Мама моих  митохондрий

Врач из Нью-Йорка впервые в истории медицины целенаправленно заменил часть генома у будущей матери. В результате появился младенец с генами трёх человек: отца, матери и женщины-донора. Мальчику с гибридным геномом уже 6 месяцев.
У супружеской пары из Иордании, проживающей в США, долго не было детей. Затем родилась девочка и прожила всего шесть лет, второй ребёнок умер в восемь месяцев. Врачи поставили диагноз: синдром Лея.
Это наследственное заболевание передаётся по материнской линии и проявляется обычно в детстве. Симптомы — тошнота, рвота, потеря веса, затем проблемы с психомоторным развитием и со зрением, дрожь конечностей, быстрая утомляемость, головные боли, падение давления и обмороки. Обследование методом магнитно-резонансной томографии показывает поражение мозга, воспаление и некроз в нервных тканях и сосудах. Причина болезни — нарушение энергетического обмена в клетках. Врачи советуют не отчаиваться, принимать витамины, придерживаться низкобелковой диеты, делать гимнастические упражнения, но в целом обещают мало хорошего.
Митохондрии — чужие в наших клетках, потомки независимых существ, которые решились связать свою судьбу с нашей. Они происходят от примитивных клеток, которые попали в более крупные и вступили с ними в симбиоз. Исследования даже позволяют сказать, на какие современные микроорганизмы были похожи предки митохондрий.
У нарушения энергетического обмена тоже, конечно, есть причина: мутация в митохондриальном геноме. Митохондрии — клеточные «электростанции», устройства для превращения энергии питательных веществ в универсальный биологический энергоноситель — молекулы АТФ. Они живут внутри наших клеток как полезные бактерии в питательной среде. У них есть собственный геном, они размножаются делением, клетка снабжает их всем необходимым, а они за это обеспечивают её энергией.
Митохондрии каждому из нас достаются только от матери — именно те, что содержатся в яйцеклетке. Нравится это нам или нет, от мамы в нас чуть больше, чем от папы. От отца мы получаем 3 миллиарда пар нуклеотидов, от матери — столько же плюс ещё немножко. Размер одного митохондриального генома — 16 569 пар нуклеотидов, и содержится в нём 37 генов. Но гены это важные, поскольку имеют отношение к снабжению клетки энергией. В данном медицинском случае дети рождались неизлечимо больными из-за единственной нуклеотидной замены в гене фермента АТФазы.
Не все митохондрии в одном организме и даже в одной клетке непременно одинаковы, иногда в их геномах бывают различия (это явление называется гетероплазмией). Например, в митохондрии происходит точечная мутация, она продолжает размножаться, и в клетке появляются два вида митохондрий — с мутацией и без. А если из этой клетки развился новый организм, то он унаследует и гетероплазмию. (Кстати, митохондриальная мутация была у Николая II и его брата Георгия Александровича — генетики установили это во время идентификации царских останков). Вот и у женщины, о которой идёт речь, лишь около четверти митохондрий несли вредную мутацию — возможно, поэтому сама она была здоровой.
В XXI веке, естественно, возникает вопрос: а если заменить митохондрии? На самой ранней стадии, когда будущий человек — всего одна клетка, устранить первопричину, и пусть растёт здоровым?
Идея красивая, однако манипуляции с митохондриями человеческих зародышей пока что разрешены официально только в Великобритании — с конца 2015 года. Строгости возникли не только из-за абстрактных соображений о недопустимости «игры в Бога». Сомнения вызывала технология под названием «цитоплазматический перенос», опробованная в клинике ещё в 90-е годы прошлого века. Чтобы увеличить вероятность благополучной беременности после экстракорпорального оплодотворения, в материнскую яйцеклетку вводили цитоплазму клетки донора. При этом ребёнок мог унаследовать и донорские митохондрии, что было сочтено этически спорным и небезопасным. Впрочем, некоторые «дети трёх родителей», появившиеся на свет с помощью этого метода и несущие в своих клетках донорскую митохондриальную ДНК помимо родительской, благополучно выросли и дают интервью.
Сейчас для лечения митохондриальных заболеваний предлагают другие технологии. В клинике New Hope Fertility Center (Нью-Йорк), куда обратились супруги из Иордании, им предложили два варианта. При первом яйцеклетку матери и яйцеклетку женщины-донора оплодотворяют спермой отца, затем из донорской яйцеклетки удаляют ядро и пересаживают в неё ядро оплодотворённой яйцеклетки матери. Получается гибридный зародыш: весь ядерный генетический материал от родителей, а цитоплазма и митохондрии только донорские — материнская опасная мутация ребёнку не достанется.
Этот вариант супругам не подошёл: как мусульмане, они были против уничтожения «лишних» зародышей. По той же причине и православные с подозрением относятся к современным репродуктивным технологиям: пока протокол операции включает запланированную гибель зародышей на сколь угодно ранней стадии, это ничем не лучше аборта.
Но можно пойти другим путём — перенести ядерную ДНК из неоплодотворённой материнской яйцеклетки в неоплодотворённую же донорскую и такую гибридную яйцеклетку оплодотворить спермой мужа. Этот нюанс делает операцию допустимой для верующих. Неоплодотворённая яйцеклетка — точно не человек, иначе девушкам и женщинам пришлось бы носить траур каждый месяц.
Религия разрешала, но законы США запрещали, поэтому врачи и пациенты отправились в Мексику. Доктор Джон Чжан, основатель и научный руководитель клиники, считает, что это был правильный выбор и здоровье ребёнка того стоило. А журналисты и комментаторы в соцсетях добавляют, что теперь следует ждать пересмотра ограничений: операция завершилась успехом.
Было получено пять эмбрионов, но лишь один начал развиваться нормально. Его имплантировали будущей матери, и через 37 недель, 6 апреля 2016 года, на свет появился мальчик. Сейчас ему шесть месяцев, никаких признаков болезни нет, и медики решились публично объявить об успехе. Репродуктивный центр попал на страницы New Scientist и в первые строчки новостных лент — все пишут о «ребёнке трёх родителей». Этот мальчик уникален, поскольку у него митохондрии только от донора и совсем нет материнских. Чистый случай.
На самом деле называть донора митохондрий «третьим родителем» не вполне корректно, хотя бы по количественным критериям (вспомним о размерах ядерного и митохондриального геномов). Это явно более отдалённое родство — может быть, подойдёт определение «митохондриальная тётя»? В любом случае, если донорство будет неанонимным, вряд ли кто-то запретит ребёнку любить эту свою родственницу, подарившую ему ген без опечаток и долгую жизнь. А возможно, они совсем не станут общаться или будут встречаться крайне редко, на научно-медицинских юбилеях. Родственные чувства — сложная штука, тут не всё определяется числом общих нуклеотидов.
Опубликовано в журнале «Кот Шрёдингера» №10 (24) за октябрь 2016 г.
|Читать @chaskor
Статьи по теме:
- Дайте ошибиться: чем плох «синдром отличника».
Если ребёнок плохо учится, родители начинают беспокоиться. Но беспокойства могут заслуживать и «хронические отличники».
- Скоро в школу.
Правила адаптации родителя и ребенка к школьной жизни.
- Выйти замуж с ребенком.
Миф, реальность или многоуровневый квест?
- Неверное представление.
Каково на самом деле иметь ребёнка, болеющего аутизмом.
- Ребенок – жадина.
- Мне стыдно.
Что делать, если ваш ребенок стал участником травли.
- Нечитающий ребенок.
Как из нечитающего ребенка вырастить человека?
- Если ребёнок — хакер.
Безумные советы от британского Национального агентства по борьбе с преступностью.
- Тревожные связи.
Чрезмерная опека над детьми.
- Ребенок на заказ.
Когда ждать эпоху дизайнерских детей.