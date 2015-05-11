МАКСимальный полет

Международный авиационно-космический салон прошел в подмосковном Жуковском в 13-й раз. Несчастливое число не сказалось ни на посещаемости, ни на количестве участников, ни на деловой программе. Более 880 компаний из 35 стран мира представили новейшие разработки. На статической площадке располагались 116 самолетов и вертолетов, а в небо поднялись – 90. Летная программа, которой МАКС известен на весь мир, была сформирована из выступлений 8 пилотажных групп из России, Латвии и Арабских Эмиратов.
Среди премьер МАКС-2017 – истребитель МиГ-35, ударный вертолет МИ-28НЭ, вертолет для специальных операций Ми-171Ш-ВН и другие. В этом году объем контрактов, подписанных на МАКСе, и соглашений о намерениях достиг 394 миллиардрв рублей. Крупнейшими стали сделками стали: договор на поставку 20 пассажирских самолетов Sukhoi Superjet-100 «Аэрофлоту» и договор на операционный лизинг 16 самолетов МС-21 компании Red Wings.
За 6 дней работы МАКС посетили свыше 450 тысяч человек. Следующий авиасалон пройдет в 2019 году.
|Читать @chaskor