Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:20</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/mamenkin_synok_42314"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201708/392_300_42314_content_2.jpg" width=206 alt="Маменькин сынок" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://gutta-honey.livejournal.com/371973.html>gutta-honey.livejournal.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">Маменькин сынок</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Инструкция к применению</font></em></span></p><p>Маменькин сынок? Сразу воображение рисует 30-с-гаком-летнего мужчину, в брюках, натянутых чуть ли не до подмышек, и под ручку со старушкой мамой. Мама дает без умолку ему ценные указания, типа «смотри не наступи в лужу», а он послушно кивает и тщательно мелкими шажками обходит водное препятствие. <a href="http://www.chaskor.ru/article/mamenkin_synok_42314">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Маменькин сынок? Сразу воображение рисует 30-с-гаком-летнего мужчину, в брюках, натянутых чуть ли не до подмышек, и под ручку со старушкой мамой. Мама дает без умолку ему ценные указания, типа «смотри не наступи в лужу», а он послушно кивает и тщательно мелкими шажками обходит водное препятствие.

Это конечно «клинический случай», в жизни такое не часто встретишь. Внешне маменькин сынок может выглядеть обычным мужчиной, но со слишком сильной эмоциональной связью с матерью.

Оставаться связанным с мамой не только не порок, но и, наверное, идеальный случай отношения родителя и ребенка. Но в норме это участие в жизни друг друга, когда каждый остается отдельной самостоятельной личностью. Эта связь не разрывает ничью жизнь и не влияет на общее взаимодействие с социумом.

«Маменькин сынок» связан с матерью дисфункционально. Оба со-зависимы от проблем другого члена этого семейного альянса. Они действительно не могут не взаимодействовать. От сына требуется пренебречь свое жизнью и положить ее на алтарь матери, потому что она «ночей не спала». Мать же обязана непрерывно присутствовать в жизни своего ребенка, потому что чувствует, что он без нее погибнет. Т.е. бросит ее одну и некому будет стакан в старости поднести. Сын должен контролироваться и держаться на коротком поводке, ибо кто его знает, что он может отколоть. Это любовь-собственность.

Обычно такой молодой человек выглядит очень перспективным кандидатом на роль мужа. Он может многое делать по хозяйству, т.к. у него есть немалый опыт ( мама научила его правильно вести хозяйство). Он самостоятельный и может зарабатывать деньги, внимательный к потребностям своей невесты, нежный и предупредительный. Мама его научила, как быть хорошим партнером. Но с оговоркой: сын был взращен мамой не «для какой-то там», а для самой мамы.

Появившаяся в жизни сына женщина не так чтобы радостно воспринимается мамой. Жена расценивается, как соперница, которая может оттянуть внимание сынули на себя. По этой причине партнерша сына всегда воспринимается, как плохая и вероломная, которой только «замуж выскочить». Эта злодейка «задурила голову мальчику», «животом придавила», «подбирается только к квартире/ даче/ садовому участку/ сберкнижке».

Более легкий, но не менее утилитарный подход к невестке заключается в том, что ей разрешается быть сексуальным партнером сына (мальчику нужен здоровый секс), производительницей внуков (и не более, воспитывать невестка детей нормально не может), либо жена должна быть частью обслуживающего персонала мамы в ее капризах и потребностях. Естественно, никакого признания и «спасибо». Она позволяет ей жить со своим сыном. Но это пока. Если невестка будет выражать недовольство, мать будет пытаться разрушить брак.

Маменькин сынок постоянно на связи с мамой. Отчитывается, куда он пошел, что сегодня сделал. Регулярно сидит у нее дома и рассказывает ей все-все, вплоть до особенностей сексуальной жизни с женой. Поэтому мама не скупится на советы, как и что невестке необходимо делать. Такое общение происходит не в виде беседы, а в виде приказов, которые подлежат немедленному исполнению. Ведь все что не нравится мужу, вернее свекрови, должно быть исправлено немедленно. Если не так, то невестка сразу получает звание «дрянной матери» или «безрукой хозяйки». Нередко свекровь делает все наперекор в воспитании детей сына. Если невестка сказала – нельзя чипсы, ребенку покупаются чипсы. Ребенок смотрит мультики – телевизор демонстративно выключается, и ребенку читают книгу. Ребенку читают книгу, демонстративно включается телевизор.

Мама часто заваливается без предупреждения в гости в любое время суток, требуя, чтобы пара отказалась от всех своих планов. Нередко начинает хозяйничать на кухне, чтобы сделать «настоящую вкусную еду». Сына потом допрашивают в присутствие невестки , у кого еда лучше. Сынуля вынужден сказать, что у мамы еда вкуснее. И попробовал бы он сказать противоположенное!

У маменькиного сынка нет времени на семью. Чтобы там не случилось: роды, смерть или пожар, мама первая в его списке. Ведь «жен может быть много, а мать одна». Так что если жена и сгорит, то чоужтам, не проблема, другую найдем.

Все попытки поговорить с мужем о проблеме его слишком тесной связи с матерью встречаются агрессией: «Я мать свою не оставлю!» Если жена реально требует выбирать между ей, детьми и мамой, высок риск, что муж выберет маму.

В целом, у «маменьких сынков» отношения с женщинами строятся с трудом. Далеко не каждая девушка готова быть на втором месте. Причем второе место от первого стоят очень на большом расстоянии. Они нередко просто боятся, что девушка которая им заинтересовалась «кааак прыгнет» и никакого спасения не будет. Мама очень старательно раскачивает брак сына, и брак часто не выдерживает качку. А сын ужасно боится потерять любовь родительницы. Для него нет ничего страшнее.

Женщины очень часто пытаются спасти мужа от его мамы. Но стоит помнить, что это его с мамой дела. Он должен когда-то выйти на конфронтацию с матерью и отделиться от нее, перестать жить в ее эмоциональном поле. Эти мужчины вполне могут быть успешными в профессии, но совершенно не способны принимать решения в браке и любых других межличностных отношениях. Даже решение бросить жену и уйти к маме принимается не им, а его родительницей.

Источник: econet.ru





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