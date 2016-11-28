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  пятница, 12 мая 2017 года, 16.00

Малевич, Кандинский и Татлин в открытом доступе
Запущена онлайн-энциклопедия русского авангарда


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Доступ к базе знаний


Открытое образование: вопросы, ответы и проблемы




Сотни статей о русском авангарде стали доступны в сети. Ресурс, созданный на базе трехтомной «Энциклопедии русского авангарда», содержит свыше 1 200 статей, в подготовке которых приняло участие более 200 отечественных и зарубежных специалистов по авангарду.

Все статьи разделены на два больших раздела – «биографии» и «теория и история». Из первого можно узнать как о лидерах авангарда, так и о малоизвестных его представителях. В историко-теоретических статьях рассказывается о понятиях, знаковых произведениях, событиях, объединениях, школах авангарда и многом другом. Онлайн-энциклопедия размещена по адресу rusavangard.ru.

Идея создания электронной версии вынашивалась ее авторами с 2014 года, когда «Энциклопедия русского авангарда», вышедшая в виде 4-х увесистых книг, была презентована в Третьяковской галерее на Крымском Валу. За это время из небольшой издательской команды, проект, названный также как и книга, вырос в крупный культурный центр с собственным сайтом, выставками и образовательными программами, которые реализуются в партнерстве с Центром авангарда Еврейского музея. Создание нового интернет-ресурса призвано способствовать дальнейшей популяризации русского авангарда и сделать знания о нем более доступными.

Сердце онлайн-энциклопедии – ее контент. Статьи тщательно отобраны и структурированы. От отдельных авангардистов, ярчайшими фигурами среди которых были Малевич, Кандинский, Татлин, Родченко и другие, до целых направлений авангардного искусства первой половины ХХ века – футуризма, супрематизма, конструктивизма и прочих. По замыслу создателей, сервис должен помогать находить ответы на самые разные вопросы: от краткой теоретической подготовки перед походом на выставку, до уточнения датировок при экспертной оценке произведений искусства.

Ресурс разработан с учетом современных стандартов веба. Адаптивный дизайн позволяет зайти с любого устройства, способного выйти в интернет. Онлайн-энциклопедия адресована всем, кто интересуется искусством русского авангарда. Она задумана как источник достоверной информации и новых знаний для самых разных людей: от специалистов по русскому авангарду, преподавателей и учащихся, до тех, кто просто стремится расширить свое понимание авангардного искусства.

В качестве экономической модели выбрана платная подписка. Часть информации открыта и доступна без ограничений. Всеми же остальными статьями онлайн-энциклопедии и вводимыми в дальнейшем дополнительными функциями можно пользоваться, оформив подписку. Самая дорогая годовая подписка на все разделы стоит 4900 рублей, что в пересчете на 12 месяцев составляет чуть более 400 рублей в месяц. Самый дешевый вариант подписки позволяет пользоваться одним из разделов Энциклопедии в течение 5 дней и обойдется в 600 рублей. Информация в платных статьях защищена от копирования.

Источник: nooregistry.ru




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