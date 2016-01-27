Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 03:24</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/mify_urodov_mira_42350"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201708/392_300_42350_img_224.jpg" width=206 alt="Мифы уродов мира" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Александра Каминская</b></span> <span style="font-size: large;">Мифы уродов мира</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Если человек мудак, то рано или поздно это не просто коснется вас – это размажет вас по стене</font></em></span></p><p>Мифы и легенды – это не только то, тщательно отрафинированные до сахарного хруста истории, которые подавали нам в школе. Это еще и способ мышления, окружающий нас ежедневно. «Все богачи – злые», «Мама – лучший друг», «Нужно доверять людям» – этими сказками пичкают СМИ, бабушки у подъездов и все кому не лень. Бытовых мифов, рождающих в нас непомерное чувство вины, развелось такое множество, что психологи уже должны потирать ручки в ожидании клиентов. <a href="http://www.chaskor.ru/article/mify_urodov_mira_42350">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Мифы и легенды – это не только то, тщательно отрафинированные до сахарного хруста истории, которые подавали нам в школе. Это еще и способ мышления, окружающий нас ежедневно. «Все богачи – злые», «Мама – лучший друг», «Нужно доверять людям» – этими сказками пичкают СМИ, бабушки у подъездов и все кому не лень. Бытовых мифов, рождающих в нас непомерное чувство вины, развелось такое множество, что психологи уже должны потирать ручки в ожидании клиентов.

Статья опубликована на портале thedevochki.com.

Ну что, отмечаем самые любимые?

— «В каждом есть хорошее» – нет, есть уроды. Чистые, концентрированные моральные уроды. Очень жаль, что над ними нет опознавательных знаков, чтобы было легко обойти их десятой дорогой.

— «С другими он урод, а со мной котик». Котик – это временно. Если человек мудак, то рано или поздно, так или иначе это не просто коснется вас – это размажет вас по стене. Просто знайте это.

— «Бедные – добрые, а богатые – злые» – говно есть везде. Это не про деньги, это про внутренний выбор. Человек может выбирать, каким ему быть. Он не дерево и не животное, у него есть свобода воли.

— «Нужно уметь доверять». Себе. А еще уметь слушать себя и защищать себя. А доверять только тем, кто многократно оправдал доверие действиями. Хотя и это ничего не гарантирует, но так немного спокойнее.

— «Родственников надо любить». Конечно, вы их не выбирали, но ни любить, ни терпеть не обязаны. Вообще никого – разве что начальника, да и то, если у вас пока нет другого выбора. Кризис, все дела. И да, есть уроды, в том числе среди родственников.

— «Родственники – это близкие люди». Это если вам очень повезло. Потому что близкие – это близкие по духу. Ими могут быть хоть профессор филологии, хоть гопники с района, мир вообще штука разнообразная – с одними весело поболтать, с другими не страшно ночью. А родственники могут быть и лучшими в мире друзьями, и ничтожествами. Как с ними коммуницировать, и надо ли вам это – решать только вам.

— «Всем воздастся» – ой, все. Ладно, мы все ждем чуда или хотя бы объяснения функционала, при котором некие высшие силы ведут строгий учет, оценку и статистику деятельности каждого человека. Но пока его нет, давайте не будем впадать в иллюзии. Просто если вы причиняете зло другим, не стоит ждать, что в ответ вас погладят по голове. Например, даже коты, которых били в детстве, до конца жизни дергаются от каждого движения.

— «Он просто такой человек» – он просто ведет себя так, как считает нужным. Совершенно сознательно. Если ведет себя, как говно – это тоже его личный выбор. Ваш выбор – решить, нужен ли в вашем мире этот человек.

— «Меня просто неправильно поняли». Не важно, как вас поняли. В чужую голову никогда и никому не вставишь свое понимание. Одной попытки достаточно, чтобы понять, оно или не оно. Если не оно – идите к тем, кто понимает.

— «Это я что-то сделала не так» – о-о-о-о, далеко не всегда. Периодически вам таки встречается урод. И вы ни при чем, просто не ходите больше той дорогой.

— «Это любовь, я ничего не могу поделать». Это влечение, и вы ничего не хотите с этим делать. Влечение – это у всех животных, оно или есть, или нет. Оно может пропадать и возвращаться, а еще можно решать, делать с ним что-то или нет. Это опять же ваш выбор. Хотите – поддавайтесь, хотите – анализируйте все остальные факторы, типа общих интересов, репутации и заинтересованности в вас не только как в объекте для слива накопившихся активов ниже пояса. Хотя это тоже неплохое развлечение, если оба «за». Любовь – это то, во что превращается влечение и взаимный интерес со временем, с переживанием радостей и кризисов, личных проблем и общих праздников. И это тоже ваш выбор – идти в глубину или остаться на берегу легких и необременяющих отношений.

— «Он не со зла» – вот тут я до сих пор пытаюсь верить, что человек говорит или делает не потому, что в самом деле злой или старается причинить боль намеренно. Но все предыдущие строчки намекают…

— «Я говорю это потому, что желаю тебе добра» – никто не знает, что для вас добро. Чаще всего даже вы. И в каждой новой ситуации вы имеете полное право заткнуть всем рты и идти своей дорогой, кто бы что ни думал. Правда, если у вас очередные очевидные грабли, и вы, вынимая их изо лба, приходите снова жаловаться к подружкам, – не удивляйтесь их «я же говорила». Потому что от грабель можно избавиться. Если, конечно, вам интереснее быть счастливой. Или можно стать крутым специалистом по граблям одного типа.

— «Каждый имеет право выразить свое мнение». Да, но только если мнение спросили. Так что даже если вы видите чьи-то грабли – дождитесь, пока спросят, что вы думаете. Действия человека – это его дело. И его право на грабли. Точно так же если вам намекают на грабли – можете отправить заниматься собой.

— «К советам надо прислушиваться». Особенно старших, особенно родственников. Нет, если это не оплаченный индивидуальный коучинг или терапия. А если шестой раз в разводе дядя рассказывает, как правильно строить отношения, а свекровь 54-го размера вещает о здоровом питании – о, вы серьезно? А вот слушать тех, на кого хочется быть похожим, кто является очевидным экспертом в вопросе и кто может помочь с учетом личных особенностей – штука очень полезная.

— «Это карма», «ну, карму они себе попортили» – это попытки вяленько защититься, если обидели, а вы не ответили. Границы личности таковы, что если вы их не защищаете, вас прогнут под себя все – от кота до бойфренда. Не со зла конечно, это природа человека – раздвигать границы до максимально возможных пределов. Да, за счет других, если они это позволяют. И в этом нет ничего плохого, даже наоборот – вы удивитесь, когда узнаете, как многое на самом деле можно». Макс Фрай говорил, что когда кто-то имеет наглость поступать, как ему вздумается, остальные начинают делать вид, что так все и должно быть.

Как напомнила подруга-психотерапевт – еще до замечаний о карме Кришна рекомендовал царевичу Арджуне вырезать своих дядюшек, ибо потеряли они границы.

— «Я – магнит для мудаков» – точнее, вы разрешаете им находиться в вашем пространстве. Хорошая новость – это решаемо, раз и навсегда. Вторая новость – вам нужен психолог, а лучше психотерапевт. Он найдет конкретно ваши причины и то, как их решить максимально безопасным способом. Как говорят бывалые, психотерапия – это когда через полгода оглядываешься на свою жизнь и думаешь: «Как, как так жила? И зачем?!» Но это уже риторика.

—«Ты должна, потому что (варианты – за вас уже заплатили, за вас договорились, всем так будет лучше, вы мне обещали и т.д.)». Не должна, да и никто не должен. Есть варианты договоренностей, при которых всех устраивают условия договора. Но решать за вас вправе только человек, на чье имя вы подписали доверенность. И только в озвученной в доверенности ситуации.

— «Ты не сможешь, я тебя знаю», «Тебе не понравится» – не давайте другим возможность решать, на что хватит ваших энергии и способности. Все можно попробовать, во всем испытать себя, если этого хочется. Только не вопреки, как подростки. Пробуйте себя во всем, что приводит в восторг и что заставляет сердце биться. Потому что запретить себе можете только вы.

Источник: thedevochki.com





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