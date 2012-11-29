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Федор Шеберстов   пятница, 14 апреля 2017 года, 13.00

Меняем школу изнутри
Для чего отправлять детей в школу, зачем ставить оценки и как сделать это место лучше


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Не идите, дети


Учись!




«Я хочу, чтобы после школы мой ребенок верил в свои силы, был любознательным и упорным. Точка. Китайский выучит сам, если ему будет нужно. Это формула успеха в мире, где не будет половины сегодняшних профессий. В мире, где рутинные операции будут делать роботы. Все работодатели ищут и не могут найти одного и того же – инициативности и самостоятельности».

Мамы и папы!

Скажите пожалуйста, а вы своего ребенка в школу отдадите? А зачем?

Почему я понимаю. А где же ещё ему быть, пока родители на работе – дома скучно, во дворе страшно. Да и как без школы (ГИА, ЕГЭ) он сможет дальше – вуз, колледж, работа…

Мой вопрос – когда вы его туда отдаёте на 9 или 11 лет, вы чего от школы хотите, кроме аттестата?

Не знаний, случаем? Поднимите, пожалуйста, руку, кому из вас пригодился в жизни школьный курс химии? А физики? А, пардон, математики (кроме арифметики)?

Есть ещё мнение, что школа – это подготовка к миру взрослых. Мол как тут с нами такими выжить, если не потренироваться. Социализация.

Мой опыт это не подтверждает. 8 лет за партой в обычной школе, и я усвоил твердо: человек человеку бревно. Если повезло. Да и как там социализироваться, на переменках? В туалете? После уроков? Не сидя же за партой... Сейчас у меня шестеро детей, все пацаны, старшему 28, младшему 4. Двое из старших в школу не ходили, и проблем с социализацией у них нет – людей не боятся.

Так вот, у меня было время подумать, и я точно знаю, чего хочу от школы.

Во-первых, я хочу, чтобы моему ребенку там было хорошо, то есть интересно и не страшно. Прямо сейчас, не откладывая на 9 лет.

А во-вторых, я хочу, чтобы после школы мой ребенок верил в свои силы, был любознательным и упорным. Точка. Китайский выучит сам, если ему будет это нужно. Это формула успеха в мире, где не будет половины сегодняшних профессий. В мире, где рутинные операции будут делать роботы. Все работодатели ищут и не могут найти одного и того же – инициативности и самостоятельности.

Вы когда последний раз были в школе? Два последних года я работаю в программе Учитель для России (УДР – это отважные выпускники лучших вузов страны, работающие учителями в обычных школах). Сейчас у нас 40 школ, 7 в Воронеже и области, я в некоторых побывал. А вы знаете, что в школах дети не задают вопросов? Нет задачи такой. Да и боятся многие учителя детских вопросов, а вдруг нет ответа? Не может же учитель ошибиться. Любознательности мы ждем? Креативности? И у ребенка вашего в школе нет права на ошибку. За ошибку карают. Ошибка – двойка. Девять лет в поисках единственно правильного ответа на чужой вопрос. Инициативность говорите? Критическое мышление?

Так вот, только мы с вами можем сделать так, чтобы школа была интересной и полезной. Кроме нас никто этого не сделает, сверху эти изменения не придут. Нельзя сделать интересно по приказу. Мы только что начали, и все козыри у нас на руках. Школа, она же для этого – там взрослые, которым платят зарплату за то, чтобы вашему ребенку было интересно и полезно. Это нужно нам, нужно нашим детям, закон об образовании говорит ровно об этом, почитайте. Нам с вами осталось всего лишь разогнать морок.

А для этого сходите, пожалуйста, в школу. Вы были на уроке у своего ребёнка? Нет? Вы сходите. Вот послушайте. Мои знакомые отдали недавно сына в престижную московскую школу. Рейтинг, чистота, порядок. И попал тот мальчик в класс к заслуженной учительнице России. И чего-то мальчик этот в школу ходить не хотел совсем, а потом родители обнаружили, что по утрам кроватка у него мокрая, начал их сын писаться по ночам. Начали разбираться и выяснили, что у заслуженной учительницы был авторский педагогический прием, «стул позора». Провинившийся ученик встает на стул этот, а остальные по очереди его позорят, каждый должен высказаться. Выгнали училку конечно, хоть и не просто заслуженную выгнать.

Так вот, в школу, или садик, к своему ребенку. Нельзя? А почему? Законодательных ограничений нет. Представьте себя на месте учителя. Приходит к нему родитель, не ругаться и не просить – предложить помощь. Давайте, говорит, посижу на вашем уроке, помогу чем-то, материалы раздать, буйного утихомирить, непонятливому объясню что-нибудь. Во многих школах это безусловно приветствуется. Какие могут быть аргументы против?

А ещё предложите учителю повесить видеокамеру в классе. Не позволят? А вы скажите, это важно ребенку – урок дома пересмотреть. Скажите так: Вам, Мариванна, это тоже должно быть полезно, в знаменитой Сингапурской школе Раффлз во всех классах камеры, там все учителя пересматривают свои уроки и обсуждают их потом с коллегами и наставниками. А если заграница не указ, расскажите про нашего великого педагога и соотечественника, Шалву Амонашвили – во всех открытых им школах в классах есть камеры. А чего вы опасаетесь, Мариванна? Родители будут против? А я с ними поговорил уже. А можно еще сделать защищенный канал. А можно записывать видео на флэшку, и мы с Вами вдвоем потом запись посмотрим. Директору не покажем, ругать не будет, это только для нас с Вами.

Если вы это сделаете, сдвиг будет тектонический. Но это ещё не всё. Мы знаем, чего хотим, мы поняли, что там происходит, и теперь мы идем к директору школы свериться по целям. Если директор не хочет сделать школу интересной и полезной, дело труба. А если хочет, без нашей помощи ему не обойтись.

Сходите? Или боитесь, что директор вас не пустит на порог? Так, секундочку, вы заказчик: за вашего ребенка государство переводит в школу от 50 до 150 тысяч рублей в год (от региона к региону). И если вы ребенка оттуда заберете, у школы будет на 100 тысяч рублей меньше. У директора нет времени? А я знаком с Ефимом Лазаревичем Рачевским, директором образовательного комплекса Царицыно, у него 5000 учеников, 400 учителей, и тонны общественной нагрузки. Так вот, у него хватает времени на диалог со ВСЕМИ родителями. Он сам отвечает на их вопросы на интернет-форуме, каждую субботу два часа принимает всех желающих. Я к нему ходил. Без записи. Очереди не было, мы поговорили столько, сколько было нужно.

Идём к директору и спрашиваем, Иванпетрович, а что Ваша школа сейчас чего полезного даёт детям, и что Вам хотелось бы, чтобы давала? Простыми словами, пожалуйста, чтобы я понял. Если хотелка директора Вам понятна, спросите, как он этого добивается (есть ли в школе культура уважения, имеют ли дети право на ошибку, задают ли вопросы, что именно дети в школе делают вместе) и спросите, чем ему можно помочь. И деньги здесь, поверьте, не главное.

Я ставлю 5 к одному, что если вы захотите поговорить с директором, вы сможете это сделать. А еще 5, что вы будете первым для директора собеседником, который пришел спросить, чего ему надо и чем помочь. А ему очень нужна Ваша помощь. Потому что помощи ему ждать больше неоткуда. Вы спросите его, учителей спросите – когда система со всеми своими РАНО, методобъединениями, министерствами и рособрнадзором им помогла в последний раз делать детям интересно и полезно? Вот эти все миллиарды ему чем помогают?

Система не помогает, система требует и контролирует. И даже если придумал министр образования хорошего чего-нибудь, например, чтобы детям в школе интересно было и полезно, замминистр получит приказ обеспечить и отчитаться о:

«формировании ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде».

Это министр замминистра так попросил. А к учителю представляете, что приехало? Вы не смейтесь, это с вашими детьми закон велит так поступать. То, что я прочел – это ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт), и если его перевести, то получается, что школа должна помочь ребенку стать любознательным, самостоятельным и упорным.

В общем, надо директору помочь. Чем? Вы случаем не чиновник? Помогите тогда директору добыть из системы пользу или хотя бы от нее защититься. Система состоит из людей, и они тоже хотят хорошего, только так же, как и мы, привыкли к этому напрочь абсурдному порядку вещей. Вы финансист? Эта компетенция в школе точно хромает. Можно оптимизировать бюджет, можно подумать о возможностях экономии и пр. Вы айтишник? Вам тогда просто цены нет. У вас экзотическая профессия? Вы можете рассказать о ней старшеклассникам. Вы консультант, коуч, фасилитатор? Любому директору нужна Ваша помощь. Вам 20 лет и Вы нигде ещё не работали? Можете приходить раз в неделю как ассистент сверхзагруженного учителя и помогать ему в работе. Есть сотни способов помочь школе. Позвоните мне, если не знаете как.

Директор, конечно, может вас заболтать, задавить сразу по привычке своим авторитетом и опытом. Я вам помогу, у меня для вас проверочный вопрос. Спросите директора, зачем в его школе учителя ставят оценки. Почему мы знаем. И приведите ему такой пример: Сейчас многие учителя пользуются программой uchi.ru. Это интерактивный курс по математике для начальных классов, интересный, удобный, умный. Так вот, у них есть статистика: дети, которые попадают в школу, базовый курс первого класса проходят очень по-разному. Некоторые дети проходят за его за 40 часов, другие за 30, за 20. Много таких, что за 4 часа справляются. Статистика прошлого года на ста тысячах российских первоклашек. Спросите, за что у Вас в школе оценки моему ребенку будут ставить? За прогресс? За усилия? За абсолютный результат? А ещё спросите, как быть с тем, что все дети такие разные? А они во всем предметам настолько же разные, не только по математике. И если задумался директор, это хороший знак. Нет очевидного ответа на этот вопрос. Над этим думают сейчас во всех странах.

А если директор говорит, что у него всё хорошо, это плохой директор. Он не будет ничего менять в своей школе. А школы обязаны меняться. Их создавали по единому образцу в позапрошлом веке, и они до сих пор такие. Задача той школы – «заточить» ребенка под заказ, как детальку. Нашим детям повезло, им можно быть разными, а поэтому лучшими на свете. Школа будущего – это школа, где у каждого ученика своя образовательная траектория, где всё способствует развитию Личности. ФГОС так говорит, помните? Но школ таких пока очень мало, во всем мире процент небольшой совсем. Потому что система не умеет делать разное. Система может производить только измеримый результат, а все человеческое, живое, творческое не меряется. Так что дело за нами.

Забирайте ребенка из плохой школы. А если у вас нет такой возможности, давайте ее менять. Ищите соратников, читайте книги, врубитесь во ФГОС. Помогайте директору и учителям. Они хорошие, просто очень усталые и не верят уже, что можно иначе. А главное – не предавайте своего ребенка, оставайтесь на его стороне, помогите ему пережить этот опыт с минимальными потерями. Пусть ошибается. Пусть станет автором своей собственной, неповторимой и красивой истории. Поговорите с ним сегодня, а в понедельник в школу. Задавать вопросы и разгонять морок. У нас получится, я уверен.

К разговору с директором:

Книги:

Игорь Реморенко. «Нестандартно о стандарте» – перевод ФГОС на человеческий;

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. «Я хочу в школу» – о плохих и хороших школах;

Пол Таф. «Как дети добиваются успеха» – о том, как дети добиваются успеха;

Todd Rose. «The end of average» – о том, какие мы разные, и как мы оказались в ловушке одинаковости.

Интернет:

Mel.fm, Edutainme.ru – все новое и интересное про образование у нас и в мире

Eduparents.ru – Родительская Лига, там вы найдете соратников

Uchi.ru – курс математики, о котором я говорил

Choosetoteach.ru – сайт программы Учитель для России

P.s. Это текст выступления, а не прямое руководство к действию. Хочется сделать так, чтобы главным в системе образования был учитель, хочется ему помочь. И про камеры: если учитель понимает, что унижать и пугать детей больше не получится, дело сделано. А для этого нужно, чтобы родители сказали "стоп". Камера – хорошее дело, но отнюдь не единственный способ. Не нужно камеры по приказу директора.

P.p.s. Текст не является официальной позицией программы Учитель для России. Этот текст – моё личное мнение.

Источник: facebook.com




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Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

«Антиплагиат» и осетрина второй свежести

Константин Рудаков: «Моральный климат в среде авторов и исполнителей заимствованных диссертаций ужасный. В такой атмосфере не рождается полноценный научный труд»

«Антиплагиат» выполняет простую задачу – поиск источников заимствования в проверяемом тексте. Но вокруг системы ходят слухи и разгораются споры, её продолжают демонизировать, представляют как орудие борьбы политиков и чиновников, и даже как инструмент сексуальных домогательств преподавателей к студенткам. Писатель Михаил Лифшиц поговорил с Константином Рудаковым, чл.-корр. РАН и профессором ВМиК МГУ,стоявшим у истоков этой истории.

Игорь Федюкин: «Многие российские диссертации не выдерживают критики»

Замминистра образования о профессиональных стандартах научного сообщества и о том, почему российские ученые не стремятся участвовать в международном научном процессе

В Министерстве образования и науки Игорь Федюкин занимается научно-технической политикой, международными отношениями и вопросами подготовки и аттестации научно-педагогических кадров. Недавно именно вопросы аттестации приковали всеобщее внимание в связи со скандалами вокруг диссертаций новоиспеченного директора Колмогоровской школы при МГУ Андрея Андриянова, политиков Владимира Тора и Владимира Бурматова.

Тина Канделаки: «Политика и блогинг — это разные вещи»

Двойные тарифы ГИБДД и гражданское общество в Рунете

Канделаки работает на телевидении, ведёт активную деятельность в Общественной палате РФ, читает лекции о развитии интернета в РГГУ и руководит собственной продюсерской компанией. В интервью Тина рассказала, на чьей она стороне в истории с «кремлёвским червём», что стало с традициями чёрного пиара и как победить коррупцию в России.

«Необходимо отказаться от самой идеи производства винтиков для социальной машины»

Интервью с Дэвидом Грибблом, учителем с многолетним стажем, писателем, активистом свободного образования

Основные принципы свободного образования — уважение и вера в детей. Свободный выбор занятий. Равноправные отношения между детьми и взрослыми. Дети и учителя вместе несут ответственность и принимают участие во всех школьных делах.

Татьяна Клячко: «Учиться всю жизнь не роскошь, а необходимость»

О непрерывном образовании, неакадемических и вымирающих профессиях

Доктор экономических наук, директор Центра экономики непрерывного образования Академии народного хозяйства при правительстве РФ Татьяна Клячко рассказала «Часкору» о том, что нам ещё учиться и учиться.

Учитель Лада Сыроватко: «Новый курс возвращает учителя к роли наставника и собеседника»

Учителя возлагают большую надежду на новый школьный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»

Кандидат педагогических наук, учитель высшей категории, победитель конкурса «Лучший учитель» в рамках ПНПО (2006), обладатель медали им. Ушинского за вклад в методическую науку Лада Викторовна Сыроватко поделилась мнением о новом курсе «Основы религиозных культур и светской этики» в своём интервью «Частному корреспонденту».

Элеонора Бараль: «Наша задача — сделать всё, чтобы они чувствовали, что этот мир — это их мир»

Уникальный опыт московской школы № 299, где 15 лет практикуют инклюзивное образование без всяких государственных программ

Инклюзивное образование, то есть обучение детей с различными физическими отклонениями в классах обычных общеобразовательных школ, в нашей стране только развивается. И все проблемы, связанные с ним, интересуют как педагогов, так и родителей особых детей. А проблем множество. Это и обучение учителей, и работа с родителями, и техническое оснащение школ специальным оборудованием, а главное — подготовка той среды, в которую попадут дети-инвалиды.

Дмитрий Крымов: «Театр художника. Художник театра…»

Театр ищет выход из кризиса в новых формах

«Театр художника» ставит на первое место «картинку», создавая спектакль как череду зрительных образов. Во главу угла здесь ставятся визуальные символы, воздействующие на зрителя сильнее текста пьесы или актерской игры. Лидером такого художественного театра является Дмитрий Крымов.




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