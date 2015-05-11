Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 27 февраля 2017 года, 03.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/mertvye_otnosheniya_41589"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201702/392_300_41589_chairs-1940973_960_72.jpg" width=206 alt="Мертвые отношения" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Анна Максимова </b></span> <span style="font-size: large;">Мертвые отношения</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как понять, что «лошадь — сдохла»?</font></em></span></p><p>Все, наверное, слышали выражение «Если лошадь сдохла — слезь». Это всё правильно и многие согласно кивают. Но как определить, что лошадь уже точно сдохла и нет никаких шансов на реанимацию? Где отношения ещё можно возродить, размотав клубок проблем, а где — всё, баста, финита ля комедия? <a href="http://www.chaskor.ru/article/mertvye_otnosheniya_41589">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Все, наверное, слышали выражение «Если лошадь сдохла — слезь». Это всё правильно и многие согласно кивают. Но как определить, что лошадь уже точно сдохла и нет никаких шансов на реанимацию? Где отношения ещё можно возродить, размотав клубок проблем, а где — всё, баста, финита ля комедия?

Предлагаю для размышления, обдумывания несколько критериев мёртвых отношений, которые помогут подтвердить диагноз вашей лошади.

1) Вам уже не интересно доказывать свою правоту, не интересно спорить, ссориться, уже не важно, что подумает партнёр и как он воспримет те или иные слова или то или иное поведение. Пока люди ссорятся, ещё есть энергия в отношениях, ещё их что-то цепляет друг в друге, раз сохраняется важность донести до другого свою точку зрения. Объяснить свои мысли, передать свои переживания, рассказать о своих чувствах. Когда это пропадает, когда уже ставится безразлично непонимание партнёра, его сопротивление, его противостояние, его согласие или несогласие, то да, скорее всего — «лошадь сдохла».

2) Отношения превратились в одиночество вдвоём. Так происходит, когда пропадает эмоциональная связь между участниками союза. Когда каждый живёт в своём мире, в своём пространстве, куда вход партнёру не заказан. Когда ощущается душевная отчуждённость. Когда партнёры не разделяют идеи, ценности, идеалы, мировоззрение друг друга. Часто такие партнёры говорят про отношения, что «мы живём, как соседи». Интересы и деятельность каждого не беспокоит, не волнует, не трогает другого.

3) Рутина, бытовуха. Со временем первоначальный запал отношений иссякает. Первоначальные страсти, влюблённость, искра поглощаются бытом. И тогда в отношениях партнёры будто не живут, а существуют, тянут отношения, как вынужденный груз. Нет больше тех разговоров до утра, не хочется делиться мечтами и планами, нет желания поделиться своими мыслями и разделить глубину друг друга, познать широту каждого. Пропадает сексуальное влечение к партнёру. Отношения становятся очень поверхностными, очень ширмочными, очень дежурными.

4) Отношения подходят к концу, когда кто-то (или оба) снимает с себя ответственность за благополучие пары. Когда пропадает заинтересованность вообще в этом союзе. Когда уже не ясны ни цели этого союза, ни мотивы для его сохранения. Когда становится непонятно, а зачем вообще нам быть вместе? Что я получаю в этих отношениях? Для чего они мне?

5) Когда отношения больше высасывают, но не питают. Обычно такой дисбаланс в получении и дарении энергии и сил в отношениях замечается тогда, когда уже совсем иссяк источник. И часто первые тревожные звоночки партнёр получает от своего окружения: друзья и знакомые начинают отмечать тусклый взгляд, разбитость, вялость, безынициативность. Близкие утверждают, что вы уже не тот жизнерадостный, полный сил и энергии человек. Вы уже не «живчик», не «моторчик». Вы перестали улыбаться и интересоваться окружающим миром. Так происходит, когда один из партнёров относится к другому исключительно потребительски, рассматривает, как донора для ресурсов (денежных, эмоциональных), но не готов отдавать равноценный вклад. Когда фундаментом, основанием для отношений является невроз, а не любовь и не взаимная заинтересованность.

6) Исчезновение личного пространства. Вы в один момент (а может быть, со временем) осознаёте, что в этих отношениях потеряли себя, вы уже не помните, что вас радовало и что утешало до встречи со своим партнёром. Вы полностью поглощены этими отношениями, осталось только «мы» и куда-то вдруг исчезло «я». Не осталось больше ничего личного, своего, интимного, отдельного от отношений. Не отношения стали частью вашей жизни, а вы стали частью отношений. Вы похоронили себя в отношениях, затеряли свою личность, сами стали мертвецом.

7) Кардинально изменились приоритеты и ценности в жизни. Например, отношения начинались во времена студенчества. И свело пару то, что он шикарно играл на гитаре, а она — красиво подпевала. Прошли годы, сейчас он уже построил свой бизнес, руководит крупной корпорацией, у него постоянные командировки, планы, проекты. А она остановилась в своём развитии на том моменте, когда красиво подпевала под гитару. Или напротив, она построила карьеру, родила ребёнка, планирует благотворительный вечер для детей-сирот, а он всё так же играет на гитаре. Только уже соседке сверху. Когда один из партнёров в своём развитии уходит далеко вперёд или когда они начинают жить как-то параллельно, каждый в своём мире, в своей реальности. И что-то общее — исчезает, то, что объединяло раньше — уже не актуально. Каждый отдельный пункт, пожалуй, не может свидетельствовать о бесперспективности отношений. Очень многое перекликается с созависимыми отношениями, с отношениями в слиянии. И всё это по отдельности — решабельно. Но если вы многое нашли про себя, если в каждом пункте что-то откликнулось, то, вероятно, лошадь всё же сдохла.

Мы часто цепляемся за надежду, боимся выйти из отношений из страха одиночества, из-за страха утраты. И первый шаг к тому, чтобы отпустить мёртвые отношения, выйти из них — это осознать, проникнуться пониманием, что вы УЖЕ одиноки, вы УЖЕ в утрате, вы больше не в контакте с другим. «В отношениях есть два греха: рвать живые отношения и удерживать мёртвые».

Источник: psy-practice.com





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