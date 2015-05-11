Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 28 февраля 2017 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/major_grom_vremya_razbrasyvat_dengi_41597"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201702/392_300_41597_1-.jpg" width=206 alt="Майор Гром. Время разбрасывать… деньги" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Игорь Фунт</b></span> <span style="font-size: large;">Майор Гром. Время разбрасывать… деньги</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">«Лезгинки не хватает!»</font></em></span></p><p>Сразу же пробежался по коментам – в принципе, в них и надо искать суть, настроение отзывов о фильме. Как всё яркое и неординарное, короткометражка <a href=https://www.youtube.com/watch?v=RLt65JxNsWI>«Майор Гром»</a> вызвала шквал эмоций в сети (за несколько дней – 3,5 млн. просмотров!). Отсюда и будем шагать. Потому что отклики официальной прессы, при всём уважении, попахивают, уж извините, тухлятинкой: слишком чувствуется преднамеренность, предопределённость, предвзятость, загнанные в рамки «наклона» соответствующей редакции. <a href="http://www.chaskor.ru/article/major_grom_vremya_razbrasyvat_dengi_41597">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Сразу же пробежался по коментам – в принципе, в них и надо искать суть, настроение отзывов о фильме. Как всё яркое и неординарное, короткометражка «Майор Гром» вызвала шквал эмоций в сети (за несколько дней – 3,5 млн. просмотров!). Отсюда и будем шагать. Потому что отклики официальной прессы, при всём уважении, попахивают, уж извините, тухлятинкой: слишком чувствуется преднамеренность, предопределённость, предвзятость, загнанные в рамки «наклона» соответствующей редакции.

Пятьдесят на пятьдесят – вот выявленное мной процентное соотношение эмоций. От сугубо негативных до крайне возбуждённых, положительных. И это понятно. Так и должно быть с явлением, имеющим под собой… юмор, талант и желание выделиться. Да-да! – всё просто. Всё талантливое – априори сомнительно с точки зрения массового читателя, почитателя, зрителя. Зритель тут же примеряет действие картины на себя, философски подвергает сомнению: от поругания до восхваления. Но – главное! – не остаётся безучастным. И вот в том зрительском участии, мысленном нахождении в процессе, его анализе – и кроется гвоздь талантливой задумки.





Безусловно, смешно и забавно смотрятся комментарии типа «киношка для пятиклассников!» А для кого живём-то? – хочется спросить этого умудрённого кинокритика. Да конечно для пятиклассников! И для шестиклассников, семиклассников и далее. Комиксы любят все возрасты, но в основном, естественно, их обожают дети. И относиться к игровому шутейному фильму как к «Солярису» Тарковского, поверьте, не стоит.

Тем более что у режиссёра В. Беседина «Майор Гром» всего лишь третья большая профессиональная работа. Учитывая непростые времена и по деньгам, и по кинопроизводству в стране вообще – пусть «Гром» будет авансом к дальнейшим творческим успехам. А что картина успешна – не даст соврать Сеть. Как говорится, не читай, батенька, совковую прессу перед обедом. Удачи автору, сопродюсерам, актёрам и всем-всем-всем причастным!

…Да, чуть замедленные, до распознавания собственно приёмов, драки. Да, кулаки не всегда достигают цели – промашка режиссёра? Промашка в каком-то роде.

Но цель комикса не в точности попадания в челюсть, – данное подтвердит Серджо Леоне с его «замедленным» Иствудом (да и Тарантино был нещадно бит со своими «Ублюдками» и «Восьмёркой»). А в интервенции режиссёрской задумки на подсознательное «Я» аудитории. В конкретном случае цель проста – добро всегда победит зло!

Пусть на пути встретится пара-тройка «блошек» в виде ну явного сходства с чем-то уже бывшим до, чем-то изъезженным до посинения («истасканные» гипертрофированные рукопашные приёмы); с этим упоительным купанием в деньгах (лезгинки не хватает!). Но… Выстрел-то попал в десятку!





Подростковая, молодёжная (и не только) аудитория стоит от фильма «на рогах», – полемических, методологических: до крика и ругани, неважно. И пускай эти «рога» американского, голливудского, «фирменного», как изрекали в СССР, пошиба. Ежели побеждает Добро – оно перестаёт быть штатовским, французским, голландским. Добро становится общемировым, всепланетным, межнациональным. И в этом – сущность, истина любого искусства, тем более комиксов! Пусть для кого-то и сомнительного качества…

Источник: peremeny.ru





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: