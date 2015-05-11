Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 13 марта 2017 года, 03.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/materi_bez_sna_instruktsiya_dlya_teh_kto_nedosypaet_41659"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41659_son-670x35.jpg" width=206 alt="Матери без сна: инструкция для тех, кто недосыпает" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://womo.ua/materi-bez-sna-poshagovaya-instruktsiya-ot-morskogo-kotika-dlya-teh-kto-nedosyipaet/>womo.ua</a></b></span> <span style="font-size: large;">Матери без сна: инструкция для тех, кто недосыпает</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Исследования и тактика выживания в условиях нехватки сна</font></em></span></p><p>Новыми научными данными подтвержден факт, давно известный матерям: они страдают от нехватки сна. А их мужья — обычно нет. Так утверждает недавно опубликованное исследование Университета Южной Джорджии. <a href="http://www.chaskor.ru/article/materi_bez_sna_instruktsiya_dlya_teh_kto_nedosypaet_41659">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Новыми научными данными подтвержден факт, давно известный матерям: они страдают от нехватки сна. А их мужья — обычно нет. Так утверждает недавно опубликованное исследование Университета Южной Джорджии.

Исследователи проводили опрос по телефону, охватив 5805 человек в США. Вопросы были такими: сколько часов в сутки вы спите (при этом 7-9 часов считается достаточным, а меньше 6 — недостаточным для полноценного отдыха), сколько дней за последний месяц вы чувствовали себя уставшими, респонденты также должны были указать возраст, пол, расу, образование, семейное положение, количество детей, уровень дохода, индекс массы тела, уровень физической активности, характер работы и храп — все это считается потенциальными факторами, приводящими к нехватке сна.

Основной фактор нехватки сна

У всех 2908 женщин в возрасте до 45 лет, которые спали недостаточно, исследователи выявили один единственный общий фактор недосыпа — наличие детей. Причем каждый ребенок увеличивает недосып на 50%. Только 48% женщин этой возрастной категории, у которых есть дети, спят 7 часов и больше, среди женщин этого возраста без детей — 62%. Никакие другие факторы не были причиной недостаточного сна у женщин до 45 лет. Нехватка сна проявляется чувством усталости: женщины до 45 лет говорили о 14 и больше днях в месяц, когда они чувствуют себя уставшими, женщины этого же возраста, у которых нет детей, в среднем устают 11 дней в месяц. При этом фактор наличия детей никак не связан с недостатком сна у мужчин. Доктор Салливан, руководитель исследования подчеркивает, что «достаточный сон — ключевой компонент общего здоровья, его недостаток может сказываться на сердце, психике и весе».

Военные делятся секретами эффективности в условиях недосыпа

Бывший «морской котик» Джон МакГуайр не только выжил в «адскую неделю» — пятидневное испытание на силу и выносливость, когда на сон отводится только 4 часа в сутки, но и справился с ролью отца пятерых детей. Теперь он популярный мотивационный спикер и основатель программы «SEAL Team Physical Training program». Вот его советы о том, как продолжать функционировать, если «покой нам только снится».

Правильный настрой

Это вызов. Такой период. Испытание. И оно не будет длиться вечно. Это надо пережить.»Вы не можете себе позволить быть невнимательными или недисциплинированными. Будьте уверены в том, что вы справитесь», — говорит МакГуайр. Все это касается и «морских котиков», и руководителей, и родителей.

Командная работа

«В бою нехватка коммуникации может стоить людям жизни», — предупреждает МакГуайр. Ночные кормления и смены памперса не так опасны, но правило то же самое: оставайтесь спокойны и работайте командно. Недосып делает нас раздражительными, но вы повторяйте себе: «Я не выспалась, но я люблю мою семью, я буду следить за своими словами». Если вы чувствуете, что сорвались, потому что недосып убивает вас, скажите другому члену команды: «Извини, я не в себе, потому что падаю с ног».

Сначала позаботьтесь о себе

Вы помните о правилах на самолете? При возникновении аварийной ситуации сначала наденьте кислородную маску на себя, а потом на всех остальных, включая детей. Потому что если вы нарушите это правило, вы потеряете сознание и все погибнут. МакГуайр советует составлять как можно более детальное расписание дня, включая в него и физическую нагрузку, которая уменьшает стресс, помогает спать лучше и способствует выработке эндорфинов — гормонов счастья.

Не пытайтесь быть героем

МакГуайр так комментирует утверждения людей о том, что 20-минутный сон делает нас еще более уставшими: «Я видел ребят, которые спали в самолете, который крутило турбулентными вихрями, которые спали на голой земле или даже стоя. Спите где угодно и сколько можете. Сон, как вода, он вам необходим, когда вы в нем нуждаетесь».

Чувствуйте, где предел возможностей

Недосып приводит не только к мешкам под глазами. Ваше терпение истощается катастрофически быстро, вы набрасываетесь на нездоровую пищу и вообще становитесь не в себе. Поэтому ограничьтесь тем, что вы должны делать в первую очередь. Это и есть истинное лидерство. Подумайте, что будет, если вы заснете за рулем с ребенком в машине?

Источник: womo.ua





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