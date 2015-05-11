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Елена Бухтеева, diletant.media   воскресенье, 23 октября 2016 года, 17.00

Мария Стюарт: тень английского престола
О том, как шотландская королева умудрилась настроить против себя даже самых близких соратников, и почему она не стала спасать свою жизнь


«Казнь Марии Стюарт», Александр Денис Абель-де-Пиожоль
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Городские легенды. Часть III: Глазго


Король, который не смеялся




На эшафот Марию Стюарт привели ее права на английский престол. Отказываться от них она не собиралась, что не давало покоя ее двоюродной сестре, королеве Англии Елизавете I. Прибавьте к этому давнюю личную вражду, громкий скандал из-за любовной связи и серьезные дипломатические просчеты, допущенные Марией, – смертной казни было не избежать.

Марионетка в руках знати

Династия Стюарт — не про то, как править долго и счастливо. Это про то, как стать жертвой своих противников (Яков I и Яков III), умереть на поле боя (Яков II и Яков IV) или встретить конец в полном одиночестве, впав в депрессию после крупного военного поражения (Яков V).

Интриги вокруг Марии Стюарт развернулись почти сразу после ее рождения. Девочка была коронована еще до того, как ей исполнился год, 9 сентября 1543-го. Король Англии Генрих VIII, рассчитывая на объединение двух государств, предложил заключить соглашение о женитьбе Марии и его сына Эдуарда. В соответствии с ним, Мария в возрасте 10 лет должна была уехать в Англию и жить там до свадьбы. В договоре был прописан один щекотливый момент: если девочка скончается до достижения 10 лет, вся полнота власти переходит к Генриху VIII. Между тем, монарх к этому моменту уже казнил двух своих жен. Взвесив риски, шотландский парламент взял курс на сближение с Францией. Разгневанный Генрих VIII потребовал выдачи ребенка и направил в Шотландию свои войска. Мария в этот момент укрывалась вместе с матерью в замке Стирлинг. Разорительная для Шотландского королевства война затянулась на 8 лет (1543−1551).

Тем временем девочку сосватали дофину Франции Франциску. 5-летнюю Марию из объятого войной королевства увезли в Париж. Здесь она получила прекрасное образование; для ясного, пытливого ума учеба не представляла никакой трудности. В 1558-м состоялась пышная свадьба Марии и Франциска.

Брак продлился всего два года: французский король скончался, и Стюарт вернулась в Шотландию. С этого момента ее безмятежная жизнь закончилась.

Одна корона на двоих

В 1558 году на английский престол взошла Елизавета I, дочка Генриха VIII. Мария же с детства пребывала в уверенности, что законной наследницей является только она и никто другой (Стюарт приходилась правнучкой Генриху VII). Кстати, ее имя даже не значилось в завещании Генриха VIII, но это не поколебало уверенность Марии в своих правах.

Она не признала королеву, более того, намеренно предприняла шаги, которые испортили ее отношения с Елизаветой. Так, еще в годы замужества с Франциском II супруги включили в свой герб английскую корону, а все бумаги Мария подписывала как королева Франции, Шотландии, Англии и Ирландии. Шаг недальновидный — из-за этих «поддразниваний» Стюарт нажила себе врага. Заявив о своих правах, она стала для Елизаветы I угрозой. Этого английская королева допустить не могла. Мария упустила реальный шанс получить власть — сделать это можно было только с оружием в руках, заручившись поддержкой шотландской и французской армий. Нужно принимать в расчет, что Марии симпатизировало католическое население Англии. Елизавету же многие называли еретичкой, а права на престол оспаривали (ее мать Анну Болейн казнили по обвинению в государственной измене).

Вернувшись в Шотландию после смерти супруга, Мария окунулась в политическую борьбу. Незадолго до этого в королевстве разгорелась революция; поводом к ней послужил курс ее матери, регента и яростной католички Марии де Гиз. Протестанты заручились поддержкой английских войск и получили щедрые пожертвования от Елизаветы I. Все это, конечно, не принесло мир двум королевам. Камнем преткновения стал Эдинбургский мирный договор (1560); в соответствии с ним, Мария должна была отказаться от прав на английский престол. Стюарт предложила поправку: она подпишет договор, если Елизавета I подтвердит права ее преемства. В итоге документ так и не был ратифицирован.

Без сомнения, королева Шотландии вынесла уроки из ошибок своей матери. В остром противостоянии католиков и протестантов она заняла нейтралитет. Мария считалась с победой протестантов в революции, на высокие должности она «продвигала» и тех, и других. Вопросы внутренней политики королева доверила графу Морею (Джеймсу Стюарту), который разделял взгляды протестантов. Эта тактика была единственно верной: дальнейшие религиозные распри серьезно ослабили бы Шотландию. В первые несколько лет после возвращения домой Стюарт вообще дистанцировалась от политики, и это тоже было мудрым решением. От королевы, которую привыкли видеть марионеткой в руках регентов, только и требовалось, чтобы плясать на балах и радовать подданных своей красотой и юностью. Этим она и занималась.

А еще начала подыскивать себе нового жениха, и здесь открывается новый виток ее вражды с Елизаветой I. То ли шутки ради, то ли серьезно английская королева предложила ей кандидатуру своего бывшего любовника Роберта Дадли. Мелкого аристократишку без грамма королевской крови и намека на какие-либо таланты. Чтобы Стюарт вышла за человека, пределом мечтаний которого было заведовать королевской конюшней (именно такую должность Дадли занимал при дворе Елизаветы I)? Такого просто не могло произойти.

Мария оскорбилась, но в итоге избранника себе нашла не лучше. Им стал двоюродный брат королевы лорд Дарнли, совершенно неспособный к государственным делам. Елизавета I незамедлительно отреагировала на этот брак, бросив мать Дарнли в тюрьму. Стюарт довольно быстро разочаровалась в своем супруге — тщеславном, самоуверенном мужчине, который превыше всего ценил собственный комфорт. Охладев к Дарнли, королева приблизила к себе итальянца Давида Риччо. Протестанты спланировали его убийство и осуществили его на глазах Марии, которая на тот момент находилась на пятом месяце беременности. Любящий супруг был посвящен в подробности заговора и удерживал Стюарт, чтобы она не бросилась на помощь. Риччо ударили ножом больше 50 раз.

Через год после смерти итальянца был убит лорд Дарнли. Вероятнее всего, это дело рук протестантов. Они добились своего. Авторитет королевы пошатнулся даже среди ее ближайших союзников — они были убеждены, что Мария организовала убийство своего мужа. Елизавета I писала ей с нескрываемым злорадством: «Я бы предала долг вашего любящего друга, если бы не сообщила, о чем говорит весь мир. Мужчины говорят, что вместо поиска убийц вы смотрите сквозь пальцы, как они спасаются. Но я, смею вас уверить, не допускаю подобной мысли… Я отношусь к вам так же, как относилась бы к собственной дочери».

Любопытно, что в 1993 году Королевское общество Эдинбурга вновь расследовало это таинственное убийство. Историки пришли к выводу, что супруга была непричастна к делу. А вот в 1567-м, чтобы снять с себя подозрения, Марии не следовало заводить себе нового фаворита. Однако вместо того, чтобы погрузиться в скорбь, она спустя три месяца после кончины Дарнли вновь вышла замуж. Ее избранником стал граф Босуэлл. Во-первых, он обвинялся в убийстве лорда, а во-вторых — был католиком. Эту ошибку Марии Стюарт простить не могли. Протестанты воспользовались удобным шансом, чтобы свергнуть королеву. Она была вынуждена отречься от престола в пользу сына Якова и бежала в Англию.

И здесь Мария совершила еще один промах: она доверила свою судьбу Елизавете I. Положившись на ее волю, Мария подписала себе смертный приговор. Елизавета I инициировала расследование убийства Дарнли. При этом она пообещала: вне зависимости от его итога Стюарт вернется в Шотландию королевой. С юридической точки зрения Елизавета вообще не имела права начинать это расследование. По его результатам Марию не признали виновной или невиновной, но оставили под стражей.

Последовали годы заточения. Оставалась надежда на сына, Якова I, но корреспонденция с ним закончилась, едва начавшись. В 1583-м был раскрыт заговор против Елизаветы I, в котором фигурировало имя арестантки. Мария, между тем, так и не отказалась от своих прав на английский престол.

В 1584-м лорды-протестанты присягают на верность Елизавете и обещают предать смерти любого, кто посмеет готовить против нее заговор; та же кара ждет того, в чью пользу замышляли измену. Парламент принимает соответствующий закон. Чтобы отдать Марию Стюарт в руки суда, остается дождаться повода.

Заговоры не научили арестантку действовать хитрее, и в заточении она завязала опасную переписку с Энтони Бабингтоном. Он возглавлял заговор с целью свержения Елизаветы и воцарения Марии. Наверняка заключенная догадывалась, что ее корреспонденцию могут перехватить, но все же не теряла надежду на спасение. Письма оказались в руках Елизаветы I.

Начался процесс. Марию Стюарт признали виновной в подготовке заговора против королевы. Несмотря на давление парламента, Елизавета I откладывала подписание смертного приговора, опасаясь реакции европейских монархов. 1 февраля 1587 года договор все же был подписан. «Я прошу Ваше величество… назначить казнь не где-нибудь в укромном месте, но на глазах у моих слуг и других очевидцев, дабы они могли потом свидетельствовать, что я осталась верна истинной церкви, и тем защитить мою кончину», — писала Мария Стюарт Елизавете I. Ее казнили спустя неделю после вынесения смертного приговора. Английская королева отказалась выполнить последнюю волю Марии — похоронить ее во Франции.

Источник: diletant.media




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Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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