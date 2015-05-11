Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 22 мая 2017 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/mezhdu_tiraniej_i_anarhiej_41961"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201705/392_300_41961_93648b0431b61a086d0c868dbebf9e1.jpg" width=206 alt="Между тиранией и анархией" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=https://theoryandpractice.ru/posts/7034-mezhdu-tiraniey-i-anarkhiey-10-zapovedey-liberalizma-bertrana-rassela>theoryandpractice.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Между тиранией и анархией</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">10 заповедей либерализма Бертрана Рассела</font></em></span></p><p>Английский математик, философ и общественный деятель Бертран Рассел рассматривал историю цивилизации как результат колебания между двух неизбежных и противоположных по сути зол: тирании и анархии, каждое из которых содержит семена другого. Лучшим способом избежать перевеса того или иного ученый считал либерализм. <a href="http://www.chaskor.ru/article/mezhdu_tiraniej_i_anarhiej_41961">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Английский математик, философ и общественный деятель Бертран Рассел рассматривал историю цивилизации как результат колебания между двух неизбежных и противоположных по сути зол: тирании и анархии, каждое из которых содержит семена другого. Лучшим способом избежать перевеса того или иного ученый считал либерализм.

«Доктрина либерализма — попытка уйти от этого вечного колебания, — писал Рассел в своей книге «История западной философии». — Суть либерализма — это попытка обеспечить общественный порядок, не основываясь на иррациональных догмах (характерная черта тирании), и стабильность (которую так стремится подорвать анархия) без введения ограничений сверх нормы, необходимой для нормального существования общества».

В 1951 году The New York Times Magazine опубликовал статью Рассела «Либерализм как лучший ответ фанатизму» с подзаголовком «Спокойный поиск истины, воспринимаемый многими режимами как опасность, остается единственной надеждой человечества».

В статье философ говорит о том, что «либерализм — это не столько вера сколько правильно выстроенная аргументация, то есть нечто, верованию противоположное».

Далее автор пишет: «Либеральный подход не означает непременной оппозиции власти. Он предполагает, что есть возможность оппозиции, а это далеко не одно и то же. Суть либерального подхода в интеллектуальной сфере заключается в том, что свободный обмен мнениями весьма полезен, а люди могут подвергать сомнению все, если при этом их аргументация убедительна. Противоположная точка зрения, высказываемая людьми, которых сложно отнести к либералам, состоит в том, что истина уже известна, подвергать её сомнению — значит подрывать устои общества».

При этом Рассел критикует радикалов, выступающих за изменения любой ценой. В продолжение мысли, высказанной английским философом эпохи Просвещения Джоном Локком, оказавшим сильное влияние на авторов Декларации Независимости и Конституции США, Рассел пишет:

«Преподаватель, ратующий за доктрины, подрывающие существующую власть, если он либерал, не выступает за установление власти еще более тиранической. Он отстаивает определенные властные ограничения, как в случае своего согласия с действиями власти, так и в случае своего несогласия с ними. Я, со своей стороны, верю в демократию, однако не поддерживаю режим, который делает веру в демократию обязательной».

Рассел заканчивает свою статью в New York Times своеобразным декалогом, содержащим советы для желающих придерживаться либеральных принципов.

10 заповедей либерализма Бертрана Рассела

1) Ни в чем нельзя быть уверенным.

2) Не думайте, что имеет смысл создавать определенное мнение, скрывая что-то, ведь то, что вы скрываете, станет известным.

3) Никогда не пытайтесь препятствовать свободе мысли, тогда вы преуспеете.

4) Когда вы встречаетесь с противоположной точкой зрения, будь она высказана хоть вашим супругом или детьми, никогда не старайтесь победить в споре благодаря своему авторитету, поскольку такая победа будет иллюзорной, ненастоящей.

5) Не надо преклоняться перед чужой властью, поскольку любой власти можно найти противовес.

6) Никогда не пытайтесь заглушить тех, чьи высказывания, как вы считаете, могут нанести ущерб, иначе вы сами от этого пострадаете.

7) Не бойтесь, что вашу точку зрения посчитают эксцентричной, все ныне распространенные суждения ранее считались эксцентричными.

8) Получайте удовольствие от споров, а не от пассивного согласия, ведь если вы цените ум, как это и должно быть, то первые помогут прийти к более полному пониманию проблемы.

9) Будьте безупречно честным, даже когда правда неудобна, ведь еще большее неудобство причиняет попытка утаить что-то.

10) Не завидуйте счастью дураков, ведь только дураки могут считать призрачное счастье истинным.

Источник: izbrannoe.com





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