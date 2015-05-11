Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 14 февраля 2017 года, 03.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/mify_o_pravilnom_zavtrake_41516"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201702/392_300_41516_2-151.jpg" width=206 alt="Мифы о правильном завтраке" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://beautyhack.ru/telo/pitanie/mify-o-pravilnom-zavtrake-chem-plohi-granola-soki-i-obezzhirennyy-yogurt?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=wide_desktop&utm_content=breakfast>beautyhack.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Мифы о правильном завтраке</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Чем плохи гранола, соки и обезжиренный йогурт</font></em></span></p><p>Вы срываетесь из дома в последние минуты, на ходу поглощая подвернувшийся круассан и запивая его обжигающим кофе? Или, наоборот, вы тщательно изучили модные журналы и популярные книги о правильном питании и начинаете свой день со стакана свежевыжатого сока? А знаете ли вы, что оба вышеописанных варианта одинаково вредны? Нутрициолог и руководитель проекта здорового похудения Катя Медушкина рассказывает почему. <a href="http://www.chaskor.ru/article/mify_o_pravilnom_zavtrake_41516">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Вы срываетесь из дома в последние минуты, на ходу поглощая подвернувшийся круассан и запивая его обжигающим кофе? Или, наоборот, вы тщательно изучили модные журналы и популярные книги о правильном питании и начинаете свой день со стакана свежевыжатого сока? А знаете ли вы, что оба вышеописанных варианта одинаково вредны? Нутрициолог и руководитель проекта здорового похудения Катя Медушкина рассказывает почему.

Катя Медушкина

нутрициолог, фитнес коуч

Завтрак - это один из важнейших приемов пищи, основа здорового и сбалансированного питания. Утром, когда вы просыпаетесь после 8-часового сна, ваш организм особенно остро нуждается в полноценном приеме пищи, который будет содержать все необходимое для нового, насыщенного событиями дня.

Миф №1: Свежевыжатые соки – лучший вариант для завтрака

Когда вы просыпаетесь после долгого сна, уровень сахара (глюкозы) в крови ниже нормального. В этот момент важно не создать резкого скачка уровня сахара и не заставлять вашу поджелудочную железу работать в усиленном режиме, вырабатывая инсулин для нейтрализации глюкозы. Фруктовые же соки содержат фруктозу (дисахарид) в концентрациях, в разы превосходящих ее содержание в свежих фруктах! Фруктовые соки на голодный желудок, особенно утром - это мощнейший удар по поджелудочной железе.

Миф №2: Гранола на завтрак не только вкусно, но и полезно

Здесь мы наблюдаем примерно ту же ситуацию, что и с фруктовыми соками, - слишком много сахара. Это удар по поджелудочной железе. Кроме того, простые углеводы, такие, как сахар, не способны поддерживать ваш уровень энергии и чувство насыщения длительное время. Через 30 минут или 1 час вы снова будете голодны. А избыточный сахар уже отложился в жировое депо. Это правило касается всего сладкого, включая сладкие фрукты.

Миф №3: Обезжиренные йогурты полезнее обычных

Обезжиренные продукты – палка о двух концах. С одной стороны, людям, следящим за своим весом или находящимся на программах похудения, необходимо контролировать поступление жиров с пищей, что связано с их высокой калорийностью. С другой стороны, жиры являются важной составляющей нашего рациона и обмена веществ. Достаточно сказать, что такие важные витамины, как А, D, Е и К, являются жирорастворимыми и не усваиваются без наличия в рационе жиров. Кроме того, в настоящее время многие производители молочной продукции злоупотребляют доверием потребителей и пользуются технологиями обезжиривания, не соответствующими нормам здорового питания.

Миф №4: Яйца не лучший вариант для завтрака - они содержат много холестерина

Желток одного яйца действительно содержит 220 мг холестерина из 300 мг, рекомендованных Всемирной Организаций Здоровья (ВОЗ) в день для здорового человека. Но, пожалуй, нет более легкого и доступного продукта в нашем рационе, содержащего в себе практически всю таблицу Менделеева! А яичный белок диетологи всего мира называют «идеальным белком», так как он не содержит ни жиров, ни углеводов (глюкозы). Один чистый протеин! Яичный белок усваивается нашим организмом на 96-98%. Таким показателями не может похвастаться ни один белковый продукт!

Миф №5: Завтрак на ходу - альтернатива полноценному завтраку

Любая пища на ходу никогда не заменит еды в спокойной обстановке. В первую очередь, вы никогда не сможете нормально прожевать пищу. Вы будете стараться как можно быстрее освободить рот и проглотить плохо пережеванные куски. В желудок она будет попадать необработанной слюной и слишком крупными кусками. Желудку будет сложнее переварить такой пищевой комок, а ферментам сложнее проникнуть в него и расщепить на составляющие. В итоге, переваривание займет в разы больше времени и вызовет дискомфорт в животе. Кроме того, жуя на ходу, есть большая вероятность подавиться.

Запомните одну простую схему, которая всегда поможет вам завтракать действительно полезно.

Завтрак должен содержать:

Белки. Это могут быть яйца (1 целое и несколько белков), молочные продукты, рыба, морепродукты, птица или мясо.

Сложные углеводы. Скажите «да» кашам, цельнозерновому и ржаному хлебу, хлебцам, макаронам из пшеницы твердых сортов.

Жиры. Они могут быть как растительными, так и животными. Орехи, сливочное масло, растительные масла, жиры в молочной продукции, рыбе (красные сорта), мясе.

Утро – лучшее время и для простых углеводов (сладкие продукты), но они ни в коем случае не должны составлять основу завтрака. Любые сладости, сдоба и фрукты - это десерт, и есть их можно только после всей остальной еды.

Источник: beautyhack.ru





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