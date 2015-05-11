Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 09:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/mentalizatsiya_i_sposobnost_lyubit_42745"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201711/392_300_42745_comicnyt-rachellevit_1000_100.jpg" width=206 alt="Ментализация и способность любить" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://zozhnik.ru/16-priznakov-dushevnogo-zdorovya/>zozhnik.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Ментализация и способность любить</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">16 признаков душевного здоровья</font></em></span></p><p>Фрейд считал основными признаками психического здоровья (и основными целями психоанализа) способность любить и способность работать. Нэнси Мак-Вильямс добавляет: и способность играть. <a href="http://www.chaskor.ru/article/mentalizatsiya_i_sposobnost_lyubit_42745">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Фрейд считал основными признаками психического здоровья (и основными целями психоанализа) способность любить и способность работать. Нэнси Мак-Вильямс добавляет: и способность играть.

Внимание! Это не тест. Нельзя отметить галочкой все пункты из списка и быть уверенным в том, что вашему психическому здоровью ничто не угрожает. «Да, выработанные мною принципы ориентированы на широкую публику, но это лишь попытка объяснить людям, к чему стремятся терапевты, работая с пациентами, – уточняет психоаналитик Нэнси Мак-Вильямс. – Чтобы получить эти ориентиры, я изучила и суммировала знания, накопленные в психологической литературе за сто лет. А заниматься этим я стала, когда заметила тенденцию называть исчезновение симптома излечением. К примеру, в научных кругах часто обсуждается, удалось ли снизить уровень тревожности пациента, насколько и сколько сессий для этого понадобилось. Увы, при таком походе теряется из виду, что когда идет работа с пациентом, уровень его тревожности может не только понижаться, но и повышаться, когда терапевт, например, пробует новый подход».

У каждого человека могут присутствовать в разной степени эти 16 элементов психического здоровья. Есть определенные закономерности и взаимосвязи между, например, типом личностной организации и «пробелами» в этом списке. Перечисленные элементы психического здоровья не являются однозначным строгим эталоном, скорее — ориентиром, который, впрочем, каждый вправе сам для себя выбрать. Ведь речь идет об очень тонких материях. И сама Нэнси на вопрос, что же все-таки является нормой, смеясь, ответила: «О-о-о, если бы я только знала!».

1. Способность любить

Способность вовлекаться в отношения, открываться другому человеку. Любить его таким, какой он есть: со всеми недостатками и достоинствами, без идеализации и обесценивания. Это способность отдавать, а не брать. Это касается и родительской любви к детям, и партнерской любви между двумя взрослыми людьми.

2. Способность работать

Этот пункт не столько о способности устроиться на работу, ходить на нее и получать зарплату, а, в первую очередь, о способности создавать и творить то, что ценно для человека, семьи, общества. Людям важно осознавать, что то, что они делают, имеет смысл и значение и для других. Это способность привносить в мир что-то новое, реализация творческого потенциала.

3. Способность играть

Здесь речь идет как о прямом смысле игры, так и о способности взрослых людей играть словами, символами. Это возможность использовать метафоры, иносказания, юмор, символизировать свой опыт и получать от этого удовольствие.

4. Безопасные отношения

К сожалению, нередко люди состоят в насильственных, угрожающих, зависимых, одним словом, нездоровых отношениях. Джон Боулби выделял три типа привязанности: нормальную, тревожную и избегающую. Впоследствии выделился еще один тип привязанности — дезорганизованный (D-тип): такие люди «прилипают» к объекту привязанности и одновременно «кусают» его.

Нарушения привязанности — весьма распространенное явление. Хорошая новость в том, что тип привязанности можно изменить. Для этого подходит психотерапия (от двух и более лет). Так же возможно изменение типа привязанности и при наличии стабильных, безопасных, длительных (более 5 лет) отношений с партнером.

5. Автономия

Автономия опирается на чувство собственной силы и независимости. Часто люди делают не то, чего на самом деле хотят. Они даже не успевают «выбрать» (прислушаться к себе), чего же им хотеть. При этом иллюзорно автономия может смещаться на другие области жизни. Например, пациенты, страдающие от анорексии, зачастую пытаются контролировать хоть что-то, что им кажется доступным, выбирая при этом вместо своих желаний собственный вес.

6. Постоянство себя и объекта или концепция интегрированности

Это способность оставаться в контакте со всеми сторонами собственного Я, чувствовать конфликт и при этом не расщепляться. Сюда входит и способность выносить разные состояния сознания в одно и то же время. Например, амбивалентные чувства к одному человеку: одновременно гнев и любовь, раздражение и нежность. Способность описывать в целостности себя и других. Не «он чудовище» или «я отвратительный», не «он идеальный» или «я само совершенство», а во всей полноте качеств, с плюсами и минусами, сильными и слабыми сторонами.

Одним из нарушений этого пункта может быть нападение на собственное тело, когда оно бессознательно не воспринимается, как часть себя. Оно становится чем-то отдельным, что можно заставить голодать, бить или резать.

7. Способность восстанавливается после стресса (сила Эго)

Если у человека достаточно силы Эго, то, когда он сталкивается со стрессами, он не заболевает, не использует для выхода из него только одну ригидную защиту, не срывается. Он способен самым лучшим способом адаптироваться к новой ситуации.

8. Реалистичная и надежная самооценка

Такой человек видит свои недостатки, но относится к себе в целом хорошо. Он способен учиться на ошибках, потому что может признавать их и не подвергать себя жестокой критике. Он может требовать от себя работы по самосовершенствованию, но не требует невозможного совершенства, дружелюбен к себе.

9. Система ценностных ориентаций

Важно, чтобы человек понимал этические нормы, их смысл, при этом был гибок в следовании им. В 19 веке говорили о «моральном безумии», что сейчас называют скорее антисоциальным расстройством личности. Это серьезная проблема, связанная с непониманием, нечувствованием человеком различных этических, моральных и ценностных норм и принципов. Хотя в то же время у таких людей могут быть сохранны другие элементы из данного списка.

10. Способность выносить накал эмоций

Выносить эмоции — значит уметь оставаться с ними, чувствовать их, при этом не действуя под их влиянием. Это также одновременная способность оставаться в контакте и с эмоциями, и с мыслями — своей рациональной частью.

11. Рефлексия

В быту — способность посмотреть на себя со стороны. Люди с рефлексией могут увидеть, что именно является их проблемой и, действуя мягко, но эффективно, решить ее максимально экологичным способом.

12. Ментализация

Обладая этой способностью люди способны понять, что другие — это совершенно отдельные личности, со своими особенностями, личностной и психологической структурой. Такие люди видят разницу между тем, что они чувствуют себя обиженными после чьих-то слов и тем, что на самом деле другой человек не хотел их обидеть. Обида, скорее, вызвана их личным, персональным опытом и личностными особенностями, а не злым умыслом другого.

13. Гибкость в использовании механизмов психологической защиты в соответствии с обстоятельствами

Патология заметна, когда на все случаи и в различных ситуациях у человека срабатывает только один тип защиты.

14. Баланс между ориентированностью на себя и ориентированностью на социум

Люди, не достигшие равновесия в этом отношении, как в ту, так и в другую сторону, имеют признаки депрессии. В одном случае это будет одиночество и экзистенциальное отчаяние, в другом — «я плохой, со мной что-то не так».

15. Чувство витальности

Способность быть и чувствовать себя живым. Винникот писал, что человек может нормально функционировать, но при этом быть как будто неживым.

16. Способность скорбить и принимать безнадежность

Это про способность искренне и честно грустить, испытывать скорбь в связи с тем, что невозможно изменить. Принятие своей ограниченности и оплакивание того, чего бы нам хотелось иметь, но его у нас нет.

Источник: zozhnik.ru





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