392_300_41162_11_thum.jpg" width=206 alt="«Милый друг — это я»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://storyfiles.blogspot.ru/2016/11/blog-post.html>storyfiles.blogspot.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">«Милый друг — это я»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Великий любовник Ги де Мопассан</font></em></span></p><p>Мопассан гордился своей неутомимостью в любви не меньше, чем литературным талантом. Всю жизнь он менял женщин, как джентльмен перчатки. Большинство интрижек стали сюжетами его книг. <a href="http://www.chaskor.ru/article/milyj_drug_-_eto_ya_41162">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Мопассан гордился своей неутомимостью в любви не меньше, чем литературным талантом. Всю жизнь он менял женщин, как джентльмен перчатки. Большинство интрижек стали сюжетами его книг.

Ги появился на свет 5 августа 1850 года в знатной семье. Правда, его мать Лора Ле Пуатвен вышла замуж за беспечного гуляку Гюстава Мопассана только после того, как тот добился от гражданского трибунала города Руана права добавить к своей фамилии приставку «де». Благодаря этому союзу и она, и ее сын получили знатные имена.

Лора была женщиной умной и властной с очень неуравновешенной психикой. Всю свою жизнь Ги ощущал ее мощное влияние на него, как на человека, и как на писателя. Отец же, будучи повесой и игроком, мало уделял внимания своему отпрыску, особенно после развода с Лорой.

Но до того, как они расстались в 1862 году семья часто приезжала отдохнуть в деревню Этрета на побережье Саргассового моря.

Ги обожал это место. Здесь можно было беспрепятственно и пристально рассматривать купальщиц. В его детском, а потом и в зрелом понимании вода отождествлялась с женщиной, а женщина — с водой. В своих воспоминаниях Мопассан пишет: «Немногие особы женского пола способны выдержать испытание пляжа. Только здесь их можно полностью разглядеть и оценить!»

Однажды, будучи уже 18-летним юношей, Ги познакомился на этом курорте с парижанкой Фани. Страстно влюбленный, он преподнес красавице стихи, а вечером отправился к ней с затаенной надеждой. Подойдя к ее окну, он услышал громкий смех веселой компании: Фанни читала стихи юного воздыхателя своим друзьям. Такого унижения он никак не ожидал и никогда не простил этого всему женскому полу...

Осенью 1869 года Мопассан поступил на факультет права в Парижский университет. А летом 1870-го Франция объявила войну Пруссии, и Ги без колебаний ушел на войну. Поначалу его назначили военным писарем в Руане, затем определили на службу по снабжению флота в Париже. Министерская кабала его угнетала не меньше военных обязанностей. Единственной отдушиной юноши была возможность писать рассказы.

По удачному стечению обстоятельств, его строгим наставником выступал друг матери, автор «Мадам Бовари» Гюстав Флобер.

В свободное от работы время Ги непременно шел к Сене. Река давала ему ощущение счастья: друзья, лодка и каждый день новая девушка... Отпуск Мопассан традиционно проводил у моря, в Этрета. Его любовные похождения часто становились сюжетами рассказов.

Так, например, в новелле «Мушка» он почти без купюр пересказывает один из своих речных походов. Девушка по имени Мушка, поневоле становится подружкой пятерых членов экипажа. В конце путешествия она объявляет любовникам, что беременна. Финал истории — плод воображения писателя, но все остальное — правда.

Весной 1877-го Мопассан пишет письмо другу Роберу, где с восторгом сообщает, что болен сифилисом. «Я горд, у меня самый настоящий сифилис, и я уже не боюсь его подцепить!» Медицина того времени еще не умела лечить этот недуг, которым болели многие великие писатели и художники.

Все свое свободное от писательства и лечения время Мопассан занимался самой настоящей охотой за женщинами. Его привлекали молоденькие герцогини, графини и светские львицы, которые хоть и презирали его, но увлекались им. А потом он с наслаждением мстил им, рисуя в своих эротических историях. Ги паралельно развивал несколько любовных интрижек. И все интрижки превращал в романы и рассказы. Так, например, графиню Эммануэлу Потоцкую он описал в романе «Наше сердце», назвав ее там баронессой де Фремин.

Некоторое время он переписывался с неизвестной девушкой. Она болела чахоткой и мечтала оставить Мопассану свой дневник. Ее письма были полны живости и безрассудства. Только после ее смерти писатель узнал, что звали девушку Мария Башкирцева (Муся).

Мопассан часто отождествлял себя со своими героями. Самая известная его фраза: «Милый друг — это я». В одном из писем он признается: «Женщин я коллекционирую. С одними я встречаюсь раз в год, с другими — раз в полгода, с третьими — раз в квартал. С некоторыми — когда они этого хотят. Я никого не любил».

Помощник писателя рассуждал в своих дневниках: «Не знаю, была ли среди всех его женщин одна — самая ему необходимая? Эрмина? Литцельман? Потоцкая? Мари Канн? Или «Дама в сером»?» Кстати, последняя, Жизель д'Эсток, по мнению помощника, ускорила смерть писателя «ухищрениями слишком страстной и ненасытной женщины».

«Дама в сером» разделяла с ним не только страсть к наркотикам, но и поощряла другие пороки Ги. Вместе они предавались безудержному разгулу с проститутками. «Наше сердце» стал последним романом Мопассана. Его главная героиня — г-жа де Бюрн была списана с очередной любовницы, Эрмины Леконт дю Нуи.

Писательская деятельность принесла Ги де Мопассану и богатство и славу. К закату жизни у него было солидное состояние, много недвижимости и несколько яхт. Но сифилис довел его до сумасшествия. Он страдал галлюцинациями, даже пытался перерезать себе горло. Его поместили в одну из психлечебниц, где он и скончался 6 июля 1893 года.

Через десять лет после смерти Мопассана, парижская газета «Эклер» опубликовала новость о том, что известный писатель оставил после себя потомство — двух девочек и мальчика. В 1883 родился мальчик Люсьен, в 1884 году — девочка Люсьенна, а 1887-м — вторая девочка Марта Маргарита. Все трем детям была дана фамилия матери, Жозефины Литцельман.

Сам Мопассан никогда не упоминал о них. А его мать Лора и семейный доктор Балестр вообще отрицали их существование. В то время в высшем обществе считалось обычным делом бросать незаконнорожденных детей. В завещании Ги назначил своей законной наследницей дочь брата Эрве, Симону. Родителям досталась только одна четвертая его состояния.

Так сколько же у Мопассана было женщин? В одном из рассказов он называет цифру 300. Но так ли это? Скорее всего, он и сам сбился со счета. «Я люблю, — писал он, — только одну женщину — незнакомку, которой нет в реальности...».

Источник: storyfiles.blogspot.ru





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