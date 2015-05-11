Меня зовут Анна Планета!





Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

1)​ «Т2: Трейнспоттинг – 2» Д. Бойла (2017) – не понятно, что в большей степени – грустно и ностальгично или драйвово и кайфово?

2)​ «Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус» С. Шейнберга (2006) – не совсем стандартная биография Дианы Арбус, одной из родоначальников фотографии нового времени, поэта девиантов, объекта для препарирования падкой на все крайнее Сьюзен Сонтаг и отчаянной домохозяйки, начинается, кстати, как фильм ужасов от Бертона/Каро-Жёне. Но фрик-шоу ближе к «Красавице и чудовищу», чем к Линчу: вместо депрессии, барбитуратов и суицида у Дианы тут – приторный Дауни-младший (он-то хотя бы умрет, совершив до этого поездку к морю - как в «Достучаться до небес»…).

3)​ «Землетрясение» С. Адреасяна (2016) – «красотой Японии рожденный», сказал о себе в Нобелевской речи Я. Кавабата. Так и тут: при подлете к Еревану герой говорит «какая красота!» - у меня много лет заставкой на телефоне снимок Арарата из самолета. Красотой Армении, отношениями, драмой того землетрясения, узлами судеб, узелками отношений, старых конфликтов и новых примирений. Тяжелая, как судьба армянского народа, драма. Но «как жить будем? – Хорошо! Беда в одиночестве, а к нам, смотри, со всего света люди приехали!»

4)​ «Сладкий фильм» Д. Макавеева (1974) – на конкурсе красоты исследуют наличие девственности (владелица конкурса ищет избранницу для своего сына). Но с появлением «настоящего сексуального пролетария» - матроса с «Потемкина» - начинается у автора «В.Р. Мистерия организма» настоящий раблезианский трэш между Альмодоваром и Феррери и антисистемная рефлексия в духе Годара и Ходоровски – и дальше. И корабль с головой Маркса по Темзе плывет, будто Sex Pistols везет… Кароль Лор, сыграв в этой гиньольной буффонаде, потом подала на режиссера в суд, но не поняли Макавеева не только коммунисты (гетероксексуальный матросик будто шел на экранизацию Жене), но и контркультурщики – тех же кадров не невинного петтинга с детьми, лихой ситуцианистский хэппенинг или документальная съемка трупов Катыни под сладкий шансон цепляют сильнее «Рая». Почему? Потому что «давайте всегда думать об этих вещах, но не говорить» - та же протестная риторика мая 68 года от постоянного повторения лишается своего запала (режиссер понял это уже в 74-м!), как, кстати, и покаянная (это далеко не «Рай» и «Ида» и ни разу не конвенционально), а тот же венский (радикальнейший, это не российско-французский Павленский) акционизм он стебет, опять же в те же годы, по ходу еще и копрофагию «Зеленого слоника» предвосхищая между делом!..

5)​ «Идеальные незнакомцы» П. Дженовезе (2016) – итальянский средний класс. Ужин друзей. Игра в «будем читать все сообщения, все разговоры на громкой связи». И предсказуемая пьеса – мирные и уютные посиделки американскими горками летят в ад. Который – другие и мы сами. Грусть и поддержка старых, новых и всегда запутанных отношений. Только немного жаль и скучно, что большинство секретов у этих искренне любящих, дружащих людей за 40 с гаком замешаны на сексе – разве сложнее не бывает? Хотя искренне ли – как все долго живущие вместе, они предъявляют права на другого человека даже в дружбе («правильно, не знакомь их с Лучио, сохрани его для себя!»), подчиняют и рушат если не другого, то свои отношения с ним. А когда такие пьесы (единство времени, обстоятельств и закрытого помещения выдержаны) разыгрываются в формате фильма, эффект, как от взрыва, сильнее для тебя, чем на сцене для всех.

6)​ «Возвращение Бруно» Дж. Юкича (1987) – мокьюментари великого певца Бруно Радолини из The Bad Boys, без которого не было бы Beatles, рока и попа в частности. Он изобрел психоделику, замутил Вудсток, сжег студию вместе со своим первым альбомом, спал по слухам с Говардом Хьюзом и потом сбежал ото всех продавать машины в Детройте… Чтобы рассказать о таком уникуме даже на фоне проклятого поколения рока, собирается больше звезд, чем в любом фильме-мемуаре. Кто же он? Брюс Уиллис, издавший соответствующий альбом, сам тут поющий и имеющий прекрасное время. История музыки в хрустящей обертке ностальгического юмора 80-х.

7)​ «Я, Дэниэл Блейк» К. Лоуча (2016) – остросоциальное английское кино. Она не получит пособие для себя и детей, потому что опоздала к куратору. Он – нетрудоспособен после сердечного приступа, но тоже не получит, потому что сорвался от глупых вопросов проверяльщика. Он не может подать апелляцию, потому что их подают только онлайн, а он на все рабочие руки, но не в ладах с компьютером. Талоны на питание, санкции в центре социальной защиты за неправильный поиск работы, похороны для бедных в самое дешевое время, в 9 утра – и маленький человек становится все меньше… Система бьет даже не бесчувствием, но бюрократизмом, ошибками, зашоренностью, что больнее жестокости. И «виват, сэр Дэниэл Блейк!»