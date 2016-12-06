Мгновение, которое остановилось

Время безвозвратно улетает, а фотографии, сделанные много лет назад, остаются. Тем интереснее узнать, какие истории кроются за снимками, которые давным-давно стали культовыми.
Портрет Альберта Эйнштейна
В тот вечер довольный Эйнштейн сел в машину после вечеринки по случаю своего 72-го дня рождения, а фотограф Артур Сассе подошел к открытой двери и попросил о снимке. Эйнштейн повернулся и высунул язык — и фотограф успел поймать момент. Оригинальный снимок крупнее и только потом был обрезан до портрета — физик запечатлен вместе со спутниками. Кстати, сам Эйнштейн обожал эту фотографию и вкладывал ее во все поздравительные открытки.
Обед на небоскребе
Lunch atop a Skyscraper (New York Construction Workers Lunching on a Crossbeam). This famous grayscale photograph was taken during construction of 30 Rockefeller in Manhattan, New York City, United States. The photograph depicts eleven men eating lunch, seated on a girder with their feet dangling 840 feet (260 meters) above the New York City streets. The photo was taken on September 20, 1932, on the 69th floor of the RCA Building during the last months of construction. According to archivists, the photo was in fact prearranged. Although the photo shows real ironworkers, it is believed that the moment was staged by Rockefeller Center to promote its new skyscraper. The photo appeared in the Sunday, October 2 photo supplement of the New York Herald Tribune on October 2. • • • From the left, number three is Joseph Eckner, number four is Michael Breheny, number five is Albin Svensson and number six with the cigarette is John(Jack)Patrick Madden. The first man from the right is Slovak worker Gustáv (Gusti) Popovič from the village of Vyšný Slavkov in the Levoča District. Gusti was originally a lumberjack and carpenter. In 1932 he sent his wife Mariška a postcard with this photograph on which he wrote, "Don´t you worry, my dear Mariska, as you can see I'm still with bottle. Your Gusti." He came back to Vyšný Slavkov at the beginning of World War II and became a farmer. By the end of World War II, Gusti was killed by a grenade in his village. His and Mariška's joint grave is in the Vyšný Slavkov cemetery. The third from the right is Joe Curtis. The man sitting fourth from the right is allegedly Irishman Francis Michael Rafferty with his lifelong best friend and fellow Irishman, Stretch Donahue, sitting to his right. • • • #travelrouge #fbf #lunchatopaskyscraper #1932 #travelersnotebook #educationaltravel #schooltrips #schooltours #grouptours #learningbeyondtheclassroom #expose #exposè #exposuretours #newyorkcityhistory #nyctales #rockefellercenter #rockefellerbuilding
На культовом снимке изображены одиннадцать строителей, которые непринужденно отдыхают во время обеда на огромной высоте. И хотя эти люди были самыми настоящими работниками, все-таки кадр был постановочным — снимок был создан для продвижения Рокфеллеровского центра, на котором и сделана фотография.
Группа The Beatles для обложки альбома «Abbey Road»
Обложка для 12-го альбома группы была сделана прямо возле студии звукозаписи: специально для этого события дорогу перекрыли на несколько минут. В это же время неподалеку прогуливался американский турист: он разговорился с полицейским в припаркованной справа машине. Мужчина удивился чудакам, прогуливающимся по дороге туда и обратно, но вскоре забыл о них, а спустя год узнал себя на обложке легендарной группы.
День Победы над Японией на Таймс-сквер
Героиня снимка Эдит Шейн рассказала следующую историю: в то время она работала медсестрой и поспешила приехать на Таймс-сквер, где люди собрались отпраздновать окончание Второй мировой и капитуляцию Японии. Она вышла из метро, но вдруг ее схватил какой-то моряк и начал целовать. Парочку успел снять фотограф Альфред Эйзенштадт, который делал снимки среди торжествующей толпы, — так и получилась эта культовая фотография.
Афганская девочка
В 1984 году фотограф Стив Маккарри ездил по Афганистану, собирая материал о войне. В одном из лагерей для беженцев его внимание привлекла одна 12-летняя девочка: как оказалось, совсем недавно ее деревня попала под обстрел и многие члены ее семьи погибли. Стив сделал несколько снимков этой девочки и только дома понял, насколько мощной получилась его работа. В 2002 году героиня известного снимка была найдена: ее зовут Шарбат Гула, она замужем и также живет в Афганистане.
Дали атомикус
Фотография, которую сейчас можно с легкостью «нафотошопить» за полчаса, в далеком 1948 году потребовала для своего создания целых 6 часов. Фотограф Филипп Халсман был хорошим другом Сальвадора Дали и с удовольствием поддержал творческую идею друга. Мольберт и картина были подвешены на леске к потолку, стул держала ассистентка, Дали прыгал, кошки прыгали, воду плескали и вытирали — и так 28 раз.
«Летящее» платье Мэрилин Монро
Кадры из фильма «Зуд седьмого года» знают даже те, кто никогда этот фильм и не видел: еще бы, именно здесь есть легендарная сцена с «летящим» платьем Монро. Пришлось сделать много дублей, прежде чем актриса смогла хорошо отыграть сцену: ее ревнивый муж Джо Ди Маджо глаз с нее не спускал и ужасно злился, что жена демонстрирует свое тело напоказ. Кстати, вскоре они все-таки расстались, а вот каждый кадр этой сцены стал по-настоящему культовым.
Источник: adme.ru
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