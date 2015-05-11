Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 1 мая 2017 года, 03.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/mehanika_sudby_41881"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41881_meetings-1149198_960_72.jpg" width=206 alt="Механика судьбы" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Светлана Скарлош для <a href=http://kot.sh/statya/3337/mehanika-sudby>«Кота Шрёдингера»</a></b></span> <span style="font-size: large;">Механика судьбы</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как найти мужчину/женщину/себя</font></em></span></p><p>— Где люди знакомятся? Я не понимаю. Мне кажется, это почти невозможно. Ну не вый­дешь же на улицу с плакатом: «Ищу мужа!» — женщина на приёме у психотерапевта (то есть у меня) хихикает, смущается, трёт нос. Между прочим, такие случаи бывали. И плакаты, и объявление на заднем стекле автомобиля с номером телефона. А что? Если не замужество, то хотя бы повод повеселиться. <a href="http://www.chaskor.ru/article/mehanika_sudby_41881">Подробнее</a></p><br clear="all" />





— Где люди знакомятся? Я не понимаю. Мне кажется, это почти невозможно. Ну не вый­дешь же на улицу с плакатом: «Ищу мужа!» — женщина на приёме у психотерапевта (то есть у меня) хихикает, смущается, трёт нос. Между прочим, такие случаи бывали. И плакаты, и объявление на заднем стекле автомобиля с номером телефона. А что? Если не замужество, то хотя бы повод повеселиться.

Эта тема тревожит и мужчин, и женщин, но чаще всего ни те ни другие в этом не признаются. Потому что есть такое предубеждение: у «нормальных» людей пара ­образуется сама собой, знакомства происходят чудесно и непроизвольно; а если этого не случается, значит, с человеком что-то не так, он недостаточно хорош. Попытки же наладить личную жизнь «в ручном режиме», то есть целенаправленный поиск партнёра, прямо указывают, что человек лох. И тогда появляются конструкции типа: «Никого рядом нет. Все нормальные женаты, а ненормальные мне не нужны», «В интернете одни придурки», «Да мне никто не нужен. Самой намного лучше».

— Да-да, — подтверждает клиентка, — всё так и есть. Одиноким быть стыдно. Стыдно не иметь красивой, кинематографичной истории любви. Более того, только сама собой случившаяся встреча кажется настоящей. Ведь это судьба, а не твой собственный выбор.

Вообще-то, выбор, тем более собственный, — это и есть судьба, думаю я. Но интересно другое: как эта ­самая судьба устроена, механика её какова. Вот, например, хочет девушка замуж. Год, два, десять, а жениха всё нет. «Не судьба», — говорит. (Кстати, лингвисты считают, что идиома «не судьба» — это нечто уникальное, свойственное только русской культуре, непереводимое.)

Но тут выясняется, что работает она в женском коллективе, в социальных сетях её нет, из увлечений — макраме, йога и вечерние пироги с мамой. Судьбе в этом случае нужно тройное сальто сделать, чтобы парня в её жизнь заслать. Другое дело, если девушка социально активна, в её окружении полно мужчин, но она почему-то влюбляется только в женатых… Или ни в кого не влюбляется, потому что обесценивает мужчин прежде, чем намечается риск близких отношений. Судьбе бы, по-хорошему, в этом случае девушку сначала к психологу направить, а потом уже с кем-то соединять.

— Ну хорошо, нужно место для встречи. Где я могу встретить мужчину? Например, в поезде или в самолёте, — говорит клиентка. — Но как начать разговор? «Здравствуйте, давайте познакомимся?» Бред.

Конечно, думаю я, судьба тут может пригодиться. Например, уронить мужчину на девушку в момент, ­когда самолёт войдёт в зону особо бурной турбулентности. Ну, или хотя бы чемодан её с полки пусть упадёт, а он его поймает на лету.

Но можно и самой соорудить повод для знакомства: попросить помощи, завязать разговор, и если получается, продолжить. Конечно, нет гарантии, что это знакомство перерастёт в отношения. Но если не знакомиться ни с кем, то есть гарантия, что отношений не будет.

— Ещё одна проблема — тема для разговора, — продолжает рассуждать клиентка. — Надо уметь мужчину заинтересовать. А как? Рекламировать себя? Говорить о том, что ему интересно? А что ему интересно? Откуда я могу знать — может, он астрофизик, а может, художник, и это совершенно разные интересы.

— А что тебе интересно? — спрашиваю.

— Художник он или астрофизик, — смеётся. — Интересно, кто он. Какой. Интересно, что он любит, а чего терпеть не может. Какую музыку слушает, о чём мечтает. Интересно, что мне в нём понравится, а что нет. И что я ему сама рассказала бы — тоже интересно. Пока не знаю.

— Я думаю, этого достаточно, чтобы собирать чемодан. Может, он уже в аэропорту — готовится сесть в тот же самолёт, на соседнее кресло. В конце концов, и судьба должна что-то сделать. Не всё же собственноручно.

P. S.Этот текст написан на основе реальной психотерапевтической сессии, с согласия клиентки. Разумеется, приведены лишь некоторые фразы из разговора, а не дословная расшифровка беседы.

P. P. S.Да, этот текст о том, как женщина ищет мужчину. Но не надо подозревать нас в сексизме. Примерно то же можно написать о том, как мужчина ищет женщину.

Источник: kot.sh





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