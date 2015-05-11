Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 29 января 2017 года, 03.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/mify_o_vozderzhanii_41430"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201701/392_300_41430_woman-438434_960_72.jpg" width=206 alt="Мифы о воздержании" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Дарья Саркисян, <a href=http://www.zozhnik.ru/chto-budet-esli-dolgo-ne-zanimatsya-seksom/>zozhnik.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Мифы о воздержании</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Что будет, если долго не заниматься сексом</font></em></span></p><p>Эта статья пригодится всем, кто всерьез боится спермотоксикоза или аналога этого состояния у женщин. Мы разобрали с точки зрения науки главные опасения, которые связаны с сексуальным воздержанием, и не нашли в нем ничего вредного. <a href="http://www.chaskor.ru/article/mify_o_vozderzhanii_41430">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Эта статья пригодится всем, кто всерьез боится спермотоксикоза или аналога этого состояния у женщин. Мы разобрали с точки зрения науки главные опасения, которые связаны с сексуальным воздержанием, и не нашли в нем ничего вредного.

Воздержание НЕ подрывает здоровье

Начнем с очевидных плюсов: полное воздержание — это лучшая защита от ИППП. Половых контактов нет, через сиденье унитаза и в бассейне вы не заразитесь, значит, хламидиоза, гонореи, сифилиса и трихомониаза можно не бояться. ВИЧ и гепатит B можно получить, например, еще через переливание крови, но в любом случае воздержание снижает риски заболеть. Правда, надо помнить, что если вы тем не менее практикуете оральный секс и фингеринг, то все равно надо предохраняться, иначе вполне реально заразиться ИППП.

Если вы долго не занимаетесь сексом, не стоит бояться, что это прямо навредит вашему здоровью: вызовет шизофрению, язву желудка или катаракту. Хотя исследований о влиянии воздержания на здоровье мало, существующие показывают, что беспокоиться не о чем. И на самом деле малое количество работ — это хороший признак того, что воздержание не вызывает у врачей опасений за здоровье пациента, поэтому исследовать такое состояние никто не стремится.

Спермотоксикоза НЕ существует

Сперма состоит из семенной жидкости и сперматозоидов. Ни то, ни другое не токсично для человека. Сперматозоиды вообще периодически погибают и утилизируются, как любые другие состарившиеся клетки организма. Кстати, если предположить, что у мужчин бывает спермотоксикоз, то тогда те, кому провели вазэктомию, должны мучиться от страшного отравления: им перерезают семявыносящие протоки, и сперматозоиды до самой своей смерти уже не смогут никуда деться из яичек. На самом деле поначалу после операции могут быть неприятные ощущения из-за застоя сперматозоидов, но потом в подавляющем большинстве случаев все становится нормально.

Воздержание НЕ делает человека склонным к педофилии и зоофилии

На самом деле никто не знает, почему возникают парафилии (социально неприемлемое сексуальное влечение). Есть несколько теорий, но ни одна из них не связана с длительным воздержанием, и вообще какого-то хорошего совета, который помог бы профилактически защитить себя от такого расстройства, не существует.

Мастурбировать НЕ вредно

«Люди тратят слишком много времени, беспокоясь о мастурбации», — сообщают авторы книги «Размер имеет значение?! И еще 69 развенчанных мифов о сексе» Аарон Кэрролл и Рейчел Вриман. И сложно с ними не согласиться. Мастурбировать — нормально и безопасно. Во-первых, надо, конечно, уточнить, что мастурбация — это не печальный удел одиночек: люди, которые находятся в отношениях, тоже вполне себе мастурбируют, и в конце концов это просто один из видов сексуальной активности. Во-вторых, нет никаких данных, что мастурбация вредит здоровью (до тех пор, пока вы не засовываете в себя неподходящие предметы вроде канделябра или авторучки и не трете слишком активно). В XXI веке странно даже думать о том, что «от онанизма на руках вырастают волосы и можно ослепнуть». Иногда продвинутый врач может даже прописать мастурбацию как лечение от некоторых расстройств.

Что вредно, так это стигма

Мужчину могут считать неудачником, если в 25 лет он по-прежнему девственник. Нередко гинекологи высказывают женщинам, у которых в 20 с лишним лет ни разу не было секса, что-то вроде: «Просто не надо ждать принца на белом коне» или «Тебе уже давно пора вообще-то». Бывает, что человек любит мастурбировать, а его окружающие считают такое поведение неприемлемым или вообще грехом. Все это не добавляет спокойствия и радости тому, у кого нет секса.

Воздержание НЕ помогает добиться лучших спортивных результатов

По крайней мере никаких доказательств этого нет, а есть небольшие исследования, в которых было показано обратное. Дефицит сна, безусловно, может плохо повлиять на состояние человека, но сам по себе секс — очень вряд ли: сложно представить, что профессиональный спортсмен доведет себя до истощения во время полового акта. Но, возможно, если человек верит, что секс ухудшит его состояние, то лучше воздержаться накануне соревнований.

Источник: zozhnik.ru





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