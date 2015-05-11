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Лилия Ященко   , Сегодня, 18:00

Милитаристская история нелюбви


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Мой любимый кролик Эдвард


Воронеж станет Авиньоном?




Под занавес уходящего сезона театр «Геликон-опера» порадовал публику премьерой: классическая опера «Трубадур» Верди предстала притчей о войнах. О смертельных битвах – начиная с семейных драм и заканчивая современными мировыми военными конфликтами.

Между землёй и небом – война

Опера «Трубадур» (1852) написана Дузеппе Верди в период расцвета его композиторского гения: одновременно он создал такие шедевры как «Риголетто» (1851) и «Травиата» (1853), вот уже второе столетие не сходящие с афиш мирового репертуара. «Трубадур» тоже относится к наиболее часто исполняемой в мире классике, и богатая история постановок лишь интригует зрителя: о чём же будет поставлена опера на сей раз?!

Впрочем, как бы ни была поставлена эта опера в «Геликоне», все люди, посетившие спектакль, бесспорно и однозначно получат огромное удовольствие, потому что весь вечер будут слушать великую и прекрасную музыку Верди.

Пример постановки «Геликона» в очередной раз подтверждает незыблемое правило умных и грамотных режиссёров: ничего не надо придумывать, достаточно лишь внимательно вчитаться в текст – будь то драма или оперное либретто. В опере «Трубадур» место действия – мелкое государство тайфа Сарагосы, образовавшееся на обломках некогда могущественного Кордовского халифата в XI веке, в период мавританского владычества на территории Испании. Междоусобицы христианского и мусульманского миров привели к образованию мелких государств на пепелище империи. Конфликт начинается с семейных распрей, которые захлёстывают родных людей настолько, что от братоубийственной войны недалеко до крупного военного конфликта, угрожающего всему миру.

Увертюра начинается с тремоло литавр: их тревожный звук всегда предвещает беду, войну, нашествие. И когда перед нами появляются воины охраны Графа ди Луна в белых мусульманских одеждах, это воспринимается абсолютно естественно: ну да, мусульмане против христиан, арабский мир против европейского… Это же заложено в сюжете!

Сцена из спектакля «Трубадур»


Постановка «Геликон-оперы» оказалась кричаще актуальной для нас, запуганных бесконечными террористическим атаками, которые сегодня почти ежедневно случаются то здесь, то там по всему миру, из-за чего мы почти в каждом человеке, исповедующем исламскую религию, видим угрожающий образ врага. Особенно когда этот «образ врага» методично подогревается средствами массовой информации.

Я не видел толпы страшней, чем толпа цвета хаки

Воинствующим арабам Графа ди Луна противостоят десантные береты европейской армии в форме цвета хаки. Да, именно в униформу цвета хаки в опере «Трубадур» одет… цыганский табор, с которым кочуют по свету трубадур Манрико и его мать, цыганка Азучена.

Сцена из спектакля «Трубадур»


На моих глазах две возмущённые зрительницы не вынесли отчаянного «глумления» над классикой и демонстративно покинули зал «Стравинский» в середине первого действия, а могли бы дождаться антракта – хотя бы ради приличия. Мне, как любопытному человеку и профессиональном журналисту, хотелось их расспросить: «Что, собственно, вы ожидали увидеть? Историческую достоверность и костюмы времён Высокого Средневековья? Или «цыганы шумною толпой» непременно должны выйти на сцену, одетые как артисты театра ''Ромэн''?» Впрочем, две возмущённые «театралки» не в счёт, если брать во внимание восторженный приём спектакля половиной тысячи зрителей. Пружина трагедии от сцены к сцене закручивалась всё туже, а аплодисменты после каждого музыкального номера звучали всё громче и продолжительнее.

Кто выпьет бутылку шампанского от Верди?

Едва ли стоит вдаваться в подробный пересказ сюжета оперы. Он замысловат настолько, что в театральном мире даже родилась легенда о бутылке шампанского, которую якобы некий музыкальный критик – а, возможно, и сам Верди? – адресовал тому, кто сможет точно и последовательно пересказать события оперы «Трубадур». Говорят, бутылка эта до сих пор замурована под стеклом в миланском трактире, расположенном напротив театра «Ла Скала»/«La Scala»: значит, не нашёлся пока человек, сумевший безошибочно передать все хитросплетения сюжетных коллизий. Да и кто станет арбитром по прошествии 170 лет?..

Меня как зрителя порадовали все без исключения исполнители оперы – от солистов до хора и оркестра. Певцы, исполняющие главные партии – вовсе не ходульные персонажи с искусственными страстями, а живые люди, к которым сразу проникаешься симпатией, испытываешь подлинное сострадание.

Граф ди Луна – Михаил Никаноров (баритон)


Терзаемый ревностью Граф ди Луна, партию которого исполняет баритон Михаил Никаноров, вызывает ассоциации с другим всемирно известным ревнивым мавром Отелло. Персонаж Никанорова так искренне переживает оттого, что не любим, не нужен собственной жене, герцогине Леоноре, что каждый, кто хоть раз был отвергнут и мучительно страдал от этого, поймёт героя на клеточном уровне и испытает по отношению к нему человеческую жалость.

Герцогиня Леонора – Анна Пегова (сопрано)


Анна Пегова, исполнительница партии герцогини Леоноры, безусловно, прима и звезда этого спектакля. Более всего поразило, как она без надрыва, без откровенной демонстрации силы вокальных данных, на тонких оттенках piano, передаёт внутренние переживания героини. Она поёт сердцем, от нутра и потому её проникновенный голос пробирает до мурашек.

Цыганка Азучена – заслуженная артистка России Ксения Вязникова (меццо-сопрано)


Цыганка Азучена в исполнении Ксении Вязниковой – воплощённое зло. Ярко и колоритно певица создает образ женщины-дьявола, подстрекателя: вместо того, чтобы научить сына прощать, избегать конфликтов, она вкладывает ему в руку пистолет и кричит: «Убей! Отомсти!»

Трубадур Манрико – Иван Гынгазов (тенор)


Её приёмного сына, трубадура Манрико, играет в спектакле Иван Гынгазов, чей изумительный, от природы богатый тембральными оттенками тенор буквально с первых нот покоряет публику. В первой сцене с матерью, цыганкой Азученой, Гынзагов проявляет себя не только как тонкий вокалист, но и как прекрасный драматический актёр: почти всю сцену он играет спиной к публике. И, глядя на его пластически выразительную спину, зритель словно бы видит истерзанное страданиями лицо юноши, которому уже опостылели бесконечные наставления матери: «Ты должен отомстить! Ты должен, должен, должен…» Поневоле проникаешься сочувствием к молодому герою.

Хор заслуживает особого внимания. Перед нами отнюдь не статичная массовка, добросовестно исполняющая вокальные партии, а почти равноправные персонажи истории. Всех включает в действие интересная, незаурядная хореография Эдвальда Смирнова. Одновременно петь и двигаться сложно, петь и танцевать ещё сложнее, однако хореограф-постановщик нашёл пластические решения, вовлекающие каждого артиста хора во взаимодействие с главными героями оперы. Устрашающе выглядит множество мусульманских воинов, поющих стихи Корана и, стоя на коленях, возносящих молитву Аллаху. Хормейстер Евгений Ильин и испанский дирижёр-постановщик Оливер Диаз проделали серьёзную и кропотливую работу в части проработки музыкального материала. Хоры звучат сбалансированно, синхронно и точно. Хор монахинь, который мы слышим сначала из-за кулис, прекрасен – будто голоса ангелов доносятся с неба.

Сцена из спектакля «Трубадур»


Сценография эффектно работает на образ спектакля. Художники-постановщики Игорь Нежный и Татьяна Тулубьева максимально задействовали суперсовременное техническое оснащение сцены: движущиеся наклонные плоскости делают коробку сцены многофункциональной. Персонажи постоянно перемещаются в объёмном пространстве словно бы «вверх по лестницам, ведущим вниз» – как на геометрически загадочных, ирреальных, парадоксальных, порой вызывающих оптический обман зрения полотнах голландского художника Мориса Эшера.

Точные настроенческие картины, тревожную атмосферу спектакля создал художник по свету Дамир Исмагилов. Мощные лучи прожекторов – то ли разведка противника, то ли всполохи грозовых зарниц? А какие на сцене полыхают костры! Красивые и настоящие, возле которых отдыхают и греются между боями десантники-цыгане…

Спешите делать добро!

А режиссёр-постановщик Дмитрий Бертман будто бы ничего особенного и не сделал: он всего-навсего тщательно и вдумчиво прочитал текст либретто! Как говорил мой однокурсник по театральному институту, ставший потом режиссёром: «Внимательно читайте текст. В тексте всё написано».

В постановке художественного руководителя театра «Геликон-опера» мы увидели людей, отравленных ядом ненависти, погрязших в интригах, коварстве. Их мир утонул во зле, всех поглотила тьма вражды. Тем не менее, невзирая на то, что весь вечер на наших глазах происходят кровавые сцены – драки, убийства, сожжение на костре – спектакль «Трубадур» призывает к добру, словно бы говорит людям: «Опомнитесь! Довольно семейных склок, кровной мести, терроризма. Учитесь прощать друг друга, чтобы не приумножать силы зла. Ведь если по Земле ходит Дьявол, значит, где-то неподалёку обязательно должен быть Бог».

Фото предоставлены пресс-службой театра «Геликон-опера». Автор фото Ирина Шымчак.




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Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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