Мальчик на престоле

Согласно официальным данным МВД, во втором туре президентских выборов во Франции уверенную победу одержал Эмманюэль Макрон, за которого проголосовали более 66 процентов избирателей.
По официальным данным, на выборах президента Франции, прошедших в воскресенье, 7 мая, уверенно лидирует независимый кандидат Эмманюэль Макрон. По итогам подсчета 100% бюллетеней, 39-летний лидер движения «Вперед!» получил поддержку 66,06% избирателей, сообщило в ночь на понедельник, 8 мая, французское министерство внутренних дел.
За соперницу Макрона, лидера правых популистов Марин Ле Пен проголосовали 33,94% проголосовавших.
«Открылась новая страница нашей истории, страница вновь появившейся надежды и доверия», — заявил Эмманюэль Макрон.
Ле Пен признала поражение
Марин Ле Пен признала поражение во втором туре президентских выборов. Она позвонила Макрону и поздравила его с избранием на высший государственный пост.
Выступая после выборов, Ле Пен назвала «историческим» свой результат в качестве кандидата от движения «Национальный фронт». Ее партия, от руководства которой она временно отказалась после первого тура, станет главной оппозиционной силой во время президентства Макрона, уверена она.
Премьер-министр Франции поздравил Макрона
Премьер-министр Франции Бернар Казнёв поздравил Макрона с избранием на пост президента республики. Его победа является победой всех французов, которые хотят, чтобы Франция была прогрессивной и успешной, говорится в официальном заявлении, которое глава французского правительства разместил на своей странице в Twitter.
«Уверенная победа Эмманюэля Макрона подтверждает, что большинство граждан страны поддерживают ценности Франции, а также являются приверженцами Европейского Союза и открытости страны по отношению к миру», — заявил уходящий президент Франсуа Олланд.
Явка на выборах равнялась 75,4%. 9,4% бюллетеней на выборах признаны недействительными. Это самый высокий показатель на выборах с 1965 года.
В день голосования были приняты жесткие меры безопасности. Порядок охраняли более 50 тысяч полицейских и жандармов, а также 7 тысяч военнослужащих.
Чего ждать от Макрона?
Эмманюэль Макрон — независимый технократ, либерал, поборник ЕС и еврозоны. Он выступает за свободный рынок, говорит о выгодах глобализации и поддерживает идею по укреплению внешних границ Евросоюза без ущерба для свободы внутреннего перемещения. Макрон высказывал намерение создать парламент еврозоны, министерство финансов и отдельный бюджет, а также повысить тарифы в рамках еврозоны для защиты европейской промышленности от нечестной конкуренции, в частности, со стороны Китая.
Политик — за культурное многообразие, он, в частности, предлагает налоговые послабления компаниям, нанимающим на работу молодых сотрудников из «проблемных» городских районов, преимущественно населенных мигрантами. Перед выборами он обещал также ускорить процесс обработки заявок на получение убежища.
Макрон занимает четкую антикремлевскую позицию, он, вероятно, продолжит линию политического давления на Москву с ее политикой в отношении Украины и президента Сирии Башара Асада.
Источник: inosmi.ru
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