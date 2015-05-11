Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 23 октября 2016 года, 17.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/mariya_styuart_ten_anglijskogo_prestola_41057"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201610/392_300_41057_adfdbb83e7c13247c41310284b53ee4.jpg" width=206 alt="Мария Стюарт: тень английского престола" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Елена Бухтеева, <a href=http://diletant.media/articles/31475470/>diletant.media</a></b></span> <span style="font-size: large;">Мария Стюарт: тень английского престола</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">О том, как шотландская королева умудрилась настроить против себя даже самых близких соратников, и почему она не стала спасать свою жизнь</font></em></span></p><p>На эшафот Марию Стюарт привели ее права на английский престол. Отказываться от них она не собиралась, что не давало покоя ее двоюродной сестре, королеве Англии Елизавете I. Прибавьте к этому давнюю личную вражду, громкий скандал из-за любовной связи и серьезные дипломатические просчеты, допущенные Марией, – смертной казни было не избежать. <a href="http://www.chaskor.ru/article/mariya_styuart_ten_anglijskogo_prestola_41057">Подробнее</a></p><br clear="all" />





На эшафот Марию Стюарт привели ее права на английский престол. Отказываться от них она не собиралась, что не давало покоя ее двоюродной сестре, королеве Англии Елизавете I. Прибавьте к этому давнюю личную вражду, громкий скандал из-за любовной связи и серьезные дипломатические просчеты, допущенные Марией, – смертной казни было не избежать.

Марионетка в руках знати

Династия Стюарт — не про то, как править долго и счастливо. Это про то, как стать жертвой своих противников (Яков I и Яков III), умереть на поле боя (Яков II и Яков IV) или встретить конец в полном одиночестве, впав в депрессию после крупного военного поражения (Яков V).

Интриги вокруг Марии Стюарт развернулись почти сразу после ее рождения. Девочка была коронована еще до того, как ей исполнился год, 9 сентября 1543-го. Король Англии Генрих VIII, рассчитывая на объединение двух государств, предложил заключить соглашение о женитьбе Марии и его сына Эдуарда. В соответствии с ним, Мария в возрасте 10 лет должна была уехать в Англию и жить там до свадьбы. В договоре был прописан один щекотливый момент: если девочка скончается до достижения 10 лет, вся полнота власти переходит к Генриху VIII. Между тем, монарх к этому моменту уже казнил двух своих жен. Взвесив риски, шотландский парламент взял курс на сближение с Францией. Разгневанный Генрих VIII потребовал выдачи ребенка и направил в Шотландию свои войска. Мария в этот момент укрывалась вместе с матерью в замке Стирлинг. Разорительная для Шотландского королевства война затянулась на 8 лет (1543−1551).

Тем временем девочку сосватали дофину Франции Франциску. 5-летнюю Марию из объятого войной королевства увезли в Париж. Здесь она получила прекрасное образование; для ясного, пытливого ума учеба не представляла никакой трудности. В 1558-м состоялась пышная свадьба Марии и Франциска.

Брак продлился всего два года: французский король скончался, и Стюарт вернулась в Шотландию. С этого момента ее безмятежная жизнь закончилась.

Одна корона на двоих

В 1558 году на английский престол взошла Елизавета I, дочка Генриха VIII. Мария же с детства пребывала в уверенности, что законной наследницей является только она и никто другой (Стюарт приходилась правнучкой Генриху VII). Кстати, ее имя даже не значилось в завещании Генриха VIII, но это не поколебало уверенность Марии в своих правах.

Она не признала королеву, более того, намеренно предприняла шаги, которые испортили ее отношения с Елизаветой. Так, еще в годы замужества с Франциском II супруги включили в свой герб английскую корону, а все бумаги Мария подписывала как королева Франции, Шотландии, Англии и Ирландии. Шаг недальновидный — из-за этих «поддразниваний» Стюарт нажила себе врага. Заявив о своих правах, она стала для Елизаветы I угрозой. Этого английская королева допустить не могла. Мария упустила реальный шанс получить власть — сделать это можно было только с оружием в руках, заручившись поддержкой шотландской и французской армий. Нужно принимать в расчет, что Марии симпатизировало католическое население Англии. Елизавету же многие называли еретичкой, а права на престол оспаривали (ее мать Анну Болейн казнили по обвинению в государственной измене).

Вернувшись в Шотландию после смерти супруга, Мария окунулась в политическую борьбу. Незадолго до этого в королевстве разгорелась революция; поводом к ней послужил курс ее матери, регента и яростной католички Марии де Гиз. Протестанты заручились поддержкой английских войск и получили щедрые пожертвования от Елизаветы I. Все это, конечно, не принесло мир двум королевам. Камнем преткновения стал Эдинбургский мирный договор (1560); в соответствии с ним, Мария должна была отказаться от прав на английский престол. Стюарт предложила поправку: она подпишет договор, если Елизавета I подтвердит права ее преемства. В итоге документ так и не был ратифицирован.

Без сомнения, королева Шотландии вынесла уроки из ошибок своей матери. В остром противостоянии католиков и протестантов она заняла нейтралитет. Мария считалась с победой протестантов в революции, на высокие должности она «продвигала» и тех, и других. Вопросы внутренней политики королева доверила графу Морею (Джеймсу Стюарту), который разделял взгляды протестантов. Эта тактика была единственно верной: дальнейшие религиозные распри серьезно ослабили бы Шотландию. В первые несколько лет после возвращения домой Стюарт вообще дистанцировалась от политики, и это тоже было мудрым решением. От королевы, которую привыкли видеть марионеткой в руках регентов, только и требовалось, чтобы плясать на балах и радовать подданных своей красотой и юностью. Этим она и занималась.

А еще начала подыскивать себе нового жениха, и здесь открывается новый виток ее вражды с Елизаветой I. То ли шутки ради, то ли серьезно английская королева предложила ей кандидатуру своего бывшего любовника Роберта Дадли. Мелкого аристократишку без грамма королевской крови и намека на какие-либо таланты. Чтобы Стюарт вышла за человека, пределом мечтаний которого было заведовать королевской конюшней (именно такую должность Дадли занимал при дворе Елизаветы I)? Такого просто не могло произойти.

Мария оскорбилась, но в итоге избранника себе нашла не лучше. Им стал двоюродный брат королевы лорд Дарнли, совершенно неспособный к государственным делам. Елизавета I незамедлительно отреагировала на этот брак, бросив мать Дарнли в тюрьму. Стюарт довольно быстро разочаровалась в своем супруге — тщеславном, самоуверенном мужчине, который превыше всего ценил собственный комфорт. Охладев к Дарнли, королева приблизила к себе итальянца Давида Риччо. Протестанты спланировали его убийство и осуществили его на глазах Марии, которая на тот момент находилась на пятом месяце беременности. Любящий супруг был посвящен в подробности заговора и удерживал Стюарт, чтобы она не бросилась на помощь. Риччо ударили ножом больше 50 раз.

Через год после смерти итальянца был убит лорд Дарнли. Вероятнее всего, это дело рук протестантов. Они добились своего. Авторитет королевы пошатнулся даже среди ее ближайших союзников — они были убеждены, что Мария организовала убийство своего мужа. Елизавета I писала ей с нескрываемым злорадством: «Я бы предала долг вашего любящего друга, если бы не сообщила, о чем говорит весь мир. Мужчины говорят, что вместо поиска убийц вы смотрите сквозь пальцы, как они спасаются. Но я, смею вас уверить, не допускаю подобной мысли… Я отношусь к вам так же, как относилась бы к собственной дочери».

Любопытно, что в 1993 году Королевское общество Эдинбурга вновь расследовало это таинственное убийство. Историки пришли к выводу, что супруга была непричастна к делу. А вот в 1567-м, чтобы снять с себя подозрения, Марии не следовало заводить себе нового фаворита. Однако вместо того, чтобы погрузиться в скорбь, она спустя три месяца после кончины Дарнли вновь вышла замуж. Ее избранником стал граф Босуэлл. Во-первых, он обвинялся в убийстве лорда, а во-вторых — был католиком. Эту ошибку Марии Стюарт простить не могли. Протестанты воспользовались удобным шансом, чтобы свергнуть королеву. Она была вынуждена отречься от престола в пользу сына Якова и бежала в Англию.

И здесь Мария совершила еще один промах: она доверила свою судьбу Елизавете I. Положившись на ее волю, Мария подписала себе смертный приговор. Елизавета I инициировала расследование убийства Дарнли. При этом она пообещала: вне зависимости от его итога Стюарт вернется в Шотландию королевой. С юридической точки зрения Елизавета вообще не имела права начинать это расследование. По его результатам Марию не признали виновной или невиновной, но оставили под стражей.

Последовали годы заточения. Оставалась надежда на сына, Якова I, но корреспонденция с ним закончилась, едва начавшись. В 1583-м был раскрыт заговор против Елизаветы I, в котором фигурировало имя арестантки. Мария, между тем, так и не отказалась от своих прав на английский престол.

В 1584-м лорды-протестанты присягают на верность Елизавете и обещают предать смерти любого, кто посмеет готовить против нее заговор; та же кара ждет того, в чью пользу замышляли измену. Парламент принимает соответствующий закон. Чтобы отдать Марию Стюарт в руки суда, остается дождаться повода.

Заговоры не научили арестантку действовать хитрее, и в заточении она завязала опасную переписку с Энтони Бабингтоном. Он возглавлял заговор с целью свержения Елизаветы и воцарения Марии. Наверняка заключенная догадывалась, что ее корреспонденцию могут перехватить, но все же не теряла надежду на спасение. Письма оказались в руках Елизаветы I.

Начался процесс. Марию Стюарт признали виновной в подготовке заговора против королевы. Несмотря на давление парламента, Елизавета I откладывала подписание смертного приговора, опасаясь реакции европейских монархов. 1 февраля 1587 года договор все же был подписан. «Я прошу Ваше величество… назначить казнь не где-нибудь в укромном месте, но на глазах у моих слуг и других очевидцев, дабы они могли потом свидетельствовать, что я осталась верна истинной церкви, и тем защитить мою кончину», — писала Мария Стюарт Елизавете I. Ее казнили спустя неделю после вынесения смертного приговора. Английская королева отказалась выполнить последнюю волю Марии — похоронить ее во Франции.

Источник: diletant.media





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