Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 18:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/militaristskaya_istoriya_nelyubvi_42167"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201707/392_300_42167_.jpg" width=206 alt="Милитаристская история нелюбви" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Лилия Ященко</b></span> <span style="font-size: large;">Милитаристская история нелюбви</span></p><p>Под занавес уходящего сезона театр «Геликон-опера» порадовал публику премьерой: классическая опера «Трубадур» Верди предстала притчей о войнах. О смертельных битвах – начиная с семейных драм и заканчивая современными мировыми военными конфликтами. <a href="http://www.chaskor.ru/article/militaristskaya_istoriya_nelyubvi_42167">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Под занавес уходящего сезона театр «Геликон-опера» порадовал публику премьерой: классическая опера «Трубадур» Верди предстала притчей о войнах. О смертельных битвах – начиная с семейных драм и заканчивая современными мировыми военными конфликтами.

Между землёй и небом – война

Опера «Трубадур» (1852) написана Дузеппе Верди в период расцвета его композиторского гения: одновременно он создал такие шедевры как «Риголетто» (1851) и «Травиата» (1853), вот уже второе столетие не сходящие с афиш мирового репертуара. «Трубадур» тоже относится к наиболее часто исполняемой в мире классике, и богатая история постановок лишь интригует зрителя: о чём же будет поставлена опера на сей раз?!

Впрочем, как бы ни была поставлена эта опера в «Геликоне», все люди, посетившие спектакль, бесспорно и однозначно получат огромное удовольствие, потому что весь вечер будут слушать великую и прекрасную музыку Верди.

Пример постановки «Геликона» в очередной раз подтверждает незыблемое правило умных и грамотных режиссёров: ничего не надо придумывать, достаточно лишь внимательно вчитаться в текст – будь то драма или оперное либретто. В опере «Трубадур» место действия – мелкое государство тайфа Сарагосы, образовавшееся на обломках некогда могущественного Кордовского халифата в XI веке, в период мавританского владычества на территории Испании. Междоусобицы христианского и мусульманского миров привели к образованию мелких государств на пепелище империи. Конфликт начинается с семейных распрей, которые захлёстывают родных людей настолько, что от братоубийственной войны недалеко до крупного военного конфликта, угрожающего всему миру.

Увертюра начинается с тремоло литавр: их тревожный звук всегда предвещает беду, войну, нашествие. И когда перед нами появляются воины охраны Графа ди Луна в белых мусульманских одеждах, это воспринимается абсолютно естественно: ну да, мусульмане против христиан, арабский мир против европейского… Это же заложено в сюжете!

Сцена из спектакля «Трубадур»





Постановка «Геликон-оперы» оказалась кричаще актуальной для нас, запуганных бесконечными террористическим атаками, которые сегодня почти ежедневно случаются то здесь, то там по всему миру, из-за чего мы почти в каждом человеке, исповедующем исламскую религию, видим угрожающий образ врага. Особенно когда этот «образ врага» методично подогревается средствами массовой информации.

Я не видел толпы страшней, чем толпа цвета хаки

Воинствующим арабам Графа ди Луна противостоят десантные береты европейской армии в форме цвета хаки. Да, именно в униформу цвета хаки в опере «Трубадур» одет… цыганский табор, с которым кочуют по свету трубадур Манрико и его мать, цыганка Азучена.

Сцена из спектакля «Трубадур»





На моих глазах две возмущённые зрительницы не вынесли отчаянного «глумления» над классикой и демонстративно покинули зал «Стравинский» в середине первого действия, а могли бы дождаться антракта – хотя бы ради приличия. Мне, как любопытному человеку и профессиональном журналисту, хотелось их расспросить: «Что, собственно, вы ожидали увидеть? Историческую достоверность и костюмы времён Высокого Средневековья? Или «цыганы шумною толпой» непременно должны выйти на сцену, одетые как артисты театра ''Ромэн''?» Впрочем, две возмущённые «театралки» не в счёт, если брать во внимание восторженный приём спектакля половиной тысячи зрителей. Пружина трагедии от сцены к сцене закручивалась всё туже, а аплодисменты после каждого музыкального номера звучали всё громче и продолжительнее.

Кто выпьет бутылку шампанского от Верди?

Едва ли стоит вдаваться в подробный пересказ сюжета оперы. Он замысловат настолько, что в театральном мире даже родилась легенда о бутылке шампанского, которую якобы некий музыкальный критик – а, возможно, и сам Верди? – адресовал тому, кто сможет точно и последовательно пересказать события оперы «Трубадур». Говорят, бутылка эта до сих пор замурована под стеклом в миланском трактире, расположенном напротив театра «Ла Скала»/«La Scala»: значит, не нашёлся пока человек, сумевший безошибочно передать все хитросплетения сюжетных коллизий. Да и кто станет арбитром по прошествии 170 лет?..

Меня как зрителя порадовали все без исключения исполнители оперы – от солистов до хора и оркестра. Певцы, исполняющие главные партии – вовсе не ходульные персонажи с искусственными страстями, а живые люди, к которым сразу проникаешься симпатией, испытываешь подлинное сострадание.

Граф ди Луна – Михаил Никаноров (баритон)





Терзаемый ревностью Граф ди Луна, партию которого исполняет баритон Михаил Никаноров, вызывает ассоциации с другим всемирно известным ревнивым мавром Отелло. Персонаж Никанорова так искренне переживает оттого, что не любим, не нужен собственной жене, герцогине Леоноре, что каждый, кто хоть раз был отвергнут и мучительно страдал от этого, поймёт героя на клеточном уровне и испытает по отношению к нему человеческую жалость.

Герцогиня Леонора – Анна Пегова (сопрано)





Анна Пегова, исполнительница партии герцогини Леоноры, безусловно, прима и звезда этого спектакля. Более всего поразило, как она без надрыва, без откровенной демонстрации силы вокальных данных, на тонких оттенках piano, передаёт внутренние переживания героини. Она поёт сердцем, от нутра и потому её проникновенный голос пробирает до мурашек.

Цыганка Азучена – заслуженная артистка России Ксения Вязникова (меццо-сопрано)





Цыганка Азучена в исполнении Ксении Вязниковой – воплощённое зло. Ярко и колоритно певица создает образ женщины-дьявола, подстрекателя: вместо того, чтобы научить сына прощать, избегать конфликтов, она вкладывает ему в руку пистолет и кричит: «Убей! Отомсти!»

Трубадур Манрико – Иван Гынгазов (тенор)





Её приёмного сына, трубадура Манрико, играет в спектакле Иван Гынгазов, чей изумительный, от природы богатый тембральными оттенками тенор буквально с первых нот покоряет публику. В первой сцене с матерью, цыганкой Азученой, Гынзагов проявляет себя не только как тонкий вокалист, но и как прекрасный драматический актёр: почти всю сцену он играет спиной к публике. И, глядя на его пластически выразительную спину, зритель словно бы видит истерзанное страданиями лицо юноши, которому уже опостылели бесконечные наставления матери: «Ты должен отомстить! Ты должен, должен, должен…» Поневоле проникаешься сочувствием к молодому герою.

Хор заслуживает особого внимания. Перед нами отнюдь не статичная массовка, добросовестно исполняющая вокальные партии, а почти равноправные персонажи истории. Всех включает в действие интересная, незаурядная хореография Эдвальда Смирнова. Одновременно петь и двигаться сложно, петь и танцевать ещё сложнее, однако хореограф-постановщик нашёл пластические решения, вовлекающие каждого артиста хора во взаимодействие с главными героями оперы. Устрашающе выглядит множество мусульманских воинов, поющих стихи Корана и, стоя на коленях, возносящих молитву Аллаху. Хормейстер Евгений Ильин и испанский дирижёр-постановщик Оливер Диаз проделали серьёзную и кропотливую работу в части проработки музыкального материала. Хоры звучат сбалансированно, синхронно и точно. Хор монахинь, который мы слышим сначала из-за кулис, прекрасен – будто голоса ангелов доносятся с неба.

Сцена из спектакля «Трубадур»





Сценография эффектно работает на образ спектакля. Художники-постановщики Игорь Нежный и Татьяна Тулубьева максимально задействовали суперсовременное техническое оснащение сцены: движущиеся наклонные плоскости делают коробку сцены многофункциональной. Персонажи постоянно перемещаются в объёмном пространстве словно бы «вверх по лестницам, ведущим вниз» – как на геометрически загадочных, ирреальных, парадоксальных, порой вызывающих оптический обман зрения полотнах голландского художника Мориса Эшера.

Точные настроенческие картины, тревожную атмосферу спектакля создал художник по свету Дамир Исмагилов. Мощные лучи прожекторов – то ли разведка противника, то ли всполохи грозовых зарниц? А какие на сцене полыхают костры! Красивые и настоящие, возле которых отдыхают и греются между боями десантники-цыгане…

Спешите делать добро!

А режиссёр-постановщик Дмитрий Бертман будто бы ничего особенного и не сделал: он всего-навсего тщательно и вдумчиво прочитал текст либретто! Как говорил мой однокурсник по театральному институту, ставший потом режиссёром: «Внимательно читайте текст. В тексте всё написано».

В постановке художественного руководителя театра «Геликон-опера» мы увидели людей, отравленных ядом ненависти, погрязших в интригах, коварстве. Их мир утонул во зле, всех поглотила тьма вражды. Тем не менее, невзирая на то, что весь вечер на наших глазах происходят кровавые сцены – драки, убийства, сожжение на костре – спектакль «Трубадур» призывает к добру, словно бы говорит людям: «Опомнитесь! Довольно семейных склок, кровной мести, терроризма. Учитесь прощать друг друга, чтобы не приумножать силы зла. Ведь если по Земле ходит Дьявол, значит, где-то неподалёку обязательно должен быть Бог».

Фото предоставлены пресс-службой театра «Геликон-опера». Автор фото Ирина Шымчак.





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