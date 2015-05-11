Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 14:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/mihail_gelfand_v_voprose_vaktsinatsii_gosudarstvo_dolzhno_vesti_sebya_kak_prosveshchennyj_diktator_42477"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201709/392_300_42477_image9431.jpg" width=206 alt="Михаил Гельфанд: В вопросе вакцинации государство должно вести себя как просвещенный диктатор" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=https://snob.ru/selected/entry/129150>Материал опубликован в журнале "Сноб"</a></b></span> <span style="font-size: large;">Михаил Гельфанд: В вопросе вакцинации государство должно вести себя как просвещенный диктатор</span></p><p>Глава Минздрава Вероника Скворцова <a href=https://www.znak.com/2017-09-17/skvorcova_predlozhila_izmenit_oplatu_bolnichnyh_roditelyam_otvergayuchim_detskie_privivki>предложила</a> фактически штрафовать родителей, отказывающихся от вакцинации своих детей, за счет уменьшения оплаты их больничных. Ученый-биоинформатик, доктор биологических наук, профессор, член Academia Europaea Михаил Гельфанд — о том, чем опасно отсутствие вакцинации помимо риска заболеть корью или краснухой и почему ученые проигрывают в дебатах с противниками прививок. <a href="http://www.chaskor.ru/article/mihail_gelfand_v_voprose_vaktsinatsii_gosudarstvo_dolzhno_vesti_sebya_kak_prosveshchennyj_diktator_42477">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Глава Минздрава Вероника Скворцова предложила фактически штрафовать родителей, отказывающихся от вакцинации своих детей, за счет уменьшения оплаты их больничных. Ученый-биоинформатик, доктор биологических наук, профессор, член Academia Europaea Михаил Гельфанд — о том, чем опасно отсутствие вакцинации помимо риска заболеть корью или краснухой и почему ученые проигрывают в дебатах с противниками прививок.

Люди, которые не делают прививки, паразитируют на тех, кто их делает. Дело в стадном, коллективном иммунитете: представьте себе деревню, в которой привиты все, кроме одного человека. Вероятность, что он заболеет, ничтожна, потому что некому будет его заразить, а небольшого, но все же существующего риска осложнений человек все-таки избежит. Получается, он ничем не рисковал за счет тех, кто обеспечивает стадный иммунитет.

И это большое свинство, потому что есть люди, которым нельзя прививаться по медицинским показаниям, например, если у человека есть какие-то расстройства иммунитета. Стадный иммунитет работает только при определенном числе непривитых людей, и если оно будет превышено, то появляется риск эпидемии. По идее, стадный иммунитет должен защищать людей, которым противопоказана вакцинация, но в итоге он защищает тех, кто не вакцинируется из ложных представлений об этой процедуре и увеличивает эпидемиологическую опасность. Так что всякая взбалмошная мама, которая пишет на форуме, что она своего ребеночка прививать не будет, и посылает всех в задницу, действительно посылает всех в задницу.

Эпидемиологических, очищенных от случайностей данных о связи прививок с появлением аутизма у современной науки нет. Но люди продолжают сомневаться. Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, люди часто считают, что если два события произошли последовательно, то второе обязательно является следствием первого. То есть если ребенку сделали вакцинацию и через некоторое время у него проявились признаки аутизма, значит, по их мнению, аутизм развивается из-за прививок.

Часто истории, в которых родители утверждают, что их ребенок стал инвалидом после вакцинации, становятся поводом для телешоу или эмоциональной статьи. И тут возникает вторая причина, по которой люди продолжают выступать против вакцинации: люди плохо умеют взвешивать риски, это особенности нашей психики. В этом смысле с ГМО ситуация намного лучше: нет никаких прямых свидетельств, что ГМО — это вредно. В случае же с прививками осложнения действительно бывают, и приходится взвешивать, какой риск больше — заболеть без прививки или столкнуться с потенциальными осложнениями после нее. Под давлением страшилок из интернета и телевизора люди неправильно оценивают эти риски и в итоге принимают неправильное решение. Но дело в том, что вероятность получить серьезные осложнения — ниже, чем вероятность серьезно заболеть, будучи непривитым.

В результате абсолютно позорная ситуация с корью сложилась сейчас в Европе и Америке. Целые города начали отказываться от прививок после того, как в очередной раз раскрутилась байка про связь вакцинации и аутизма. За последний год случилось несколько локальных эпидемий кори с осложнениями вплоть до летального исхода.

В странах, находящихся в тяжелом экономическом положении, как Россия, возникают дополнительные факторы риска из-за плохой организации медицины: можно нарваться на некачественные вакцины, на препараты, которые неправильно хранили, или на несоблюдение медиками прививочных календарей. Часто говорят: «А вот у меня тетя — врач, и она советует не прививаться». Если так, то она либо некомпетентна как врач, либо насмотрелась в своей больнице такого, из-за чего понимает, что конкретно в ее учреждении этой процедуры лучше не делать. Поэтому совет единственный — он правильный, но трудный — родителям надо быть умными, то есть самим следить, чем и как прививают их ребенка, и принимать на себя часть ответственности, которую в здоровой ситуации должен нести медицинский работник.

Участвовать в дебатах с противниками прививок — дело неблагодарное. Если мама ребенка-инвалида искренне верит, что он пострадал из-за прививки, переубедить ее очень сложно. А телевизор очень любит искренних и убежденных людей. Мама попадает в эфир, выкатывает на коляске своего ребенка и показывает, что с ним стало. Потом показывают бородатого профессора, который бубнит про стадный иммунитет и крайне редкие осложнения. С точки зрения зрителя он оказывается в проигрышной позиции, потому что проигрывает эмоционально. Единственный способ выглядеть убедительно — это выкатить на такой же колясочке ребенка, который пострадал от кори, будучи непривитым. Но с точки зрения профессионального медика это абсолютно неэтично.

Так что с противниками прививок трудно: у них есть очень мощные не логические и рациональные, а эмоциональные доводы. Спокойная академическая дискуссия в этой ситуации становится неуместной. И это очень серьезная проблема.

Поэтому я убежден, что в этом вопросе государство должно вести себя как просвещенный диктатор. Потому что государство в здоровой ситуации — это средство поддержания общего блага. Например, армия — то, что нужно всему обществу, но в каждый конкретный момент времени конкретному человека она может быть не нужна. Государство берет налоги со всех, чтобы поддерживать институт, нужный всем в общем, но не нужный никому в частности. С прививками ситуация такая же: они нужны всем, но каждый хочет их избежать. Задача государства — обеспечивать эту необходимость. Как исполнять ее технически — вопрос к специалистам. Где-то не принимают непривитых детей в детские сады или в школы, где-то, возможно, накладывают санкции.

Источник: snob.ru





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