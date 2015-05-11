Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 10 октября 2017 года, 15:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/med_dorozhe_zolota_42550"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42550_1_.jpg" width=206 alt="Медь дороже золота?" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Лилия Ященко</b></span> <span style="font-size: large;">Медь дороже золота?</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">В Туле проходит VII Международный музыкальный фестиваль медного духового искусства BRASS DAYS</font></em></span></p><p>«Вчера в Туле был такой классный концерт! Открыли фестиваль BRASS DAYS под руководством дирижёра и трубача Владислава Лаврика, а солировал пианист Борис Березовский», – услышали мы с дочерью, стоило лишь переступить порог родной музыкальной школы. Вот так-то! Пока мы доехали от Тулы до Москвы на машине со скоростью 120 км/ч, «сарафанное радио» уже известило в первопрестольной о том, что открытие фестиваля BRASS DAYS прошло на ура! <a href="http://www.chaskor.ru/article/med_dorozhe_zolota_42550">Подробнее</a></p><br clear="all" />





«Вчера в Туле был такой классный концерт! Открыли фестиваль BRASS DAYS под руководством дирижёра и трубача Владислава Лаврика, а солировал пианист Борис Березовский», – услышали мы с дочерью, стоило лишь переступить порог родной музыкальной школы. Вот так-то! Пока мы доехали от Тулы до Москвы на машине со скоростью 120 км/ч, «сарафанное радио» уже известило в первопрестольной о том, что открытие фестиваля BRASS DAYS прошло на ура!

«Рахманинов был создан из стали и золота: сталь в его руках, золото – в сердце».

Пианист Иосиф Гофман

Russian Geographic: Tula – Moscow

VII Международный музыкальный фестиваль медного духового искусства BRASS DAYS проходит в Туле во второй раз, тогда как предыдущие фестивали проводились лишь в Москве. «Расширяем географию», – оптимистично заметил инициатор и художественный руководитель фестиваля Владислав Лаврик. Судя по разнообразию афиш, в Туле весьма оживлённая культурная жизнь, и даже на таком ярком фоне фестиваль BRASS DAYS стал важным и главное – ожидаемым событием. «Идея фестиваля – привлечь интерес публики к медным духовым и вообще ко всем духовым инструментам. Ведь они могут быть невероятно красивы и важны – как в составе оркестра, так и в сольном звучании. Другая идея – сделать сильной отечественную школу духовых инструментов, чтобы её воспринимали наравне с нашей уважаемой во всём мире фортепианной, струнной или вокальной школами. Третья идея – представить публике не только любимые ею произведения, но и редкостные и даже новые сочинения современных композиторов – Владислава Агафонникова и Игоря Рехина, например. Сегодняшний концерт-открытие полностью рахманиновский. Я рад, что партию фортепиано в Концерте № 2 исполнит блистательный пианист Борис Березовский, а во втором отделении Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» представит монументальное полотно – Симфонию № 2, где довольно объёмная партия принадлежит медным духовым инструментам. Как дирижёр я хотел бы, чтобы публика почувствовала, что медные духовые так же важны, как и остальные инструменты симфонического оркестра», – сказал за несколько минут до начала концерта Владислав Лаврик.

Мастер-классы мастеров

Программа фестиваля BRASS DAYS в Туле в течение трёх дней была насыщенной: перед вечерними концертами профессиональная музыкальная публика днём посещала мастер-классы, которые для учащихся местных музыкальных учебных заведений проводили Борис Березовский (фортепиано), Владислав Лаврик (труба) и Анастасия Тимошенко (скрипка).

Художественный руководитель фестиваля Владислав Лаврик сказал: «Я хочу поблагодарить наших друзей и партнёров, помогающих нам проводить фестиваль в Туле. Эти люди хотят воспитать культурных детей, чтобы они стали образованной частью общества, с кем им предстоит жить и работать. Я, например, считаю уникальным для нашего фестиваля событием то, что музыкант мирового масштаба Борис Березовский согласился дать мастер-класс детям. Вот если бы я был ребёнком, лишь один урок выдающегося исполнителя стал бы для меня стимулом достичь большего!»

На мастер-классе Борис Березовский проявил себя как педагог чрезвычайно деликатный. Допустим, студентке, исполнявшей рахманиновскую прелюдию до-диез минор, говорил правой рукой ярче выводить верхний голос и об аккордах в левой руке: «Здесь добавь объёма». И тут же сам себя одёргивал: «Впрочем, это вопрос интерпретации». Известный пианист давал юным музыкантам свободу для самостоятельного осмысления произведения, оставлял воздух и пространство для импровизации внутри заданного автором нотного текста. Ведь сам Березовский – это же человек-импровизация, как в музыке, так и в жизни. Когда другая студентка играла пьесу П.И. Чайковского «Шалунья», из уст мэтра прозвучала очень важная фраза: «Здесь должно быть больше характера, нежели текста». Понятно, что нотный текст должен быть выучен, как само собой разумеющееся, но главное – это всё же характер произведения, о чём мы играем, какой персонаж, какой образ создаём звуками. Ведь Березовский – натура артистическая, очень любит театр, потому и в музыке создаёт яркие образы, которые, вероятно, видит в своём воображении в момент исполнения.

«Это было бы невозможно, если бы не было так гениально!»

Рассказывали, что Александр Гольденвейзер, прослушав на Международном конкурсе им. П.И. Чайковского его же Концерт № 1 несколько раз подряд в исполнении многих конкурсантов, обессиленно прислонился к стене и сказал: «Слушать это десятки раз было бы невозможно, если бы это не было так гениально!» То же самое можно сказать и про Концерт № 2 Рахманинова – шедевр, рождённый после глубочайшей депрессии, которая граничила с уходом композитора из жизни. Он словно бы опустился на самое дно реки, чтобы, оттолкнувшись, вынырнуть с новой жаждой жить. Эта энергия и воля к жизни звенит в каждой ноте гениального сочинения Рахманинова, которое многие считают его творческой вершиной.

Пианист Борис Березовский находится на Олимпе профессионализма. Как справедливо написано на одной из его зарубежных афиш – Titan of the Piano. Надпись на афише отражает не только мощный звук пианиста, но и богатство любых подвластных ему нюансов. В XIX веке таким титаном был разве что Лист, первым в мире доказавший, что рояль по разнообразию звуковой палитры способен соперничать с десятками инструментов симфонического оркестра. Как известно, в Концерте № 2 роли солирующего фортепиано и оркестра равнозначны, поэтому чтобы выдержать заведомо неравный бой с оркестром – один против ста, солисту надо быть действительно титаном.

Рояль Борис Березовский попросил развернуть «хвостом» в зал. При такой постановке инструмента публика лишается удовольствия видеть не только руки, но подчас даже лицо пианиста (пульты загораживают). Зато так удобно солисту: не надо поворачивать голову, чтобы увидеть важные дирижёрские жесты, прекрасно видно концертмейстеров первых скрипок и виолончелей, а для Березовского, как выяснилось, визуальный контакт с оркестрантами очень важен.

Во второй лирической и нежной части концерта, когда на фоне плещущихся как ручей фортепианных пассажей звучит соло флейты, а затем эту же тему изящно и нежно проводит кларнет, становится очевидным стремление дирижёра Владислава Лаврика продемонстрировать важность каждого инструмента в оркестровой партитуре. В небольшом уютном концертном зале Тульской филармонии все оркестровые краски словно бы выкристаллизовались, а волны динамических оттенков прозвучали отчётливо и внятно.

После бесконечных оваций вторую лирическую часть концерта сыграли на бис, а потом солиста и дирижёра поклонники осыпали цветами.

Поют боевые рога!

Концерт № 2 – это картина мирной России, с церквушками и колокольнями, их мажорными перезвонами и большим бронзовым колоколом, который с первых тактов печально и непременно звонит по тебе… Это Россия с тропинками, ручейками, реками и неоглядным, бескрайним и великим степным простором, на который смотрел Рахманинов в любимой своей Ивановке Тамбовской губернии, в сельце Красненькое Воронежской губернии, где и начал писать этот концерт… В Симфонии № 2 композитор тоже изображает Россию, но уже иную – суровую, предреволюционную. Он закончил работу над оркестровкой этого сочинения в январе 1908 года, а начал ещё в 1906 году, находясь сначала в Италии, затем Германии. Вероятно, поэтому в каждом звуке Симфонии № 2 слышится рахманиновская ностальгия по родным холмам, речушками и перелескам. Во второй части возникает образ русской «тройки», скачущей по бесконечным заснеженным полям: ударные инструменты бубен и колокольчики (glockenspiel) символизируют бубенцы. Звуки труб и тромбонов вызывают ассоциации к блоковской «Снежной маске», где поэт слышал голос «боевого рога»:

Оставь тревоги,

Метель в дороге

Тебя застигла.

Ласкают вьюги,

Ты – в лунном круге,

Тебя пронзили снежные иглы!

Из снежного зала,

Из надзвёздных покоев

Поют боевые рога!

Тревожные и призывные звуки меди, эти поющие «боевые рога» – словно предвестники грядущих российских революций и войн, звуки суровых маршей и далёких военных походов… Духовые инструменты публика воспринимала буквально, затаив дыхание. По ауре и реакции зала чувствовалось, что собрались знатоки, люди, не понаслышке знающие о высочайшей сложности звукоизвлечения на духовых инструментах и потому способные оценить качественное исполнение. И дирижёр Владислав Лаврик действительно сделал каждый звук духовых инструментов поистине золотым! Весь Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» Юрия Башмета состоит из супер-профи, поэтому открытие Фестиваля медного духового искусства BRASS DAYS было обречено на успех.





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