Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 18:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/mezhdu_matildoj_i_aritmiej_42640"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42640_mycollage.jpg" width=206 alt="Между «Матильдой» и «Аритмией»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Наталия Трищенко</b></span> <span style="font-size: large;">Между «Матильдой» и «Аритмией»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Почему может быть не лишним устроить себе вечер российского кино</font></em></span></p><p>Мы с некоторым скепсисом и презрением относимся ко многому российскому – прежде всего, технологиям, образованию и, конечно, кинематографу. А вот нет, может получиться хороший вечер в компании двух современных российских фильмов, идущих сейчас в прокате. Очень разных, надо заметить. <a href="http://www.chaskor.ru/article/mezhdu_matildoj_i_aritmiej_42640">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Мы с некоторым скепсисом и презрением относимся ко многому российскому – прежде всего, технологиям, образованию и, конечно, кинематографу. А вот нет, может получиться хороший вечер в компании двух современных российских фильмов, идущих сейчас в прокате. Очень разных, надо заметить.

«Матильда» – это в первую очередь красивый фильм. Отличное качество картинки, невероятные декорации и костюмы – имперское величие во всей красе. Жизнь за пределами дворцов и театров в фильме мелькает лишь изредка, и даже в эти редкие моменты можно увидеть только чистеньких крестьян в белых рубахах и крестьянок в красных сарафанах и кокошниках. Наверно, так и должен был выглядеть мир с точки зрения Ники – влюблённого юноши (да-да, усы с бородой ещё не делают мужчиной), наследника, который в фильме успел отречься от своего престола задолго до народных волнений. Как человек он смотрится даже лучше, чем в учебниках истории – появляется на Ходынке, сопереживает людям и вообще очень остро всё чувствует, идёт за своим сердцем и готов отказаться от судьбы, чтобы быть с любимой женщиной. И в этом смысле император из него уже совсем никудышный – не ценящий семью, пренебрегающий долгом и падающий в обмороки.

Матильда, впрочем, вряд ли достойна любви государя. По крайней мере, в фильме она представлена коварной стервой, для которой важнее всего было всё-таки выкрутить руки несчастному наследнику, сделать всё так, как хочется ей, вне зависимости от последствий для самого Николая и всей страны.

Забавно, что со всей борьбой за права императора и чувства верующих никто не встал на защиту Александры Фёдоровны – вот кого выставили истеричной женщиной с полным отсутствием вкуса. Авторам удалось очень ярко противопоставить эти два образа: соблазнительной и прекрасной любовницы с пленительным взглядом и отвратительной жены в ужасающих нарядах, с которой ещё не обручён, а уже рядом находиться не хочется.

Одна сцена в фильме по-настоящему тронула: когда император Александр II держал на своих плечах крышу вагона в разбившемся поезде, спасая семью. Почти никогда не болевший до этого государь так подорвал здоровье, что в итоге приблизил свой уход и коронацию наследника, который не был готов к управлению страной. И да, крушение поезда – один из немногих реальных исторических фактов, приведённых в фильме.

В целом кино оставляет впечатление красивой сказки из прошлого, хотя в общую картинку истории России не встраивается (и это к лучшему). Круто, что соотечественники научились делать фильмы такого качества. Правда, было бы ещё прекраснее, если бы в конце появилась минутка дисклеймеров на тему того, как всё было на самом деле, а то народ посмотрит и поверит (разбираться же никто как обычно ни в чём не будет). Связи фильма с историей весьма и весьма призрачны – это лишь роман, родившийся в фантазии сценариста, и как минимум этично зрителям об этом сообщить.

Совсем другое кино – «Аритмия». Нет в нём лощеной красоты кадра, камера иногда трясётся, кровь, ожоги, умирающие старики и рушащийся на глазах брак в обрамлении серой повседневности, из которой – чувствуешь – никому не выбраться. В общем, просто жизнь, как она есть, честно, искренне. Думаю, именно такие фильмы и есть «наше», русское кино. В нём на самом деле нет ни начала, ни конца: повседневность разрывает кризис, превращающий обыденную жизнь в бесконечный ночной кошмар, потом осознание, примирение и короткая вспышка счастья, за которой снова последует повседневность.

Ответ на вопрос «а что дальше?» вряд ли может быть обнадёживающим, потому что за мужа будет по-прежнему стыдно на каждом семейном сборе, он останется просто врачом «Скорой», постоянно раздражающим начальство, будет пить, утыкаться в телефон и не обращать внимания. И она останется для него непонимающей, тоже постоянно занятой и недовольной женщиной. Они продолжат жить в маленькой, плохо обставленной квартире, только там еще может появиться ребёнок, который то ли в какой-то момент спасёт брак, то ли разрушит его окончательно. И никуда нельзя уйти от этого сценария – не только потому, что жизнь такая. Такие они сами.

И это только линия личных отношений, а есть ещё общественное пространство, долг – работа врачей «Скорой помощи». Бесконечная отчётность, формальности, 20 минут на спасение жизни, ошибки коллег, неадекватность пациентов, постоянная угроза не то увольнения, не то тюрьмы. И знаете, оно ведь точно так же в других сферах – конечно, не так остро, наверняка, не настолько опасно, но абсолютно по тем же принципам.

Пожалуй, это не тот фильм, который пересматривают раз в полгода, но его совершенно точно стоит увидеть. Тронуло до глубины души, заставив несколько раз пустить слезу и задумать о смысле жизни. И каждый, кто жил в России, поймёт.

В общем, выводы получились следующие:

1) В России умеют снимать кино, и кино это очень разноплановое.

2) Господдержку дают не только на патриотические фильмы.

3) «Матильда» стало интересным культурным событием в жизни страны, и в том числе поэтому посмотреть прикольно. Но если у вас есть время только на один сеанс в кино, идите на «Аритмию» (да и вообще, сходите, оно того стоит).





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: