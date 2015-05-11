Мама злая? Нет, мама тревожная

Мама и блогер Элизабет Бродбент думала, что превратилась в злое чудовище: после третьих родов ее стали безумно раздражать домочадцы, она часто срывалась и кричала на старшего ребенка по пустякам. Оказалось, что дело в тревожном расстройстве, которое развилось на фоне послеродовой депрессии.
Статья опубликована на портале womo.ua.
Как это выглядит
Обычно это и начинается после какого-то важного события в жизни, у меня произошло после рождения третьего ребенка. Я вдруг стала орущим монстром и взрывалась из-за ерунды. Ребенок не может найти ботинки, когда надо выйти на улицу: «Ты не ребенок, включай голову!». Нашли ботинки, вышли к машине, я обнаруживаю, что забыла ключи, возвращаюсь, уже в «невменяемом состоянии» и готова наорать снова. Мы дома, кормлю младшего грудью. Средний: «Мама, я хочу покушать!» Меня «подбрасывает»: «Ты видишь, что я не могу встать сейчас? Иди банан на кухне возьми!» В общем, я плакала и жалела своих детей, потому что я их очень люблю, я не понимаю, что со мной, мне стыдно за эти крики и грубость, мои крошки не заслуживают такого отношения!
Что это на самом деле
Оставаться один на один с подобной проблемой — хуже всего, поэтому рано или поздно происходит разговор с подругой, доктором или попадается информация в интернете. Я пошла к психологу, и она сказала, что проблема в тревожности, вернее, в тревожном расстройстве, которое меня «настигло». Реакции гнева — это часть тревожного расстройства, ведь тревожность часто проявляется как стресс, а где стресс, там и гнев. «Вы не гневаетесь на ваших детей. Вы боитесь. Это очень распространенное явление», — сказала психолог. Для меня это было огромным облегчением: я не чудовище, и я не одна такая. Да, я нездорова, но я нормальная.
Три года спустя
Прошло три года и все еще принимаю лекарства от тревожности, которая развилась на фоне послеродовой тревожности и стала генерализованным тревожным расстройством. Я поняла, что не была злым человеком и не сердилась на своих детей. Я сердилась из-за чего-то другого. Если я орала из-за того, что «Лего» рассыпалось на пол, то потому что, вероятно, чувствовала, что теряю контроль над порядком в доме. И если мой сын просил есть, пока я кормила младшего ребенка, то я психовала, скорее всего, потому что боялась, что, занятая младенцем, не могу теперь нормально обеспечить первичные потребности старшего: я плохая мать, я не справляюсь и т.д. Теперь я это понимаю, я могу проследить как появляется страх или паника за мгновение до того, как во мне поднимается гнев. Особенно хаос и беспорядок выводят меня из себя, мне кажется, что если позволить им продлиться дольше, чем минуту, они захватят всю нашу жизнь и мы от них не избавимся. Но мы-то знаем, что все дети устраивают бардак, поэтому гнев не от их поведения (мы знаем, каким оно будет), но от нашего страха. Жить с этим расстройством трудно: нужно прилагать огромные усилия к тому, чтобы разбираться в своих мыслях и эмоциях, но иногда все-таки срываешься, а потом тебе стыдно и плохо, потому что срываешься от того, что ты чувствуешь себя не на высоте в своей роли защитника близких и любимых, а ведь ты готова все, что угодно для них сделать.
Важная информация о тревожности
У тревожности может быть наследственная предрасположенность. Ученые выяснили, что тревожность может передаваться от родителей, а может быть в ребенке «воспитанной».
Тревожность может сопровождаться физическими недомоганиями, так как тело реагирует на сигналы стресса, которые посылает мозг: стеснение и боль в груди, головная боль, головокружение, тошнота, мышечное напряжение, учащенное сердцебиение, кишечные расстройства.
Физические упражнения уменьшают тревожность. Физическая активность способствует высвобождению эндорфинов — гормонов счастья, которые нейтрализуют действие гормонов стресса.
Тревожность часто заставляет страдающих ею людей чувствовать даже нейтральные запахи как неприятные.
Люди с тревожным расстройством быстрее замечают в других изменения выражения лица. Но они и чаще ошибаются в их интерпретации.
Правильное питание уменьшает риск заболевания тревожным расстройством.
Тревожность увеличивает дистанцию комфорта. В среднем у людей эта «дистанция безопасности» составляет 20-40 см от лица. У страдающих тревожностью она становится намного больше.
Друзья ценят тревожных людей. Люди, страдающие тревожностью намного более внимательны к другим и обладают большей эмпатией, а потому их часто считают прекрасными людьми и чуткими друзьями.
Источник: scarymommy.com, heysigmund.com
Источник: womo.ua
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